15 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग के ये दो स्मार्ट टीवी, खुश कर देगी सोनी की कीमत

संक्षेप: सैमसंग या सोनी का अफोर्डेबल टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। सैमसंग के टीवी की कीमत 15 हजार रुपये से कम है। हमारी लिस्ट में सोनी का जो किफायती टीवी शामिल है, उसकी कीमत 26990 रुपये है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सैमसंग या सोनी का अफोर्डेबल टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग के दो टीवी शामिल हैं। इनकी कीमत 15 हजार रुपये से कम है। वहीं, हमारी लिस्ट में सोनी का जो किफायती टीवी शामिल है, उसकी कीमत 26990 रुपये है। खास बात है कि ये टीवी MRP से काफी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। इन टीवी पर आपको कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में ये टीवी और सस्ते हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL सैमसंग के इस टीवी की कीमत 13990 रुपये है। टीवी पर 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 699 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2 हजार रुपये तक और सस्ता हो सकता है। इस टीवी में आपको 50Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए Q-Symphony फीचर के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4520FUXXL यह टीवी अमेजन इंडिया पर 14650 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस टीवी पर भी 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 732 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 50Hz का है। टीवी में कंपनी 20 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है। यह टीवी Q-Symphony साउंड के साथ आता है।

Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV KD-32W825 (Black) सोनी के इस टीवी की कीमत 26990 रुपये है। टीवी पर 750 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 1349 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। दमदार साउंड के लिए टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट दिया गया है।

इन टीवी पर भी तगड़ी डील