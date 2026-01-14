मोटोरोला के 12GB तक की रैम वाले दो धांसू फोन, कीमत ₹8500 से कम, बैटरी 7000mAh तक की
मोटोरोला के इन फोन की कीमत 8500 रुपये से कम है। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। ये फोन 12जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं। इनमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है।
बजट सेगमेंट में मोटोरोला का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 8500 रुपये से कम है। खास बात है कि ये फोन बिना किसी ऑफर इतनी कम कीमत में मिल रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। ये फोन 12जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं। इनमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है। मोटोरोला के ये फोन दमदार डॉल्बी ऐटमॉस साउंड भी ऑफर करते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।
मोटोरोला G06 पावर
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 8373 रुपये का मिल रहा है। फोन 8जीबी तक की वर्चुअल रैम के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर ऑफर कर रही है। इसमें आपको 6.88 इंट का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है, जो 3 दिन तक चल जाती है। फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए फोन में डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है।
मोटोरोला G05 4G
मोटोरोला के इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8248 रुपये है। यह फोन 4जीबी रैम और 84जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है।
यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 दे रही है। मोटोरोला का यह फोन मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है।
