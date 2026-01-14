Hindustan Hindi News
two best motorola phones under rupees 8500 offering up to 12gb ram and up to 7000mah battery
मोटोरोला के 12GB तक की रैम वाले दो धांसू फोन, कीमत ₹8500 से कम, बैटरी 7000mAh तक की

मोटोरोला के 12GB तक की रैम वाले दो धांसू फोन, कीमत ₹8500 से कम, बैटरी 7000mAh तक की

संक्षेप:

मोटोरोला के इन फोन की कीमत 8500 रुपये से कम है। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। ये फोन 12जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं। इनमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है।

Jan 14, 2026 03:08 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
बजट सेगमेंट में मोटोरोला का फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 8500 रुपये से कम है। खास बात है कि ये फोन बिना किसी ऑफर इतनी कम कीमत में मिल रहे हैं। इन फोन में आपको 7000mAh तक की बैटरी मिलेगी। ये फोन 12जीबी तक की रैम ऑफर करते हैं। इनमें कंपनी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ऑफर कर रही है। मोटोरोला के ये फोन दमदार डॉल्बी ऐटमॉस साउंड भी ऑफर करते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

मोटोरोला G06 पावर

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन इंडिया पर 8373 रुपये का मिल रहा है। फोन 8जीबी तक की वर्चुअल रैम के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर ऑफर कर रही है। इसमें आपको 6.88 इंट का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

motorola g06 power

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसका सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है, जो 3 दिन तक चल जाती है। फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दमदार साउंड के लिए फोन में डॉल्बी ऐटमॉस भी दिया गया है।

मोटोरोला G05 4G

मोटोरोला के इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 8248 रुपये है। यह फोन 4जीबी रैम और 84जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है। इससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है।

Motorola g05

यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 दे रही है। मोटोरोला का यह फोन मीडियाटेक हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
