गजब हैं Motorola के ये दो फोन, ₹10 हजार से कमे में मिलेगी 12GB तक की रैम, बैटरी 7000mAh तक
ये फोन कंपनी की G सीरीज के हैं। इनमें आपको 12जीबी तक की रैम (रैम बूस्ट फीचर) के साथ मिलेगी। ये फोन 7000mAh तक की बैटरी से लैस हैं। इनमें कंपनी दमदर साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस दे रही है। साथ ही इनमें आपको धांसू कैमरा भी मिलेगा।
मोटोरोला (Motorola) का फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट 10 हजार से कम हैं, तो हम आपको दो बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये फोन कंपनी की G सीरीज के हैं। इनमें आपको 12जीबी तक की रैम (रैम बूस्ट फीचर) के साथ मिलेगी। ये फोन 7000mAh तक की बैटरी से लैस हैं। इनमें कंपनी दमदर साउंड के लिए डॉल्बी ऐटमॉस दे रही है। साथ ही इनमें आपको धांसू कैमरा भी मिलेगा।
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तो आइए डीटेल में जानते हैं मोटोरोला के इन फोन के बारे में।
Motorola G05 4G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 7899 रुपये है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें कंपनी रैम बूस्ट ऑफर कर रही है, जिससे इसकी टोटल रैम बढ़ कर 12जीबी तक की हो जाती है। फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला 3 दे रही है। इसमें प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।
वहीं, सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। मोटोरोला का यह फोन 5200mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें कंपनी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है। कंपनी का यह बजट फोन IP52 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग के साथ आता है।
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Motorola G06 Power
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9430 रुपये है। यह फोन भी रैम बूस्ट फीचर के साथ आता है, जिससे इसकी रैम 12जीबी तक की हो जाती है। फोन के बाकी फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 1640 x 720 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.88 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यग डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 600 निट्स का है।
यह डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ आता है। यह फोन हीलियो G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर पर काम करता है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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