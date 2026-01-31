6GB तक की रैम वाले दो धाकड़ फोन, कैमरा 50MP तक का, कीमत मात्र 5999 रुपये

संक्षेप: इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 5999 रुपये है। ये फोन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहे हैं। इनमें आपको 6जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा। इन फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Jan 31, 2026 09:16 am IST

कम बजट में बेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 5999 रुपये है। ये फोन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहे हैं। इनमें आपको 6जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा। इन फोन की बैटरी 5000mAh की है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Lava Bold N1 Lite लावा के इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5999 रुपये है। फोन 3जीबी रियल + 3जीबी वर्चुअल यानी 6जीबी तक की रैम के साथ आता है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी का है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट ऑफर कर रही है।

यह फोन 13 मेगापिक्सल के एआई मेन कैमरा से लैस है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Ai+ Pulse फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 5999 रुपये है। फोन एंट्री लेवल सेगमेंट में स्लीक और स्टाइलिशन डिजाइन ऑफर करता है। इसमें आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T615 चिपसेट दे रही है।