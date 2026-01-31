Hindustan Hindi News
two best entry level smartphone priced at just rupees 5999 offering up to 6gb ram and up to 50mp camera
6GB तक की रैम वाले दो धाकड़ फोन, कैमरा 50MP तक का, कीमत मात्र 5999 रुपये

6GB तक की रैम वाले दो धाकड़ फोन, कैमरा 50MP तक का, कीमत मात्र 5999 रुपये

संक्षेप:

इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 5999 रुपये है। ये फोन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहे हैं। इनमें आपको 6जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा। इन फोन की बैटरी 5000mAh की है।

Jan 31, 2026 09:16 am IST
कम बजट में बेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत बिना किसी ऑफर मात्र 5999 रुपये है। ये फोन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहे हैं। इनमें आपको 6जीबी तक की रैम और 50 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा। इन फोन की बैटरी 5000mAh की है। तो आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Lava Bold N1 Lite

लावा के इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 5999 रुपये है। फोन 3जीबी रियल + 3जीबी वर्चुअल यानी 6जीबी तक की रैम के साथ आता है। फोन का इंटरनल स्टोरेज 64जीबी का है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में कंपनी ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:बिना इन 3 बातों पर ध्यान दिए मत खरीदना नया फोन, वरना फैसला पड़ सकता है भारी

यह फोन 13 मेगापिक्सल के एआई मेन कैमरा से लैस है। सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

lava

Ai+ Pulse

फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 5999 रुपये है। फोन एंट्री लेवल सेगमेंट में स्लीक और स्टाइलिशन डिजाइन ऑफर करता है। इसमें आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Unisoc T615 चिपसेट दे रही है।

ये भी पढ़ें:50MP के तीन कैमरे, 7000mAh की बैटरी वाला फोन हुआ ₹4 हजार सस्ता, आखिरी मौका

फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड NxtQuantum OS पर काम करता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
