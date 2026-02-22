फोटो और वीडियो शूट करने के लिए दो जबर्दस्त फोन, मिलेगा 108MP का कैमरा, कीमत भी कम

Feb 22, 2026 10:01 am IST

108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले इन फोन में आपको 5520mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले और तगड़ा प्रोसेसर भी मिलेगा। इन फोन की शुरुआती कीमत 13 हजार रुपये से कम है। आइए जानते हैं डीटेल।

फोटोग्राफी के शौकीन हैं और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट में मौजूद 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले कुछ बेहतरीन और किफायती स्मार्टफोन्स की। इन फोन में आपको शानदार मेन कैमरा के साथ बेहतरी डिस्प्ले के साथ दमदार बैटरी भी मिलेगी। हमारी लिस्ट में पोको और रेडमी के फोन शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में।

पोको M6 प्लस 5G 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 12566 रुपये है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में कंपनी 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी दे रही है। पोको के इस फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन का डिस्प्ले 6.79 इंच का है।

यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। पोको का यह फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5030mAh की बैटरी दी गई है। यब बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। पोको का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HyperOS पर काम करता है।

REDMI Note 15 5G अमेजन इंडिया पर फोन का 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 22998 रुपये का मिल रहा है। फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा देखने को मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। यह फोन 6.77 इंच के फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3200 निट्स का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी अड्रीनो 710 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 दे रही है।