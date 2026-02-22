Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फोटो और वीडियो शूट करने के लिए दो जबर्दस्त फोन, मिलेगा 108MP का कैमरा, कीमत भी कम

Feb 22, 2026 10:01 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले इन फोन में आपको 5520mAh तक की बैटरी मिलेगी। इन फोन में आपको शानदार डिस्प्ले और तगड़ा प्रोसेसर भी मिलेगा। इन फोन की शुरुआती कीमत 13 हजार रुपये से कम है। आइए जानते हैं डीटेल।

फोटो और वीडियो शूट करने के लिए दो जबर्दस्त फोन, मिलेगा 108MP का कैमरा, कीमत भी कम

फोटोग्राफी के शौकीन हैं और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा फोन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन मार्केट में मौजूद 108 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाले कुछ बेहतरीन और किफायती स्मार्टफोन्स की। इन फोन में आपको शानदार मेन कैमरा के साथ बेहतरी डिस्प्ले के साथ दमदार बैटरी भी मिलेगी। हमारी लिस्ट में पोको और रेडमी के फोन शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹22890

₹26999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹22784

₹26999

खरीदिये

discount

14% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

पोको M6 प्लस 5G

8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 12566 रुपये है। फोन में आपको फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। इसके अलावा फोन में कंपनी 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी दे रही है। पोको के इस फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन का डिस्प्ले 6.79 इंच का है।

poco
ये भी पढ़ें:वनप्लस 13 और 15 को खरीदने का सबसे शानदार मौका, ₹12 हजार तक कम हुई कीमत

यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। पोको का यह फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 AE ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5030mAh की बैटरी दी गई है। यब बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। पोको का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड HyperOS पर काम करता है।

REDMI Note 15 5G

अमेजन इंडिया पर फोन का 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट 22998 रुपये का मिल रहा है। फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा देखने को मिलेगा। फोन का सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। यह फोन 6.77 इंच के फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3200 निट्स का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी अड्रीनो 710 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 दे रही है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

19% OFF

POCO M6 Plus

POCO M6 Plus

  • checkMisty Lavender
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹12999

₹15999

खरीदिये

discount

13% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹14749

₹16999

खरीदिये

discount

7% OFF

Oppo A6x 5G

Oppo A6x 5G

  • checkOlive Green
  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
amazon-logo

₹13499

₹14499

खरीदिये

discount

17% OFF

Vivo Y19s 5G

Vivo Y19s 5G

  • check4GB/6GB RAM
  • check64GB/128GB Storage
  • check6.74-inch Display Size
amazon-logo

₹12499

₹14999

खरीदिये

Vivo T4 Lite

Vivo T4 Lite

  • checkPrism Blue
  • check4 GB / 6 GB / 8 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹12999

खरीदिये

Redmi
ये भी पढ़ें:इन यूजर्स के लिए 19 OTT ऐप फ्री, रोज 3GB तक डेटा, वैलिडिटी भी 180 दिन तक की

यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर काम करता है। इसमें दी गई बैटरी 5520mAh की है, जो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में दमदार साउंड के लिए स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है। फोन में कंपनी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऑफर कर रही है।

ये भी पढ़ें:एक बार फिर सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, 11400 रुपये कम हुई कीमत, मची लूट
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
POCO Smartphones Redmi Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।