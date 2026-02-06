तगड़े फीचर वाले दो बेहद किफायती LED TV, कीमत मात्र 8399 रुपये, बैंक और कैशबैक ऑफर भी
फ्लिपकार्ट पर लिस्ट इन टीवी की कीमत मात्र 8399 रुपये है। आप इन टीवी को बैंक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और तगड़ा साउंड मिलेगा।
सम्बंधित सुझाव
59% OFF
VW 80 cm (32 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW32C3
- VW 80 cm (32 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW32C3
₹7799₹18999
खरीदिये
56% OFF
VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
- VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
₹8299₹18999
खरीदिये
53% OFF
VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
- VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
₹7999₹16999
खरीदिये
26% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
₹13990₹18900
खरीदिये
बजट कम है और तगड़े फीचर वाला एलईडी टीवी लेना चाह रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर लिस्ट इन टीवी की कीमत मात्र 8399 रुपये है। आप इन टीवी को बैंक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सम्बंधित सुझाव
59% OFF
VW 80 cm (32 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW32C3
- VW 80 cm (32 inches) Linux Frameless Series HD Ready Smart LED TV VW32C3
₹7799₹18999
खरीदिये
56% OFF
VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
- VW 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1
₹8299₹18999
खरीदिये
53% OFF
VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
- VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
₹7999₹16999
खरीदिये
26% OFF
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
- Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
₹13990₹18900
खरीदिये
MarQ by Flipkart 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Coolita TV (32HDCDQEE1B)
इस टीवी का MRP 21,000 रपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह 60 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। डिस्काउंट के बाद टीवी की कीमत 8399 रुपये हो गई है। आप इस टीवी को 840 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी 296 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है।
फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। टीवी Coolita ओएस पर काम करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए बिल्ट-इन वाई-फाई के साथ दो HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट दिए गए हैं।
सम्बंधित सुझाव
57% OFF
VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
- VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
₹9999₹22999
खरीदिये
50% OFF
Kodak 80 cm (32 inches) 9XPRO Series HD Ready Certified Android LED TV 329X5051 (Black)
- Kodak 80 cm (32 inches) 9XPRO Series HD Ready Certified Android LED TV 329X5051 (Black)
₹8999₹17999
खरीदिये
Thomson Alpha 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV (32Alpha007BL)
32 इंच के डिस्प्ले वाले इस टीवी का MRP 14999 रुपये है। आप इसे 44 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 8399 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 840 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। आप इसे कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।
टीवी पर आपको 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है। यह टीवी 512MB रैम और 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह टीवी Linux ओएस पर काम करता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।