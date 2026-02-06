Hindustan Hindi News
two best affordable led tv on flipkart price is just rupees 8399
तगड़े फीचर वाले दो बेहद किफायती LED TV, कीमत मात्र 8399 रुपये, बैंक और कैशबैक ऑफर भी

तगड़े फीचर वाले दो बेहद किफायती LED TV, कीमत मात्र 8399 रुपये, बैंक और कैशबैक ऑफर भी

संक्षेप:

फ्लिपकार्ट पर लिस्ट इन टीवी की कीमत मात्र 8399 रुपये है। आप इन टीवी को बैंक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। इन टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और तगड़ा साउंड मिलेगा।

Feb 06, 2026 10:10 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
बजट कम है और तगड़े फीचर वाला एलईडी टीवी लेना चाह रहे हैं, तो हम आपको दो बेहतरीन ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। फ्लिपकार्ट पर लिस्ट इन टीवी की कीमत मात्र 8399 रुपये है। आप इन टीवी को बैंक ऑफर और ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

MarQ by Flipkart 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Coolita TV (32HDCDQEE1B)

इस टीवी का MRP 21,000 रपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह 60 पर्सेंट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। डिस्काउंट के बाद टीवी की कीमत 8399 रुपये हो गई है। आप इस टीवी को 840 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी 296 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी आपका हो सकता है।

Marq

फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए 24 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। टीवी Coolita ओएस पर काम करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए बिल्ट-इन वाई-फाई के साथ दो HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:24GB तक की रैम वाला मोटोरोला फोन, 7000mAh की बैटरी, कीमत ₹14 हजार से कम

Thomson Alpha 80 cm (32 inch) HD Ready LED Smart Linux TV (32Alpha007BL)

32 इंच के डिस्प्ले वाले इस टीवी का MRP 14999 रुपये है। आप इसे 44 पर्सेंट डिस्काउंट के बाद 8399 रुपये में खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी 840 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। आप इसे कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें:रेडमी के नए फोन का नया वेरिएंट, 16GB रैम के साथ 1TB स्टोरेज, 9000mAh बैटरी

टीवी पर आपको 2 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 30 वॉट का है। यह टीवी 512MB रैम और 4जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह टीवी Linux ओएस पर काम करता है।

