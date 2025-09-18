शानदार डिस्प्ले और साउंड के साथ ये Smart TV सिनेमाहॉल को कर रहे फेल, फोन जितनी है कीमत

Smart TV Under 30000: अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 30,000 रुपये से कम है।

Thu, 18 Sep 2025 08:26 PM

Smart TV Under 30000: अगर आपका बजट 30,000 रुपये तक है और आप एक अच्छा टीवी लेना चाहते हैं, तो मार्केट में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। इस रेंज में आपको स्मार्ट एलईडी टीवी मिलते हैं, जिनमें फुल एचडी या 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले, दमदार साउंड क्वालिटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिलते हैं। ये टीवी ओटीटी ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब के साथ आते हैं। इससे आपका एंटरटेनमेंट और भी आसान हो जाता है। इसमें स्क्रीन मिररिंग और वॉयस कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

इसकी कीमत 22,499 रुपये है। यह 4K यूएचडी स्मार्ट टीवी है, जो आपके घर के लिए शानदार विज़ुअल्स और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 3840 x 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन और HDR10, HLG सपोर्ट है, जो पिक्चर को और भी क्लियर और कलरफुल बनाते हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो मूवी और गेम्स का एक्सपीरियंस स्मूद देता है। इसमें एंड्रॉइड 11 OS है, जिसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनीलिव जैसे पॉपुलर ऐप्स मिलते हैं। 2 जीबी रैम और 16 जीबी स्टोरेज के साथ आता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K UHD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले HDR10, HLG, NTSC 68% (typ) साउंड 20W आउटपुट (Dolby Digital Plus, DTS) OS Android 11 रैम/स्टोरेज 2GB रैम + 16GB स्टोरेज क्यों खरीदें 4K UHD डिस्प्ले के साथ HDR10 सपोर्ट Dolby Digital Plus और DTS ऑडियो क्वालिटी मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प केवल 20W साउंड आउटपुट, बड़े कमरे के लिए कम लग सकता है एनर्जी रेटिंग 2 स्टार, बिजली बचत में थोड़ा कमजोर

इसकी कीमत 49,990 रुपये है, जिसे 42% डिस्काउंट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी आपको क्लियर और रियलिस्टिक पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें α5 AI प्रोसेसर 4K Gen6 है, जो विजुअल्स को और भी शार्प व स्मूद बनाता है। यह वेबओएस स्मार्ट टीवी है, जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार, यूट्यूब आदि ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट्स मौजूद हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz प्रोसेसर α5 AI Processor 4K Gen6 डिस्प्ले: 4K Upscaler, HDR10 साउंड 20W आउटपुट, एआई साउंड स्मार्ट फीचर्स वेबओएस, एआई थिंक्यू, फिल्ममेर मड, गेम ऑप्टिमाइजर रैम/स्टोरेज 1.5GB रैम + 8GB स्टोरेज क्यों खरीदें 4K Ultra HD पिक्चर और HDR10 सपोर्ट AI प्रोसेसर से बेहतर कलर और विजुअल एक्सपीरियंस WebOS पर स्मूद और ऐप-रिच इंटरफेस क्यों खोजें विकल्प केवल 20W साउंड आउटपुट एनर्जी रेटिंग 1 स्टार, बिजली ज्यादा खर्च होगी

इस टीवी की कीमत 42,999 रुपये है, जिसे 49% डिस्काउंट के साथ 21,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मूद विजुअल्स देता है। इसमें Fire TV बिल्ट-इन है, जिससे आप प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार, यूट्यूब और 12000+ ऐप्स का मज़ा ले सकते हैं। इस टीवी का वॉइस रिमोट एलेक्सा के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी सपोर्ट मिलता है। मेटल बेजल-लेस स्क्रीन है, जो इसे प्रीमियम लुक और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 24W, डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस वर्चुअल:एक्स, डीटीएस-एचडी स्मार्ट फीचर्स फायर टीवी ओएस, एलेक्सा वॉयस रिमोट, एयरप्ले 2, मिराकास्ट, डीटीएच इंटीग्रेशन प्रोसेसर Quad-core ARM Cortex-A55 रैम/स्टोरेज 2GB रैम + 8GB स्टोरेज कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, 3 HDMI, 2 USB, ARC, ईथरनेट, 3.5mm जैक क्यों खरीदें 4K Ultra HD डिस्प्ले + विविड पिक्चर इंजन फायर टीवी बिल्ट-इन और 12000+ ऐप्स सपोर्ट डॉल्बी + डीटीएस साउंड टेक्नोलॉजी Alexa वॉइस कंट्रोल और DTH-OTT इंटीग्रेशन क्यों खोजें विकल्प 24W साउंड आउटपुट केवल 2GB रैम और 8GB स्टोरेज, हैवी ऐप्स में लिमिटेशन 60Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं

इसकी कीमत 46,999 रुपये है, जिसे 22,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD QLED टीवी शानदार Quantum Dot Technology और Wide Color Gamut के साथ दमदार और नेचुरल पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें Dolby Vision और HDR 10+ सपोर्ट है जिससे मूवी और गेमिंग का मज़ा और बढ़ जाता है। 24W Dobly Atmos साउंड और Dolby MS12 प्रोसेसिंग से बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलती है। स्मार्ट फीचर्स में Vidaa TV OS, Amazon Alexa, Vidaa Voice Control, Screen Sharing और AirPlay शामिल हैं। कनेक्टिविटी के लिए HDMI (eARC सपोर्ट), USB, Wi-Fi, Bluetooth और Ethernet के ऑप्शन मौजूद हैं। यह टीवी गेमिंग के लिए ALLM और VRR सपोर्ट भी देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) QLED रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 24W, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी MS12, MPEG-H ऑडियो, यूजर इक्वलाइजर स्मार्ट फीचर्स विदा टीवी ओएस, एलेक्सा, एयरप्ले, स्क्रीन शेयरिंग, वॉयस असिस्टेंट कनेक्टिविटी 3 HDMI (1 eARC), 2 USB, वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, ईथरनेट, 3.5 मिमी जैक पिक्चर टेक्नोलॉजी डॉल्बी विजन, HDR10+, 4K अपस्केलिंग, नॉइज रिडक्शन, AI पिक्चर क्यों खरीदें क्वांटम डॉट क्यूएलईडी डिस्प्ले + डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमस और डॉल्बी MS12 साउंड प्रोसेसिंग विदा ओएस में एलेक्सा और वॉयस अस्सिटेंट सपोर्ट Gaming के लिए ALLM और VRR सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प केवल 60Hz रिफ्रेश रेट 24W साउंड आउटपुट बड़े कमरे के लिए कम Bluetooth 4.2 (5.0 की तुलना में पुराना)

इसकी कीमत 25,990 रुपये है। यह 50 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्मूद और क्लियर पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें 20W साउंड आउटपुट के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड जैसी ऑडियो टेक्नोलॉजी के सीथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचड़ीएमआई (eARC सपोर्ट), यूएसबी, इथरनेट और RF इनपुट मौजूद हैं। स्मार्ट फीचर्स में सैमसंग टीवी प्लस जैसी फीचर्स से लैस है।

Specifications रेजोल्यूशन Full HD (1920×1080) रिफ्रेश रेट 50Hz साउंड 20W आउटपुट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग लाइट, क्यू-सिम्फनी कनेक्टिविटी वाई-फाई-5, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई स्मार्ट फीचर्स सैमसंग टीवी प्लस (100+ चैनल), वॉइस असिस्टेंस (एलेक्सा/गूगल), एयरप्ले, स्क्रीन और साउंड मिररिंग, वेब ब्राउजर क्यों खरीदें Full HD पिक्चर क्वालिटी + 50Hz रिफ्रेश रेट क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड जैसी एडवांस ऑडियो टेक्नोलॉजी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग, बहुत कम बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प 20W साउंड बड़े हॉल में कम लग सकता है 4K सपोर्ट नहीं, केवल FHD

इसकी कीमत 20,499 रुपये है। यह 4K Ultra HD Smart TV (3840×2160) 60Hz रिफ्रेश रेट और शानदार 4K HDR डिस्प्ले के साथ बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें 60W का दमदार डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल बैंड वाई-फाई, 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी उपलब्ध हैं। स्मार्ट फीचर्स में गूगल टीवी ओएस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है। यह 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है।

Specifications रेजोल्यूशन 4K Ultra HD (3840×2160) रिफ्रेश रेट 60Hz साउंड 60W Output, डॉल्बी एटमस डिजिटल कनेक्टिविटी ड्यूल बैंड वाई-फाई स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी ओएस, स्क्रीन मिररिंग, ओटीटी ऐप्स सपोर्ट, गूगल अस्सिटेंट क्यों खरीदें 4K HDR डिस्प्ले, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी 60W पावरफुल साउंड आउटपुट Google TV OS के साथ आसान इंटरफेस गूगल अस्सिटेंट क्यों खोजें विकल्प 3 स्टार एनर्जी रेटिंग डॉल्बी एटमस या DTS सपोर्ट का जिक्र नहीं 120Hz रिफ्रेश रेट नहीं, गेमिंग के लिए सीमित

इस टीवी की कीमत 27,999 रुपये है। यह 4K HDR स्मार्ट टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10+, HDR10, HLG सपोर्टदिया गया है। इसमें विविड पिक्चर इंजर 2 और रिएलिटी फ्लो एमईएमसी मौजूद है, जो पिक्चर को और स्मूद और नेचुरल बनाती है। कनेक्टिविटी के लिए 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ और वाई-फाई दिया गया है। साउंड क्वालिटी में 30W डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट मिलता है। स्मार्ट फीचर्स में फायर टीवी ओएस, एलेक्सा वॉयस रिमोट और 12000+ ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है।

Specifications रिफ्रेश रेट 60Hz डिस्प्ले 4K एचडीआर, एचडीआर10+, एचडीआर10 साउंड 30W, डॉल्बी ऑडियो कनेक्टिविटी 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ, वाई-फाई स्मार्ट फीचर्स फायर टीवी ओएस, एलेक्सा वॉयस रिमोट क्यों खरीदें डॉल्बी एटमस और DTS-X से थिएटर जैसा साउंड फायर टीवी बिल्ट-इन और 12000+ ऐप्स का सपोर्ट एलेक्सा से आसान कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प 60Hz रिफ्रेश रेट डॉल्बी एटमस का सपोर्ट नहीं साउंड आउटपुट सिर्फ 30W, बड़े हॉल के लिए सीमित

