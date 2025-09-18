शानदार डिस्प्ले और साउंड के साथ ये Smart TV सिनेमाहॉल को कर रहे फेल, फोन जितनी है कीमत
Smart TV Under 30000: अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 30,000 रुपये से कम है।
Smart TV Under 30000: अगर आपका बजट 30,000 रुपये तक है और आप एक अच्छा टीवी लेना चाहते हैं, तो मार्केट में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं। इस रेंज में आपको स्मार्ट एलईडी टीवी मिलते हैं, जिनमें फुल एचडी या 4K अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले, दमदार साउंड क्वालिटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स मिलते हैं। ये टीवी ओटीटी ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब के साथ आते हैं। इससे आपका एंटरटेनमेंट और भी आसान हो जाता है। इसमें स्क्रीन मिररिंग और वॉयस कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं।
इसकी कीमत 22,499 रुपये है। यह 4K यूएचडी स्मार्ट टीवी है, जो आपके घर के लिए शानदार विज़ुअल्स और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। इसमें 3840 x 2160 पिक्सल रेजोल्यूशन और HDR10, HLG सपोर्ट है, जो पिक्चर को और भी क्लियर और कलरफुल बनाते हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो मूवी और गेम्स का एक्सपीरियंस स्मूद देता है। इसमें एंड्रॉइड 11 OS है, जिसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनीलिव जैसे पॉपुलर ऐप्स मिलते हैं। 2 जीबी रैम और 16 जीबी स्टोरेज के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD डिस्प्ले के साथ HDR10 सपोर्ट
Dolby Digital Plus और DTS ऑडियो क्वालिटी
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 20W साउंड आउटपुट, बड़े कमरे के लिए कम लग सकता है
एनर्जी रेटिंग 2 स्टार, बिजली बचत में थोड़ा कमजोर
इसकी कीमत 49,990 रुपये है, जिसे 42% डिस्काउंट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 1 साल की वारंटी दी जा रही है। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी आपको क्लियर और रियलिस्टिक पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें α5 AI प्रोसेसर 4K Gen6 है, जो विजुअल्स को और भी शार्प व स्मूद बनाता है। यह वेबओएस स्मार्ट टीवी है, जो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी+ हॉटस्टार, यूट्यूब आदि ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई और यूएसबी पोर्ट्स मौजूद हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD पिक्चर और HDR10 सपोर्ट
AI प्रोसेसर से बेहतर कलर और विजुअल एक्सपीरियंस
WebOS पर स्मूद और ऐप-रिच इंटरफेस
क्यों खोजें विकल्प
केवल 20W साउंड आउटपुट
एनर्जी रेटिंग 1 स्टार, बिजली ज्यादा खर्च होगी
इस टीवी की कीमत 42,999 रुपये है, जिसे 49% डिस्काउंट के साथ 21,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD स्मार्ट टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मूद विजुअल्स देता है। इसमें Fire TV बिल्ट-इन है, जिससे आप प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी+ हॉटस्टार, यूट्यूब और 12000+ ऐप्स का मज़ा ले सकते हैं। इस टीवी का वॉइस रिमोट एलेक्सा के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, यूएसबी सपोर्ट मिलता है। मेटल बेजल-लेस स्क्रीन है, जो इसे प्रीमियम लुक और बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले + विविड पिक्चर इंजन
फायर टीवी बिल्ट-इन और 12000+ ऐप्स सपोर्ट
डॉल्बी + डीटीएस साउंड टेक्नोलॉजी
Alexa वॉइस कंट्रोल और DTH-OTT इंटीग्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
24W साउंड आउटपुट
केवल 2GB रैम और 8GB स्टोरेज, हैवी ऐप्स में लिमिटेशन
60Hz रिफ्रेश रेट, हाई-एंड गेमिंग के लिए पर्याप्त नहीं
इसकी कीमत 46,999 रुपये है, जिसे 22,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K Ultra HD QLED टीवी शानदार Quantum Dot Technology और Wide Color Gamut के साथ दमदार और नेचुरल पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें Dolby Vision और HDR 10+ सपोर्ट है जिससे मूवी और गेमिंग का मज़ा और बढ़ जाता है। 24W Dobly Atmos साउंड और Dolby MS12 प्रोसेसिंग से बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलती है। स्मार्ट फीचर्स में Vidaa TV OS, Amazon Alexa, Vidaa Voice Control, Screen Sharing और AirPlay शामिल हैं। कनेक्टिविटी के लिए HDMI (eARC सपोर्ट), USB, Wi-Fi, Bluetooth और Ethernet के ऑप्शन मौजूद हैं। यह टीवी गेमिंग के लिए ALLM और VRR सपोर्ट भी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्वांटम डॉट क्यूएलईडी डिस्प्ले + डॉल्बी विजन
डॉल्बी एटमस और डॉल्बी MS12 साउंड प्रोसेसिंग
विदा ओएस में एलेक्सा और वॉयस अस्सिटेंट सपोर्ट
Gaming के लिए ALLM और VRR सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट
24W साउंड आउटपुट बड़े कमरे के लिए कम
Bluetooth 4.2 (5.0 की तुलना में पुराना)
इसकी कीमत 25,990 रुपये है। यह 50 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। यह स्मूद और क्लियर पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें 20W साउंड आउटपुट के साथ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड जैसी ऑडियो टेक्नोलॉजी के सीथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 5, ब्लूटूथ, 2 एचड़ीएमआई (eARC सपोर्ट), यूएसबी, इथरनेट और RF इनपुट मौजूद हैं। स्मार्ट फीचर्स में सैमसंग टीवी प्लस जैसी फीचर्स से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
Full HD पिक्चर क्वालिटी + 50Hz रिफ्रेश रेट
क्यू-सिम्फनी और एडेप्टिव साउंड जैसी एडवांस ऑडियो टेक्नोलॉजी
5 स्टार एनर्जी रेटिंग, बहुत कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
20W साउंड बड़े हॉल में कम लग सकता है
4K सपोर्ट नहीं, केवल FHD
इसकी कीमत 20,499 रुपये है। यह 4K Ultra HD Smart TV (3840×2160) 60Hz रिफ्रेश रेट और शानदार 4K HDR डिस्प्ले के साथ बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें 60W का दमदार डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल बैंड वाई-फाई, 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी उपलब्ध हैं। स्मार्ट फीचर्स में गूगल टीवी ओएस, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसी ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है। यह 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K HDR डिस्प्ले, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
60W पावरफुल साउंड आउटपुट
Google TV OS के साथ आसान इंटरफेस
गूगल अस्सिटेंट
क्यों खोजें विकल्प
3 स्टार एनर्जी रेटिंग
डॉल्बी एटमस या DTS सपोर्ट का जिक्र नहीं
120Hz रिफ्रेश रेट नहीं, गेमिंग के लिए सीमित
इस टीवी की कीमत 27,999 रुपये है। यह 4K HDR स्मार्ट टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10+, HDR10, HLG सपोर्टदिया गया है। इसमें विविड पिक्चर इंजर 2 और रिएलिटी फ्लो एमईएमसी मौजूद है, जो पिक्चर को और स्मूद और नेचुरल बनाती है। कनेक्टिविटी के लिए 3 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ब्लूटूथ और वाई-फाई दिया गया है। साउंड क्वालिटी में 30W डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट मिलता है। स्मार्ट फीचर्स में फायर टीवी ओएस, एलेक्सा वॉयस रिमोट और 12000+ ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी एटमस और DTS-X से थिएटर जैसा साउंड
फायर टीवी बिल्ट-इन और 12000+ ऐप्स का सपोर्ट
एलेक्सा से आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
डॉल्बी एटमस का सपोर्ट नहीं
साउंड आउटपुट सिर्फ 30W, बड़े हॉल के लिए सीमित
