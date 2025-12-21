TV Price Hike: 1 जनवरी से रू 5000 तक बढ़ेंगे टीवी के दाम, अभी Amazon से सस्ते में करें खरीदारी
TV Price Hike from January 2026: अगर आप टीवी खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन की साल की लास्ट सेल में सस्ते में टीवी खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से स्मार्ट टीवी खरीदना महंगा हो जाएगा।
रुपये में कमजोरी और इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से स्मार्ट टीवी बनाने वाली कंपनियां 1 जनवरी 2026 से टीवी की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। टीवी मैन्युफैक्चरर्स का दावा है कि नए साल से स्मार्ट टीवी की कीमतों में 7 से 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 50,000 रुपये कीमत वाला स्मार्ट टीवी बढ़कर 55,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि, अभी अमेज़न से आप सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं और 30 से 50 फीसदी तक के डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं।
1. LG 139 cm (55 inches) UA82 Series 4K Ultra HD (3840 x 2160) Smart webOS LED TV 55UA82006LA
यह बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन (3840×2160) और α7 AI Processor 4K Gen8 दिया गया है, जो हर सीन को ज्यादा शार्प और नैचुरल बनाता है। WebOS 25 पर चलने वाला यह स्मार्ट टीवी नेटफ्लिक्स, Prime Video, JioHotstar जैसे कई ऐप्स को सपोर्ट करता है। Dolby Atmos और AI Sound Pro के साथ इसकी साउंड क्वालिटी भी काफी दमदार है। Amazon पर यह TV 40,590 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
55 इंच का बड़ा 4K Ultra HD डिस्प्ले
α7 AI Processor 4K Gen8 के साथ स्मूद और नेचुरल पिक्चर
webOS 25 स्मार्ट प्लेटफॉर्म
3 HDMI और 1 USB पोर्ट
गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए उपयुक्त
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
एनर्जी रेटिंग 2-स्टार
बॉक्स में TV स्टैंड शामिल नहीं
2. Samsung 138 cm (55 inches) D Series Brighter Crystal 4K Vivid Pro Ultra HD Smart LED TV UA55DUE77AKLXL (Black)
Samsung का 55-इंच D Series Crystal 4K Vivid Pro Smart LED TV शानदार पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसमें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन (3840 × 2160) और Crystal Processor 4K दिया गया है, जो हर सीन को ज्यादा क्लियर, ब्राइट और नैचुरल बनाता है। 4K Upscaling, HDR सपोर्ट, Mega Contrast और Filmmaker Mode के साथ यह टीवी मूवी और स्पोर्ट्स देखने का शानदार अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
55 इंच का बड़ा Crystal 4K डिस्प्ले
Crystal Processor 4K के साथ स्मूद और नेचुरल विज़ुअल्स
HDR, Mega Contrast और UHD Dimming सपोर्ट
3 HDMI और 1 USB पोर्ट, मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 50Hz
हाई-एंड गेमिंग फीचर्स (120Hz) नहीं मिलते
3. TCL 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 55T8C
TCL का 55-इंच 4K QLED Google TV उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मूद परफॉर्मेंस और गेमिंग-फ्रेंडली फीचर्स चाहते हैं। इसमें 4K UHD QLED पैनल, Dolby Vision, HDR10 और AiPQ Processor दिया गया है, जो कलर्स को ज्यादा ब्राइट, डीप और नैचुरल बनाता है। 120Hz रिफ्रेश रेट (VRR 144Hz / DLG 240Hz) और MEMC टेक्नो फास्ट-एक्शन मूवीज़ और गेमिंग के लिए शानदार अनुभव देता है। 35W Dolby Atmos साउंड आउटपुट थिएटर जैसा ऑडियो फील देता है। Google TV प्लेटफॉर्म पर चलने वाला यह टीवी Prime Video, Netflix, Hotstar, Zee5 समेत कई ऐप्स को सपोर्ट करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स
120Hz रिफ्रेश रेट
35W Dolby Atmos साउंड
Google TV के साथ Google Assistant और Alexa सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग 3-स्टार
साइज बड़ा होने से छोटे कमरों के लिए कम उपयुक्त
4. acer 139 cm (55 inches) Super Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDXGU2875AT (Black)
यह 55-इंच Super Series QLED Smart TV है, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी के साथ पावरफुल साउंड और स्मार्ट फीचर्स ऑफर करता है। इसमें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले, Dolby Vision, HDR10 और Ai Picture Optimisation दिया गया है, जो कलर्स को ज्यादा ब्राइट, शार्प और रियल बनाता है। 60Hz रिफ्रेश गेमिंग और स्मूद वीडियो व्यूइंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 80W का पावरफुल Dolby Atmos साउंड, जो ड्यूल एम्प्लीफायर, वूफर और ट्वीटर के साथ थिएटर जैसा अनुभव देता है। Google TV (Android 14) पर चलने वाला यह टीवी Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar समेत सभी पॉपुलर ऐप्स को सपोर्ट करता है। Amazon पर यह QLED TV 32,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
55 इंच 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले
80W हाई-फिडेलिटी Dolby Atmos साउंड
VRR, ALLM और MEMC सपोर्ट
फ्रेमलेस डिज़ाइन और 178° वाइड व्यूइंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
स्टोरेज 16GB ही उपलब्ध
5. coocaa Frameless 138 cm (55 inch) QLED Ultra Smart TV (55Y74 Pro)
यह 55-इंच QLED Ultra Smart TV है। इसमें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्राइट कलर्स, बेहतर कॉन्ट्रास्ट और शार्प डिटेल्स के साथ शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। 120Hz हाई स्पीड रिफ्रेश रेट (HSR) के साथ यह टीवी फास्ट मूविंग कंटेंट, स्पोर्ट्स और गेमिंग के लिए स्मूद परफॉर्मेंस देता है। Dolby Atmos सपोर्ट के साथ 30W का पावरफुल साउंड आउटपुट थिएटर जैसा ऑडियो अनुभव देता है। Amazon पर यह QLED TV 29,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कलर और ब्राइटनेस
स्मूद मूवमेंट और बेहतर गेमिंग
Dual Band Wi-Fi
डिस्प्ले मिररिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड नया होने के कारण सर्विस नेटवर्क सीमित हो सकता है
1 साल की वारंटी
6. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Pro QLED Ultra HD 4K Smart Fire TV L55MB-FPIN
यह 55-इंच Smart TV बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, पावरफुल ऑडियो और आसान स्मार्ट इंटरफेस के साथ आता हैं। इसमें 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ब्राइट कलर्स, डीप कॉन्ट्रास्ट और शानदार डिटेल्स के साथ शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। HDR10+, HDR10 और HLG सपोर्ट के साथ यह टीवी हर सीन को ज़्यादा रियल और वाइब्रेंट बनाता है। 34W के पावरफुल स्पीकर्स Dolby Audio और DTS-X सपोर्ट के साथ सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस देते हैं। Amazon पर यह QLED TV 32,999 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
55 इंच 4K Ultra HD QLED डिस्प्ले
HDR10+, HDR10 और HLG सपोर्ट
34W पावरफुल साउंड आउटपुट
Fire TV OS के साथ 12,000+ ऐप्स की एक्सेस
MEMC टेक्नोलॉजी के साथ स्मूद मोशन
क्यों खोजें विकल्प
60Hz रिफ्रेश रेट
स्टैंड अलग से इंस्टॉल कराना पड़ सकता है
7. TCL 164 cm (65 inches) 4K UHD Smart QD-Mini LED Google TV 65Q6C
यह 65 इंच वाला LED Smart TV है। इसमें QD-Mini LED पैनल दिया गया है, जो 512+ प्रिसाइज़ डिमिंग ज़ोन के साथ शानदार ब्राइटनेस, डीप ब्लैक्स और जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट प्रदान करता है। 144Hz रिफ्रेश रेट, HDMI 2.1 और FreeSync Premium सपोर्ट इसे गेमिंग के लिए भी बेहतरीन बनाते हैं। Dolby Vision IQ, HDR10 और AiPQ Pro Processor हर सीन को ज्यादा नैचुरल और डिटेल्ड बनाते हैं। 40W के पावरफुल स्पीकर्स Dolby Atmos और DTS Virtual-X के साथ सिनेमैटिक ऑडियो अनुभव देते हैं। GooAmazon पर यह प्रीमियम 65-इंच Mini LED TV 66,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
65 इंच QD-Mini LED पैनल
144Hz हाई रिफ्रेश रेट
40W पावरफुल साउंड
क्यों खोजें विकल्प
2-Star एनर्जी रेटिंग
बड़े साइज के कारण ज्यादा स्पेस की जरूरत
