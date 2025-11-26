₹6,999 में घर की दीवार को बनाएं Smart TV, 4K डिस्प्ले देगा थिएटर जैसा मज़ा; Netflix, Hotstar, YouTube सब चलेगा
TecSox ने भारत में अपना नया AURA Smart Projector लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत सिर्फ 6,999 रुपए रखी गई है। यह अल्ट्रा-पोर्टेबल प्रोजेक्टर HD रिज़ॉल्यूशन, 4K डिकोडिंग, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है।
सम्बंधित सुझाव
71% OFF
Zebronics Android Smart Projector, 4K UHD Support, 12000 Lumens, 250" Screen, 90° Tiltable, Auto Focus & Keystone, OTT Apps (Netflix, Prime, Hotstar), BT v5.4, HDMI, Miracast, WiFi (PixaPlay 38)
- Zebronics Android Smart Projector
- 4K UHD Support
- 12000 Lumens
₹12999₹44999
खरीदिये
33% OFF
Astarama Mini Projector,Hy300 Pro Smart Projector,4K Projector With Wifi 6 And Bluetooth 5,Portable Projector With Android 11,Automatic Keystone Correction,180 Degree,130 Inch Display
- Astarama Mini Projector
- Hy300 Pro Smart Projector
- 4K Projector With Wifi 6 And Bluetooth 5
₹3999₹5999
खरीदिये
74% OFF
WZATCO Yuva Go Android 13.0 Smart Projector, 1080P & 4K Support, Rotatable Design, Auto & 4D Keystone with Netflix, Prime etc, WiFi 6 & BT, Screen Mirroring, ARC, 720P Native, White
- WZATCO Yuva Go Android 13.0 Smart Projector
- 1080P & 4K Support
- Rotatable Design
₹5790₹21990
खरीदिये
69% OFF
TECPHILE Smart WiFi Galaxy Starlight Projector Night Light with App & Voice Control, Scheduling, Timing, Adjustable Brightness & Speed, Compatible with Alexa & Google Home for Kids, Room Decor
- TECPHILE Smart WiFi Galaxy Starlight Projector Night Light with App & Voice Control
- Scheduling
- Timing
₹2300₹7499
खरीदिये
53% OFF
Alwtniet Android 11 Mini Projector, Portable Projector 4K 1080P Support Full HD, Smart Projector 5G WiFi6 BT5.0 Automatic Horizontal Correction, 180° Rotating Outdoor Projector for Phone/TV, Black
- Alwtniet Android 11 Mini Projector
- Portable Projector 4K 1080P Support Full HD
- Smart Projector 5G WiFi6 BT5.0 Automatic Horizontal Correction
₹2830₹5999
खरीदिये
TecSox Launched AURA Smart Projector: भारत में होम एंटरटेनमेंट का लेवल तेजी से बदल रहा है। पहले जहां बड़े बजट और भारी प्रोजेक्टर ही घर में “सिनेमा जैसा अनुभव” दे पाते थे, वहीं अब TecSox ने यह ख्वाहिश हर यूजर के बजट में फिट कर दी है। कंपनी ने अपना नया AURA Smart Projector लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सिर्फ 6,999 रुपए रखी गई है। यह प्रोजेक्टर न केवल सस्ता है, बल्कि इसमें वे सभी फीचर्स हैं जो आमतौर पर 15–20 हजार रुपये वाले प्रोजेक्टर में मिलते हैं।
AURA एक सुंदर, कॉम्पैक्ट और स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो भारतीय घरों के हिसाब से तैयार किया गया है। चाहे बेडरूम में मूवी नाइट करनी हो, लिविंग रूम में फैमिली शो देखना हो या रूफटॉप पर क्रिकेट मैच AURA हर जगह तेजी से सेटअप होकर “पोर्टेबल थिएटर” जैसा अनुभव देता है। यह प्रोजेक्टर 30,000 घंटे की लैंप लाइफ, OTT सपोर्ट और आसान वायरलेस स्क्रीन मिररिंग के साथ आता है।
TecSox AURA प्रोजेक्टर की खासियतें
TecSox AURA प्रोजेक्टर में Native HD Resolution (1280×720) दिया गया है, जबकि यह 4K डिकोडिंग सपोर्ट भी करता है। इस वजह से वीडियो क्वालिटी बेहद क्लियर और शार्प दिखती है। AURA सिर्फ एक प्रोजेक्टर नहीं, एक स्मार्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस है। इसमें Android 12.0 AOSP ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जिसके साथ यह खुद एक Mini Smart TV बन जाता है।
इसमें सीधे आप देख सकते हैं: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar, YouTube और अन्य OTT ऐप्स हैं। Dual-Band Wi-Fi 6 (2.4GHz/5GHz) सपोर्ट और Bluetooth 5.1 इसे हाई-परफॉर्मेंस और स्टेबल कनेक्टिविटी देता है। AURA की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह Android और iOS दोनों डिवाइस के साथ Wireless Screen Mirroring सपोर्ट करता है। प्रोजेक्टर को किसी भी एंगल पर रखें, स्क्रीन खुद सीधी हो जाएगी। प्रोजेक्टर में Instant Auto Focus है जिससे आपको मैनुअली फोकस एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है।
AURA का डिज़ाइन बेहद मिनिमल और प्रीमियम है। इसका वजन और साइज इतना हल्का है कि आप इसे: ट्रैवल बैग, होम स्टूडियो, ऑफिस बैग या टेबल के कोने, कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। इसके साथ आया फ्रीस्टाइल माउंटिंग ब्रैकेट इसे दीवार, टेबल, स्टैंड या यहां तक कि सीलिंग प्रोजेक्शन में भी सपोर्ट करता है। नई AURA सीरीज का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका Smart AI Adjustment System है।
