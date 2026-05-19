₹4999 में पुराना टीवी बनेगा Smart TV! Amazon ने लॉन्च की नई Fire TV Stick HD, मिलेगा Netflix, Prime Video, Xbox का मजा

Amazon ने भारत में नई Fire TV Stick HD लॉन्च कर दी है। 4999 रुपए की कीमत वाले इस डिवाइस में Wi-Fi 6, HDR10+, Xbox क्लाउड गेमिंग और 30% तेज परफॉर्मेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

अगर आपके घर में पुराना LED TV है और आप उसे बिना नया Smart TV खरीदे स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो Amazon आपके लिए नया शानदार डिवाइस लेकर आया है। कंपनी ने भारत में अपनी नई Amazon Fire TV Stick HD लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 4999 रुपए रखी गई है और इसमें पहले से ज्यादा तेज स्पीड, नया डिजाइन और कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का दावा है कि यह नई Fire TV Stick पिछले मॉडल के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत ज्यादा फास्ट है।

इस छोटे से डिवाइस को टीवी के HDMI पोर्ट में लगाकर यूजर्स Netflix, Prime Video, YouTube, JioHotstar और दूसरे OTT ऐप्स का मजा ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें अब Wi-Fi 6 सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे इंटरनेट स्लो होने पर भी स्ट्रीमिंग ज्यादा स्मूद रहेगी। Amazon ने इसमें HDR10+, Dolby Audio और Xbox Cloud Gaming जैसे फीचर्स भी शामिल किए हैं। यानी अब यूजर्स टीवी पर सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि गेमिंग का भी मजा ले सकेंगे।

Amazon Fire TV Stick HD के फीचर्स नई Fire TV Stick HD का डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक की सबसे स्लिम Fire TV Stick है। इसका फायदा यह होगा कि इसे टीवी के पीछे आसानी से लगाया जा सकेगा और ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगी। सबसे खास बात यह है कि कई टीवी में यह सीधे USB पोर्ट से पावर ले सकती है। यानी कई मामलों में अलग से पावर एडॉप्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे वायर कम दिखेंगे और सेटअप ज्यादा क्लीन लगेगा।

Amazon ने इस बार कनेक्टिविटी पर भी खास ध्यान दिया है। नई Fire TV Stick HD में Wi-Fi 6 सपोर्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि इंटरनेट स्पीड बेहतर मिलेगी और वीडियो बफरिंग कम होगी। अगर घर में अच्छा Wi-Fi राउटर है तो यूजर्स को ज्यादा स्मूद स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा इसमें Bluetooth 5.3 सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे यूजर्स वायरलेस हेडफोन, स्पीकर और गेमिंग कंट्रोलर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

नई Fire TV Stick HD में Full HD स्ट्रीमिंग सपोर्ट मिलता है। इसके साथ HDR10+ फीचर भी दिया गया है, जिससे कलर और ब्राइटनेस ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। फिल्में और वेब सीरीज देखने का अनुभव पहले से ज्यादा शानदार हो सकता है। ऑडियो के लिए इसमें Dolby सपोर्ट दिया गया है। यानी अगर आपके पास अच्छा साउंड सिस्टम है तो मूवी देखने का मजा और भी बढ़ जाएगा।