Thu, Dec 11, 2025
truke resonance x ows earbuds launched with 70h playtime check price and all details

लगातार 70 घंटे सुने गाने, देसी ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला ईयरबड्स, मिल रहा ₹500 सस्ता

लगातार 70 घंटे सुने गाने, देसी ब्रांड लाया यूनिक डिजाइन वाला ईयरबड्स, मिल रहा ₹500 सस्ता

संक्षेप:

म्यूजिक लवर्स के लिए देसी ब्रांड ट्रूक ने आज भारतीय बाजार में नए Resonance X ईयरबड्स को लॉन्च किया है। यह एक ओपन-वियर साउंड (OWS) डिवाइस है, जिसे खासतौर से बेहतरीन कंफर्ट और पूरे दिन इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। देखें कीमत और खासियत

Dec 11, 2025 12:55 pm IST
share

म्यूजिक लवर्स के लिए देसी ब्रांड ट्रूक ने आज भारतीय बाजार में नए Resonance X ईयरबड्स को लॉन्च किया है। यह एक ओपन-वियर साउंड (OWS) डिवाइस है, जिसे खासतौर से बेहतरीन कंफर्ट और पूरे दिन इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। कंपनी का दावा है कि भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया गया Resonance X, ग्लॉसी, प्रीमियम लुक, कॉम्पैक्ट साइज और शानदार साउंड परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बीनेशन है, जो भारतीय OWS कैटेगरी में एक नया डिजाइन बेंचमार्क सेट करता है। कंपनी का दावा है कि ये ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 70 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है।

कीमत और कहां से खरीदें

Resonance X OWS ईयरबड्स भारत में 12 दिसंबर से Amazon और Flipkart पर 1,699 रुपये में मिलेगा। हालांकि, ग्राहक आज ही इस प्रोडक्ट को Truke.in से स्पेशल लॉन्च डे कीमत में खरीद सकते हैं, जिसमें 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। कंपनी इस पर 12 महीने की वारंटी दे रही है।

सिर्फ ₹21,999 में घर लाएं 50 inch TV, 72 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल

Resonance X की खासियत

रेजोनेंस एक्स की सुपर-प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश और अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे सबसे अलग बनाता है। ब्लैक और ब्लू कलर में उपलब्ध, यह डिवाइस लाइटवेट और मॉडर्न लगता है और इसे खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए बनाया गया है जो स्टाइल से समझौता किए बिना स्लीक वियरेबिलिटी चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके ओपन-ईयर आर्किटेक्चर की बदौलत इसे घंटों तक बिना थके आरान से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे यह काम, मनोरंजन, यात्रा, वर्कआउट या पूरे दिन कैजुअल सुनने के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।

अपने कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद, ResonanceX में दमदार साउंड के लिए 16 एमएम के बड़े टाइटेनियम ड्राइवर लगे हैं, जिससे दमदार बास, बेहतर क्लैरिटी और बैलेंस्ड साउंड मिलता है, जो म्यूजिक, कॉल और कैजुअल गेमिंग के लिए बढ़िया है। इसकी 24-बिट स्पेशल ऑडियो कैपेबिलिटी साउंडस्टेज को और बेहतर बनाती है, जिससे सुनने का ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। इसकी बैटरी लाइफ को लेकर, कंपनी का दावा है कि ये ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ कुल 70 घंटे तक का प्लेटाइम देते हैं, जिससे इसे पूरे दिन बिना किसी रुकावट के इस्तेमाल किया जा सकता है।

स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए इसमें डुअल-पेयरिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे इसे लैपटॉप और स्मार्टफोन के बीच आसानी से स्विच किया जा सकता है। इसका 40ms का अल्ट्रा-लो लेटेंसी गेमिंग मोड, इसे गेमर्स और कंटेंट देखने वालों के लिए बेहतरीन ऑडियो-विजुअल सिंक सुनिश्चित करता है।

Arpit Soni

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है।

