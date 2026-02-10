Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Truke Launches India First Sleeping Earbuds in Budget segment at just 499 rupees Design sleep rest and relaxation
अब सोते वक्त Earphones पहनने की टेंशन खत्म, ₹499 में आए Sleeping Earbuds; खास तौर पर नींद के लिए डिजाइन

अब सोते वक्त Earphones पहनने की टेंशन खत्म, ₹499 में आए Sleeping Earbuds; खास तौर पर नींद के लिए डिजाइन

संक्षेप:

Truke ने भारत में अपने पहले Sleeping Earbuds Truke Bass S2 लॉन्च किए हैं। यह खास तौर पर नींद के लिए बनाए गए हैं। ये इयरफोन 500 रुपए से कम की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं।

Feb 10, 2026 12:37 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

62% OFF

truke Bass S2 Earphones (Black)

truke Bass S2 Earphones (Black)

  • checktruke Bass S2 Earphones (Black)
amazon-logo

₹867

₹2299

खरीदिये

discount

48% OFF

truke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime, 40mm Titanium Drivers, Dual Pairing Headset, 40ms Ultra Low Latency, ENC, Premium Design & Comfort - Carbon Black

truke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime, 40mm Titanium Drivers, Dual Pairing Headset, 40ms Ultra Low Latency, ENC, Premium Design & Comfort - Carbon Black

  • checktruke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime
  • check40mm Titanium Drivers
  • checkDual Pairing Headset
amazon-logo

₹1299

₹2499

खरीदिये

discount

59% OFF

truke Buds S2 Lite True Wireless Made in India Earbuds with MEMS Quad-Mic ENC, 48H Playtime, 10mm Real Titanium Speaker, Gaming Mode, Type-C Fast Charge, AAC Codec, BT 5.1, IPX4 (White)

truke Buds S2 Lite True Wireless Made in India Earbuds with MEMS Quad-Mic ENC, 48H Playtime, 10mm Real Titanium Speaker, Gaming Mode, Type-C Fast Charge, AAC Codec, BT 5.1, IPX4 (White)

  • checktruke Buds S2 Lite True Wireless Made in India Earbuds with MEMS Quad-Mic ENC
  • check48H Playtime
  • check10mm Real Titanium Speaker
amazon-logo

₹1232

₹2999

खरीदिये

discount

73% OFF

truke Bass H1 Premium in-Ear Type-C Wired Earphones w/ 13mm Titanium Drivers, Rich Deep Bass, Smart in-Line Controls for Music & Calls, Built-in HD Mic, Lightweight Design & Tangle-Free Cable (White)

truke Bass H1 Premium in-Ear Type-C Wired Earphones w/ 13mm Titanium Drivers, Rich Deep Bass, Smart in-Line Controls for Music & Calls, Built-in HD Mic, Lightweight Design & Tangle-Free Cable (White)

  • checktruke Bass H1 Premium in-Ear Type-C Wired Earphones w/ 13mm Titanium Drivers
  • checkRich Deep Bass
  • checkSmart in-Line Controls for Music & Calls
amazon-logo

₹349

₹1299

खरीदिये

discount

68% OFF

truke New Launch Aura Pro True Wireless in Ear Earbuds w/ 60H Battery & Fast Charge Ear Buds, 13mm Titanium Drivers, Dual Pairing, 4-Mic ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming, Made in India -MidnightBlack

truke New Launch Aura Pro True Wireless in Ear Earbuds w/ 60H Battery & Fast Charge Ear Buds, 13mm Titanium Drivers, Dual Pairing, 4-Mic ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming, Made in India -MidnightBlack

  • checktruke New Launch Aura Pro True Wireless in Ear Earbuds w/ 60H Battery & Fast Charge Ear Buds
  • check13mm Titanium Drivers
  • checkDual Pairing
amazon-logo

₹899

₹2799

खरीदिये

आज नींद पूरी न होना एक आम समस्या बन गई है। देर रात मोबाइल चलाना, आसपास का शोर और दिमागी तनाव ये सब अच्छी नींद में रुकावट बनते हैं। ऐसे में कई लोग White Noise, हल्का म्यूज़िक या पॉडकास्ट सुनकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम Earphones या Earbuds पहनकर सोना अक्सर परेशानी भरा होता है। इसी समस्या को समझते हुए भारतीय ऑडियो ब्रांड Truke ने भारत के पहले बजट Sleeping Earbuds Truke Bass S2 लॉन्च किए हैं। ये Earbuds खासतौर पर सोते समय इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, ताकि कानों में दर्द न हो, दबाव नहीं पड़े और बेचैनी न हो।

सम्बंधित सुझाव

discount

62% OFF

truke Bass S2 Earphones (Black)

truke Bass S2 Earphones (Black)

  • checktruke Bass S2 Earphones (Black)
amazon-logo

₹867

₹2299

खरीदिये

discount

48% OFF

truke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime, 40mm Titanium Drivers, Dual Pairing Headset, 40ms Ultra Low Latency, ENC, Premium Design & Comfort - Carbon Black

truke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime, 40mm Titanium Drivers, Dual Pairing Headset, 40ms Ultra Low Latency, ENC, Premium Design & Comfort - Carbon Black

  • checktruke New Launch Aura Bass V2 Over The Ear Headphone with 50H of Playtime
  • check40mm Titanium Drivers
  • checkDual Pairing Headset
amazon-logo

₹1299

₹2499

खरीदिये

discount

59% OFF

truke Buds S2 Lite True Wireless Made in India Earbuds with MEMS Quad-Mic ENC, 48H Playtime, 10mm Real Titanium Speaker, Gaming Mode, Type-C Fast Charge, AAC Codec, BT 5.1, IPX4 (White)

truke Buds S2 Lite True Wireless Made in India Earbuds with MEMS Quad-Mic ENC, 48H Playtime, 10mm Real Titanium Speaker, Gaming Mode, Type-C Fast Charge, AAC Codec, BT 5.1, IPX4 (White)

  • checktruke Buds S2 Lite True Wireless Made in India Earbuds with MEMS Quad-Mic ENC
  • check48H Playtime
  • check10mm Real Titanium Speaker
amazon-logo

₹1232

₹2999

खरीदिये

discount

73% OFF

truke Bass H1 Premium in-Ear Type-C Wired Earphones w/ 13mm Titanium Drivers, Rich Deep Bass, Smart in-Line Controls for Music & Calls, Built-in HD Mic, Lightweight Design & Tangle-Free Cable (White)

truke Bass H1 Premium in-Ear Type-C Wired Earphones w/ 13mm Titanium Drivers, Rich Deep Bass, Smart in-Line Controls for Music & Calls, Built-in HD Mic, Lightweight Design & Tangle-Free Cable (White)

  • checktruke Bass H1 Premium in-Ear Type-C Wired Earphones w/ 13mm Titanium Drivers
  • checkRich Deep Bass
  • checkSmart in-Line Controls for Music & Calls
amazon-logo

₹349

₹1299

खरीदिये

discount

68% OFF

truke New Launch Aura Pro True Wireless in Ear Earbuds w/ 60H Battery & Fast Charge Ear Buds, 13mm Titanium Drivers, Dual Pairing, 4-Mic ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming, Made in India -MidnightBlack

truke New Launch Aura Pro True Wireless in Ear Earbuds w/ 60H Battery & Fast Charge Ear Buds, 13mm Titanium Drivers, Dual Pairing, 4-Mic ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming, Made in India -MidnightBlack

  • checktruke New Launch Aura Pro True Wireless in Ear Earbuds w/ 60H Battery & Fast Charge Ear Buds
  • check13mm Titanium Drivers
  • checkDual Pairing
amazon-logo

₹899

₹2799

खरीदिये

Truke Bass S2 का डिजाइन

Truke Bass S2 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कान के अंदर आराम से फिट हो जाए और पूरी रात बिना परेशानी के इस्तेमाल किया जा सके। कंपनी ने इन्हें ऐसे लोगों के लिए पेश किया है, जो करवट लेकर सोते हैं या जिन्हें आम Earphones पहनकर नींद नहीं आती।

Truke Bass S2 की कीमत और उपलब्धता

Truke Bass S2 को 799 रुपए में लॉन्च किया गया है, लेकिन स्पेशल लॉन्च ऑफर के तहत इसे 499 रुपए में बेचा जा रहा रहा है। यह ऑफर 18 फरवरी तक Truke की आधिकारिक वेबसाइट Truke.in पर उपलब्ध है। 18 फरवरी से ये Earbuds Amazon और Flipkart पर भी सेल के लिए उपलब्ध होंगे।

सम्बंधित सुझाव

discount

73% OFF

truke New Launch Crystal Bass True Wireless in Ear Earbuds with 13mm Drivers, 70H Playtime Fast Charge, Made in India, HiFi Sound TWS, 40ms Low Latency, 4Mics ENC, BT 5.4 (Cobalt Blue)

truke New Launch Crystal Bass True Wireless in Ear Earbuds with 13mm Drivers, 70H Playtime Fast Charge, Made in India, HiFi Sound TWS, 40ms Low Latency, 4Mics ENC, BT 5.4 (Cobalt Blue)

  • checktruke New Launch Crystal Bass True Wireless in Ear Earbuds with 13mm Drivers
  • check70H Playtime Fast Charge
  • checkMade in India
amazon-logo

₹799

₹2999

खरीदिये

discount

77% OFF

truke New Launch BTG Crystal True Wireless in Ear Buds with Dual Pairing, Spatial Audio Earbuds, 40ms Low Latency, 68H Playtime Fast Charge, HiFi DSP Sound, 4Mics ENC 13mm Driver, Bluetooth 5.4-Black

truke New Launch BTG Crystal True Wireless in Ear Buds with Dual Pairing, Spatial Audio Earbuds, 40ms Low Latency, 68H Playtime Fast Charge, HiFi DSP Sound, 4Mics ENC 13mm Driver, Bluetooth 5.4-Black

  • checktruke New Launch BTG Crystal True Wireless in Ear Buds with Dual Pairing
  • checkSpatial Audio Earbuds
  • check40ms Low Latency
amazon-logo

₹799

₹3499

खरीदिये

discount

70% OFF

truke New Launch Buds Elite True Wireless in Ear Earbuds with 10mm Dynamic Driver, 70Hrs Battery & Fast Charging EarBuds, Dual-MIC ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming Buds, Volume Control, BT 5.4 (Black)

truke New Launch Buds Elite True Wireless in Ear Earbuds with 10mm Dynamic Driver, 70Hrs Battery & Fast Charging EarBuds, Dual-MIC ENC TWS, 40ms Low Latency Gaming Buds, Volume Control, BT 5.4 (Black)

  • checktruke New Launch Buds Elite True Wireless in Ear Earbuds with 10mm Dynamic Driver
  • check70Hrs Battery & Fast Charging EarBuds
  • checkDual-MIC ENC TWS
amazon-logo

₹699

₹2299

खरीदिये

discount

70% OFF

truke New Launch BTG Ultra True Wireless in Ear Earbuds, 40ms Ultra Low Latency Battle Mode™ Gaming Ear Buds, 60H Playtime, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, BT 5.4, Noise Cancellation

truke New Launch BTG Ultra True Wireless in Ear Earbuds, 40ms Ultra Low Latency Battle Mode™ Gaming Ear Buds, 60H Playtime, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, BT 5.4, Noise Cancellation

  • checktruke New Launch BTG Ultra True Wireless in Ear Earbuds
  • check40ms Ultra Low Latency Battle Mode™ Gaming Ear Buds
  • check60H Playtime
amazon-logo

₹899

₹2999

खरीदिये

discount

73% OFF

truke Buds F1 Ultra True Wireless in Ear Earbuds Spatial Audio Experience, 60H Playtime Ear Buds, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, Bluetooth 5.3, Noise Cancellation, Gaming Mode (Black)

truke Buds F1 Ultra True Wireless in Ear Earbuds Spatial Audio Experience, 60H Playtime Ear Buds, Quad Mics Crystal-Clear Calls, Fast Charging, Bluetooth 5.3, Noise Cancellation, Gaming Mode (Black)

  • checktruke Buds F1 Ultra True Wireless in Ear Earbuds Spatial Audio Experience
  • check60H Playtime Ear Buds
  • checkQuad Mics Crystal-Clear Calls
amazon-logo

₹799

₹2999

खरीदिये

Truke Bass S2 के खास फीचर्स

Truke Bass S2 को पूरी तरह नींद, आराम और सुकून को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका डिजाइन बहुत छोटा और स्मूथ है। इन Earbuds को खास सॉफ्ट सिलिकॉन से बनाया गया है, जो स्किन के लिए सुरक्षित है और लंबे समय तक पहनने पर भी परेशानी नहीं देता। यही वजह है कि इसे पूरी रात बिना किसी दिक्कत के पहना जा सकता है

इसका पतला और कॉम्पैक्ट डिजाइन कान से बाहर नहीं निकलता, जिससे सिर तकिये पर रखने पर दबाव महसूस नहीं होता। Truke Bass S2 में 13mm का ड्राइवर दिया गया है, जो साफ आवाज देता है। यह तेज बेस के लिए नहीं, बल्कि आरामदायक साउंड के लिए बनाया गया है। इन इयरबड्स की आवाज न ज्यादा तेज है, न चुभने वाली, जिससे नींद खराब नहीं होती। Truke Bass S2 में हाई-फ्लेक्स TPE केबल दी गई है, जो सोते समय होने वाली हलचल को झेल सकती है। करवट बदलने पर भी केबल जल्दी खराब नहीं होती।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
Earphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।