900 रुपये से कम में लेदर फिनिश वाले ईयरबड्स, फुल चार्ज में 60 घंटे की बैटरी लाइफ

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:17 PM
Truke Aura Pro earbuds launched: ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ट्रूक ने भारतीय बाजार के लिए अपने नए ऑडियो डिवाइस के तौर पर Truke Aura Pro को लॉन्च कर दिया है। लुक्स की बात करें तो यह ईयरबड्स बेहद खूबसूरत हैं और लेदर फिनिश वाले केस के साथ आते हैं। इसमें दमदार साउंड के साथ लंबी बैटरी लाइफ भी मिलती है। फुल चार्ज में यह 60 घंटे चलेगा। इसकी कीमत 1000 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

कीमत और उपलब्धता

बड्स ऑरा प्रो 29 अगस्त से Amazon, Flipkart और Truke.in पर 899 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसकी रेगुलर कीमत 999 रुपये है। इसे दो कलर ऑप्शन्स - सिएना ब्राउन और मिडनाइट ब्लैक में खरीदा जा सकता है। दोनों ही लेदर फिनिश के साथ आते हैं।

Truke Aura Pro earbuds launched

Truke Aura Pro की खासियत

कंपनी का कहना है कि ऑरा प्रो को एडवांस फीचर्स के साथ यूजर्स के ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 24-बिट स्पैटियल ऑडियो और 13 एमएम के टाइटेनियम ड्राइवर्स लगे हैं जो दमदार बास और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक रिच और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। प्रीमियम लेदर फिनिश वाले केस के साथ आने वाले इन ईयरबड्स में स्टाइल और ड्यूरेबिलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए इसमें ENC क्वाड माइक लगे हैं।

Truke Aura Pro earbuds launched

बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज में केस के साथ यह कुल 60 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकते हैं, जिससे बार-बार रिचार्ज किए बिना लंबे समय तक म्यूजिक, पॉडकास्ट और कॉलिंग का आनंद लिया जा सकता है। इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे केवल 10 मिनट की चार्जिंग में 180 मिनट का प्लेटाइम मिलता है। गेमर्स के लिए इसमें 40ms की अल्ट्रा-लो लेटेंसी का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी मिलता है।

