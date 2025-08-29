900 रुपये से कम में लेदर फिनिश वाले ईयरबड्स, फुल चार्ज में 60 घंटे की बैटरी लाइफ

Truke Aura Pro earbuds launched: ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ट्रूक ने भारतीय बाजार के लिए अपने नए ऑडियो डिवाइस के तौर पर Truke Aura Pro को लॉन्च कर दिया है। लुक्स की बात करें तो यह ईयरबड्स बेहद खूबसूरत हैं और लेदर फिनिश वाले केस के साथ आते हैं।

Truke Aura Pro earbuds launched: ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ट्रूक ने भारतीय बाजार के लिए अपने नए ऑडियो डिवाइस के तौर पर Truke Aura Pro को लॉन्च कर दिया है। लुक्स की बात करें तो यह ईयरबड्स बेहद खूबसूरत हैं और लेदर फिनिश वाले केस के साथ आते हैं। इसमें दमदार साउंड के साथ लंबी बैटरी लाइफ भी मिलती है। फुल चार्ज में यह 60 घंटे चलेगा। इसकी कीमत 1000 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

कीमत और उपलब्धता बड्स ऑरा प्रो 29 अगस्त से Amazon, Flipkart और Truke.in पर 899 रुपये के स्पेशल लॉन्च प्राइस पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसकी रेगुलर कीमत 999 रुपये है। इसे दो कलर ऑप्शन्स - सिएना ब्राउन और मिडनाइट ब्लैक में खरीदा जा सकता है। दोनों ही लेदर फिनिश के साथ आते हैं।

Truke Aura Pro की खासियत कंपनी का कहना है कि ऑरा प्रो को एडवांस फीचर्स के साथ यूजर्स के ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 24-बिट स्पैटियल ऑडियो और 13 एमएम के टाइटेनियम ड्राइवर्स लगे हैं जो दमदार बास और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक रिच और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। प्रीमियम लेदर फिनिश वाले केस के साथ आने वाले इन ईयरबड्स में स्टाइल और ड्यूरेबिलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए इसमें ENC क्वाड माइक लगे हैं।