किचन में खाना गर्म करने से लेकर बेकिंग और ग्रिलिंग तक के काम को आसान बनाने के लिए Solo और Convection माइक्रोवेव ओवन बेहतरीन विकल्प हैं। Amazon की इस खास डील में भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ बेस्ट ब्रांडेड Microwave Ovens खरीद सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

किचन में रोजमर्रा की कुकिंग, खाना गर्म करने या वीकेंड पर कुछ खास बेक करने के लिए एक सही माइक्रोवेव ओवन आपका काफी समय और मेहनत बचा सकता है। हालांकि, बाजार में उपलब्ध ढेरों विकल्पों के बीच अक्सर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपके परिवार के लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा। अगर आपकी जरूरत सिर्फ खाना गर्म करने और सामान्य कुकिंग तक सीमित है, तो Solo Microwave Oven एक किफायती और बेहतरीन विकल्प है। वहीं, अगर आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और तंदूरी डिशेज बनाने का शौक रखते हैं, तो Convection Microwave Oven आपके किचन के लिए ऑल-इन-वन साथी साबित होता है।

Mircowave

अच्छी बात यह है कि इस समय Amazon पर विभिन्न क्षमता (20 लीटर से लेकर 32 लीटर तक) वाले Solo और Convection माइक्रोवेव ओवन पर शानदार डील्स चल रही हैं। इन ऑफर्स के तहत आप टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स को बड़ी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और आसान नो-कॉस्ट EMI के विकल्पों के साथ घर ला सकते हैं। नीचे हम आपके लिए कुछ सबसे बेहतरीन और ज्यादा पसंद किए जाने वाले Microwave Ovens की लिस्ट लेकर आए हैं, ताकि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही चुनाव कर सकें।

3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए Panasonic 23L Convection Microwave Oven बेकिंग, ग्रिलिंग और रोजमर्रा की कुकिंग का एक भरोसेमंद साथी है। इसमें 360° Heat Wrap तकनीक, Magic Grill और 61 प्री-सेट ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं, जो कम समय में खाने को चारों तरफ से एक समान पकाते हैं।

Specifications कैपेसिटी और टाइप 23 लीटर पावर आउटपुट 800 वॉट माइक्रोवेव आउटपुट खास फीचर्स 360° Heat Wrap, Magic Grill, 61 Auto Cook Menus, Vapor Clean, Re-heat & Defrost, Child Lock कंट्रोल और कैविटी टच कीपैड (Membrane) | स्टेनलेस स्टील कैविटी और ग्लास टर्नटेबल साइज (Dimensions) 40.5D x 48.6W x 29.2H सेंटीमीटर क्यों खरीदें 360° Heat Wrap और Magic Grill 61 ऑटो कुक मेन्यू और कॉम्बिनेशन मोड कॉम्पैक्ट डिजाइन और ब्लैक मिरर फिनिश स्टेनलेस स्टील कैविटी और वेपर क्लीन अच्छी बचत और बैंक ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार या बड़ी बेकिंग ट्रे के लिए छोटा मोटराइज्ड रोटिसरी (Rotisserie) नहीं

रोजाना खाना गर्म करने, डिफ्रॉस्ट करने और झटपट मील्स बनाने के लिए IFB 24PM2S एक बढ़िया विकल्प है। इसमें 24 लीटर क्षमता, 900W आउटपुट और 69 ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं।

Specifications कैपेसिटी और आउटपुट 24 लीटर | 900W माइक्रोवेव आउटपुट मेन्यू और पावर लेवल 69 Auto Cook Menus | 10 Power Levels खास फीचर्स Steam Clean, Deodorizer, Auto Reheat, Auto Defrost, Multi-Stage Cooking, Power Save, Child Safety Lock वारंटी 1 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 3 साल मैग्नेट्रॉन व कैविटी पर और 6 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट क्यों खरीदें 24 लीटर क्षमता और 900W पावर 69 ऑटो कुक मेन्यू स्टीम क्लीन और सेफ्टी फीचर्स आसान टच कीपैड और 10 पावर लेवल क्यों खोजें विकल्प बेकिंग और ग्रिलिंग की सुविधा नहीं 11.8 किलोग्राम वजन

छोटे परिवार या रोजाना खाना गर्म करने के लिए Midea 20L Solo Microwave Oven एक सीधा और किफायती विकल्प है। इसमें 20 लीटर क्षमता, 5 पावर लेवल और मैकेनिकल नॉब कंट्रोल मिलते हैं।

Specifications कैपेसिटी और टाइप 20 लीटर पावर आउटपुट और लेवल 700W माइक्रोवेव पावर | 5 Power Levels + Defrost कंट्रोल और टाइमर Mechanical Rotary Knob Control | 35-Minute Timer कैविटी और टर्नटेबल Easy-Clean Powder-Coated Cavity | 255 mm Glass Turntable क्यों खरीदें आसान मैकेनिकल नॉब कंट्रोल 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी 5 पावर लेवल और डिफ्रॉस्ट आसान सफाई और कॉम्पैक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प बेकिंग और ग्रिलिंग की सुविधा नहीं डिजिटल डिस्प्ले और प्री-सेट मेन्यू नहीं

बड़े परिवार में बेकिंग, ग्रिलिंग और भारतीय व्यंजन बनाने के लिए LG 28L Convection Microwave Oven MC2846BV एक काम का विकल्प है। इसमें 28 लीटर क्षमता, 251 ऑटो कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी मिलती है।

Specifications मॉडल और टाइप LG MC2846BV | 28 लीटर Convection Microwave Oven मेन्यू और पावर लेवल 251 Auto Cook Menus | 5 Microwave Power Levels पावर कंजम्पशन Grill 1200W | Convection 1950W खास फीचर्स Steam Clean, Quartz Heater, Health Plus Menu, Tandoor Se, Dehumidification, Child Lock डाइमेंशन्स और टर्नटेबल 51W x 30.5H x 49.5D cm (बाहरी साइज) | 12.59 इंच (320 mm) ग्लास टर्नटेबल वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें 28 लीटर क्षमता: 251 ऑटो कुक मेन्यू और खास मोड क्वार्ट्ज हीटर और स्टेनलेस स्टील कैविटी स्टीम क्लीन और डिह्यूमिडिफिकेशन क्यों खोजें विकल्प स्टार्टर किट शामिल नहीं काउंटर पर ज्यादा जगह

छोटे से मध्यम परिवार में कम तेल में स्नैक्स बनाने और बेकिंग के लिए Godrej 23L Convection Microwave Oven GME 523 CF1 RM एक काम का विकल्प है। इसमें 23 लीटर क्षमता, Air Fry मोड, Steam Clean और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है।

Specifications मॉडल और टाइप 23 लीटर Convection Microwave Oven कैविटी और फिनिश Stainless Steel Cavity | Glossy Black Finish मेन्यू और मोड्स 205 InstaCook Recipes, Air Fry Mode, Steam Clean, Deodorizer, Defrost, 4-Step Cooking वारंटी 5 Years Comprehensive Warranty क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी यह कम तेल में स्नैक्स और फ्राइज बनाने की सुविधा देता है। यह कम तेल में स्नैक्स और फ्राइज बनाने की सुविधा देता है। ऑटो कुक और 4-स्टेप कुकिंग क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए सीमित साइज फ्लोरल प्रिंट हर किचन से मेल न खाए

बड़े परिवार के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और कम तेल में स्नैक्स बनाने में Samsung 28L Convection Microwave Oven MC28A6035QS/TL एक काम का विकल्प है। इसमें 28 लीटर क्षमता, HotBlast, Slim Fry और सिरेमिक इनेमल कैविटी मिलती है।

Specifications मॉडल और टाइप 28 लीटर पावर कंजम्पशन और लेवल Microwave 1400W | Grill 1500W खास फीचर्स HotBlast, Slim Fry, Multi Spit, Crusty Plate, Indian Recipe / Indian Dairy, Eco Mode, Turntable On/Off, Child Safety Lock कैविटी और डाइमेंशन्स Ceramic Enamel Cavity | Outer Body 51.7 x 31.0 x 46.3 cm वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और Ceramic Enamel Cavity पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें 28 लीटर साइज और Multi Spit HotBlast और Slim Fry सिरेमिक इनेमल कैविटी और 10 साल वारंटी सिरेमिक इनेमल कैविटी और 10 साल वारंटी Turntable क्यों खोजें विकल्प इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है। काउंटर पर ज्यादा जगह

कम तेल में स्नैक्स बनाने, बेकिंग और फल-सब्जियां सुखाने के लिए Morphy Richards 23CGAD Convection Microwave Oven एक काम का विकल्प है। इसमें 23 लीटर क्षमता, इन-बिल्ट एयर फ्रायर, डिहाइड्रेटर और 220 ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं।

Specifications पावर आउटपुट और कंजम्पशन 900W माइक्रोवेव आउटपुट मेन्यू और खास फीचर्स 220 Auto Cook Menus, In-Built Air Fryer कैविटी और डाइमेंशन्स Stainless Steel Cavity | 49.2D x 40.6W x 27.8H cm वारंटी प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी क्यों खरीदें इन-बिल्ट एयर फ्रायर और डिहाइड्रेटर 220 ऑटो कुक मेन्यू एंटी-बैक्टीरियल कैविटी और 2 साल वारंटी क्यों खोजें विकल्प 23 लीटर साइज लगभग 15–15.4 किलोग्राम वजन

मध्यम परिवार में बेकिंग, ग्रिलिंग और रोजमर्रा की कुकिंग के लिए Voltas Beko 25L Convection Microwave Oven MC25BD एक काम का विकल्प है। इसमें 25 लीटर क्षमता, 10 पावर लेवल, Active Defrost और स्टेनलेस स्टील कैविटी मिलती है।

Specifications मॉडल और टाइप Voltas Beko MC25BD | 25 लीटर पावर और लेवल 1400W मैक्सिमम माइक्रोवेव पावर | 10 Microwave Power Levels कंट्रोल और फीचर्स Electronic Feather Touch Digital Display | Active Defrost, कैविटी और फिनिश Stainless Steel Cavity | Polished Black Finish क्यों खरीदें 25 लीटर क्षमता और 10 पावर लेवल Active Defrost और डिजिटल डिस्प्ले स्टेनलेस स्टील कैविटी और लार्ज टर्नटेबल क्यों खोजें विकल्प 25 लीटर क्षमता लिस्टिंग और विवरण में अंतर

1. सोलो (Solo) और कन्वेक्शन (Convection) माइक्रोवेव ओवन में क्या अंतर है?



Solo माइक्रोवेव सिर्फ खाना गर्म करने, डिफ्रॉस्ट करने और आसान कुकिंग के लिए काम आता है, जबकि Convection माइक्रोवेव में हीटिंग एलिमेंट और फैन होता है, जिससे आप बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रीहीटिंग और रोज के आसान काम करने हैं, तो सोलो मॉडल सही रहता है। केक, कुकीज या ग्रिल्ड स्नैक्स बनाने के शौक के लिए कन्वेक्शन मॉडल चुनें।



2. परिवार के हिसाब से कितनी लीटर (L) कैपेसिटी का माइक्रोवेव सही रहता है?



आमतौर पर 20 लीटर क्षमता छोटे परिवार या 1–3 लोगों के लिए ठीक रहती है। 23 से 25 लीटर वाले मॉडल 3–4 सदस्यों के परिवार के लिए सही बैठते हैं, जबकि 28 लीटर या उससे ज्यादा कैपेसिटी 4–6 लोगों या बड़े परिवारों के लिए ज्यादा सुविधाजनक रहती है।



3. माइक्रोवेव ओवन की सफाई और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए किन बातों का ध्यान रखें?



सफाई से पहले प्लग निकाल दें और अंदर की चिकनाई ढीली करने के लिए कटोरी में पानी व नींबू के टुकड़े डालकर भाप बना लें या स्टीम क्लीन मोड चलाएं। फिर मुलायम कपड़े से पोंछकर सुखा लें। इस्तेमाल के दौरान सिर्फ माइक्रोवेव-सेफ बर्तन रखें, मैटल के बर्तन या फॉइल न लगाएं (जब तक कि खास मोड या रैक के लिए निर्देश न हों) और खाली ओवन न चलाएं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।