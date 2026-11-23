खाना गर्म करने से लेकर केक बेक करने तक, मैंने खुद आजमाए ये Microwave Ovens! देखें बेस्ट ऑफर्स
किचन में खाना गर्म करने से लेकर बेकिंग और ग्रिलिंग तक के काम को आसान बनाने के लिए Solo और Convection माइक्रोवेव ओवन बेहतरीन विकल्प हैं। Amazon की इस खास डील में भारी डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ बेस्ट ब्रांडेड Microwave Ovens खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
किचन में रोजमर्रा की कुकिंग, खाना गर्म करने या वीकेंड पर कुछ खास बेक करने के लिए एक सही माइक्रोवेव ओवन आपका काफी समय और मेहनत बचा सकता है। हालांकि, बाजार में उपलब्ध ढेरों विकल्पों के बीच अक्सर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आपके परिवार के लिए कौन सा मॉडल सही रहेगा। अगर आपकी जरूरत सिर्फ खाना गर्म करने और सामान्य कुकिंग तक सीमित है, तो Solo Microwave Oven एक किफायती और बेहतरीन विकल्प है। वहीं, अगर आप बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग और तंदूरी डिशेज बनाने का शौक रखते हैं, तो Convection Microwave Oven आपके किचन के लिए ऑल-इन-वन साथी साबित होता है।
अच्छी बात यह है कि इस समय Amazon पर विभिन्न क्षमता (20 लीटर से लेकर 32 लीटर तक) वाले Solo और Convection माइक्रोवेव ओवन पर शानदार डील्स चल रही हैं। इन ऑफर्स के तहत आप टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स को बड़ी छूट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और आसान नो-कॉस्ट EMI के विकल्पों के साथ घर ला सकते हैं। नीचे हम आपके लिए कुछ सबसे बेहतरीन और ज्यादा पसंद किए जाने वाले Microwave Ovens की लिस्ट लेकर आए हैं, ताकि आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही चुनाव कर सकें।
1. Panasonic 23L Convection Microwave Oven(NN-CT353BFDG,Black Mirror, 360° Heat Wrap)
3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए Panasonic 23L Convection Microwave Oven बेकिंग, ग्रिलिंग और रोजमर्रा की कुकिंग का एक भरोसेमंद साथी है। इसमें 360° Heat Wrap तकनीक, Magic Grill और 61 प्री-सेट ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं, जो कम समय में खाने को चारों तरफ से एक समान पकाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
360° Heat Wrap और Magic Grill
61 ऑटो कुक मेन्यू और कॉम्बिनेशन मोड
कॉम्पैक्ट डिजाइन और ब्लैक मिरर फिनिश
स्टेनलेस स्टील कैविटी और वेपर क्लीन
अच्छी बचत और बैंक ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार या बड़ी बेकिंग ट्रे के लिए छोटा
मोटराइज्ड रोटिसरी (Rotisserie) नहीं
2. IFB 24L Solo Microwave Oven with 69 Auto Cook Menus (24PM2S, Silver, Mug Recipes, Steam Clean, Auto Reheat, Preset Timer, Power Save, Child Safety Lock, 10 Power Levels)
रोजाना खाना गर्म करने, डिफ्रॉस्ट करने और झटपट मील्स बनाने के लिए IFB 24PM2S एक बढ़िया विकल्प है। इसमें 24 लीटर क्षमता, 900W आउटपुट और 69 ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
24 लीटर क्षमता और 900W पावर
69 ऑटो कुक मेन्यू
स्टीम क्लीन और सेफ्टी फीचर्स
आसान टच कीपैड और 10 पावर लेवल
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग और ग्रिलिंग की सुविधा नहीं
11.8 किलोग्राम वजन
3. Midea 20L Solo Microwave Oven | 5 Power Levels + Defrost | 10-Year Magnetron Warranty | Mechanical Knob Control | Easy-Clean Powder-Coated Cavity | Energy Efficient | Oven for Reheating & Cooking
छोटे परिवार या रोजाना खाना गर्म करने के लिए Midea 20L Solo Microwave Oven एक सीधा और किफायती विकल्प है। इसमें 20 लीटर क्षमता, 5 पावर लेवल और मैकेनिकल नॉब कंट्रोल मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
आसान मैकेनिकल नॉब कंट्रोल
10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी
5 पावर लेवल और डिफ्रॉस्ट
आसान सफाई और कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
बेकिंग और ग्रिलिंग की सुविधा नहीं
डिजिटल डिस्प्ले और प्री-सेट मेन्यू नहीं
4. LG 28 L Convection Microwave Oven (MC2846BV, Black, Health Plus Menu, Indian Cuisine, Tandoor Se, Steam Clean & Stainless Steel Cavity)
बड़े परिवार में बेकिंग, ग्रिलिंग और भारतीय व्यंजन बनाने के लिए LG 28L Convection Microwave Oven MC2846BV एक काम का विकल्प है। इसमें 28 लीटर क्षमता, 251 ऑटो कुक मेन्यू और स्टेनलेस स्टील कैविटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
28 लीटर क्षमता:
251 ऑटो कुक मेन्यू और खास मोड
क्वार्ट्ज हीटर और स्टेनलेस स्टील कैविटी
स्टीम क्लीन और डिह्यूमिडिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
स्टार्टर किट शामिल नहीं
काउंटर पर ज्यादा जगह
5. Godrej 23 L with 5 Years Comprehensive Warranty, Airfry, Steam Clean, Stainless Steel Cavity with 205 Insta Cook Recipes. Convection Microwave Oven (GME 523 CF1 RM, Floral)
छोटे से मध्यम परिवार में कम तेल में स्नैक्स बनाने और बेकिंग के लिए Godrej 23L Convection Microwave Oven GME 523 CF1 RM एक काम का विकल्प है। इसमें 23 लीटर क्षमता, Air Fry मोड, Steam Clean और 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
यह कम तेल में स्नैक्स और फ्राइज बनाने की सुविधा देता है।
यह कम तेल में स्नैक्स और फ्राइज बनाने की सुविधा देता है।
ऑटो कुक और 4-स्टेप कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए सीमित साइज
फ्लोरल प्रिंट हर किचन से मेल न खाए
6. Samsung 28L Multi Spit, Convection Microwave Oven (MC28A6035QS/TL, Silver, Various Cooking Modes, Eco Mode, Hotblast, Crusty Plate, Wire Rack, Slim Fry, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
बड़े परिवार के लिए बेकिंग, ग्रिलिंग और कम तेल में स्नैक्स बनाने में Samsung 28L Convection Microwave Oven MC28A6035QS/TL एक काम का विकल्प है। इसमें 28 लीटर क्षमता, HotBlast, Slim Fry और सिरेमिक इनेमल कैविटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
28 लीटर साइज और Multi Spit
HotBlast और Slim Fry
सिरेमिक इनेमल कैविटी और 10 साल वारंटी
सिरेमिक इनेमल कैविटी और 10 साल वारंटी
Turntable
क्यों खोजें विकल्प
इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है।
इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है।
काउंटर पर ज्यादा जगह
7. Morphy Richards 23CGAD Convection Microwave Oven| Capacity - 23L |In-Built Air Fryer & Dehydrator Function|220 Autocook Menu| 2 Year Product Warranty| Black
कम तेल में स्नैक्स बनाने, बेकिंग और फल-सब्जियां सुखाने के लिए Morphy Richards 23CGAD Convection Microwave Oven एक काम का विकल्प है। इसमें 23 लीटर क्षमता, इन-बिल्ट एयर फ्रायर, डिहाइड्रेटर और 220 ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट एयर फ्रायर और डिहाइड्रेटर
220 ऑटो कुक मेन्यू
एंटी-बैक्टीरियल कैविटी और 2 साल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
23 लीटर साइज
लगभग 15–15.4 किलोग्राम वजन
8. Voltas Beko 25 L Convection Microwave Oven (MC25BD, Black,151 India Dishes; Auto Menu, Stainless Steel Cavity)
मध्यम परिवार में बेकिंग, ग्रिलिंग और रोजमर्रा की कुकिंग के लिए Voltas Beko 25L Convection Microwave Oven MC25BD एक काम का विकल्प है। इसमें 25 लीटर क्षमता, 10 पावर लेवल, Active Defrost और स्टेनलेस स्टील कैविटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
25 लीटर क्षमता और 10 पावर लेवल
Active Defrost और डिजिटल डिस्प्ले
स्टेनलेस स्टील कैविटी और लार्ज टर्नटेबल
क्यों खोजें विकल्प
25 लीटर क्षमता
लिस्टिंग और विवरण में अंतर
1. सोलो (Solo) और कन्वेक्शन (Convection) माइक्रोवेव ओवन में क्या अंतर है?
Solo माइक्रोवेव सिर्फ खाना गर्म करने, डिफ्रॉस्ट करने और आसान कुकिंग के लिए काम आता है, जबकि Convection माइक्रोवेव में हीटिंग एलिमेंट और फैन होता है, जिससे आप बेकिंग, ग्रिलिंग और रोस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ रीहीटिंग और रोज के आसान काम करने हैं, तो सोलो मॉडल सही रहता है। केक, कुकीज या ग्रिल्ड स्नैक्स बनाने के शौक के लिए कन्वेक्शन मॉडल चुनें।
2. परिवार के हिसाब से कितनी लीटर (L) कैपेसिटी का माइक्रोवेव सही रहता है?
आमतौर पर 20 लीटर क्षमता छोटे परिवार या 1–3 लोगों के लिए ठीक रहती है। 23 से 25 लीटर वाले मॉडल 3–4 सदस्यों के परिवार के लिए सही बैठते हैं, जबकि 28 लीटर या उससे ज्यादा कैपेसिटी 4–6 लोगों या बड़े परिवारों के लिए ज्यादा सुविधाजनक रहती है।
3. माइक्रोवेव ओवन की सफाई और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए किन बातों का ध्यान रखें?
सफाई से पहले प्लग निकाल दें और अंदर की चिकनाई ढीली करने के लिए कटोरी में पानी व नींबू के टुकड़े डालकर भाप बना लें या स्टीम क्लीन मोड चलाएं। फिर मुलायम कपड़े से पोंछकर सुखा लें। इस्तेमाल के दौरान सिर्फ माइक्रोवेव-सेफ बर्तन रखें, मैटल के बर्तन या फॉइल न लगाएं (जब तक कि खास मोड या रैक के लिए निर्देश न हों) और खाली ओवन न चलाएं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।