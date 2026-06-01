Tribit StormBox Lava रिव्यू: खास XBass टेक्नोलॉजी वाला ब्लूटूथ स्पीकर, प्रीमियम है परफॉर्मेंस

Tribit StormBox Lava एक पावरफुल 80W ब्लूटूथ स्पीकर है, जो हैवी बास, दमदार आवाज और लंबी बैटरी लाइफ के साथ आउटडोर और पार्टी यूजेस के लिए बेहतरीन साबित होता है। हम इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

पोर्टेबल Bluetooth स्पीकर्स खरीददना चाहें तो मार्केट में आमतौर पर दो तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक वे जो साइज में कॉम्पैक्ट और कैरी करने में आसान होते हैं, लेकिन उनकी आवाज में दम नहीं होता। दूसरे वे जो शानदार साउंड देते हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और उन्हें कैरी करना आसान नहीं होता। ऐसे में TRIBIT StormBox Lava एक दमदार ऑप्शन बनकर सामने आता है। यह स्पीकर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो लाउड साउंड, हैवी बास और दमदार बैटरी लाइफ चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। हमने इस स्पीकर को लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया और इसका डीटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

डिजाइन और बिल्ड-क्वॉलिटी StormBox Lava के फर्स्ट लुक से साफ हो जाता है कि इसे इनडोर और आउटडोर दोनों यूजेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका सिलेंडर शेप्ड डिजाइन मजबूत फैब्रिक और रबराइज्ड फिनिश के साथ आता है। इसमें ऊपर की ओर फिजिकल कंट्रोल बटन्स और दोनों साइड्स में वूफर्स दिए गए हैं। बॉक्स में मिलने वाला शोल्डर स्ट्रैप इसे आसानी से कहीं भी ले जाने का विकल्प देता है। करीब 2 किलो वजन वाला यह स्पीकर इतना भारी भी नहीं कि इसे ट्रिप, पिकनिक या पार्टी में ले जाना मुश्किल हो। IP67 रेटिंग इसे धूल और पानी दोनों से सेफ्टी देती है। यानी हल्की बारिश, पूल पार्टी या बीच ट्रिप जैसी सिचुएशंस में भी यह आराम से काम कर सकता है।

साउंड क्वॉलिटी और हैवी बास रिव्यू पीरियड के दौरान हमने महसूस किया कि StormBox Lava का पूरा फोकस ‘पावर और बास’ पर है। 80W आउटपुट वाला यह स्पीकर इंप्रेस करता है और पहली बार म्यूजिक प्ले करते ही इसका दमदार बास फील होता है। EDM, Hip-Hop, पंजाबी बीट्स और बॉलीवुड डांस ट्रैक्स जैसे जॉनर सभी हमने प्ले करके देखे और यह स्पीकर बेहतरीन पार्टी वाइब देता है। बास सिर्फ हैवी नहीं है बल्कि काफी डीप भी सुनाई देता है। यह स्पीकर लाउड है और फुल वॉल्यूम पर आउटडोर सेटिंग्स में भी आप आसानी से पार्टी वाले मजे कर सकते हैं।

यही नहीं, Tribit ने इसमें XBass टेक्नोलॉजी दी है। डेडिकेटेड बटन की मदद से इस मोड को ऑन करने पर लो-फ्रीक्वेंसी साउंड काफी बढ़ जाता है। अगर आप पार्टी या आउटडोर म्यूजिक सुन रहे हैं तो यह फीचर काम का साबित होता है। हालांकि अगर आप क्लासिकल म्यूजिक, सूफी संगीत या वोकल-फोकस्ड ट्रैक्स ज्यादा सुनते हैं तो आपको यह ट्यूनिंग अग्रेसिव जरूर लग सकती है। अच्छी बात यह है कि आप XBass को कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं।

धाकड़ है इसकी बैटरी लाइफ कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज पर इससे 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है। हालांकि, रियल यूजेस में यह टाइम स्पीकर के वॉल्यूम और XBass सेटिंग पर डिपेंड करता है। हमने महसूस किया कि नॉर्मल यूजेस में 15 से 20 घंटे का बैकअप आराम से मिल सकता है, जो इस कैटेगरी के स्पीकर के लिए अच्छा है। अगर आप लगातार हाई वॉल्यूम और XBass मोड का यूज करते हैं, तब भी बैटरी लाइफ कई घंटों की होगी।

खास बात यह है कि स्पीकर एक पावर बैंक की तरह भी काम करता है। जरूरत पड़ने पर आप अपने स्मार्टफोन को भी इसकी मदद से चार्ज कर सकते हैं।

Bluetooth और कनेक्टिविटी स्पीकर में लेटेस्ट Bluetooth 5.4 वर्जन दिया गया है, जो पावरफुल कनेक्टिविटी ऑफर करता है। कनेक्शन काफी स्टेबल रहती है और लंबी दूरी तक की ब्लूटूथ रेंज मिल रही है। वीडियो देखने या गेमिंग के दौरान ऑडियो लैग भी काफी कम महसूस होता है। इसमें AUX पोर्ट भी मौजूद है, इसलिए यदि आप अगर वायर की मदद से इसे कनेक्ट करना चाहें तो वह ऑप्शन भी मिलता है। साथ ही दो StormBox Lava स्पीकर्स को पेयर कर इसे स्टीरियो मोड में भी यूज किया जा सकता है।

मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस कई कंपनियां अपने स्पीकर्स और डिवाइसेज के लिए ऐप सपोर्ट तो देती हैं लेकिन उनमें काम के फीचर्स नहीं मिलते। वहीं, Tribit का ऐप इस मामले में बेहद अलग है। इसमें EQ कंट्रोल मिलता है, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से बास, मिड्स और ट्रेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। हमने पाया कि सही मायने में में इस स्पीकर की पूरी क्षमता तब सामने आती है जब आप EQ सेटिंग्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका डिफॉल्ट साउंड अगर आपको बोरिंग लगे, तो EQ की मदद से इसे बैलैंस या बूस्ट किया जा सकता है।