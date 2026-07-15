क्या आप भी करना चाहते हैं होम ऑडियो सिस्टम अपग्रेड? 10,000 रुपये में खरीदें ये बेहतरीन स्पीकर्स
10,000 रुपये के बजट में घर लाएं सिनेमा जैसा साउंड अनुभव, अमेजन पर उपलब्ध ये बेहतरीन स्पीकर्स आपके मनोरंजन को बनाएंगे और भी धमाकेदार। शानदार बास, प्रीमियम डिज़ाइन और स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ ये विकल्प आपके होम ऑडियो सिस्टम के लिए एक परफेक्ट अपग्रेड हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप 10,000 रुपये के बजट में अपने घर के साउंड सिस्टम को एक प्रीमियम और सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं, तो अमेजन पर वर्तमान में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। आज के समय में साउंडबार और होम थिएटर सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि घर की सजावट का हिस्सा भी बन गए हैं।
दमदार साउंड और डीप बास का मजा
इस बजट में आपको 2.1 और 3.1 चैनल सिस्टम मिल जाते हैं, जो डीप बास, क्रिस्टल-क्लियर वोकल्स और वर्चुअल सराउंड साउंड प्रदान करते हैं। स्मार्ट होम की चाह रखने वालों के लिए अमेज़न इको डॉट जैसे स्मार्ट स्पीकर्स बेहतरीन हैं, जो वॉयस कंट्रोल और मल्टी-रूम ऑडियो की सुविधा देते हैं।
आधुनिक फीचर्स और आसान कनेक्टिविटी
वहीं, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, तो जेब्रोनिक्स या ओबेज जैसे ब्रांड्स के साउंडबार अपने दमदार सबवूफर के साथ कमरे को सिनेमाघर में बदल सकते हैं। ये डिवाइस एचडीएमआई एआरसी, ऑप्टिकल इनपुट और ब्लूटूथ जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, जिससे इन्हें टीवी या स्मार्टफोन से जोड़ना बेहद आसान हो जाता है।
एक अच्छा ऑडियो सिस्टम न केवल मूवी देखने का मजा बढ़ाता है, बल्कि आपके म्यूजिक सुनने के अनुभव को भी अगले स्तर पर ले जाता है। तो, अपनी पसंद और कमरे के आकार के अनुसार सही विकल्प चुनें और कम खर्च में अपने घर को एक स्मार्ट एंटरटेनमेंट हब बनाएं।
1. XIAOMI Sound Outdoor Speaker (Red) | |30W Hi-Quality Speaker with Mic|Upto 12hrs Playback Time|IP67 Waterproof & Type C|Wireless Stereo Pairing|Speaker for Home, Outdoor & Travel Purpose
अगर आप एक ऐसा पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो स्टाइलिश भी हो और दमदार साउंड भी दे, तो XIAOMI Sound Outdoor Speaker एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्पीकर अपने 30W पावरफुल आउटपुट और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ घर और बाहर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन मजबूती
शानदार बैटरी
पोर्टेबिलिटी
साउंड क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड स्मार्ट फीचर्स या वॉयस असिस्टेंट की कमी
वॉल्यूम लिमिट
2. JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Blue)
यदि आप एक ऐसे पोर्टेबल स्पीकर की तलाश में हैं जो बेहतरीन साउंड और मजबूती का संगम हो, तो JBL Flip 6 आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह स्पीकर अपने JBL Pro Sound और दमदार बास के साथ किसी भी पार्टी या आउटडोर ट्रिप में जान फूंकने की क्षमता रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ साउंड क्वालिटी
अत्यधिक टिकाऊ
पोर्टेबिलिटी
वॉटरप्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट माइक नहीं
थोड़ी महंगी
3. Boat Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Raging Black)
यदि आप कम बजट में एक स्टाइलिश और धमाकेदार साउंड वाला स्पीकर चाहते हैं, तो boAt Stone 352 Pro एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्पीकर अपने 14W सिग्नेचर साउंड और आकर्षक RGB लाइट्स के साथ आपके म्यूजिक अनुभव को और भी रोमांचक बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
मल्टी-कनेक्टिविटी
आसान कॉलिंग
TWS फीचर
क्यों खोजें विकल्प
हुत बड़े आउटडोर एरिया या शोर वाली जगहों के लिए उतना लाउड नहीं
स्टिक बिल्ड थोड़ा साधारण
4. Sony ULT Field 1 Wireless 30W Bluetooth Speaker, 12hrs Playtime, Massive Bass, Hands Free Calling, IP67 Water, Dust & Rustproof, Sound Connect App-Black
यदि आप एक प्रीमियम पोर्टेबल स्पीकर की तलाश में हैं जो अपनी जबरदस्त साउंड क्वालिटी और बास के लिए जाना जाए, तो Sony ULT Field 1 एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्पीकर सोनी के शानदार इंजीनियरिंग अनुभव और शक्तिशाली बास को एक छोटे और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में समेटे हुए है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बास
बेजोड़ मजबूती
कॉल क्वालिटी
प्रीमियम ब्रांड वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
कीमत काफी अधिक
स्पीकर मोनो ऑडियो मोड
5. DIGIMORE StormBox 30W BT Speaker with AI Sound Boost | BT 5.4, TWS Pairing, Water Resistant, Type-C Fast Charging, 10Hrs Long Battery, RGB Lights, Premium Matte Finish for Home & Travel Use (D-1322)
यदि आप कम बजट में एक शक्तिशाली और स्टाइलिश पोर्टेबल स्पीकर की तलाश में हैं, तो DIGIMORE StormBox एक बेहतरीन विकल्प है। यह स्पीकर अपने 30W के दमदार आउटपुट और AI साउंड बूस्ट तकनीक के साथ घर की पार्टी या आउटडोर यात्राओं के लिए एक शानदार साथी साबित हो सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट के अनुकूल
आधुनिक कनेक्टिविटी
पोर्टेबल और स्टाइलिश
वाटर-रेसिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी लाइफ कुछ प्रीमियम पोर्टेबल स्पीकर्स के मुकाबले थोड़ी कम
साउंड ट्यूनिंग का अनुभव अलग
6. pTron Fusion ONE 48W Bluetooth Party Speaker w/Pristine Stereo Sound, Dual 4 inch Neo Drivers, Rhythmic RGB Lights, 6Hrs Playtime, BT5.3/Aux/TF Card/USB Playback Modes, Type-C Charging (Jet Black)
यदि आप कम बजट में एक शक्तिशाली 'पार्टी स्पीकर' की तलाश में हैं, तो pTron Fusion ONE एक जबरदस्त विकल्प है। यह स्पीकर अपने 48W के आउटपुट और डुअल नियो ड्राइवर्स के साथ घर की छोटी-मोटी पार्टियों या आउटडोर इवेंट्स के लिए बहुत ही किफायती और लाउड ऑडियो अनुभव प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
बहुमुखी प्लेबैक
कराओके सपोर्ट
फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप लंबे कार्यक्रमों के लिए थोड़ा कम
प्रीमियम फिनिश की कमी
7. Portronics SoundDrum P 20W Portable Bluetooth Speaker with 6-7 hrs Playback Time, Handsfree Calling, USB Slot, Aux-in Port, Type C Charging (Black)
अगर आप एक ऐसा पोर्टेबल स्पीकर ढूंढ रहे हैं जो किफायती होने के साथ-साथ भरोसेमंद भी हो, तो Portronics SoundDrum P आपके लिए एक शानदार चुनाव है। यह 20W का स्पीकर घर के छोटे-मोटे फंक्शन या ट्रेवल के दौरान म्यूजिक का मजा लेने के लिए बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत बैटरी
कनेक्टिविटी के कई विकल्प
साफ कॉलिंग
बेहतरीन पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा नहीं
आकर्षक या RGB लाइट्स के साथ नहीं
1. साउंडबार बेहतर है या पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर?
यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। यदि आप टीवी पर फिल्में और वेब सीरीज देखने के लिए सिनेमा जैसा अनुभव चाहते हैं, तो साउंडबार (जैसे JBL Cinema SB510) सबसे अच्छा है क्योंकि यह टीवी की आवाज को बेहतर बनाता है। यदि आपकी प्राथमिकता पोर्टेबिलिटी (इसे कमरे या बाहर कहीं भी ले जाना) है, तो पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर (जैसे JBL Flip 6) अधिक सुविधाजनक है।
2. 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम का क्या अर्थ है?
2.1 चैनल का अर्थ है कि इसमें दो मुख्य ऑडियो ड्राइवर (बाएं और दाएं के लिए) होते हैं जो स्पष्ट आवाज देते हैं, और एक अलग सबवूफर होता है जो गहरी धमक और बास के लिए जिम्मेदार होता है। यह कॉम्बिनेशन फिल्मों में धमाकों और संगीत के बेस को जीवंत बना देता है।
3. क्या 10,000 रुपये से कम में डॉल्बी ऑडियो वाले स्पीकर्स मिलते हैं?
हाँ, आजकल के कई आधुनिक साउंडबार इस बजट में डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए, JBL Cinema SB510 जैसे मॉडल्स इस बजट में उपलब्ध हैं जो सराउंड साउंड का बेहतर अनुभव देते हैं।
4. 10,000 रुपये से कम के बजट के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड कौन से हैं?
भारतीय बाजार और उपयोगकर्ता समीक्षाओं के अनुसार, JBL, Sony, boAt, और Zebronics इस बजट में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद ब्रांड हैं। ये ब्रांड न केवल अच्छी साउंड क्वालिटी देते हैं, बल्कि इनकी वारंटी और सर्विस भी आसानी से उपलब्ध है।
5. होम स्पीकर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी क्यों महत्वपूर्ण है?
आज के समय में लगभग सभी आधुनिक स्पीकर्स में ब्लूटूथ v5.0 या उससे अधिक की सुविधा होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बिना किसी तार के अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप से सीधे संगीत स्ट्रीम करने की सुविधा देता है, जो इसे उपयोग करने में बहुत आसान बनाता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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