काम की बात: सावधान! ट्रेन में इन 14 वेबसाइट्स से नहीं करें खाना ऑर्डर, IRCTC ने खुद जारी की अनऑथराइज्ड साइट की लिस्ट
ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो सावधान हो जाएं। IRCTC ने 14 अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी वेबसाइट्स की लिस्ट जारी कर यात्रियों को चेतावनी दी है। इनसे खाना मंगाने पर खराब खाना, ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी होने का खतरा है। देखें अनऑथराइज्ड साइट की पूरी लिस्ट और खाना ऑर्डर करने का सुरक्षित तरीका।
IRCTC New Warning: ट्रेन में लंबा सफर करना हो तो ज्यादातर यात्री अपनी सीट पर ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं। इसके लिए कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जहां से पसंद का खाना मंगवाया जा सकता है। लेकिन ट्रेन में खाना ऑर्डर करने से पहले आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि IRCTC ने यात्रियों को कुछ अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी वेबसाइट्स और ऐप्स से दूर रहने की सलाह दी है। कंपनी का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाने पर आपकी सेहत के साथ-साथ बैंक अकाउंट और पर्सनल डिटेल्स भी खतरे में पड़ सकती है।
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IRCTC के मुताबिक, कई अनधिकृत प्लेटफॉर्म ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, जिनके पास जरूरी फूड लाइसेंस नहीं होते। वहां साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और खाना बनाने वाले कर्मचारियों को भी जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिली हो सकती है। इसके अलावा, कुछ वेबसाइट्स डेटा चोरी कर रही हैं जिससे ऑनलाइन ठगी का खतरा है। इसी को देखते हुए IRCTC ने 14 अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स के नाम बताए हैं। आइए आपको बताते हैं खाना ऑर्डर करने का सही तरीका।
ट्रेन में इन 14 वेबसाइट्स से खाना ऑर्डर न करें
IRCTC ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट जारी की है, जिन्हें अनऑथराइज्ड ई-कैटरिंग ऑपरेटर बताया गया है। अगर आप ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इन नामों को जरूर चेक कर लें।
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IRCTC की ओर से बताई गई वेबसाइट्स की लिस्ट इस प्रकार है:
1. RAILRESTRO.COM
2. RAILRESTRO.IN
3. RAILMITRA.COM
4. TRAVELKHANA.COM
5. TRAINSCafe.COM
6. DIBRAIL.COM
7. RAILFOOD.NET
8. TRAVELERFOOD.COM
9. FOODONTRACK.IN
10. ECATERING.APP
11. KHANAONLINE.IN
12. TRAINWAY.IN
13. RAILMEAL.COM
14. TRAINMENU.COM
ध्यान देने वाली बात यह है कि IRCTC की तरफ से जारी यह कुछ अनऑथराइज्ड ऑपरेटरों की लिस्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अलावा कोई अनधिकृत प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए किसी भी नई वेबसाइट से खाना ऑर्डर करने से बचना अच्छा है।
खाना ऑर्डर करने के बाद पैसे भी डूब सकते हैं
IRCTC ने बताया है कि अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाने पर यात्रियों को डिलीवरी से जुड़ी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। कई बार यात्री खाना ऑर्डर कर देते हैं और पेमेंट भी हो जाता है, लेकिन खाना तय समय पर नहीं पहुंचता। यानी अगर आपने पैसे दे दिए और खाना नहीं मिला तो रिफंड पाने के लिए भी काफी परेशानी हो सकती है। इसी वजह से IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे सिर्फ अधिकृत माध्यमों से ही खाना ऑर्डर करें।
ये है ट्रेन में खाना ऑर्डर करने का सही तरीका
अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अपनी सीट पर खाना मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां अलग-अलग रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट से खाना ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं:
1. IRCTC की वेबसाइट से: अपने मोबाइल या कंप्यूटर में IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग वेबसाइट ecatering.irctc.co.in खोलें। यहां अपना PNR नंबर डालकर उपलब्ध रेस्टोरेंट और खाने के विकल्प देख सकते हैं।
2. Food on Track ऐप से: आप Google Play Store या Apple App Store से आधिकारिक Food on Track ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जरिए भी ट्रेन में खाना ऑर्डर किया जा सकता है।
3. हेल्पलाइन नंबर से: अगर आप ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो IRCTC की ई-कैटरिंग हेल्पलाइन 1323 पर कॉल करके भी खाने का ऑर्डर दे सकते हैं।
4. अधिकृत पार्टनर से: IRCTC के अधिकृत ई-कैटरिंग पार्टनर के जरिए भी खाना मंगवाया जा सकता है। ऑर्डर करने से पहले पार्टनर की अनुमति जरूर चेक करें।
IRCTC से अधिकृत फूड एग्रीगेटर्स की लिस्ट
ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए यात्री इन प्लेटफार्म का करें यूज:
1. Zomato
2. Swiggy
3. Zoop
4. Rail Yatri
5. Rail Recipe
6. Yatribhojan
7. Yatrirestro
8. Garg Rajdhani
9. Homebytes
10. OLF
11. Relfood
12. Gofoodieonline
13. Rajbhog
14. BrotherByte
15. Happy Journey
16. Swad Express
अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी साइट और ऐप की शिकायत कहां करें?
अगर आपको ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर कोई अनधिकृत फूड डिलीवरी वेंडर दिखाई देता है तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। IRCTC ने यात्रियों से ऐसी गतिविधियों की जानकारी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को देने की अपील की है। इसके लिए यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।