काम की बात:

ट्रेन में ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो सावधान हो जाएं। IRCTC ने 14 अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी वेबसाइट्स की लिस्ट जारी कर यात्रियों को चेतावनी दी है। इनसे खाना मंगाने पर खराब खाना, ऑनलाइन ठगी और डेटा चोरी होने का खतरा है। देखें अनऑथराइज्ड साइट की पूरी लिस्ट और खाना ऑर्डर करने का सुरक्षित तरीका।

ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए इन 14 वेबसाइट्स का न करें इस्तेमाल, जानें कहां से करें बुकिंग

IRCTC New Warning: ट्रेन में लंबा सफर करना हो तो ज्यादातर यात्री अपनी सीट पर ही ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं। इसके लिए कई वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, जहां से पसंद का खाना मंगवाया जा सकता है। लेकिन ट्रेन में खाना ऑर्डर करने से पहले आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि IRCTC ने यात्रियों को कुछ अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी वेबसाइट्स और ऐप्स से दूर रहने की सलाह दी है। कंपनी का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाने पर आपकी सेहत के साथ-साथ बैंक अकाउंट और पर्सनल डिटेल्स भी खतरे में पड़ सकती है।

IRCTC के मुताबिक, कई अनधिकृत प्लेटफॉर्म ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं, जिनके पास जरूरी फूड लाइसेंस नहीं होते। वहां साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और खाना बनाने वाले कर्मचारियों को भी जरूरी ट्रेनिंग नहीं मिली हो सकती है। इसके अलावा, कुछ वेबसाइट्स डेटा चोरी कर रही हैं जिससे ऑनलाइन ठगी का खतरा है। इसी को देखते हुए IRCTC ने 14 अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स के नाम बताए हैं। आइए आपको बताते हैं खाना ऑर्डर करने का सही तरीका।

ट्रेन में इन 14 वेबसाइट्स से खाना ऑर्डर न करें IRCTC ने कुछ ऐसी वेबसाइट्स की लिस्ट जारी की है, जिन्हें अनऑथराइज्ड ई-कैटरिंग ऑपरेटर बताया गया है। अगर आप ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इन नामों को जरूर चेक कर लें।

IRCTC की ओर से बताई गई वेबसाइट्स की लिस्ट इस प्रकार है:

1. RAILRESTRO.COM

2. RAILRESTRO.IN

3. RAILMITRA.COM

4. TRAVELKHANA.COM

5. TRAINSCafe.COM

6. DIBRAIL.COM

7. RAILFOOD.NET

8. TRAVELERFOOD.COM

9. FOODONTRACK.IN

10. ECATERING.APP

11. KHANAONLINE.IN

12. TRAINWAY.IN

13. RAILMEAL.COM

14. TRAINMENU.COM

ध्यान देने वाली बात यह है कि IRCTC की तरफ से जारी यह कुछ अनऑथराइज्ड ऑपरेटरों की लिस्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अलावा कोई अनधिकृत प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए किसी भी नई वेबसाइट से खाना ऑर्डर करने से बचना अच्छा है।

खाना ऑर्डर करने के बाद पैसे भी डूब सकते हैं IRCTC ने बताया है कि अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से खाना मंगवाने पर यात्रियों को डिलीवरी से जुड़ी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। कई बार यात्री खाना ऑर्डर कर देते हैं और पेमेंट भी हो जाता है, लेकिन खाना तय समय पर नहीं पहुंचता। यानी अगर आपने पैसे दे दिए और खाना नहीं मिला तो रिफंड पाने के लिए भी काफी परेशानी हो सकती है। इसी वजह से IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे सिर्फ अधिकृत माध्यमों से ही खाना ऑर्डर करें।

ये है ट्रेन में खाना ऑर्डर करने का सही तरीका अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अपनी सीट पर खाना मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां अलग-अलग रेस्टोरेंट और फूड आउटलेट से खाना ऑर्डर करने का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए आप ये तरीके अपना सकते हैं:

1. IRCTC की वेबसाइट से: अपने मोबाइल या कंप्यूटर में IRCTC की आधिकारिक ई-कैटरिंग वेबसाइट ecatering.irctc.co.in खोलें। यहां अपना PNR नंबर डालकर उपलब्ध रेस्टोरेंट और खाने के विकल्प देख सकते हैं।

2. Food on Track ऐप से: आप Google Play Store या Apple App Store से आधिकारिक Food on Track ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जरिए भी ट्रेन में खाना ऑर्डर किया जा सकता है।

3. हेल्पलाइन नंबर से: अगर आप ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो IRCTC की ई-कैटरिंग हेल्पलाइन 1323 पर कॉल करके भी खाने का ऑर्डर दे सकते हैं।

4. अधिकृत पार्टनर से: IRCTC के अधिकृत ई-कैटरिंग पार्टनर के जरिए भी खाना मंगवाया जा सकता है। ऑर्डर करने से पहले पार्टनर की अनुमति जरूर चेक करें।

IRCTC से अधिकृत फूड एग्रीगेटर्स की लिस्ट ट्रेन में खाना ऑर्डर करने के लिए यात्री इन प्लेटफार्म का करें यूज:

1. Zomato

2. Swiggy

3. Zoop

4. Rail Yatri

5. Rail Recipe

6. Yatribhojan

7. Yatrirestro

8. Garg Rajdhani

9. Homebytes

10. OLF

11. Relfood

12. Gofoodieonline

13. Rajbhog

14. BrotherByte

15. Happy Journey

16. Swad Express