बिना टावर काम करेगा फोन, सीधे सैटेलाइट से मिलेगी कनेक्टिविटी, ट्राई का नया प्लान

अगर आप भी फोन के खराब नेटवर्क से परेशान करते हैं, तो जल्द आपकी यह समस्या खत्म होने वाली है। खबर है कि जल्द फोन बिना टावर के काम करेंगे। ट्राई ने देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस का विस्तार करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क का सुझाव दिया है।

सैटेलाइट कनेक्टिविटी, आपस में कनेक्ट रहने का एक और तरीका देगी, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क कवरेज अभी भी कमजोर है।

भारतीयों के लिए अच्छी खबर है, जल्द आपको फोन बिना टावर के भी बढ़िया काम करेगा। अगर आप ऐसे इलाकों में आते जाते रहते हैं जहां मोबाइल पर अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता है और सिग्नल कमजोर रहता है या जहां मोबाइल टावर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको यह परेशानी न झेलनी पड़े। खबर है कि जल्द ही आपका स्मार्टफोन पारंपरिक मोबाइल टावरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस का विस्तार करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क का सुझाव दिया है। इन सुझावों में 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी की अनुमति देना शामिल है, जिससे सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन सीधे सैटेलाइट से जुड़ सकेंगे। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी स्मार्टफोन पर तुरंत सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। सरकार को पहले इन सुझावों को स्वीकार करना होगा और नियमों को अंतिम रूप देना होगा। कैसे होगा काम, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्या है? टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि नाम से पता चलता है, डायरेक्ट-टू-डिवाइस (D2D) तकनीक स्मार्टफोन या किसी अन्य कम्पैटिबल डिवाइस को सीधे सैटेलाइट से जोड़ने और बातचीत करने की सुविधा देती है। अभी, ज्यादातर मोबाइल फोन कॉल करने, मैसेज भेजने और मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने के लिए आस-पास के मोबाइल टावरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन सैटेलाइट कनेक्टिविटी, आपस में कनेक्ट रहने का एक और तरीका देगी, खासकर उन इलाकों में जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क कवरेज अभी भी कमजोर है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में, कम्पैटिबल स्मार्टफोन केवल मोबाइल टावरों पर निर्भर रहे बिना, सैटेलाइट कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकेंगे।

ट्राई ने दो तरह की सैटेलाइट कनेक्टिविटी की सिफारिश की है अपनी सिफारिशों में, ट्राई ने भारत में दो तरह की 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' सर्विस की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है।

1. MSS पर आधारित D2D कनेक्टिविटी MSS का मतलब 'मोबाइल सैटेलाइट सर्विस' है। इस सिस्टम के तहत, स्मार्टफोन L-बैंड और S-बैंड जैसे खास सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करके सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्राई ने भारत में MSS बेस्ड D2D सर्विस को अनुमति देने की सिफारिश की है। साथ ही, यह भी सुझाव दिया गया है कि स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे देश में बेचे जाने वाले भविष्य के स्मार्टफोन्स में ऐसे हार्डवेयर मॉड्यूल शामिल करें, जो इन सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड को सपोर्ट कर सकें। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी मौजूद सभी स्मार्टफोन्स में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी हार्डवेयर नहीं होता है।

2. IMT पर आधारित D2D कनेक्टिविटी दूसरा ऑप्शन IMT पर बेस्ड D2D कनेक्टिविटी है। IMT का पूरा नाम 'इंटरनेशनल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस' है। इस सिस्टम के तहत, सैटेलाइट नेटवर्क उन मोबाइल स्पेक्ट्रम बैंड्स का इस्तेमाल कर सकेंगे जो पहले से ही पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हैं, ताकि कम्पैटिबल फोन को सीधे सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जा सके। ट्राई ने भारत में इस सर्विस को 'नॉन-इंटरफेरेंस' (बिना किसी बाधा के) और 'नॉन-प्रोटेक्शन' (बिना किसी विशेष सुरक्षा के) आधार पर अनुमति देने की सिफारिश की है। इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट सर्विस की वजह से मौजूदा मोबाइल नेटवर्क के कामकाज में कोई नुकसानदेह बाधा नहीं आनी चाहिए। रेगुलेटर ने इस काम के लिए 600MHz, 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz और 2100MHz बैंड्स के इस्तेमाल की अनुमति देने की भी सिफारिश की है।

क्या सभी स्मार्टफोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलेगी? नहीं, तुरंत नहीं। स्मार्टफोन में जरूरी सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बैंड और हार्डवेयर का सपोर्ट होना चाहिए। ट्राई ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को भविष्य के डिवाइस में जरूरी MSS बैंड का सपोर्ट शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करे। इन सर्विस की उपलब्धता सरकार की फाइनल पॉलिसी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, और सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच होने वाली साझेदारी पर भी निर्भर करेगी।

ट्राई की अन्य सिफारिशें क्या हैं? डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्टिविटी के अलावा, ट्राई ने 'सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडर ऑथराइजेशन' नाम का एक नया ऑथराइजेशन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इस फ्रेमवर्क के तहत, ऑथराइज्ड कंपनियां एलिजिबल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक सर्विस के रूप में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा सकेंगी।