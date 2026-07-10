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सावधान! Traffic Challan के नाम पर नया Scam, WhatsApp या SMS में आए लिंक पर क्लिक करने से पहले पढ़ लें ये खबर

By Himani Gupta
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Traffic e-Challan Scam तेजी से फैल रहा है और इसका शिकार काफी लोग हो चुके हैं। अगर आपके पास भी Pending Traffic Challan का SMS या WhatsApp मैसेज आए, तो जल्दबाजी में लिंक पर क्लिक न करें। केवल आधिकारिक Parivahan e-Challan पोर्टल से ही चालान चेक करें।

सावधान! Traffic Challan के नाम पर नया Scam, WhatsApp या SMS में आए लिंक पर क्लिक करने से पहले पढ़ लें ये खबर

अगर आपके मोबाइल पर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है ऐसा SMS या WhatsApp मैसेज आया है, तो उस पर क्लिक करने की गलती बिल्कुल नहीं करें। साइबर अपराधी इन दिनों लोगों को ट्रैफिक चालान के नाम पर फर्जी लिंक, APK फाइल और PDF भेजकर ठगी कर रहे हैं। ये मैसेज देखने में बिल्कुल सरकारी RTO या e-Challan नोटिस जैसे लगते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें असली समझकर लिंक पर क्लिक कर देते हैं।

साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ऐसे फर्जी लिंक पर क्लिक करने या APK फाइल इंस्टॉल करने से मोबाइल हैक हो सकता है और आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए जा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी चालान का भुगतान करने से पहले उसकी पुष्टि केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ही करें।

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ऐसे हो रहा Traffic e-Challan Scam

साइबर ठग लोगों के मोबाइल नंबर पर SMS या WhatsApp मैसेज भेजते हैं। इन मैसेज में लिखा होता है कि आपका ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और अगर जल्द पेमेंट नहीं किया गया तो भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जाता है, जो देखने में सरकारी वेबसाइट जैसा लगता है। डर या जल्दबाजी में कई लोग इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं।

फर्जी लिंक, APK और PDF से होती है ठगी

लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर को एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। APK फाइल इंस्टॉल होते ही फोन में मैलवेयर आ सकता है, जो OTP पढ़ने, स्क्रीन रिकॉर्ड करने या बैंकिंग ऐप की जानकारी चुराने की कोशिश करता है।PDF फाइल भी भेजी जाती है। अगर उसमें मौजूद लिंक पर क्लिक किया जाए या फर्जी वेबसाइट पर जानकारी दर्ज की जाए, तो साइबर अपराधी बैंकिंग और UPI से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं।

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साइबर सुरक्षा एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं कि ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी संदेशों से सावधान रहें। किसी भी पेमेंट से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी की पुष्टि करें और संदिग्ध मैसेज मिलने पर उसे नजरअंदाज करें या संबंधित एजेंसी को रिपोर्ट करें।

ऐसे करें असली Traffic Challan को चेक

अगर आपको ट्रैफिक चालान का कोई मैसेज मिलता है, तो उसमें दिए गए लिंक पर भरोसा न करें। हमेशा भारत सरकार के Parivahan eChallan पोर्टल पर जाकर ही अपने वाहन नंबर या चालान नंबर की मदद से स्थिति जांचें। वहीं से जरूरत होने पर चालान का पेमेंट भी करें।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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