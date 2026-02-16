पत्थर जैसे सख्त मसाले भी चुटकियों में होंगे बारीक, Amazon पर 5000 रुपये के बजट में ये हैं सबसे पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर
अमेजन पर 5000 रुपये से कम में मिल रहे ये पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर हल्दी और काली मिर्च जैसे पत्थर से सख्त मसालों को भी चुटकियों में बारीक पीस देते हैं। बेहतरीन मोटर और मजबूत जार के साथ आने वाले ये टॉप-रेटेड मॉडल्स आपके किचन के कठिन कामों को आसान और तेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट हैं।
रसोई के कामों को आसान और तेज़ बनाने के लिए एक शक्तिशाली मिक्सर ग्राइंडर का होना अनिवार्य है। अक्सर साधारण मिक्सर हल्दी, सूखी लाल मिर्च या काली मिर्च जैसे पत्थर जैसे सख्त मसालों को पीसने में संघर्ष करते हैं, जिससे न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि मसाले की शुद्धता भी प्रभावित होती है। यदि आप 5,000 रुपये के बजट में एक बेहतरीन विकल्प तलाश रहे हैं, तो Amazon पर उपलब्ध लेटेस्ट 750W और 1000W के मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
इन मिक्सर ग्राइंडर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी हाई-टॉर्क मोटर और प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं, जो सबसे कठिन सामग्री को भी चुटकियों में बारीक कर देते हैं। इनमें सुरक्षा के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर और बेहतर पकड़ के लिए वैक्यूम फीट दिए गए हैं। Atomberg, Philips और Bajaj जैसे टॉप ब्रांड्स के ये मॉडल्स न केवल मसालों की पिसाई के लिए श्रेष्ठ हैं, बल्कि गीली पिसाई और चटनी बनाने के लिए भी आदर्श माने जाते हैं।
एर्गोनोमिक डिज़ाइन और लीक-प्रूफ जार के साथ आने वाले ये ग्राइंडर शोर को कम करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। अमेजन पर मिल रहे शानदार बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ, आप एक ऐसा टिकाऊ उपकरण घर ला सकते हैं जो आपके किचन के घंटों का काम मिनटों में निपटा देगा।
1. Atomberg Xiana 750 Watt Mixer Grinder | 3 Multipurpose Stainless Steel Jars | Coarse Mode for Silbatta-like Textures | Powerful Intelligent Motor | Easy Fault LED Indication | Seasand Ivory
Atomberg अपनी एडवांस मोटर तकनीक के लिए जाना जाता है, और Xiana सीरीज के साथ उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर को स्मार्ट बना दिया है। इसका Seasand Ivory कलर और स्लीक डिज़ाइन न केवल आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है, बल्कि इसका Coarse Mode उन लोगों के लिए वरदान है जो दरदरी चटनी और पारंपरिक मसालों का स्वाद पसंद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इंटेलिजेंट मोटर
कोर्स मोड
LED इंडिकेशन
3 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
पिसाई के समय थोड़ा शोर
सीमित जार
2. Philips HL7756/01 750 Watt Mixer Grinder
इसको विशेष रूप से भारतीय रसोई की कठिन पिसाई (जैसे उड़द दाल और हल्दी) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 750W की टर्बो मोटर लगी है, जो एडवांस एयर वेंटिलेशन सिस्टम के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 25 मिनट तक लगातार पिसाई कर सकता है, जो इसे त्योहारों या मेहमानों के आने पर भारी काम के लिए आदर्श बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की मोटर वारंटी
लगातार पिसाई
मजबूत टर्बो मोटर
लीक-प्रूफ जार
क्यों खोजें विकल्प
काफी तेज़ आवाज़
पहली 2-3 बार इस्तेमाल पर जलने जैसी गंध
3. Bajaj Military Series Rex 750W 4 Jar Mixer Grinder | DuraCut Blades | 2-In-1 Function Blade In Dry Jar | 2 Yrs Warranty 【Red/Black】
Bajaj Rex की यह मिलिट्री सीरीज़ उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो किचन अप्लायंसेज में Durability को सबसे ऊपर रखते हैं। इसमें 750W की Titan Motor लगी है जो भारी पिसाई को भी आसानी से संभाल लेती है। इसका रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इसे एक बोल्ड और आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
DuraCut Blades
4 जार का सेट
2-in-1 फंक्शन ब्लेड
मजबूत पकड़
किफायती और भरोसेमंद
क्यों खोजें विकल्प
आवाज़ थोड़ी ज़्यादा
बॉडी मटेरियल प्लास्टिक
4. Butterfly Jet Elite Mixer Grinder, 750W, 4 Jars (Grey)
Butterfly Jet Elite को आधुनिक किचन की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 750W की पावरफुल मोटर है जो 18,500 RPM की रफ्तार से चलती है, जिससे सख्त से सख्त मसाले भी सेकंडों में पिस जाते हैं। इसका सबसे आकर्षक हिस्सा इसका 4-जार सेटअप है, जिसमें एक समर्पित जूसर जार भी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू फॉर मनी
4 जार का सेट
सुरक्षा फीचर्स
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
काफी शोर
2 साल की वारंटी
मोटर वार्निश के गर्म होने से हल्की गंध
5. Tefal Grindmax HD 1000W Copper Motor with Durable Ball Bearing Mixer Grinder with 3 Leak-Proof Heavy Duty Jars, High-Speed 20,000 RPM Motor, Europe’s No.1 Brand, Best Mixer Grinder for Indian Cooking
इसको विशेष रूप से उन भारतीय रसोईघरों के लिए है जहाँ मसालों की भारी पिसाई (जैसे सख्त हल्दी, सूखे मसाले) रोज का काम है। इसमें 1000W की 100% कॉपर मोटर लगी है जो 20,000 RPM की सुपर-फास्ट स्पीड पर चलती है। टिकाऊ बॉल बेयरिंग तकनीक की वजह से इसकी मोटर न केवल स्मूथ चलती है बल्कि लंबे समय तक साथ निभाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1000W की प्रचंड शक्ति
5 साल की मोटर
Powelix ब्लेड टेक्नोलॉजी
लीक-प्रूफ जार
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा तेज आवाज
थोड़ा महंगा
6. Bosch Bold 750Watt Mixer Grinder, Black
बॉश का यह मॉडल उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पिसे हुए मसालों में असली देसी स्वाद चाहते हैं। इसकी Stone Pounding Technology और खास तौर पर डिज़ाइन किए गए Blunt PoundingBlades मसालों को काटने के बजाय उन्हें पारंपरिक सिलबट्टे की तरह कूटते हैं, जिससे मसालों का तेल और सुगंध बरकरार रहती है। इसका Bold Black लुक आपके किचन को एक मॉडर्न और लग्जरी अहसास देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Stone Pounding Technology
Hands-Free Operation
मजबूत पकड़
MaxxJuice Extractor
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
पिसाई के दौरान आवाज़ थोड़ी ज्यादा
7. Prestige Iris 750 Watt Mixer Grinder with 3 Stainless Steel Jar + 1 Juicer Jar (White and Blue)
इसको उन घरों के लिए बनाया गया है जहाँ रोज़ाना की कुकिंग में विभिन्न प्रकार की पिसाई और ताज़ा जूस की जरूरत होती है। इसका सफेद और नीला रंग इसे अन्य बोरिंग मॉडल्स से अलग और आकर्षक बनाता है। इसमें 750W की हैवी-ड्यूटी मोटर लगी है जो इडली बैटर से लेकर सूखे मसालों तक सब कुछ पीसने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 जार का फुल सेट
मजबूत जार लॉकिंग
ISI सर्टिफाइड सुरक्षा
सुपीरियर स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स
क्यों खोजें विकल्प
सफेद रंग का रखरखाव
हल्की पिसाई में बेहतर
