पत्थर जैसे सख्त मसाले भी चुटकियों में होंगे बारीक, Amazon पर 5000 रुपये के बजट में ये हैं सबसे पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर

Feb 16, 2026 06:18 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेजन पर 5000 रुपये से कम में मिल रहे ये पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर हल्दी और काली मिर्च जैसे पत्थर से सख्त मसालों को भी चुटकियों में बारीक पीस देते हैं। बेहतरीन मोटर और मजबूत जार के साथ आने वाले ये टॉप-रेटेड मॉडल्स आपके किचन के कठिन कामों को आसान और तेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट हैं।

रसोई के कामों को आसान और तेज़ बनाने के लिए एक शक्तिशाली मिक्सर ग्राइंडर का होना अनिवार्य है। अक्सर साधारण मिक्सर हल्दी, सूखी लाल मिर्च या काली मिर्च जैसे पत्थर जैसे सख्त मसालों को पीसने में संघर्ष करते हैं, जिससे न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि मसाले की शुद्धता भी प्रभावित होती है। यदि आप 5,000 रुपये के बजट में एक बेहतरीन विकल्प तलाश रहे हैं, तो Amazon पर उपलब्ध लेटेस्ट 750W और 1000W के मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।

पत्थर जैसे सख्त मसाले भी चुटकियों में होंगे बारीक, Amazon पर 5000 रुपये के बजट में ये हैं सबसे पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर

इन मिक्सर ग्राइंडर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी हाई-टॉर्क मोटर और प्रीमियम क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं, जो सबसे कठिन सामग्री को भी चुटकियों में बारीक कर देते हैं। इनमें सुरक्षा के लिए ओवरलोड प्रोटेक्टर और बेहतर पकड़ के लिए वैक्यूम फीट दिए गए हैं। Atomberg, Philips और Bajaj जैसे टॉप ब्रांड्स के ये मॉडल्स न केवल मसालों की पिसाई के लिए श्रेष्ठ हैं, बल्कि गीली पिसाई और चटनी बनाने के लिए भी आदर्श माने जाते हैं।

एर्गोनोमिक डिज़ाइन और लीक-प्रूफ जार के साथ आने वाले ये ग्राइंडर शोर को कम करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। अमेजन पर मिल रहे शानदार बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ, आप एक ऐसा टिकाऊ उपकरण घर ला सकते हैं जो आपके किचन के घंटों का काम मिनटों में निपटा देगा।

Atomberg अपनी एडवांस मोटर तकनीक के लिए जाना जाता है, और Xiana सीरीज के साथ उन्होंने मिक्सर ग्राइंडर को स्मार्ट बना दिया है। इसका Seasand Ivory कलर और स्लीक डिज़ाइन न केवल आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है, बल्कि इसका Coarse Mode उन लोगों के लिए वरदान है जो दरदरी चटनी और पारंपरिक मसालों का स्वाद पसंद करते हैं।

Specifications

जार की संख्या
3
मटेरियल
हाई-क्वालिटी स्टेनलेस स्टील जार और ABS बॉडी
वारंटी
3 साल
कलर
Seasand Ivory

क्यों खरीदें

...

इंटेलिजेंट मोटर

...

कोर्स मोड

...

LED इंडिकेशन

...

3 साल की लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

पिसाई के समय थोड़ा शोर

...

सीमित जार

इसको विशेष रूप से भारतीय रसोई की कठिन पिसाई (जैसे उड़द दाल और हल्दी) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 750W की टर्बो मोटर लगी है, जो एडवांस एयर वेंटिलेशन सिस्टम के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 25 मिनट तक लगातार पिसाई कर सकता है, जो इसे त्योहारों या मेहमानों के आने पर भारी काम के लिए आदर्श बनाता है।

Specifications

मोटर वारंटी
5 साल
जार की संख्या
3
कंट्रोल
3 स्पीड कंट्रोल + पल्स फंक्शन
मटेरियल
स्टेनलेस स्टील जार और मजबूत ABS बॉडी
पिसाई की क्षमता
25 मिनट तक लगातार

क्यों खरीदें

...

5 साल की मोटर वारंटी

...

लगातार पिसाई

...

मजबूत टर्बो मोटर

...

लीक-प्रूफ जार

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी तेज़ आवाज़

...

पहली 2-3 बार इस्तेमाल पर जलने जैसी गंध

Bajaj Rex की यह मिलिट्री सीरीज़ उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो किचन अप्लायंसेज में Durability को सबसे ऊपर रखते हैं। इसमें 750W की Titan Motor लगी है जो भारी पिसाई को भी आसानी से संभाल लेती है। इसका रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इसे एक बोल्ड और आधुनिक लुक देता है।

Specifications

पावर
750 Watts Titan Motor
जार की संख्या
4
ब्लेड्स
DuraCut Blades
खास फीचर
2-in-1 Dry Jar Blade, PC Lids

क्यों खरीदें

...

DuraCut Blades

...

4 जार का सेट

...

2-in-1 फंक्शन ब्लेड

...

मजबूत पकड़

...

किफायती और भरोसेमंद

क्यों खोजें विकल्प

...

आवाज़ थोड़ी ज़्यादा

...

बॉडी मटेरियल प्लास्टिक

Butterfly Jet Elite को आधुनिक किचन की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 750W की पावरफुल मोटर है जो 18,500 RPM की रफ्तार से चलती है, जिससे सख्त से सख्त मसाले भी सेकंडों में पिस जाते हैं। इसका सबसे आकर्षक हिस्सा इसका 4-जार सेटअप है, जिसमें एक समर्पित जूसर जार भी शामिल है।

Specifications

जार की संख्या
4
मटेरियल
शॉक-फ्री ABS बॉडी और स्टेनलेस स्टील जार
वारंटी
2 साल की प्रोडक्ट और मोटर वारंटी
कलर
ग्रे

क्यों खरीदें

...

किफायती और वैल्यू फॉर मनी

...

4 जार का सेट

...

सुरक्षा फीचर्स

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी शोर

...

2 साल की वारंटी

...

मोटर वार्निश के गर्म होने से हल्की गंध

इसको विशेष रूप से उन भारतीय रसोईघरों के लिए है जहाँ मसालों की भारी पिसाई (जैसे सख्त हल्दी, सूखे मसाले) रोज का काम है। इसमें 1000W की 100% कॉपर मोटर लगी है जो 20,000 RPM की सुपर-फास्ट स्पीड पर चलती है। टिकाऊ बॉल बेयरिंग तकनीक की वजह से इसकी मोटर न केवल स्मूथ चलती है बल्कि लंबे समय तक साथ निभाती है।

Specifications

रफ्तार
20,000 RPM
मोटर वारंटी
5 साल
ब्लेड वारंटी
7 साल
जार की संख्या
3

क्यों खरीदें

...

1000W की प्रचंड शक्ति

...

5 साल की मोटर

...

Powelix ब्लेड टेक्नोलॉजी

...

लीक-प्रूफ जार

क्यों खोजें विकल्प

...

ज्यादा तेज आवाज

...

थोड़ा महंगा

बॉश का यह मॉडल उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पिसे हुए मसालों में असली देसी स्वाद चाहते हैं। इसकी Stone Pounding Technology और खास तौर पर डिज़ाइन किए गए Blunt PoundingBlades मसालों को काटने के बजाय उन्हें पारंपरिक सिलबट्टे की तरह कूटते हैं, जिससे मसालों का तेल और सुगंध बरकरार रहती है। इसका Bold Black लुक आपके किचन को एक मॉडर्न और लग्जरी अहसास देता है।

Specifications

ब्लेड
Blunt PoundingBlades
खास फीचर
Lid-Locks for Hands-free, Cord Storage, Suction Feet
वारंटी
2 साल की ब्रांड वारंटी
पावर
750 Watts HiFlux Motor

क्यों खरीदें

...

Stone Pounding Technology

...

Hands-Free Operation

...

मजबूत पकड़

...

MaxxJuice Extractor

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

पिसाई के दौरान आवाज़ थोड़ी ज्यादा

इसको उन घरों के लिए बनाया गया है जहाँ रोज़ाना की कुकिंग में विभिन्न प्रकार की पिसाई और ताज़ा जूस की जरूरत होती है। इसका सफेद और नीला रंग इसे अन्य बोरिंग मॉडल्स से अलग और आकर्षक बनाता है। इसमें 750W की हैवी-ड्यूटी मोटर लगी है जो इडली बैटर से लेकर सूखे मसालों तक सब कुछ पीसने में सक्षम है।

Specifications

पावर
750 Watts High Performance Motor
जार की संख्या
4
कलर
White & Blue
सुरक्षा
Overload Protector & Safety Lock
वारंटी
2 साल की प्रोडक्ट और मोटर वारंटी

क्यों खरीदें

...

4 जार का फुल सेट

...

मजबूत जार लॉकिंग

...

ISI सर्टिफाइड सुरक्षा

...

सुपीरियर स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सफेद रंग का रखरखाव

...

हल्की पिसाई में बेहतर

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
