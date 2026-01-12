Electric Chimney: धुआं और चिकनाई बाहर, घर रहे चकाचक, अमेजन लाया बंपर ऑफर

संक्षेप: मॉडर्न लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रिक चिमनी घर के लिए जरूरी प्रोडक्ट बन चुका है, जिसे अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं…

Jan 12, 2026 04:46 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

स्मार्ट इलेक्ट्रिक चिमनियाँ आज कई आधुनिक और उपयोगी फीचर्स के साथ आती हैं। इनमें फ्राइंग, डीप फ्राइंग, ग्रिलिंग, तड़का लगाने और अन्य भारी कुकिंग के लिए अलग-अलग स्पीड और मोड दिए जाते हैं, जिससे धुआँ और गंध तुरंत बाहर निकल जाती है। कुछ चिमनियों में ऑटो-सेंसर लगे होते हैं जो धुएँ की मात्रा को पहचानकर अपने आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं। टच कंट्रोल, मोशन सेंसर और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इन्हें इस्तेमाल में बेहद आसान बनाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बिजली की खपत के मामले में भी स्मार्ट चिमनियाँ काफी किफायती होती हैं। ये हाई सक्शन पावर के बावजूद कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जिससे बिजली का बिल ज्यादा नहीं बढ़ता। इसके अलावा, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी वाली चिमनियाँ साफ-सफाई को बेहद आसान बना देती हैं। केवल एक बटन दबाने पर जमा हुई चिकनाई अंदर ही पिघलकर अलग हो जाती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।

इन चिमनियों का डिज़ाइन भी मॉड्यूलर किचन के अनुरूप होता है, जो किचन की खूबसूरती को और बढ़ाता है। स्टेनलेस स्टील, ग्लास फिनिश और स्लिम डिज़ाइन वाली चिमनियाँ न सिर्फ टिकाऊ होती हैं बल्कि किचन को प्रीमियम लुक भी देती हैं। साथ ही, इनका इंस्टॉलेशन भी आसान होता है और इन्हें अलग-अलग साइज और किचन लेआउट के अनुसार फिट किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक चिमनी न सिर्फ किचन को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि आपके कुकिंग अनुभव को भी आरामदायक और बेहतर बनाती है। इन्हें अमेजन से बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।

यह एक प्रीमियम वर्टिकल वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है, जिसे 4 से 6 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1200 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी दी गई है, जो किचन से धुआं, तेल और गंध को तेजी से बाहर निकालती है। इसमें Filterless टेक्नोलॉजी और 2-Way Suction सिस्टम मिलता है, जिससे बिना फिल्टर बदले हाई परफॉर्मेंस बनी रहती है। यह चिमनी Auto Clean फीचर, Touch और Gesture Control के साथ आती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। इस पर 8 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी जा रही है। इसे 58 फीसद की छूट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकता है|

Specifications सक्शन पावर 1200 m³/hr कंट्रोल Touch, Gesture Control वारंटी 8 साल मोटर, 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव नॉइज़ लेवल 58 dB क्यों खरीदें 1200 m³/hr की हाई सक्शन पावर Touch और Gesture Control सपोर्ट Filterless टेक्नोलॉजी से कम मेंटेनेंस 90 cm साइज, 4–6 बर्नर स्टोव के लिए परफेक्ट 8 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प बड़े साइज की किचन कैबिनेट में ही फिट होता है AC मोटर होने से बिजली खपत थोड़ी ज्यादा हो सकती है

यह एक प्रीमियम 90cm चिमनी है। इसमें 1600 m³/hr की बेहद पावरफुल सक्शन कैपेसिटी दी गई है, जो भारी कुकिंग और फ्राइंग के दौरान भी स्मोक और ऑयल को तेजी से बाहर निकाल देती है। यह चिमनी BLDC मोटर पर काम करती है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। इसमें Filterless डिजाइन के साथ Auto Clean और Oil Collector Tray दी गई है, जिससे मेंटेनेंस झंझट खत्म हो जाता है। साथ ही Touch Control, RPM Display और Motion Sensor इसे एक फुली स्मार्ट किचन अप्लायंस बनाते हैं। इस पर 15 साल की मोटर वारंटी मिल रही है। यह चिमनी 51 फीसद की छूट के साथ 16,999 रुपये में उपलब्ध है|

Specifications सक्शन पावर 1600 m³/hr स्पीड 9 नॉइज़ लेवल 58 dB लाइट 1 LED एनर्जी कंजंप्शन 130 वॉट क्यों खरीदें 1600 m³/hr की सुपर हाई सक्शन पावर एनर्जी एफिशिएंट BLDC मोटर RPM डिस्प्ले और मोशन सेंसर 15 साल की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है बड़ी किचन कैबिनेट में ही फिट होता है

यह पावरफुल स्मार्ट चिमनी है, जो कि 1400 m³/hr सक्शन के साथ आती है। इससे कुकिंग से निकलने वाला धुआं, तेल और गंध तेजी से बाहर निकलता है। यह एक टच और जेस्चर कंट्रोल और ऑयल कलेक्टर ट्रे जैसे फीचर्स के साथ आती है। इसे 71 फीसद की भारी छूट पर सिर्फ 8,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications सक्शन पावर 1400 m³/hr कंट्रोल Touch + Gesture वारंटी 10 साल मोटर, 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव साइज 60 cm क्यों खरीदें धुएं और तेल को तेजी से हटाता है फिल्टर साफ़ करने की झंझट खत्म ग्रीस और तेल को ट्रैप करके भीतर सफाई आसान स्वच्छ और आसान ऑपरेशन 10 वर्षों की मोटर वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ सकता है बड़े 4-5 बर्नर स्टोव के लिए थोड़ा छोटा

Glen का यह 90 से.मी. T-Shape चिमनी आपकी किचन में धुआं, तेल के कण और बदबू को झट से हटाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1200 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता है, जो इंडियन कुकिंग के दौरान निकलने वाले धुएं को प्रभावी रूप से बाहर निकालती है। Filterless टेक्नोलॉजी से रोज़ाना फिल्टर धोने की झंझट नहीं रहती और Thermal Auto Clean फीचर आपकी सफाई को और आसान बनाता है। Touch + Gesture Control के साथ आप हाथ हिलाकर भी चिमनी को ऑन/ऑफ कर सकते हैं। यह चिमनी फिलहाल 11,799 रुपये में उपलब्ध है|

Specifications साइज़ 90 से.मी. सक्शन पावर 1200 m³/hr मोटर 150 W लाइट 1.5 W LED फिल्टर टाइप मैन्युअल फिल्टर सफाई की जरूरत नहीं क्यों खरीदें धुआं व बदबू को जल्दी हटाता है फिल्टर धोने की जरूरत नहीं तेल और ग्रीस आसानी से जमा होता है किचन में शांति बनी रहती है आकर्षक ब्लैक T-Shape डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प 1400 m³/hr वाले मॉडलों की तुलना में सक्शन थोड़ी कम इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ सकता है

यह Crompton की QuietPro Plus 90cm स्लैंट (Slant) चिमनी है, जो अपनी जबरदस्त 1800 m3/hr सक्शन पावर और शांत BLDC मोटर के लिए जानी जाती है। इसमें 'Smart On' जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है, जो चूल्हे की गर्मी महसूस करते ही चिमनी को अपने आप चालू कर देता है। साथ ही, इसका इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन सिस्टम हर 30 घंटे के इस्तेमाल के बाद खुद की सफाई कर लेता है। इसे 64 फीसद की भारी छूट के साथ 19,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications मोटर टाइप एडवांस BLDC मोटर कंट्रोल टच और मोशन सेंसर कंट्रोल स्पेशल फीचर स्मार्ट ऑन और इंटेलीजेंट ऑटो क्लीन शोर का स्तर न्यूनतम 46 dB सक्शन पावर 1800 m3/hr क्यों खरीदें 1800 m3/hr की बेहद ताकतवर सक्शन क्षमता BLDC मोटर जो बेहद कम शोर (46 dB) करती है इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत बजट चिमनियों के मुकाबले थोड़ी अधिक स्लैंट डिजाइन के लिए किचन में खास तरह के स्पेस की जरूरत

यह स्टाइलिश कर्व्ड ग्लास चिमनी आपकी किचन को धुएं, तेल और बदबू से पूरी तरह साफ रखने के लिए बनाई गई है। इसमें 1500 CMH की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है, जिससे भारी फ्राइंग और तड़के के दौरान भी धुआं तुरंत बाहर निकल जाता है। इसका Filterless Auto Clean सिस्टम मोटर के अंदर जमी ग्रीस को खुद साफ कर देता है, जबकि मोशन सेंसर और टच कंट्रोल से इसे बिना हाथ लगाए भी ऑपरेट किया जा सकता है। फिलहाल यह चिमनी 54 फीसद की छूट के साथ 12990 रुपये में मिल रही है।

Specifications सक्शन पावर 1500 CMH क्लीनिंग सिस्टम Auto Clean कंट्रोल टच कंट्रोल और मोशन सेंसर ऑयल कलेक्टर स्टेनलेस स्टील वारंटी मोटर पर 10 साल, प्रोडक्ट पर 2 साल क्यों खरीदें 1500 CMH की हाई सक्शन पावर फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, कम मेंटेनेंस स्टेनलेस स्टील ऑयल कलेक्टर टच और मोशन सेंसर कंट्रोल कर्व्ड ग्लास का प्रीमियम लुक क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा केवल 60 सेमी साइज

यह KAFF की K-Series 90cm T-शेप फिल्टरलेस किचन चिमनी है, जो अपनी ड्राई हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसमें 1450 m3/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो रसोई के भारी धुएं और तेल को आसानी से बाहर निकाल देती है। टच पैनल और जेस्चर (मोशन) कंट्रोल वाली इस चिमनी को 55 फीसद की भारी छूट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications फिल्टर टाइप फिल्टरलेस वारंटी 2 साल व्यापक (Comprehensive) और 10 साल मोटर पर स्पेशल फीचर ऑयल कलेक्टर के साथ ड्राई हीट ऑटो-क्लीन क्यों खरीदें 1450 m3/hr की अच्छी सक्शन पावर ड्राई हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी मोटर पर लाइफटाइम (10 साल) की लंबी वारंटी स्मार्ट मोशन सेंसर और टच कंट्रोल फीचर क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा T-शेप डिजाइन स्लिम चिमनियों के मुकाबले ज़्यादा जगह घेरती है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।