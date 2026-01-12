Electric Chimney: धुआं और चिकनाई बाहर, घर रहे चकाचक, अमेजन लाया बंपर ऑफर
मॉडर्न लाइफस्टाइल में इलेक्ट्रिक चिमनी घर के लिए जरूरी प्रोडक्ट बन चुका है, जिसे अमेजन से सस्ते में खरीद सकते हैं…
स्मार्ट इलेक्ट्रिक चिमनियाँ आज कई आधुनिक और उपयोगी फीचर्स के साथ आती हैं। इनमें फ्राइंग, डीप फ्राइंग, ग्रिलिंग, तड़का लगाने और अन्य भारी कुकिंग के लिए अलग-अलग स्पीड और मोड दिए जाते हैं, जिससे धुआँ और गंध तुरंत बाहर निकल जाती है। कुछ चिमनियों में ऑटो-सेंसर लगे होते हैं जो धुएँ की मात्रा को पहचानकर अपने आप फैन की स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं। टच कंट्रोल, मोशन सेंसर और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इन्हें इस्तेमाल में बेहद आसान बनाते हैं।
बिजली की खपत के मामले में भी स्मार्ट चिमनियाँ काफी किफायती होती हैं। ये हाई सक्शन पावर के बावजूद कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जिससे बिजली का बिल ज्यादा नहीं बढ़ता। इसके अलावा, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी वाली चिमनियाँ साफ-सफाई को बेहद आसान बना देती हैं। केवल एक बटन दबाने पर जमा हुई चिकनाई अंदर ही पिघलकर अलग हो जाती है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
इन चिमनियों का डिज़ाइन भी मॉड्यूलर किचन के अनुरूप होता है, जो किचन की खूबसूरती को और बढ़ाता है। स्टेनलेस स्टील, ग्लास फिनिश और स्लिम डिज़ाइन वाली चिमनियाँ न सिर्फ टिकाऊ होती हैं बल्कि किचन को प्रीमियम लुक भी देती हैं। साथ ही, इनका इंस्टॉलेशन भी आसान होता है और इन्हें अलग-अलग साइज और किचन लेआउट के अनुसार फिट किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक चिमनी न सिर्फ किचन को साफ और स्वच्छ बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि आपके कुकिंग अनुभव को भी आरामदायक और बेहतर बनाती है। इन्हें अमेजन से बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।
1. Faber 90cm 1200 m³/hr Vertical Wall Mounted Chimney|Filterless|2Way Suction|Auto Clean|8Yrs Motor & 2 Yrs Comprehensive Warranty by Faber|Touch & Gesture Control|Hood Mojito IN HC SC FL BK 90, Black
यह एक प्रीमियम वर्टिकल वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है, जिसे 4 से 6 बर्नर वाले गैस स्टोव के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 1200 m³/hr की पावरफुल सक्शन कैपेसिटी दी गई है, जो किचन से धुआं, तेल और गंध को तेजी से बाहर निकालती है। इसमें Filterless टेक्नोलॉजी और 2-Way Suction सिस्टम मिलता है, जिससे बिना फिल्टर बदले हाई परफॉर्मेंस बनी रहती है। यह चिमनी Auto Clean फीचर, Touch और Gesture Control के साथ आती है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। इस पर 8 साल की मोटर वारंटी और 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दी जा रही है। इसे 58 फीसद की छूट के साथ 13,990 रुपये में खरीदा जा सकता है|
Specifications
क्यों खरीदें
1200 m³/hr की हाई सक्शन पावर
Touch और Gesture Control सपोर्ट
Filterless टेक्नोलॉजी से कम मेंटेनेंस
90 cm साइज, 4–6 बर्नर स्टोव के लिए परफेक्ट
8 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़े साइज की किचन कैबिनेट में ही फिट होता है
AC मोटर होने से बिजली खपत थोड़ी ज्यादा हो सकती है
2. Elica 90cm 1600 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with FULL GRILL|15 Yrs Motor WARR|FLAT FL 900 MAX BLDC MAX HAC LTW MS NERO|Black| 9 Speed Touch Control with RPM Display + Motion Sensor
यह एक प्रीमियम 90cm चिमनी है। इसमें 1600 m³/hr की बेहद पावरफुल सक्शन कैपेसिटी दी गई है, जो भारी कुकिंग और फ्राइंग के दौरान भी स्मोक और ऑयल को तेजी से बाहर निकाल देती है। यह चिमनी BLDC मोटर पर काम करती है, जिससे बिजली की खपत कम होती है और परफॉर्मेंस ज्यादा मिलती है। इसमें Filterless डिजाइन के साथ Auto Clean और Oil Collector Tray दी गई है, जिससे मेंटेनेंस झंझट खत्म हो जाता है। साथ ही Touch Control, RPM Display और Motion Sensor इसे एक फुली स्मार्ट किचन अप्लायंस बनाते हैं। इस पर 15 साल की मोटर वारंटी मिल रही है। यह चिमनी 51 फीसद की छूट के साथ 16,999 रुपये में उपलब्ध है|
Specifications
क्यों खरीदें
1600 m³/hr की सुपर हाई सक्शन पावर
एनर्जी एफिशिएंट BLDC मोटर
RPM डिस्प्ले और मोशन सेंसर
15 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से लग सकता है
बड़ी किचन कैबिनेट में ही फिट होता है
3. Livpure Fenix 60 Cm 1400 m3/hr T-Shape | Filterless Auto Clean Kitchen Chimney with Oil collector |10 Year Warranty On Motor (2 Year Comprehensive) by Livpure, (Touch & Gesture Control, Black)
यह पावरफुल स्मार्ट चिमनी है, जो कि 1400 m³/hr सक्शन के साथ आती है। इससे कुकिंग से निकलने वाला धुआं, तेल और गंध तेजी से बाहर निकलता है। यह एक टच और जेस्चर कंट्रोल और ऑयल कलेक्टर ट्रे जैसे फीचर्स के साथ आती है। इसे 71 फीसद की भारी छूट पर सिर्फ 8,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
धुएं और तेल को तेजी से हटाता है
फिल्टर साफ़ करने की झंझट खत्म
ग्रीस और तेल को ट्रैप करके भीतर सफाई आसान
स्वच्छ और आसान ऑपरेशन
10 वर्षों की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ सकता है
बड़े 4-5 बर्नर स्टोव के लिए थोड़ा छोटा
4. Glen 90 cm 1200 m³/hr Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, T-Shaped |(Hood Anya 90,Touch & Gesture Control,Black)
Glen का यह 90 से.मी. T-Shape चिमनी आपकी किचन में धुआं, तेल के कण और बदबू को झट से हटाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें 1200 m³/hr की दमदार सक्शन क्षमता है, जो इंडियन कुकिंग के दौरान निकलने वाले धुएं को प्रभावी रूप से बाहर निकालती है। Filterless टेक्नोलॉजी से रोज़ाना फिल्टर धोने की झंझट नहीं रहती और Thermal Auto Clean फीचर आपकी सफाई को और आसान बनाता है। Touch + Gesture Control के साथ आप हाथ हिलाकर भी चिमनी को ऑन/ऑफ कर सकते हैं। यह चिमनी फिलहाल 11,799 रुपये में उपलब्ध है|
Specifications
क्यों खरीदें
धुआं व बदबू को जल्दी हटाता है
फिल्टर धोने की जरूरत नहीं
तेल और ग्रीस आसानी से जमा होता है
किचन में शांति बनी रहती है
आकर्षक ब्लैक T-Shape डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
1400 m³/hr वाले मॉडलों की तुलना में सक्शन थोड़ी कम
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना पड़ सकता है
5. Crompton QuietPro Plus BLDC 1800m3/hr 90cm Slant Chimney| Filterless Intelligent Autoclean| Built In Oil Collector| Touch+Motion Sensor Control|10Yrs Motor & 2Yrs Overall Warranty (CHD-QPPI90FLE-IND)
यह Crompton की QuietPro Plus 90cm स्लैंट (Slant) चिमनी है, जो अपनी जबरदस्त 1800 m3/hr सक्शन पावर और शांत BLDC मोटर के लिए जानी जाती है। इसमें 'Smart On' जैसा आधुनिक फीचर दिया गया है, जो चूल्हे की गर्मी महसूस करते ही चिमनी को अपने आप चालू कर देता है। साथ ही, इसका इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन सिस्टम हर 30 घंटे के इस्तेमाल के बाद खुद की सफाई कर लेता है। इसे 64 फीसद की भारी छूट के साथ 19,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
1800 m3/hr की बेहद ताकतवर सक्शन क्षमता
BLDC मोटर जो बेहद कम शोर (46 dB) करती है
इंटेलीजेंट ऑटो-क्लीन
मोटर पर 10 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत बजट चिमनियों के मुकाबले थोड़ी अधिक
स्लैंट डिजाइन के लिए किचन में खास तरह के स्पेस की जरूरत
6. Hindware Smart Appliances | Nadia IN 60 cm Chimney | 1500 CMH |Curved Glass | Filterless | Auto Clean | Touch Control, Motion Sensor | 10 Yrs Warranty on Motor & 2 Yrs on Product (Black)
यह स्टाइलिश कर्व्ड ग्लास चिमनी आपकी किचन को धुएं, तेल और बदबू से पूरी तरह साफ रखने के लिए बनाई गई है। इसमें 1500 CMH की पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है, जिससे भारी फ्राइंग और तड़के के दौरान भी धुआं तुरंत बाहर निकल जाता है। इसका Filterless Auto Clean सिस्टम मोटर के अंदर जमी ग्रीस को खुद साफ कर देता है, जबकि मोशन सेंसर और टच कंट्रोल से इसे बिना हाथ लगाए भी ऑपरेट किया जा सकता है। फिलहाल यह चिमनी 54 फीसद की छूट के साथ 12990 रुपये में मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
1500 CMH की हाई सक्शन पावर
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी, कम मेंटेनेंस
स्टेनलेस स्टील ऑयल कलेक्टर
टच और मोशन सेंसर कंट्रोल
कर्व्ड ग्लास का प्रीमियम लुक
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा
केवल 60 सेमी साइज
7. KAFF K-Series KET 90A T-Shape Filterless Auto Clean Kitchen Chimney, 90 CM, 1450 m3/hr Suction Capacity with Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive Warranty and Lifetime on Motor* (Black)
यह KAFF की K-Series 90cm T-शेप फिल्टरलेस किचन चिमनी है, जो अपनी ड्राई हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इसमें 1450 m3/hr की सक्शन क्षमता दी गई है, जो रसोई के भारी धुएं और तेल को आसानी से बाहर निकाल देती है। टच पैनल और जेस्चर (मोशन) कंट्रोल वाली इस चिमनी को 55 फीसद की भारी छूट के साथ 13,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
1450 m3/hr की अच्छी सक्शन पावर
ड्राई हीट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी
मोटर पर लाइफटाइम (10 साल) की लंबी वारंटी
स्मार्ट मोशन सेंसर और टच कंट्रोल फीचर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से देना होगा
T-शेप डिजाइन स्लिम चिमनियों के मुकाबले ज़्यादा जगह घेरती है
