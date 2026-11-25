बड़े परिवार और मॉड्यूलर किचन के लिए Amazon पर 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आकर्षक डिस्काउंट, बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI के साथ उपलब्ध हैं।

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अगर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है या आप अपने किचन को एक प्रीमियम और व्यवस्थित लुक देना चाहते हैं, तो 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। पारंपरिक दो-दरवाज़ों वाले फ्रिज के मुकाबले 4-डोर डिज़ाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो सामान निकालना हो, सिर्फ उसी सेक्शन का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जिससे अंदर की ठंडक बाहर नहीं निकलती और बिजली की बचत होती है।

4 Door fridge

Amazon पर भरोसेमंद ब्रांड्स के 500 लीटर से अधिक क्षमता वाले 4-डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज कन्वर्टिबल ज़ोन, डिजिटल डिस्प्ले और इन्वर्टर कंप्रेसर जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ शानदार छूट पर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं Amazon पर उपलब्ध टॉप 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर मॉडल्स की खासियतों और ऑफर्स के बारे में।

Haier 630L Lumiere French Door 4 Door Side by Side Refrigerator (HRB-700KGU1) बड़े परिवारों के लिए Smart Sense AI, Wi-Fi ऐप कंट्रोल और मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन वाला 630 लीटर 4-डोर फ्रिज है। इसकी ब्लैक ग्लास फिनिश, मोशन-सेंसर कलरफुल डिस्प्ले और सन-लिट इंटीरियर इसे आधुनिक किचन के लिए बेहद प्रीमियम बनाते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 630 लीटर स्मार्ट और डिस्प्ले फीचर्स बिल्ट-इन Wi-Fi (Haismart ऐप कंट्रोल), Smart Sense AI कूलिंग और कन्वर्टिबिलिटी फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन (-20°C से 5°C तापमान रेंज, 85% तक कन्वर्टिबल फ्रिज स्पेस) स्टोरेज और साइज सन-लिट LED इंटीरियर (IPX5 वॉटरप्रूफ कंट्रोल पैनल), 6 कंपार्टमेंट, 6 ड्रॉअर क्यों खरीदें फ्लेक्सिबल 630L स्टोरेज और मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन Smart Sense AI, Wi-Fi और मोशन सेंसर डिस्प्ले लग्ज़री ब्लैक ग्लास लुक और सन-लिट इंटीरियर क्यों खोजें विकल्प काफी भारी वज़न और बड़ा साइज प्रीमियम कीमत

Voltas Beko 522 L French Four Door Side by Side Refrigerator (R4D522/FPV3N0RXID) बड़े परिवारों के लिए Harvest Fresh टेक्नोलॉजी, 5-इन-1 कन्वर्टिबल ज़ोन और ProSmart इन्वर्टर कंप्रेसर वाला 4-डोर फ्रेंच डोर फ्रिज है। इसकी इनॉक्स (Inox) फिनिश, 4-डोर लेआउट और लंबी वारंटी इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक किफायती विकल्प बनाते हैं।



Specifications क्षमता और डिज़ाइन 522 लीटर ग्रॉस / 466 लीटर नेट क्षमता कूलिंग और फ्रेशनेस फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, Harvest Fresh टेक्नोलॉजी स्मार्ट और पावर फीचर्स ProSmart इन्वर्टर कंप्रेसर, स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी और बाहरी डिजिटल टच कंट्रोल डिस्प्ले स्टोरेज और साइज 8 एडजस्टेबल स्पिल-प्रूफ टफंड ग्लास शेल्फ, 6 ड्रॉअर, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट, फ्रिज व फ्रीज़र दोनों में डुअल LED लाइटिंग और 79.5 W x 74 D x 180 H सेमी साइज क्यों खरीदें Harvest Fresh और 5-इन-1 कन्वर्टिबल ज़ोन 4-डोर सुविधा और बेहतर ऑर्गनाइज़ेशन मज़बूत वारंटी और आकर्षक कीमत क्यों खोजें विकल्प ग्रॉस बनाम नेट क्षमता का अंतर Wi-Fi कनेक्टिविटी का अभाव

Whirlpool LUXURIEM 654L 3-Star Inverter 4-Door Frost-Free Refrigerator (LX QUAD 690 CNV) बड़े परिवारों के लिए 30 मिनट से कम समय में कन्वर्ट होने वाली तकनीक, 360° ट्रिपल कूलिंग और 100+ कस्टमाइज़ेबल मोड्स वाला 654 लीटर 4-डोर फ्रिज है। इसकी रोडियम स्टील (Rhodium Steel) फिनिश, ट्रिपल इवेपोरेटर सिस्टम और इंटरचेंजेबल स्टोरेज इसे आधुनिक किचन के लिए बेहद लचीला बनाते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 654 लीटर कूलिंग और कन्वर्टिबिलिटी फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, 360° ट्रिपल कूलिंग पावर और स्मार्ट फीचर्स इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार रेटिंग स्टोरेज और साइज 6 टफंड ग्लास शेल्फ, 7 रेफ्रिजरेटर डोर बिन्स, 6 फ्रीज़र डोर पॉकेट्स, इंटरचेंजेबल शेल्फ व ट्रे, डेडिकेटेड फ्रीज़र लाइट्स क्यों खरीदें 30 मिनट से कम में तेज़ कन्वर्टिबिलिटी और 100+ मोड्स 360° ट्रिपल कूलिंग (ज़ेरो ओडोर ट्रांसफर) इंटरचेंजेबल स्टोरेज और होम इन्वर्टर सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी वज़न और बड़ा साइज Wi-Fi ऐप कंट्रोल नहीं

TOSHIBA 650 L Frost Free Inverter 4-Door Refrigerator (GR-RF646WE-PGI) बड़े परिवारों के लिए 3-सिस्टम इंडिपेंडेंट कूलिंग, Plasma+ Pure टेक्नोलॉजी और कन्वर्ट ज़ोन (Convert Zone) वाला 650 लीटर 4-डोर फ्रेंच डोर फ्रिज है। इसकी क्लासी ब्लू ग्लास डोर फिनिश और 26 ऑर्गनाइज़ेशन शेल्फ व ब्रैकेट्स आधुनिक किचन में लग्ज़री लुक और व्यवस्थित स्टोरेज देते हैं।

Specifications क्षमता और डिज़ाइन 650 लीटर कूलिंग और हाइजीन फ्रॉस्ट-फ्री कूलिंग, 3-सिस्टम इंडिपेंडेंट कूलिंग, 360° अलॉय कूलिंग, स्टोरेज और साइज 26 ऑर्गनाइज़ेशन शेल्फ व ब्रैकेट्स, टफंड ग्लास शेल्फ, क्लोज्ड मेटल बैक डिज़ाइन वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें 91L कन्वर्ट ज़ोन और 26 स्टोरेज कंपार्टमेंट: 3-सिस्टम इंडिपेंडेंट कूलिंग और Plasma+ Pure आकर्षक ब्लू ग्लास फिनिश और Real Inverter क्यों खोजें विकल्प बहुत भारी वज़न और ज़्यादा ऊंचाई Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं और सीमित यूज़र रेटिंग

Bosch 503L Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator (KCP88E292I) मॉड्यूलर किचन कैबिनेट्स और दीवारों के बिल्कुल करीब फिट होने के लिए Perfect Fit Zero Gap डिज़ाइन के साथ आता है। इसके 115° एंटी-कोलिजन हिंज दीवार के पास भी दरवाज़ों को आसानी से खोलने देते हैं ताकि वे अगल-बगल की सतह से न टकराएं।

Specifications क्षमता और लेआउट 4 दरवाज़ों के साथ 503L डाइमेंशन और वज़न आकार 84.2 W x 59.4 D x 192.5 H सेमी और नेट वज़न 114.7 किग्रा। फिटिंग और हिंज Perfect Fit Zero Gap क्लीयरेंस, बॉटम वेंटिलेशन, क्लोज्ड बैक और 115° एंटी-कोलिजन हिंज कूलिंग और शोर स्तर Total No Frost, VitaFresh Plus, MultiAirFlow, Fresh Sense, SuperCool क्यों खरीदें मॉड्यूलर किचन में फिटिंग 4-डोर लेआउट और 28L वेरिएबल ज़ोन ताज़गी और शांत कूलिंग वारंटी और बिजली खपत क्यों खोजें विकल्प भारी वज़न और ज़्यादा ऊंचाई छोटा वेरिएबल ज़ोन और Wi-Fi नहीं

1. Bosch KCP88E292I में Zero Gap और 115° एंटी-कोलिजन हिंज का क्या फायदा मिलता है? उत्तर: Zero Gap डिज़ाइन और बॉटम वेंटिलेशन के कारण Bosch 503L Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator (KCP88E292I) को दीवार या मॉड्यूलर कैबिनेट के पास कम गैप के साथ रखा जा सकता है। साथ ही 115° एंटी-कोलिजन हिंज दरवाज़े को दीवार या बगल के कैबिनेट से टकराए बिना खोलने में मदद करते हैं ताकि ड्रॉअर्स आसानी से बाहर निकल सकें।

2. इस फ्रिज में 28L Variable Temperature Zone कैसे काम करता है? उत्तर: इसमें 294L फ्रेश फूड और 181L फ्रीज़र के अलावा 28L का वेरिएबल टेम्परेचर ज़ोन मिलता है। इसका तापमान ज़रूरत के हिसाब से सेट करके आप इसे ठंडे पेय, मीट-सीफूड या अतिरिक्त फ्रोजन सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. क्या Bosch KCP88E292I मॉड्यूलर किचन के काउंटर लाइन के साथ फिट हो सकता है? उत्तर: इसकी गहराई 59.4 सेमी है, जो कई बड़े साइड-बाय-साइड फ्रिज के मुकाबले कम है और किचन लेआउट में बेहतर अलाइनमेंट देती है। फिर भी इसे रखने से पहले 84.2 सेमी चौड़ाई, 192.5 सेमी ऊंचाई, 114.7 किग्रा वज़न और दरवाज़े खोलने के लिए सामने की जगह ज़रूर जांच लें।

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