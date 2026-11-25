बड़ी फैमिली और मॉड्यूलर किचन के लिए परफेक्ट, 4-डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज पर मिल रही सीधी छूट व नो-कॉस्ट EMI
बड़े परिवार और मॉड्यूलर किचन के लिए Amazon पर 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर आकर्षक डिस्काउंट, बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट EMI के साथ उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है या आप अपने किचन को एक प्रीमियम और व्यवस्थित लुक देना चाहते हैं, तो 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। पारंपरिक दो-दरवाज़ों वाले फ्रिज के मुकाबले 4-डोर डिज़ाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो सामान निकालना हो, सिर्फ उसी सेक्शन का दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जिससे अंदर की ठंडक बाहर नहीं निकलती और बिजली की बचत होती है।
Amazon पर भरोसेमंद ब्रांड्स के 500 लीटर से अधिक क्षमता वाले 4-डोर साइड-बाय-साइड फ्रिज कन्वर्टिबल ज़ोन, डिजिटल डिस्प्ले और इन्वर्टर कंप्रेसर जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ शानदार छूट पर मिल रहे हैं। आइए जानते हैं Amazon पर उपलब्ध टॉप 4-डोर साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर मॉडल्स की खासियतों और ऑफर्स के बारे में।
1. Haier 630L Lumiere French Door 4 Door Side by Side Frost Free Refrigerator|Convertible|Wi-Fi|Inverter|Colourful Display Panel|Motion Sensor|My zone|Sun Lit Interior (HRB-700KGU1, Black Glass)
Haier 630L Lumiere French Door 4 Door Side by Side Refrigerator (HRB-700KGU1) बड़े परिवारों के लिए Smart Sense AI, Wi-Fi ऐप कंट्रोल और मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन वाला 630 लीटर 4-डोर फ्रिज है। इसकी ब्लैक ग्लास फिनिश, मोशन-सेंसर कलरफुल डिस्प्ले और सन-लिट इंटीरियर इसे आधुनिक किचन के लिए बेहद प्रीमियम बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्लेक्सिबल 630L स्टोरेज और मैजिक कन्वर्टिबल ज़ोन
Smart Sense AI, Wi-Fi और मोशन सेंसर डिस्प्ले
लग्ज़री ब्लैक ग्लास लुक और सन-लिट इंटीरियर
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी वज़न और बड़ा साइज
प्रीमियम कीमत
2. Voltas Beko, A Tata Product, 522 L(Gross), Inverter, Frost Free, French Four Door Side by Side Refrigerator (2026 Model, R4D522/FPV3N0RXID, Inox, with Harvest Fresh Technology)
Voltas Beko 522 L French Four Door Side by Side Refrigerator (R4D522/FPV3N0RXID) बड़े परिवारों के लिए Harvest Fresh टेक्नोलॉजी, 5-इन-1 कन्वर्टिबल ज़ोन और ProSmart इन्वर्टर कंप्रेसर वाला 4-डोर फ्रेंच डोर फ्रिज है। इसकी इनॉक्स (Inox) फिनिश, 4-डोर लेआउट और लंबी वारंटी इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक किफायती विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Harvest Fresh और 5-इन-1 कन्वर्टिबल ज़ोन
4-डोर सुविधा और बेहतर ऑर्गनाइज़ेशन
मज़बूत वारंटी और आकर्षक कीमत
क्यों खोजें विकल्प
ग्रॉस बनाम नेट क्षमता का अंतर
Wi-Fi कनेक्टिविटी का अभाव
3. Whirlpool LUXURIEM 654L 3-Star Inverter 4-Door Frost-Free Refrigerator (LX QUAD 690 CNV, Rhodium Steel) | India's Fastest Convertible (<30 Mins) | 360° Triple Cooling & 100+ Modes
Whirlpool LUXURIEM 654L 3-Star Inverter 4-Door Frost-Free Refrigerator (LX QUAD 690 CNV) बड़े परिवारों के लिए 30 मिनट से कम समय में कन्वर्ट होने वाली तकनीक, 360° ट्रिपल कूलिंग और 100+ कस्टमाइज़ेबल मोड्स वाला 654 लीटर 4-डोर फ्रिज है। इसकी रोडियम स्टील (Rhodium Steel) फिनिश, ट्रिपल इवेपोरेटर सिस्टम और इंटरचेंजेबल स्टोरेज इसे आधुनिक किचन के लिए बेहद लचीला बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
30 मिनट से कम में तेज़ कन्वर्टिबिलिटी और 100+ मोड्स
360° ट्रिपल कूलिंग (ज़ेरो ओडोर ट्रांसफर)
इंटरचेंजेबल स्टोरेज और होम इन्वर्टर सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी वज़न और बड़ा साइज
Wi-Fi ऐप कंट्रोल नहीं
4. TOSHIBA 650 L Frost Free Inverter 4-Door Refrigerator (GR-RF646WE-PGI, Classy Blue Glass Door Finish, Futuristic Plasma + Pure Technology) (GR-RF646WE-PGI(24))
TOSHIBA 650 L Frost Free Inverter 4-Door Refrigerator (GR-RF646WE-PGI) बड़े परिवारों के लिए 3-सिस्टम इंडिपेंडेंट कूलिंग, Plasma+ Pure टेक्नोलॉजी और कन्वर्ट ज़ोन (Convert Zone) वाला 650 लीटर 4-डोर फ्रेंच डोर फ्रिज है। इसकी क्लासी ब्लू ग्लास डोर फिनिश और 26 ऑर्गनाइज़ेशन शेल्फ व ब्रैकेट्स आधुनिक किचन में लग्ज़री लुक और व्यवस्थित स्टोरेज देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
91L कन्वर्ट ज़ोन और 26 स्टोरेज कंपार्टमेंट:
3-सिस्टम इंडिपेंडेंट कूलिंग और Plasma+ Pure
आकर्षक ब्लू ग्लास फिनिश और Real Inverter
क्यों खोजें विकल्प
बहुत भारी वज़न और ज़्यादा ऊंचाई
Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं और सीमित यूज़र रेटिंग
5. Bosch 503L, Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator with Perfect fit technology,Zero Gap,Prevents wall collision,VitaFresh Plus Technology (2026 Model, KCP88E292I,Metallic Grey Glass)
Bosch 503L Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator (KCP88E292I) मॉड्यूलर किचन कैबिनेट्स और दीवारों के बिल्कुल करीब फिट होने के लिए Perfect Fit Zero Gap डिज़ाइन के साथ आता है। इसके 115° एंटी-कोलिजन हिंज दीवार के पास भी दरवाज़ों को आसानी से खोलने देते हैं ताकि वे अगल-बगल की सतह से न टकराएं।
Specifications
क्यों खरीदें
मॉड्यूलर किचन में फिटिंग
4-डोर लेआउट और 28L वेरिएबल ज़ोन
ताज़गी और शांत कूलिंग
वारंटी और बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
भारी वज़न और ज़्यादा ऊंचाई
छोटा वेरिएबल ज़ोन और Wi-Fi नहीं
1. Bosch KCP88E292I में Zero Gap और 115° एंटी-कोलिजन हिंज का क्या फायदा मिलता है?
उत्तर: Zero Gap डिज़ाइन और बॉटम वेंटिलेशन के कारण Bosch 503L Frost Free 4 Door Side-by-Side Refrigerator (KCP88E292I) को दीवार या मॉड्यूलर कैबिनेट के पास कम गैप के साथ रखा जा सकता है। साथ ही 115° एंटी-कोलिजन हिंज दरवाज़े को दीवार या बगल के कैबिनेट से टकराए बिना खोलने में मदद करते हैं ताकि ड्रॉअर्स आसानी से बाहर निकल सकें।
2. इस फ्रिज में 28L Variable Temperature Zone कैसे काम करता है?
उत्तर: इसमें 294L फ्रेश फूड और 181L फ्रीज़र के अलावा 28L का वेरिएबल टेम्परेचर ज़ोन मिलता है। इसका तापमान ज़रूरत के हिसाब से सेट करके आप इसे ठंडे पेय, मीट-सीफूड या अतिरिक्त फ्रोजन सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
3. क्या Bosch KCP88E292I मॉड्यूलर किचन के काउंटर लाइन के साथ फिट हो सकता है?
उत्तर: इसकी गहराई 59.4 सेमी है, जो कई बड़े साइड-बाय-साइड फ्रिज के मुकाबले कम है और किचन लेआउट में बेहतर अलाइनमेंट देती है। फिर भी इसे रखने से पहले 84.2 सेमी चौड़ाई, 192.5 सेमी ऊंचाई, 114.7 किग्रा वज़न और दरवाज़े खोलने के लिए सामने की जगह ज़रूर जांच लें।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।