बेस्ट वायरलेस हेडफोन, लुक ऐसा देखते ही हो जाएंगी फिदा, कीमत बजट में

Best Wireless Headphone: वायरलेस हेडफोन न सिर्फ आपके लिए सुविधाजनक, बल्कि यूनीक लुक और साउंड में आते हैं, ऐसे ही कुछ कमाल के हेडफोन मौजूद हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:02 PM
वायरलेस हेडफोन इस्तेमाल में न सिर्फ सुविधाजनक होते हैं, बल्कि यूनीक लुक और डिजाइन में आते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को सबसे अलग बना देते हैं। साथ ही इन हेडफोन में क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक का लुत्फ मिलता है। वायरलेस होने के बावजूद गेमिंग और म्यूजिक के दौरान कोई लैग नहीं देखने को मिलता है। साथ ही इसके इयरपीस में शानदार कुशनिंग इसे लंबे वक्त तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। ऐसे में हम आपके लिए हेडफोन को सस्ते में खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं..

बेस्ट वायरलेस हेडफोन, लुक ऐसा देखते ही हो जाएंगी फिदा, कीमत बजट में
यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर हेडफोन है, जो हाइब्रिड एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन (ANC) टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके 40mm डायनामिक ड्राइवर्स हाई-रेज ऑडियो और डीप बेस आउटपुट देते हैं। हेडफोन में 40 से 60 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। यह लंबी म्यूजिक सेशंस और ट्रैवल के लिए बेस्ट है। इसमें ड्यूल कनेक्शन, फास्ट चार्जिंग और ऐप बेस्ड कस्टम EQ सपोर्ट मिलता है।

Specifications

ड्राइवर्स
40mm डायनामिक
बैटरी लाइफ
40h
फास्ट चार्जिंग
सिर्फ 5 मिनट चार्ज
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.0, डुअल डिवाइस कनेक्शन
ऑडियो
Hi-Res ऑडियो
ऐप सपोर्ट
EQ कस्टमाइजेशन और 22 प्रीसेट्स

क्यों खरीदें

...

हाई क्वालिटी ऑडियो Hi-Res सपोर्ट

...

डीप बेस और डिटेल्ड साउंड

...

60 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ

...

डुअल डिवाइस कनेक्शन

...

फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

मेटल हेडफोन जितना प्रीमियम बिल्ड नहीं

...

लंबे समय तक पहनने पर थोड़ा भारी लग सकता है

...

कॉल क्वालिटी औसत

यह एक प्रीमियम हेडफोन है, जिसमें ट्रू एडॉप्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन और और जेबीएल स्पेशियल साउंड टेक्नॉलॉजी दी गई है। यह लंबे बैकअप और कस्टमाइज़ेबल साउंड एक्सपीरियंस के साथ आता है। 65 घंटे तक की बैटरी, पर्सनलाइज्ड EQ और गूगल फेयर पेयर इसे ऑडियो लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए शानदार ऑप्शन बनाते हैं।

Specifications

बैटरी:
65h
ऑडियो
JBL Signature Sound + 40mm ड्राइवर्स
स्पैशियल साउंड
वर्चुअल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3, Multipoint, Google Fast Pair
वॉइस असिस्टेंट
Alexa & Google Assistant

क्यों खरीदें

...

65 घंटे का जबरदस्त बैटरी बैकअप

...

5 मिनट चार्ज में 4 घंटे प्ले

...

एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट

...

वर्चुअल सराउंड साउंड

...

डुअल डिवाइस कनेक्शन

...

Alexa और Google दोनों सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा भारी

...

बेस ज्यादा है

...

प्रीमियम प्राइस

यह एक प्रीमियम इन-ईयर ईयरबड्स है जिसमें ड्यूल न्वॉइज कैंसिलेशन, एआई कॉल क्वालिटी, और 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है। यह हेडफोन कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। यह हेडफोन म्यूजिक और कॉलिंग दोनों के लिए हाई-क्वालिटी एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

बैटरी
40h
ऑडियो
Sony DSEE + 5mm ड्राइवर्स
साउंड मोड
20 लेवल तक कस्टमाइज
कॉल क्वालिटी
AI Noise Reduction + Precise Voice Pickup Technology

क्यों खरीदें

...

40 घंटे तक लंबी बैटरी लाइफ

...

AI बेस्ड कॉल क्वालिटी

...

DSEE टेक्नॉलॉजी से बेहतर वोकल्स और डीप बेस

...

...

5 मिनट चार्ज में 1 घंटे प्लेबैक

क्यों खोजें विकल्प

...

बजट फ्रेंडली नहीं

...

5mm ड्राइवर्स

...

IP रेटिंग की जानकारी नहीं

यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर ANC हेडफोन है, जो हाई रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो , 40mm ड्राइवर्स और एडॉप्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन जैसी एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी के साथ आता है। लंबे सेशन्स के लिए आरामदायक डिजाइन और 55 घंटे तक की बैटरी लाइफ इसे ट्रैवल और म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार ऑप्शन बनाते हैं।

Specifications

बैटरी
40h
ड्राइवर्स
40mm Dynamic Drivers + LDAC सपोर्ट
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.3, App Control

क्यों खरीदें

...

40 घंटे ANC + 55 घंटे नॉर्मल बैटरी

...

क्लियर और डिटेल्ड साउंड

...

एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन

...

ओवर-ईयर डिज़ाइन

...

EQ और ANC लेवल कस्टमाइजेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

IP रेटिंग का जिक्र नहीं

...

थोड़ा बड़ा और ट्रैवल में जगह ले सकता है

...

अच्छी कॉल क्वालिटी

यह एक प्रीमियम TWS Earbuds है, जिसमें डॉल्बी एटमास और डायनैमिक हेड ट्रैकिंग, 52dB एडॉप्टिव हाइब्रिड एएनसी और हाई रेजोल्यूशन एलडीएसी ऑडियो जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसकी ड्यूल टाइटेनियम ड्राइवर्स और 6 माइक टेक्नोलॉजी इसे कॉल्स और म्यूजिक, दोनों के लिए एक दमदार ऑप्शन बनाती हैं।

Specifications

ऑडियो
3D ऑडियो एक्सपीरियंस
ANC
52dB एडॉप्टिव हाइब्रिड एएनसी
साउंड
डीप बास + क्लियर ट्रेबल
स्पेशल फीचर
Hi-Res LDAC

क्यों खरीदें

...

प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस

...

लेवल नॉइज कैंसलेशन

...

बैलेंस्ड और रिच साउंड

...

6 माइक बैलेंस्ड और रिच साउंड

...

प्राइसिंग बेहद अट्रैक्टिव

क्यों खोजें विकल्प

...

बैटरी बैकअप का डिटेल क्लियर नहीं

...

लंबे समय तक यूज़ पर फिट

...

Dolby Atmos सपोर्ट सिर्फ कम्पैटिबल डिवाइस के लिए

यह एक स्टाइलिश इन-ईयर TWS ईयरबड्स हैं, जो प्योर बेस साउंड, एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन और 32 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। यह म्यूजिक, कॉल और वर्कआउट – हर जरूरत के लिए बेस्ट फिट हैं।

Specifications

ड्राइवर्स
12mm
नॉइज कैंसलेशन
Active Noise Cancelling + TalkThru + Ambient Aware
माइक्रोफोन
4 मिक्स
बैटरी बैकअप
32 घंटे
कनेक्टिविटी
Bluetooth 5.2
वाटर रेसिस्टेंस
IPX4

क्यों खरीदें

...

12mm ड्राइवर्स से दमदार बास

...

...

32 घंटे की बैटरी लाइफ

...

IPX4 रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

LDAC या Dolby Atmos सपोर्ट नहीं

...

चार्जिंग केवल Type-C

...

वायरलेस चार्जिंग नहीं

यह एक प्रीमियम TWS ईयरबड्स है, जो एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन (ANC), डॉल्बी एटमास सपोर्ट और 38 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है। यह हेडफोन गेमिंग, कॉलिंग और म्यूजिक हर एक जरूरत के लिए बेस्ट चॉइस है।

Specifications

ड्राइवर्स
11mm Dynamic
नॉइज कैंसलेशन
ANC
माइक्रोफोन
3-MIC ENC
बैटरी बैकअप
38 घंटे (
वाटर रेसिस्टेंस
IP55

क्यों खरीदें

...

डिस्टर्बेंस फ्री ऑडियो

...

11mm डायनामिक ड्राइवर्स

...

दमदार साउंड और बूमिंग बास

...

कॉल्स के लिए क्लियर वॉइस पिकअप

...

38 घंटे की बैटरी लाइफ

...

सिर्फ 94ms लो लेटेंसी

क्यों खोजें विकल्प

...

aptX सपोर्ट नहीं

...

वायरलेस चार्जिंग की कमी

...

केवल गेमिंग के लिए मोड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

