बेस्ट वायरलेस हेडफोन, लुक ऐसा देखते ही हो जाएंगी फिदा, कीमत बजट में

Best Wireless Headphone: वायरलेस हेडफोन न सिर्फ आपके लिए सुविधाजनक, बल्कि यूनीक लुक और साउंड में आते हैं, ऐसे ही कुछ कमाल के हेडफोन मौजूद हैं..
वायरलेस हेडफोन इस्तेमाल में न सिर्फ सुविधाजनक होते हैं, बल्कि यूनीक लुक और डिजाइन में आते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को सबसे अलग बना देते हैं। साथ ही इन हेडफोन में क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक का लुत्फ मिलता है। वायरलेस होने के बावजूद गेमिंग और म्यूजिक के दौरान कोई लैग नहीं देखने को मिलता है। साथ ही इसके इयरपीस में शानदार कुशनिंग इसे लंबे वक्त तक इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। ऐसे में हम आपके लिए हेडफोन को सस्ते में खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं..
यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर हेडफोन है, जो हाइब्रिड एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन (ANC) टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके 40mm डायनामिक ड्राइवर्स हाई-रेज ऑडियो और डीप बेस आउटपुट देते हैं। हेडफोन में 40 से 60 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। यह लंबी म्यूजिक सेशंस और ट्रैवल के लिए बेस्ट है। इसमें ड्यूल कनेक्शन, फास्ट चार्जिंग और ऐप बेस्ड कस्टम EQ सपोर्ट मिलता है।
क्यों खरीदें
हाई क्वालिटी ऑडियो Hi-Res सपोर्ट
डीप बेस और डिटेल्ड साउंड
60 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ
डुअल डिवाइस कनेक्शन
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
मेटल हेडफोन जितना प्रीमियम बिल्ड नहीं
लंबे समय तक पहनने पर थोड़ा भारी लग सकता है
कॉल क्वालिटी औसत
यह एक प्रीमियम हेडफोन है, जिसमें ट्रू एडॉप्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन और और जेबीएल स्पेशियल साउंड टेक्नॉलॉजी दी गई है। यह लंबे बैकअप और कस्टमाइज़ेबल साउंड एक्सपीरियंस के साथ आता है। 65 घंटे तक की बैटरी, पर्सनलाइज्ड EQ और गूगल फेयर पेयर इसे ऑडियो लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए शानदार ऑप्शन बनाते हैं।
क्यों खरीदें
65 घंटे का जबरदस्त बैटरी बैकअप
5 मिनट चार्ज में 4 घंटे प्ले
एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट
वर्चुअल सराउंड साउंड
डुअल डिवाइस कनेक्शन
Alexa और Google दोनों सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
बेस ज्यादा है
प्रीमियम प्राइस
यह एक प्रीमियम इन-ईयर ईयरबड्स है जिसमें ड्यूल न्वॉइज कैंसिलेशन, एआई कॉल क्वालिटी, और 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ दी गई है। यह हेडफोन कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है। यह हेडफोन म्यूजिक और कॉलिंग दोनों के लिए हाई-क्वालिटी एक्सपीरियंस देता है।
क्यों खरीदें
40 घंटे तक लंबी बैटरी लाइफ
AI बेस्ड कॉल क्वालिटी
DSEE टेक्नॉलॉजी से बेहतर वोकल्स और डीप बेस
DSEE टेक्नॉलॉजी से बेहतर वोकल्स और डीप बास
5 मिनट चार्ज में 1 घंटे प्लेबैक
क्यों खोजें विकल्प
बजट फ्रेंडली नहीं
5mm ड्राइवर्स
IP रेटिंग की जानकारी नहीं
यह एक प्रीमियम ओवर-ईयर ANC हेडफोन है, जो हाई रेजोल्यूशन वायरलेस ऑडियो , 40mm ड्राइवर्स और एडॉप्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन जैसी एडवांस्ड टेक्नॉलॉजी के साथ आता है। लंबे सेशन्स के लिए आरामदायक डिजाइन और 55 घंटे तक की बैटरी लाइफ इसे ट्रैवल और म्यूजिक लवर्स के लिए शानदार ऑप्शन बनाते हैं।
क्यों खरीदें
40 घंटे ANC + 55 घंटे नॉर्मल बैटरी
क्लियर और डिटेल्ड साउंड
एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन
ओवर-ईयर डिज़ाइन
EQ और ANC लेवल कस्टमाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
IP रेटिंग का जिक्र नहीं
थोड़ा बड़ा और ट्रैवल में जगह ले सकता है
अच्छी कॉल क्वालिटी
यह एक प्रीमियम TWS Earbuds है, जिसमें डॉल्बी एटमास और डायनैमिक हेड ट्रैकिंग, 52dB एडॉप्टिव हाइब्रिड एएनसी और हाई रेजोल्यूशन एलडीएसी ऑडियो जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसकी ड्यूल टाइटेनियम ड्राइवर्स और 6 माइक टेक्नोलॉजी इसे कॉल्स और म्यूजिक, दोनों के लिए एक दमदार ऑप्शन बनाती हैं।
क्यों खरीदें
प्रीमियम ऑडियो एक्सपीरियंस
लेवल नॉइज कैंसलेशन
बैलेंस्ड और रिच साउंड
6 माइक बैलेंस्ड और रिच साउंड
प्राइसिंग बेहद अट्रैक्टिव
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप का डिटेल क्लियर नहीं
लंबे समय तक यूज़ पर फिट
Dolby Atmos सपोर्ट सिर्फ कम्पैटिबल डिवाइस के लिए
यह एक स्टाइलिश इन-ईयर TWS ईयरबड्स हैं, जो प्योर बेस साउंड, एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन और 32 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। यह म्यूजिक, कॉल और वर्कआउट – हर जरूरत के लिए बेस्ट फिट हैं।
क्यों खरीदें
12mm ड्राइवर्स से दमदार बास
12mm ड्राइवर्स से दमदार बास
32 घंटे की बैटरी लाइफ
IPX4 रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
LDAC या Dolby Atmos सपोर्ट नहीं
चार्जिंग केवल Type-C
वायरलेस चार्जिंग नहीं
यह एक प्रीमियम TWS ईयरबड्स है, जो एक्टिव न्वॉइज कैंसिलेशन (ANC), डॉल्बी एटमास सपोर्ट और 38 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आता है। यह हेडफोन गेमिंग, कॉलिंग और म्यूजिक हर एक जरूरत के लिए बेस्ट चॉइस है।
क्यों खरीदें
डिस्टर्बेंस फ्री ऑडियो
11mm डायनामिक ड्राइवर्स
दमदार साउंड और बूमिंग बास
कॉल्स के लिए क्लियर वॉइस पिकअप
38 घंटे की बैटरी लाइफ
सिर्फ 94ms लो लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
aptX सपोर्ट नहीं
वायरलेस चार्जिंग की कमी
केवल गेमिंग के लिए मोड
