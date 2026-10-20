लूट लो ऑफर! Amazon sale पर केवल ₹499 की शुरुआती कीमत में मिल रहे तगड़े Wireless Earbuds

अमेजन सेल पर वायरलेस ईयरबड्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹499 हो गई है, जहाँ भारी छूट के साथ बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाले TWS बड्स मिल रहे हैं। 50 से 60 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ, पावरफुल बेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले इन ईयरबड्स को आप बजट दाम में अपना बना सकते हैं।

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अमेजन की स्पेशल सेल में टेक लवर्स और बजट खरीदारों के लिए गजब का ऑफर आया है। अगर आप नया वायरलेस ईयरबड खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। सेल में ब्रांडेड और प्रीमियम TWS Earbuds बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं।

Earbuds

मात्र ₹499 में धाकड़ ईयरबड्स अमेज़न सेल में ब्लूटूथ ईयरबड्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹499 रखी गई है। इस बजट सेगमेंट में आपको Kratos, Amazon Basics और pTron जैसी पॉपुलर ब्रांड्स के विकल्प मिल रहे हैं। इन बड्स में 10mm से 13mm के पावरफुल ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो डीप बेस और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।

बार-बार चार्जिंग का झंझट खत्म सस्ते होने के बावजूद इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं किया गया है। इनमें 50 घंटे से लेकर 60 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ (प्लेबैक टाइम) मिलती है। इसके अलावा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के जरिए आप महज 10 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे तक म्यूजिक का मजा ले सकते हैं।

गेमिंग और क्लियर कॉलिंग फीचर्स गेमर्स के लिए लो-लेटेंसी मोड दिया गया है ताकि साउंड में कोई लैग न हो। साथ ही, ENC और IPX rating वाटर/स्वेट रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स इन्हें रोजाना के इस्तेमाल, वर्कआउट और ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं।

Kratos Pop Wireless Earbuds बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन और प्रीमियम लुकिंग TWS ईयरबड्स है। Amazon Mega Festival Deal के तहत इस समय यह MRP ₹2,999 के बजाय 83% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹499 में मिल रहा है।

यह ईयरबड उन लोगों के लिए सबसे शानदार विकल्प है जो कम कीमत में 60 घंटे का लंबा बैटरी बैकअप, डीप बेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहते हैं। इसमें लेटेस्ट Bluetooth v5.3 टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वॉइस असिस्टेंट और वॉटर रेजिस्टेंस जैसे उपयोगी फीचर्स भी मिलते हैं।

Specifications वॉइस असिस्टेंट Siri और Google Assistant सपोर्ट वाटर रेजिस्टेंस IPX4 (पसीना और पानी के छींटों से बचाव) नॉइज़ कंट्रोल Sound Isolation चार्जिंग पोर्ट Type-C Fast Charging प्लेबैक टाइम (बैटरी) कुल 60 घंटे तक (केस के साथ) क्यों खरीदें 60 घंटे की तगड़ी बैटरी 10mm डायनेमिक बेस ड्राइवर्स Type-C फास्ट चार्जिंग Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) अनुपलब्ध प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी

Noise Buds Mini (2026) बजट सेगमेंट में ब्रांडेड और स्टाइलिश ईयरबड्स की तलाश करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल के तहत यह प्रोडक्ट MRP ₹2,999 पर 70% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मात्र ₹899 में उपलब्ध है।

इस ईयरबड की सबसे बड़ी खासियत इसका Half In-Ear Design है, जो कानों में बिना दबाव डाले बेहद हल्का और आरामदायक फिट देता है। इसके अलावा इसमें 13mm के बड़े ड्राइवर्स, Quad Mic ENC (क्लियर कॉल्स के लिए) और गेमिंग के लिए Low Latency Mode जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी वाटर रेजिस्टेंस IPX4 Sweat Resistant स्पेशल मोड Low Latency Gaming Mode कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 प्लेबैक टाइम कुल 40 घंटे तक (केस के साथ) नॉइज़ कंट्रोल Quad Mic ENC ड्राइवर्स साइज 13mm Dynamic Sound Drivers क्यों खरीदें हाफ इन-ईयर आरामदायक डिजाइन Quad Mic ENC कॉल क्वालिटी 13mm का दमदार साउंड गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प पैसिव नॉइज़ आइसोलेशन कम Active Noise Cancellation (ANC) का न होना

Mivi DuoPods Marathon भारतीय ब्रांड Mivi का एक बेहद पॉपुलर और पावरफुल बजट TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹3,499 पर 77% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹799 में मिल रहा है।

अमेजन पर Amazon's Choice का टैग और हाल ही में 4,000+ यूनिट्स बिकना इसकी लोकप्रियता को साबित करता है। जैसा कि इसके नाम 'Marathon' से जाहिर होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत केस के साथ मिलने वाला 70 घंटे का मैराथन बैटरी बैकअप है। इसके अलावा इसमें 13mm के पावरफुल बेस ड्राइवर्स और कॉलिंग के लिए AI-ENC टेक्नोलॉजी भी दी गई है।

Specifications वाटर रेजिस्टेंस IPX4 Rating (पसीना और पानी की छींटों से सुरक्षा) कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 (10m रेंज, स्वैप/ओपन एंड पेयर) नॉइज़ कंट्रोल AI-ENC फास्ट चार्जिंग Type-C Fast Charge (10 मिनट चार्ज = घंटों प्लेबैक) क्यों खरीदें 70 घंटे का दमदार बैटरी बैकअप 13mm सुपर बेस ड्राइवर्स AI-ENC कॉलिंग टेक्नोलॉजी Type-C फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प Active Noise Cancellation (ANC) नहीं गेमिंग के लिए डेडिकेटेड मोड का जिक्र नहीं

truke Mega 12 ब्रांड का एक नया और प्रीमियम फीचर्स वाला बजट TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹4,499 पर 78% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹999 में मिल रहा है।

अमेज़न पर Amazon's Choice का टैग और प्रीमियम लेदर-टेक्स्चर डिजाइन इसे इस बजट में बेहद खास बनाता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसमें मिलने वाला 24-Bit Spatial Audio, 70 घंटे का मैराथन बैटरी बैकअप, और गेमर्स के लिए 40ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी 'Battle Mode' है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कॉलिंग नॉइज़ कैंसिलेशन Advanced Quad-Mic ENC (4 माइक्रोफोन) गेमिंग मोड 40ms Ultra-Low Latency (Battle Mode) चार्जिंग सपोर्ट Fast Charging (Type-C) क्यों खरीदें 24-Bit Spatial Audio प्रीमियम लेदर-टेक्स्चर डिजाइन 70 घंटे का तगड़ा बैटरी बैकअप 40ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प Active Noise Cancellation (ANC) का अभाव प्रीमियम फिनिश की देखरेख

GOBOULT Mustang Sprint बोल्ड लुक और एडवांस्ड ऑडियो फीचर्स के साथ आने वाला एक बेहतरीन TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹5,999 पर 75% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹1,499 में उपलब्ध है।

इस ईयरबड की सबसे बड़ी खासियत इसका 32dB Active Noise Cancellation (ANC), Amp App Support, और Dual Device Pairing है। इसके अलावा इसमें लेटेस्ट Bluetooth v6.0 कनेक्टिविटी और आई-कैचिंग Neon Green स्पोर्ट्स एडिशन डिजाइन दिया गया है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी Latest Bluetooth v6.0 बैटरी बैकअप) कुल 60 से 75 घंटे तक (केस के साथ क्यों खरीदें 32dB Active Noise Cancellation Dual Device Pairing Amp App Support Bluetooth v6.0 की आधुनिक कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक बोल्ड कलर ऑप्शन

MOSS Echo Whisper TWS एडवांस फीचर्स और मैराथन बैटरी लाइफ के साथ आने वाला एक दमदार वायरलेस ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹8,999 पर 81% की भारी छूट के साथ मात्र ₹1,709 में उपलब्ध है।

इस ईयरबड की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला 150 घंटे तक का कुल बैटरी बैकअप (केस के साथ), 35dB Active Noise Cancellation, और लेटेस्ट Bluetooth v6 कनेक्टिविटी है। इसके अलावा, इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग और डुअल EQ मोड्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी कंट्रोल Smart Touch Control वाटर रेजिस्टेंस IPX5 Water Resistant (पसीना और हल्की बारिश से सुरक्षा) साउंड मोड्स Dual EQ (कस्टमाइज़्ड साउंड प्रोफाइल) गेमिंग / लेटेंसी 40-60ms Low Latency कनेक्टिविटी Bluetooth v6 (Dual Device Pairing सपोर्ट के साथ) क्यों खरीदें 150 घंटे का मैराथन बैटरी बैकअप 35dB Active Noise Cancellation लेटेस्ट Bluetooth v6 गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी क्यों खोजें विकल्प ब्रांड की नई पहचान बड़ा चार्जिंग केस

JBL Wave Buds 2 प्रीमियम ऑडियो ब्रांड JBL का एक भरोसेमंद और पावरफुल TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹6,999 पर 60% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹2,799 में मिल रहा है।

अमेज़न पर Top Brand के टैग और 50,000 से अधिक यूजर रेटिंग्स के साथ यह प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय है। इसमें JBL का सिग्नेचर JBL Pure Bass Sound, Active Noise Cancellation (ANC) with Smart Ambient, Multi-Connect और JBL Headphones App Support जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी एप सपोर्ट JBL Headphones App वाटर व डस्ट रेजिस्टेंस IP54 Dust & Water Resistant कनेक्टिविटी Bluetooth v5.3 (Multi Connect, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair) कॉलिंग माइक्स Quad Mics एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन Active Noise Cancellation (ANC) + Smart Ambient क्यों खरीदें JBL Pure Bass Sound एंड्रॉइड फोन या विंडोज लैपटॉप के साथ सिर्फ एक टैप में तुरंत कनेक्ट IP54 रेटिंग 4 माइक्रोन के साथ क्रिस्टल-क्लियर कॉल्स क्यों खोजें विकल्प ANC ऑन होने पर बैटरी कम बजट बड्स से महंगी कीमत

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