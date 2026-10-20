लूट लो ऑफर! Amazon sale पर केवल ₹499 की शुरुआती कीमत में मिल रहे तगड़े Wireless Earbuds
अमेजन सेल पर वायरलेस ईयरबड्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹499 हो गई है, जहाँ भारी छूट के साथ बेहतरीन साउंड क्वालिटी वाले TWS बड्स मिल रहे हैं। 50 से 60 घंटे की लंबी बैटरी लाइफ, पावरफुल बेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले इन ईयरबड्स को आप बजट दाम में अपना बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की स्पेशल सेल में टेक लवर्स और बजट खरीदारों के लिए गजब का ऑफर आया है। अगर आप नया वायरलेस ईयरबड खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही मौका है। सेल में ब्रांडेड और प्रीमियम TWS Earbuds बेहद सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं।
मात्र ₹499 में धाकड़ ईयरबड्स
अमेज़न सेल में ब्लूटूथ ईयरबड्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹499 रखी गई है। इस बजट सेगमेंट में आपको Kratos, Amazon Basics और pTron जैसी पॉपुलर ब्रांड्स के विकल्प मिल रहे हैं। इन बड्स में 10mm से 13mm के पावरफुल ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो डीप बेस और इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।
बार-बार चार्जिंग का झंझट खत्म
सस्ते होने के बावजूद इन ईयरबड्स की परफॉर्मेंस में कोई समझौता नहीं किया गया है। इनमें 50 घंटे से लेकर 60 घंटे तक की लंबी बैटरी लाइफ (प्लेबैक टाइम) मिलती है। इसके अलावा, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के जरिए आप महज 10 मिनट की चार्जिंग में 2 घंटे तक म्यूजिक का मजा ले सकते हैं।
गेमिंग और क्लियर कॉलिंग फीचर्स
गेमर्स के लिए लो-लेटेंसी मोड दिया गया है ताकि साउंड में कोई लैग न हो। साथ ही, ENC और IPX rating वाटर/स्वेट रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स इन्हें रोजाना के इस्तेमाल, वर्कआउट और ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट बनाते हैं।
1. Kratos Pop Ear Buds Wireless with 60H Playtime, Noise Isolation & Clear Calls, Bluetooth Earbuds with Voice Assistant, Ear Buds with Bluetooth V 5.3 & with Type C Fast Charging, IPX4 TWS Earphones
Kratos Pop Wireless Earbuds बजट सेगमेंट में एक बेहतरीन और प्रीमियम लुकिंग TWS ईयरबड्स है। Amazon Mega Festival Deal के तहत इस समय यह MRP ₹2,999 के बजाय 83% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹499 में मिल रहा है।
यह ईयरबड उन लोगों के लिए सबसे शानदार विकल्प है जो कम कीमत में 60 घंटे का लंबा बैटरी बैकअप, डीप बेस और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चाहते हैं। इसमें लेटेस्ट Bluetooth v5.3 टेक्नोलॉजी के साथ-साथ वॉइस असिस्टेंट और वॉटर रेजिस्टेंस जैसे उपयोगी फीचर्स भी मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
60 घंटे की तगड़ी बैटरी
10mm डायनेमिक बेस ड्राइवर्स
Type-C फास्ट चार्जिंग
Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन (ANC) अनुपलब्ध
प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी
2. Noise Buds Mini Truly Wireless Earbuds (2026) | Half in-Ear Design | 40H Playtime | Quad Mic ENC for Clear Calls | 13mm Driver | Low Latency Gaming Mode | BT v5.3 | IPX4 Sweat Resistant - Snow White
Noise Buds Mini (2026) बजट सेगमेंट में ब्रांडेड और स्टाइलिश ईयरबड्स की तलाश करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Great Indian Festival सेल के तहत यह प्रोडक्ट MRP ₹2,999 पर 70% के तगड़े डिस्काउंट के साथ मात्र ₹899 में उपलब्ध है।
इस ईयरबड की सबसे बड़ी खासियत इसका Half In-Ear Design है, जो कानों में बिना दबाव डाले बेहद हल्का और आरामदायक फिट देता है। इसके अलावा इसमें 13mm के बड़े ड्राइवर्स, Quad Mic ENC (क्लियर कॉल्स के लिए) और गेमिंग के लिए Low Latency Mode जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
हाफ इन-ईयर आरामदायक डिजाइन
Quad Mic ENC कॉल क्वालिटी
13mm का दमदार साउंड
गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
पैसिव नॉइज़ आइसोलेशन कम
Active Noise Cancellation (ANC) का न होना
3. Mivi DuoPods Marathon Earbuds Wireless | Fast Charge | 70H Playtime | BT v5.3 | 13mm Drivers | Noise Cancellation | IPX4.0 TWS
Mivi DuoPods Marathon भारतीय ब्रांड Mivi का एक बेहद पॉपुलर और पावरफुल बजट TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹3,499 पर 77% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹799 में मिल रहा है।
अमेजन पर Amazon's Choice का टैग और हाल ही में 4,000+ यूनिट्स बिकना इसकी लोकप्रियता को साबित करता है। जैसा कि इसके नाम 'Marathon' से जाहिर होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत केस के साथ मिलने वाला 70 घंटे का मैराथन बैटरी बैकअप है। इसके अलावा इसमें 13mm के पावरफुल बेस ड्राइवर्स और कॉलिंग के लिए AI-ENC टेक्नोलॉजी भी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
70 घंटे का दमदार बैटरी बैकअप
13mm सुपर बेस ड्राइवर्स
AI-ENC कॉलिंग टेक्नोलॉजी
Type-C फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
Active Noise Cancellation (ANC) नहीं
गेमिंग के लिए डेडिकेटेड मोड का जिक्र नहीं
4. truke New Launch Mega 12 True Wireless in Ear Earbuds W/ 24-Bit Spatial Audio, Premium Leather Textured Design, 70H Playtime Fast Charge Buds, 13mm Drivers TWS, Low Latency, ENC (Indigo Blue)
truke Mega 12 ब्रांड का एक नया और प्रीमियम फीचर्स वाला बजट TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹4,499 पर 78% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹999 में मिल रहा है।
अमेज़न पर Amazon's Choice का टैग और प्रीमियम लेदर-टेक्स्चर डिजाइन इसे इस बजट में बेहद खास बनाता है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसमें मिलने वाला 24-Bit Spatial Audio, 70 घंटे का मैराथन बैटरी बैकअप, और गेमर्स के लिए 40ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी 'Battle Mode' है।
Specifications
क्यों खरीदें
24-Bit Spatial Audio
प्रीमियम लेदर-टेक्स्चर डिजाइन
70 घंटे का तगड़ा बैटरी बैकअप
40ms अल्ट्रा-लो लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
Active Noise Cancellation (ANC) का अभाव
प्रीमियम फिनिश की देखरेख
5. GOBOULT Mustang Sprint in Ear Earbuds with 60H Playtime, Amp App Support, 32dB Active Noise Cancellation, Quad Mic ENC, Dual Device Pairing, 10mm Drivers, BTv 6.0 TWS (Neon Green)
GOBOULT Mustang Sprint बोल्ड लुक और एडवांस्ड ऑडियो फीचर्स के साथ आने वाला एक बेहतरीन TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹5,999 पर 75% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹1,499 में उपलब्ध है।
इस ईयरबड की सबसे बड़ी खासियत इसका 32dB Active Noise Cancellation (ANC), Amp App Support, और Dual Device Pairing है। इसके अलावा इसमें लेटेस्ट Bluetooth v6.0 कनेक्टिविटी और आई-कैचिंग Neon Green स्पोर्ट्स एडिशन डिजाइन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
32dB Active Noise Cancellation
Dual Device Pairing
Amp App Support
Bluetooth v6.0 की आधुनिक कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
बोल्ड कलर ऑप्शन
6. MOSS Echo Whisper TWS, 150H Battery,ANC, Quad Mic ENC, 10mm Drivers, Bluetooth v6, Dual Pairing, Low Latency, Dual EQ, Touch Control, IPX5 Water Resistant
MOSS Echo Whisper TWS एडवांस फीचर्स और मैराथन बैटरी लाइफ के साथ आने वाला एक दमदार वायरलेस ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹8,999 पर 81% की भारी छूट के साथ मात्र ₹1,709 में उपलब्ध है।
इस ईयरबड की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला 150 घंटे तक का कुल बैटरी बैकअप (केस के साथ), 35dB Active Noise Cancellation, और लेटेस्ट Bluetooth v6 कनेक्टिविटी है। इसके अलावा, इसमें डुअल डिवाइस पेयरिंग और डुअल EQ मोड्स जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
150 घंटे का मैराथन बैटरी बैकअप
35dB Active Noise Cancellation
लेटेस्ट Bluetooth v6
गेमिंग के लिए लो-लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड की नई पहचान
बड़ा चार्जिंग केस
7. JBL Wave Buds 2 Ear Buds Wireless BluetoothV5.3, Active Noise Cancellation Earbuds,Multi Connect, App for Customized Extra Bass Eq, Relax Mode,Speed Charge, 40H Playback, Fast Pair, 4 Mics,IP54(Black)
JBL Wave Buds 2 प्रीमियम ऑडियो ब्रांड JBL का एक भरोसेमंद और पावरफुल TWS ईयरबड है। Amazon Great Indian Festival सेल में यह MRP ₹6,999 पर 60% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र ₹2,799 में मिल रहा है।
अमेज़न पर Top Brand के टैग और 50,000 से अधिक यूजर रेटिंग्स के साथ यह प्रोडक्ट बहुत लोकप्रिय है। इसमें JBL का सिग्नेचर JBL Pure Bass Sound, Active Noise Cancellation (ANC) with Smart Ambient, Multi-Connect और JBL Headphones App Support जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
JBL Pure Bass Sound
एंड्रॉइड फोन या विंडोज लैपटॉप के साथ सिर्फ एक टैप में तुरंत कनेक्ट
IP54 रेटिंग
4 माइक्रोन के साथ क्रिस्टल-क्लियर कॉल्स
क्यों खोजें विकल्प
ANC ऑन होने पर बैटरी कम
बजट बड्स से महंगी कीमत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।