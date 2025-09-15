₹6000 से कम में टॉप-5 वॉशिंग मशीन पर धाकड़ छूट, BBD सेल से पहले ऑफर्स शुरू

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Big Billion Days Sale शुरू होने वाली है और इससे पहली चुनिंदा ऑफर्स का अर्ली ऐक्सेस दिया जा रहा है। आप 6000 रुपये से भी कम कीमत पर ब्रैंडेड वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं।

ग्राहकों को कम कीमत में वॉशिंग मशीन खरीदने का अच्छा मौका ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर मिल रहा है। Big Billion Days Sale से पहले ही अर्ली डील्स का फायदा ग्राहकों को दिया जा रहा है। ऐसे में 6000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत पर Onida और Thomson जैसे ब्रैंड्स के वॉशर ओनली मॉडल्स पर मिल रही है। हम टॉप-5 डील्स आपके लिए यहां एकसाथ लेकर आए हैं।

Power Guard 8.5Kg Washer Only Model अर्ली ऐक्सेस डील्स के चलते इसे 5,699 रुपये के स्पेशल प्राइस पर लिस्ट किया गया है और यह 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग के साथ आता है। इसमें लो-वाटर कंजम्पशन के अलावा लिंट फिल्टर और रस्ट प्रूफ डिजाइन दिया गया है। साथ ही नॉर्मल वॉश और हैवी वॉश मोड मिल जाते हैं।

Voltas Beko 7.5Kg Washer Only Model वोल्टास का यह वॉशिंग मशीन 5,292 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और इसपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है। इसमें विंग पल्सेटर वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है और ट्रांसपैरेंट प्लास्टिक लिड मिलता है।

InnQ 8.5Kg Washer Only Model फ्लिपकार्ट पर इस मॉडल को 5,185 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका दिया जा रहा है। इसमें टर्बो वॉश टेक का सपोर्ट दिया गया है और 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग मिलती है। कॉपर मोटर वाले इस वॉशर पर एक्सटेंडेड वारंटी का फायदा भी दिया जा रहा है।

Thomson 7Kg Washer Only Model हैवी ड्यूटी मोटर के साथ आने वाले इस वॉशिंग मशीन में स्मार्ट प्रो वॉश टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है। इसे 4,590 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा। इसमें मल्टीपल वॉश प्रोग्राम का सपोर्ट भी मिलता है और अलग-अलग तरह के कपड़े अलग सेटिंग्स में धुले जा सकते हैं।