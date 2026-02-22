Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इन यूजर्स के लिए 19 OTT ऐप फ्री, रोज मिलेगा 3GB तक डेटा, वैलिडिटी भी 180 दिन तक की

Feb 22, 2026 08:43 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आप ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारे ओटीटी ऐप्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आए, तो Vi के पास आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। ये प्लान 19 ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन देते हैं। इन प्लान में हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर किया जा रहा है।

इन यूजर्स के लिए 19 OTT ऐप फ्री, रोज मिलेगा 3GB तक डेटा, वैलिडिटी भी 180 दिन तक की

मोबाइल कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रही हैं। वहीं, अगर आप ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारे ओटीटी ऐप्स के फ्री ऐक्सेस के साथ आए, तो वोडाफोन-आइडिया (Vi) के पास आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। ये प्लान 19 ओटीटी ऐप्स का सब्सक्रिप्शन देते हैं। इन प्लान में सब्सक्राइबर्स को इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी तक डेटा ऑफर किया जा रहा है। साथ ही ये प्लान 180 दिन तक की वैलिडिटी के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं वोडाफोन-आइडिया के इन धांसू प्लान के बारे में।

795 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया के इस प्लान में आपको 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज कपने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा दे रही है। यह प्लान 5G नेटवर्क में 5G डेटा भी ऑफर करता है। प्लान में कंपनी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा ऑफर कर रही है। इसमें आपको हर महीने 2जीबी तक बैकअप डेटा भी मिलेगा। प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस ऑफर करता है। इस प्लान में आपको 19 ओटीटी ऐप का ऐक्सेस मिलेगा, जिन सोनी लिव और जी5 भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:डेली डेटा और कॉलिंग वाले बेहद सस्ते प्लान, कीमत ₹155 से कम, जियो टीवी भी

979 रुपये वाला प्लान

वोडाफोन-आइडिया का यह प्लान 84 दिन चलता है। इस प्लान में कंपनी हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर कर रही है। इसमें भी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा दिया जा रहा है। प्लान में आपको हर महीने 2जीबी तक बैकअप डेटा मिलेगा। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। इसमें कंपनी सोनी लिव और जी5 के साथ टोटल 19 ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस दे रही है।

ये भी पढ़ें:एक बार फिर सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, 11400 रुपये कम हुई कीमत, मची लूट

2399 रुपये वाला प्लान

यह प्लान 180 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन इंटरनेट यूज करने के लिए 1.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी बिंज ऑल नाइट बेनिफिट दे रही है, जो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा ऑफर करता है। इसके अलावा कंपनी के 5G कनेक्टिविटी वाले एरिया में रहने वाले यूजर्स को 5G डेटा भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:वनप्लस 13 और 15 को खरीदने का सबसे शानदार मौका, ₹12 हजार तक कम हुई कीमत

कंपनी इस प्लान में वीकेंड डेटा रोलओवर और हर महीने 2जीबी तक बैकअप डेटा दे रही है। प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। बारी प्लान्स की तरह यह प्लान भी 19 ओटीटी ऐप्स का ऐक्सेस देता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Vodafone Idea Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।