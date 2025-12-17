मात्र 1199 रुपये में ये साउंडबार बोरिंग क्रिसमस पार्टी में डाल देगा जान, ढिनचाक-ढिनचाक बजने लगेंगे गाने

संक्षेप: क्रिसमस पर पार्टी कर रहे हैं प्लान, तो यहां हम आपको पार्टी में जान डालने के लिए कुछ अच्छे साउंडबार्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Dec 17, 2025 03:45 pm IST

क्रिसमस पार्टियों में म्यूज़िक और साउंड का मजा दोगुना करने के लिए टॉप साउंडबार्स एक परफेक्ट चॉइस हैं। दमदार बास, क्लियर वोकल्स और सराउंड साउंड के साथ ये साउंडबार्स पार्टी के माहौल को पूरी तरह वाइब्रेंट बना देते हैं। चाहे डांस म्यूजिक हो, कैरोल्स हों या मूवी नाइट, अच्छे साउंडबार्स हर बीट को और भी खास बना देते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ सपोर्ट और स्टाइलिश डिजाइन इन्हें टीवी और स्मार्ट डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।

इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 2,349 रुपये हो गई है। इसमें 30 वॉट का वायरलेस स्टेरियो साउंड मिलता है, जो साफ आवाज और डीप बास देता है। डुअल 57mm ड्राइवर्स म्यूजिक, मूवी और गेमिंग को और मजेदार बनाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3+EDR की मदद से फास्ट और स्टेबल और स्थिर कनेक्शन मिलता है।

Specifications आउटपुट पावर 30 वॉट साउंड वायरलेस स्टेरियो, डीप बास ड्राइवर्स ड्यूल 57mm ब्लूटूथ v5.3 + EDR बैटरी बैकअप 12 घंटे तक कनेक्टिविटी AUX और USB इनपुट क्यों खरीदें दमदार साउंड क्वालिटी डीप बास और अच्छा वॉल्यूम लंबा बैटरी बैकअप फास्ट और स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए साउंड सीमित सबवूफर अलग से नहीं एडवांस साउंड सेटिंग्स की कमी

इसकी कीमत 70% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये हो गई है। इसमें 16 वॉट का पावरफुल आउटपुट और X-Bass टेक्नोलॉजी मिलती है, जो गहरा और दमदार बास देती है। 52mm के ड्यूल डायनामिक ड्राइवर्स साउंड को क्लियर और फास्ट बनाते हैं। ब्लूटूथ 5.3 के साथ यह जल्दी कनेक्ट हो जाता है। 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप भी मिलता है।

Specifications आउटपुट पावर 16 वॉट चैनल 2.0 चैनल ड्राइवर्स 52mm ड्यूल डायनामिक ब्लूटूथ 5.3 वर्जन बैटरी बैकअप 10 घंटे तक कनेक्टिविटी USB पोर्ट क्यों खरीदें दमदार बास और क्लियर साउंड RGB लाइट्स के साथ पार्टी फील लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट अच्छा बैटरी बैकअप क्यों खोजें विकल्प आउटपुट पावर सीमित बड़े कमरे के लिए साउंड कम AUX इनपुट का अभाव

इसकी कीमत 5,499 रुपये है, जिसे 76% डिस्काउंट के साथ 1,319 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 25 वॉट का पावरफुल आउटपुट और 52mm के ड्यूल ड्राइवर्स हैं, जो क्लियर और बैलेंस्ड साउंड देता है। यह 2000 एमएएच की बैटरी से लैस है। मल्टीकलर LED लाइट्स और TWS सपोर्ट इसे पार्टी के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।

Specifications आउटपुट पावर 25 वॉट ड्राइवर्स 52mm ड्यूल ड्राइवर्स बैटरी 2000 mAh TWS सपोर्ट हां कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी क्यों खरीदें दमदार 25W साउंड आउटपुट TWS सपोर्ट के साथ बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस मल्टीकलर LED लाइट्स मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प सबवूफर नहीं दिया गया बड़े हॉल के लिए साउंड सीमित वॉल माउंट सपोर्ट नहीं

इसकी कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 60% डिस्काउंट के साथ 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें गेमिंग RGB लाइट्स दी गई हैं। ऑक्स, ब्लूटूथ, यूएसबी, FM और TWS जैसे मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं। फास्ट स्नैपचार्ज बैटरी के कारण यह जल्दी चार्ज होकर लंबे समय तक चलता है।

Specifications आउटपुट पावर 24 वॉट चैनल 2.0 चैनल कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, एफएम TWS सपोर्ट हां बैटरी फास्ट स्नैपचार्ज टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें दमदार 24W साउंड आउटपुट गेमिंग RGB लाइट्स मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी TWS सपोर्ट से बेहतर स्टीरियो साउंड फास्ट चार्जिंग बैटरी क्यों खोजें विकल्प सबवूफर शामिल नहीं बड़े कमरे के लिए सीमित वॉल्यूम वॉल माउंट सपोर्ट नहीं

इस साउंडबार की कीमत 3,499 रुपये है। इसे 34% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ड्यूल 57mm ड्राइवर्स और ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जो डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा देते हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर यह साउंडबार लगभग 7 घंटे तक चलता है। TWS सपोर्ट की मदद से आप दो साउंडबार को जोड़कर स्टीरियो साउंड पा सकते हैं।

Specifications आउटपुट पावर 42 वॉट ड्राइवर्स ड्यूल 57mm ड्राइवर्स बेस टेक्नोलॉजी ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स TWS सपोर्ट हां कॉल फंक्शन इन-बिल्ट माइक्रोफोन क्यों खरीदें पावरफुल 42W साउंड आउटपुट मजबूत बेस और क्लियर साउंड TWS सपोर्ट से बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन सपोर्ट टाइप-सी फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प RGB लाइट्स नहीं बड़े हॉल के लिए सीमित साउंड कवरेज सबवूफर शामिल नहीं

इस साउंडबार की कीमत 7,999 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 2,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें गेमिंग RGB लाइट्स दी गई हैं, जो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाती हैं। ऑक्स, ब्लूटूथ, यूएसबी, एसडी कार्ड और एफएम जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मौजूद हैं इसके साथ फास्ट चार्जिंग के साथ यह साउंडबार लगभग 8 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इन-बिल्ट माइक्रोफोन की मदद से आप कॉलिंग भी आसानी से कर सकते हैं।

Specifications आउटपुट पावर 50 वॉट RGB लाइट्स गेमिंग RGB लाइट इफेक्ट कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी, एसडी कार्ड, एफएम बैटरी बैकअप 8 घंटे तक चार्जिंग फास्ट चार्ज सपोर्ट माइक्रोफोन इन-बिल्ट माइक (कॉलिंग के लिए) क्यों खरीदें दमदार 50W साउंड आउटपुट आकर्षक गेमिंग RGB लाइट्स कई कनेक्टिविटी विकल्प लंबा बैटरी बैकअप कॉलिंग सपोर्ट के लिए इन-बिल्ट माइक क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित साउंड सबवूफर अलग से नहीं RGB लाइट सभी को पसंद न आए

इसकी कीमत 70% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये है। इसमें यूनिक हनीकॉम्ब डिजाइन और RGB लाइट्स मिलती हैं, जो आपके म्यूजिक और मूवी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं। 2000mAh की बैटरी के साथ यह साउंडबार लंबे समय तक प्लेबैक देता है। ऑक्स, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ-साथ TWS सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे आप दो साउंडबार जोड़कर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं।

Specifications आउटपुट पावर 25 वॉट लाइट्स RGB लाइट्स बैटरी 2000mAh कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, ऑक्स, यूएसबी TWS सपोर्ट हां क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट साइज में अच्छा साउंड RGB लाइट्स और प्रीमियम डिजाइन TWS सपोर्ट से बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस मल्टी कनेक्टिविटी ऑप्शन क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित आउटपुट सबवूफर शामिल नहीं बेस हैवी म्यूजिक लवर्स के लिए कम

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।