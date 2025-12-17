मात्र 1199 रुपये में ये साउंडबार बोरिंग क्रिसमस पार्टी में डाल देगा जान, ढिनचाक-ढिनचाक बजने लगेंगे गाने
क्रिसमस पर पार्टी कर रहे हैं प्लान, तो यहां हम आपको पार्टी में जान डालने के लिए कुछ अच्छे साउंडबार्स की लिस्ट दे रहे हैं।
क्रिसमस पार्टियों में म्यूज़िक और साउंड का मजा दोगुना करने के लिए टॉप साउंडबार्स एक परफेक्ट चॉइस हैं। दमदार बास, क्लियर वोकल्स और सराउंड साउंड के साथ ये साउंडबार्स पार्टी के माहौल को पूरी तरह वाइब्रेंट बना देते हैं। चाहे डांस म्यूजिक हो, कैरोल्स हों या मूवी नाइट, अच्छे साउंडबार्स हर बीट को और भी खास बना देते हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ सपोर्ट और स्टाइलिश डिजाइन इन्हें टीवी और स्मार्ट डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं।
1. Honeywell Moxie V3000 Soundbar | 30W Wireless Stereo Sound, Deep Bass, Bluetooth v5.3+EDR, 12-Hour Playtime, Dual 57mm Drivers, AUX & USB Input
इसकी कीमत 66% डिस्काउंट के साथ 2,349 रुपये हो गई है। इसमें 30 वॉट का वायरलेस स्टेरियो साउंड मिलता है, जो साफ आवाज और डीप बास देता है। डुअल 57mm ड्राइवर्स म्यूजिक, मूवी और गेमिंग को और मजेदार बनाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.3+EDR की मदद से फास्ट और स्टेबल और स्थिर कनेक्शन मिलता है।
क्यों खरीदें
दमदार साउंड क्वालिटी
डीप बास और अच्छा वॉल्यूम
लंबा बैटरी बैकअप
फास्ट और स्टेबल ब्लूटूथ कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए साउंड सीमित
सबवूफर अलग से नहीं
एडवांस साउंड सेटिंग्स की कमी
2. Nu Republic Party Box 160 Bluetooth Soundbar with X-Bass Technology, 52mm Dual Dynamic Drivers, 16W Output, Upto 10 Hrs Playtime, Multiple RGB LED Lights, USB Port, Bluetooth 5.3v (Black, 2.0 Channel)
इसकी कीमत 70% डिस्काउंट के साथ 1,199 रुपये हो गई है। इसमें 16 वॉट का पावरफुल आउटपुट और X-Bass टेक्नोलॉजी मिलती है, जो गहरा और दमदार बास देती है। 52mm के ड्यूल डायनामिक ड्राइवर्स साउंड को क्लियर और फास्ट बनाते हैं। ब्लूटूथ 5.3 के साथ यह जल्दी कनेक्ट हो जाता है। 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप भी मिलता है।
क्यों खरीदें
दमदार बास और क्लियर साउंड
RGB लाइट्स के साथ पार्टी फील
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट
अच्छा बैटरी बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
आउटपुट पावर सीमित
बड़े कमरे के लिए साउंड कम
AUX इनपुट का अभाव
3. GOVO GoSurround 300 | 25W Bluetooth Sound bar, 2000 mAh Battery, 2.0 Channel with 52mm Drivers, Multicolor LED Lights with TWS, AUX, Bluetooth and USB (Platinum Black)
इसकी कीमत 5,499 रुपये है, जिसे 76% डिस्काउंट के साथ 1,319 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 25 वॉट का पावरफुल आउटपुट और 52mm के ड्यूल ड्राइवर्स हैं, जो क्लियर और बैलेंस्ड साउंड देता है। यह 2000 एमएएच की बैटरी से लैस है। मल्टीकलर LED लाइट्स और TWS सपोर्ट इसे पार्टी के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स और यूएसबी कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।
क्यों खरीदें
दमदार 25W साउंड आउटपुट
TWS सपोर्ट के साथ बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस
मल्टीकलर LED लाइट्स
मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर नहीं दिया गया
बड़े हॉल के लिए साउंड सीमित
वॉल माउंट सपोर्ट नहीं
4. CrossBeats Blaze B24 Bluetooth Soundbar 24W, Gaming RGB Lights, AUX, Bluetooth, USB, FM & TWS I Fast SnapCharge Battery, Multiport Connectivity, BT Speaker for TV, Mobile, PC, Laptops, Tablets Black
इसकी कीमत 3,999 रुपये है, जिसे 60% डिस्काउंट के साथ 1,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें गेमिंग RGB लाइट्स दी गई हैं। ऑक्स, ब्लूटूथ, यूएसबी, FM और TWS जैसे मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन इसे बेहद उपयोगी बनाते हैं। फास्ट स्नैपचार्ज बैटरी के कारण यह जल्दी चार्ज होकर लंबे समय तक चलता है।
क्यों खरीदें
दमदार 24W साउंड आउटपुट
गेमिंग RGB लाइट्स
मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी
TWS सपोर्ट से बेहतर स्टीरियो साउंड
फास्ट चार्जिंग बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
सबवूफर शामिल नहीं
बड़े कमरे के लिए सीमित वॉल्यूम
वॉल माउंट सपोर्ट नहीं
5. Zebronics Wireless Bluetooth Soundbar, 42 Watts, Upto 7h Playback, Dual 57mm Drivers, Dual Passive Radiators, TWS, Call Function, Type-C Charging, USB, AUX (Vita Bar 301)
इस साउंडबार की कीमत 3,499 रुपये है। इसे 34% डिस्काउंट के साथ 2,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें ड्यूल 57mm ड्राइवर्स और ड्यूल पैसिव रेडिएटर्स दिए गए हैं, जो डीप बास और क्लियर साउंड की सुविधा देते हैं। एक बार फुल चार्ज करने पर यह साउंडबार लगभग 7 घंटे तक चलता है। TWS सपोर्ट की मदद से आप दो साउंडबार को जोड़कर स्टीरियो साउंड पा सकते हैं।
क्यों खरीदें
पावरफुल 42W साउंड आउटपुट
मजबूत बेस और क्लियर साउंड
TWS सपोर्ट से बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस
कॉलिंग के लिए माइक्रोफोन सपोर्ट
टाइप-सी फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
RGB लाइट्स नहीं
बड़े हॉल के लिए सीमित साउंड कवरेज
सबवूफर शामिल नहीं
6. CrossBeats Blaze B50 (2025) Bluetooth 50W Soundbar Gaming RGB Light, AUX, BT, SD Card, USB &FM, 8 Hrs Playtime Fast Charge Sound bar Smart tv with Built-in mic, Speaker for Mobile, PC, Laptop - Black
इस साउंडबार की कीमत 7,999 रुपये है। इसे 68% डिस्काउंट के साथ 2,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें गेमिंग RGB लाइट्स दी गई हैं, जो आपके एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को और मजेदार बनाती हैं। ऑक्स, ब्लूटूथ, यूएसबी, एसडी कार्ड और एफएम जैसे कई कनेक्टिविटी ऑप्शन मौजूद हैं इसके साथ फास्ट चार्जिंग के साथ यह साउंडबार लगभग 8 घंटे तक का प्लेबैक देता है। इन-बिल्ट माइक्रोफोन की मदद से आप कॉलिंग भी आसानी से कर सकते हैं।
क्यों खरीदें
दमदार 50W साउंड आउटपुट
आकर्षक गेमिंग RGB लाइट्स
कई कनेक्टिविटी विकल्प
लंबा बैटरी बैकअप
कॉलिंग सपोर्ट के लिए इन-बिल्ट माइक
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित साउंड
सबवूफर अलग से नहीं
RGB लाइट सभी को पसंद न आए
7. Blaupunkt Newly Launched SBA20 Pro 25W Bluetooth Soundbar with 2000mAh Battery I RGB Lights I Honeycomb Design I AUX, Bluetooth, USB & TWS I BT Speaker for TV, Mobile, PC, Laptops
इसकी कीमत 70% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये है। इसमें यूनिक हनीकॉम्ब डिजाइन और RGB लाइट्स मिलती हैं, जो आपके म्यूजिक और मूवी एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाती हैं। 2000mAh की बैटरी के साथ यह साउंडबार लंबे समय तक प्लेबैक देता है। ऑक्स, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी के साथ-साथ TWS सपोर्ट भी मौजूद है, जिससे आप दो साउंडबार जोड़कर स्टीरियो साउंड का मजा ले सकते हैं।
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट साइज में अच्छा साउंड
RGB लाइट्स और प्रीमियम डिजाइन
TWS सपोर्ट से बेहतर स्टीरियो एक्सपीरियंस
मल्टी कनेक्टिविटी ऑप्शन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े कमरे के लिए सीमित आउटपुट
सबवूफर शामिल नहीं
बेस हैवी म्यूजिक लवर्स के लिए कम
