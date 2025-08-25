₹7000 से कम में टॉप-3 स्मार्टफोन, लिस्ट में Samsung और Realme भी शामिल top smartphones under 7000 rupees including samsung realme and lava phones, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़top smartphones under 7000 rupees including samsung realme and lava phones

₹7000 से कम में टॉप-3 स्मार्टफोन, लिस्ट में Samsung और Realme भी शामिल

कम कीमत में बढ़िया परफॉर्मेंस वाले फोन के लिए आपको बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम 7000 रुपये से कम कीमत वाले ऐसे स्मार्टफोन्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो धाकड़ डील ऑफर करते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:20 PM
share Share
Follow Us on
₹7000 से कम में टॉप-3 स्मार्टफोन, लिस्ट में Samsung और Realme भी शामिल

कम बजट में दमदार फीचर्स या कैमरा वाला फोन खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा क्योंकि Realme से लेकर Samsung तक की ओर से बजट सेगमेंट में धांसू डिवाइसेज पेश किए गए हैं। हम आपको 7000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे टॉप-3 स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं।

Samsung Galaxy M05

साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग की ओर से इस M-सीरीज फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। इसकी 5000mAh बैटरी को 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है। इसमें 50MP कैमरा सेटअप मिलता है। यह फोन Amazon पर 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M35

  • checkMoonlight Blue
  • check6 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹14999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G

  • checkMidnight Black
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage

₹14999

और जाने

Realme Narzo 80 Lite 4G

रियलमी नार्जो लाइनअप के इस डिवाइस को Amazon पर 7,299 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और ऑफर्स के चलते इसे 7000 रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस मिलती है और इसकी मोटाई केवल 7.94 इंच है। 13MP कैमरा वाले फोन में 6300mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

Lava Bold N1 Pro

लावा स्मार्टफोन में 6.67 इंच का बड़ा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और इसमें 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक पैनल पर मिल रहा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP फ्रंट कैमरा दिया गया है और इसकी 5000mAh क्षमता वाली बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग ऑफर करती है। यह Amazon पर 6,798 रुपये में मिल रहा है और इसपर 100 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Realme Realme Phone Samsung अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.