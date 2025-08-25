₹7000 से कम में टॉप-3 स्मार्टफोन, लिस्ट में Samsung और Realme भी शामिल

कम कीमत में बढ़िया परफॉर्मेंस वाले फोन के लिए आपको बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम 7000 रुपये से कम कीमत वाले ऐसे स्मार्टफोन्स आपके लिए लेकर आए हैं, जो धाकड़ डील ऑफर करते हैं।

कम बजट में दमदार फीचर्स या कैमरा वाला फोन खरीदना अब मुश्किल नहीं रहा क्योंकि Realme से लेकर Samsung तक की ओर से बजट सेगमेंट में धांसू डिवाइसेज पेश किए गए हैं। हम आपको 7000 रुपये से कम कीमत में मिल रहे टॉप-3 स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं। आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं।

Samsung Galaxy M05 साउथ कोरियन टेक कंपनी सैमसंग की ओर से इस M-सीरीज फोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है और ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलता है। इसकी 5000mAh बैटरी को 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है। इसमें 50MP कैमरा सेटअप मिलता है। यह फोन Amazon पर 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।

Realme Narzo 80 Lite 4G रियलमी नार्जो लाइनअप के इस डिवाइस को Amazon पर 7,299 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और ऑफर्स के चलते इसे 7000 रुपये के करीब कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इसमें IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस मिलती है और इसकी मोटाई केवल 7.94 इंच है। 13MP कैमरा वाले फोन में 6300mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है।

Lava Bold N1 Pro