Amazon पर Best Selling वायरलेस प्रिंटर्स, जो कभी नहीं होते जाम, परफॉर्मेंस में हैं नंबर वन
अमेजन पर मिलने वाले ये बेस्ट-सेलिंग वायरलेस प्रिंटर्स बेहतरीन एंटी-जैम टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिससे बार-बार पेपर फंसने की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। शानदार वाई-फाई कनेक्टिविटी और दमदार स्पीड के कारण ये प्रिंटर्स परफॉर्मेंस के मामले में नंबर वन और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर मिलने वाले ये बेस्ट-सेलिंग वायरलेस प्रिंटर्स आज के समय में हर घर और ऑफिस की पहली पसंद बन चुके हैं। इन प्रिंटर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस्ड एंटी-जैम टेक्नोलॉजी है, जो प्रिंटिंग के दौरान बार-बार पेपर फंसने और रुकने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अक्सर लोग प्रिंटर में कागज अटकने से परेशान रहते हैं, लेकिन ये मॉडल्स बेहद स्मूथ पेपर फीडिंग मैकेनिज्म के साथ आते हैं, जिससे आपको बिना किसी रुकावट के लगातार बेहतरीन प्रिंटिंग परफॉर्मेंस मिलती है।
परफॉर्मेंस के मामले में ये प्रिंटर्स नंबर वन हैं। इनमें शानदार डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट से बिना किसी केबल के तुरंत कमांड दे सकते हैं। चाहे स्कूल के प्रोजेक्ट्स हों, ऑफिस के जरूरी डॉक्यूमेंट्स हों या हाई-क्वालिटी कलर फोटोज, ये डिवाइस हर काम को तेजी से और सटीक रंगों के साथ पूरा करते हैं। किफायती प्रिंटिंग कॉस्ट, कम मेंटेनेंस और दमदार बिल्ड क्वालिटी के कारण ये प्रिंटर्स लंबे समय तक बिना किसी खराबी के चलते हैं। यदि आप भी अपने काम को आसान और तनावमुक्त बनाना चाहते हैं, तो अमेज़न पर मिल रहे ये टॉप-रेटेड वायरलेस प्रिंटर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन और वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हैं।
1. HP Smart Tank 720 All-in-One Auto Duplex WiFi Colour Printer, Print, Scan & Copy for Office
अगर आप अपने ऑफिस या घर के लिए एक ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो बार-बार के इंक खत्म होने के झंझट को खत्म कर दे और एडवांस फीचर्स के साथ आए, तो HP Smart Tank 720 All-in-One Wi-Fi Colour Printer एक शानदार विकल्प है। यह एक हाई-परफॉर्मेंस इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बेहद आसानी से कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Auto-Duplex फीचर है, जो पेज के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है। ब्लूटूथ, वाई-फाई और स्मार्ट गाइडेड बटन्स के साथ आने वाला यह प्रिंटर बिना किसी वायर के झंझट के स्मार्टफोन से सीधे और फास्ट प्रिंटिंग की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटिंग
शानदार इंक कैपेसिटी
बेहतरीन स्पीड
स्मार्ट कनेक्टिविटी
आसान इंक मैनेजमेंट
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
बहुत ज्यादा पोर्टेबल नहीं
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Canon PIXMA MegaTank G3010 All-in-One Wireless Ink Tank Colour Printer
अगर आप घर, बच्चों की पढ़ाई या छोटे ऑफिस के लिए एक बेहद किफायती और कम खर्च वाला कलर प्रिंटर ढूंढ रहे हैं, तो Canon PIXMA MegaTank G3010 All-in-One Wireless Ink Tank Printer एक बहुत ही पॉपुलर और भरोसेमंद विकल्प है। यह एक 'ऑल-इन-वन' प्रिंटर है, जिससे आप प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम एक ही डिवाइस से कर सकते हैं। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाले इस प्रिंटर को आप अपने स्मार्टफोन (Canon App के जरिए) या लैपटॉप से बिना तारों के झंझट के कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी बेहद कम प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो इसे रेगुलर और हैवी यूज के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद सस्ती प्रिंटिंग
बंपर पेज यील्ड
बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
भरोसेमंद वायरलेस कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
स्लो प्रिंटिंग स्पीड
मैक ओएस सपोर्ट नहीं
3. HP Monochrome, Colour Wireless Laser Printers jet Pro Mfp 4104Dw, 42 Ppm A4 Mfp With Wifi, White
अगर आपके ऑफिस, बिजनेस या दुकान में बहुत भारी मात्रा में रोज प्रिंटिंग, स्कैनिंग और कॉपी का काम होता है, तो HP LaserJet Pro MFP 4104dw All-in-One Wireless Laser Printer एक पावरहाउस विकल्प है। यह एक प्रीमियम और सुपर-फास्ट मोनोक्रोम (केवल ब्लैक एंड व्हाइट) लेजर प्रिंटर है, जो व्यावसायिक स्तर पर काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी तूफानी स्पीड है, जो 40 से 42 पेज प्रति मिनट की रफ्तार से प्रिंट निकाल सकता है। डुप्लेक्स प्रिंटिंग (दोनों तरफ ऑटो प्रिंट) और हाई-कैपेसिटी पेपर ट्रे के साथ आने वाला यह प्रिंटर बड़े वर्कग्रुप्स और ऑफिस के काम को बेहद आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फास्ट प्रिंटिंग स्पीड
बड़ी पेपर ट्रे कैपेसिटी
ऑटो-डुप्लेक्स और वायरलेस कनेक्टिविटी
केवल 1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट
काफी भारी वजन
4. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए एक ऐसा प्रिंटर चाहते हैं जो कम खर्च में ढेर सारे फीचर्स दे, तो Brother DCP-T535DW All-in-One Wi-Fi Ink Tank Printer एक ऑल-राउंडर विकल्प है। इस न्यू लॉन्च मॉडल में आपको प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा तो मिलती ही है, साथ ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका Auto Duplex (दोनों तरफ ऑटोमैटिक प्रिंट) फीचर है जो इस बजट में मिलना मुश्किल होता है। डुअल-बैंड वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाले इस प्रिंटर से आप विंडोज, मैक, आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसेज से बिना किसी केबल के आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। बॉक्स के साथ मिलने वाली एक्स्ट्रा ब्लैक इंक बोतल इसे और भी किफायती और पैसा वसूल बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग
बंपर इंक यील्ड और एक्स्ट्रा बोतल
डुअल-बैंड वाई-फाई
शानदार ओएस कंपैटिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
कलर प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी धीमी
ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर नहीं
5. MY PRINT L8050 | A4 Size 6 Color Wireless Colour Home Inkjet Printers | (Including 6 ColorInk) | PVC Card Print | Multicolor [WiFi] [Photo Printer] [PVC Card Printer] [with USB Cable]
अगर आपका कोई स्टूडियो है, फोटो शॉप है या आप घर से ही आईडी कार्ड मेकिंग और प्रोफेशनल फोटो प्रिंटिंग का बिजनेस करते हैं, तो MY PRINT L8050 6-Color Wireless Inkjet Printer आपके लिए एक बेहतरीन कमर्शियल टूल है। यह आम प्रिंटर्स की तरह 4 कलर नहीं, बल्कि 6-कलर इंक टैंक सिस्टम के साथ आता है, जो स्टूडियो-क्वालिटी की बेहद सटीक और जीवंत फोटो प्रिंटिंग देता है। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी यूएसपी इसका PVC Card (Aadhar, ID Card) और CD/DVD प्रिंटिंग को सीधे सपोर्ट करना है। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाले इस प्रिंटर से आप बिना किसी झंझट के स्मार्टफोन या लैपटॉप से सीधे हाई-क्वालिटी बॉर्डरलेस ए4 फोटो और आई-कार्ड प्रिंट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6-कलर इंक टेक्नोलॉजी
मल्टी-मीडिया प्रिंटिंग
बॉर्डरलेस ए4 प्रिंटिंग
शानदार वारंटी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
सामान्य ऑफिस वर्क के लिए नहीं
DTF या सब्लिमेशन सपोर्ट नहीं
6. Brother DCP-L2640DW New Launch Auto Duplex Laser Printer, 34 PPM, Print Scan Copy, LCD Display, ADF, 256MB Memory, (WiFi WiFi Direct LAN USB), 250 Sheet Tray, 2 in 1 (ID) Copy Button,Free Installation
अगर आप अपने होम-ऑफिस, दुकान या छोटे बिजनेस के लिए एक सुपर-फास्ट, टिकाऊ और हैवी-ड्यूटी प्रिंटर की तलाश में हैं, तो Brother DCP-L2640DW All-in-One Wireless Laser Printer एक बेहतरीन न्यू-लॉन्च विकल्प है। यह एक मोनोक्रोम (केवल ब्लैक एंड व्हाइट) लेजर प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बेहद पेशेवर तरीके से करता है। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 34 PPM (पेज प्रति मिनट) की तूफानी स्पीड, Auto Duplex (दोनों तरफ ऑटो प्रिंट) और ADF (ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर) है, जो आपके ऑफिस के बड़े और मुश्किल कामों को चुटकियों में निपटा देती है। फुल कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आने वाली यह मशीन बिजनेस के लिए एक कम्पलीट पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फास्ट प्रिंटिंग स्पीड
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग
शानदार इन-बॉक्स टोनर लाइफ
फुल कनेक्टिविटी और ओएस सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट
शुरुआती कीमत
7. HP Smart Tank 584 All-in-One WiFi Colour Printer |1+1 Year Extended Warranty on Registration| Up to 4000 Black & 6000 Colour Prints I Print,Scan & Copy for Home/Office
अगर आप अपने घर, बच्चों की पढ़ाई या छोटे ऑफिस के लिए एक ऐसा वायरलेस कलर प्रिंटर चाहते हैं जिसकी रनिंग कॉस्ट बेहद कम हो और फीचर्स कमाल के हों, तो HP Smart Tank 584 All-in-One WiFi Colour Printer आपके लिए सबसे बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी विकल्पों में से एक है। यह एक एडवांस इंक टैंक प्रिंटर है जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाले इस प्रिंटर को आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन (HP Smart App के जरिए) से कनेक्ट करके कहीं से भी सीधे कमांड दे सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार इंक कैपेसिटी और इसके साथ मिलने वाली 1+1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है, जो यूज़र्स को लंबी मानसिक शांति देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम खर्च में बेस्ट क्वालिटी
शानदार वारंटी ऑफर
हाई-वॉल्यूम प्रिंटिंग
यूजर-फ्रेंडली डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
ऑटोमैटिक डॉक्यूमेंट फीडर नहीं
नो ऑटो-डुप्लेक्स
1. वायरलेस प्रिंटर क्या है?
वायरलेस प्रिंटर एक ऐसा आधुनिक प्रिंटर है जिसे कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए किसी भी केबल या तार की जरूरत नहीं होती है। यह प्रिंटर आपके डिवाइसेज से कनेक्ट होने के लिए Wi-Fi, Bluetooth या Cloud जैसी वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यानी आप घर या ऑफिस के किसी भी कोने में बैठकर अपने मोबाइल से सीधे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
2. क्या वाईफाई प्रिंटर को इंटरनेट चाहिए?
- नहीं, वाईफाई प्रिंटर को काम करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है।
- वाईफाई प्रिंटर केवल आपके डिवाइस (जैसे फोन या लैपटॉप) और प्रिंटर के बीच एक लोकल कनेक्शन बनाने के लिए वाईफाई सिग्नल का इस्तेमाल करता है। इसके दो तरीके होते हैं,
Wi-Fi Direct: इसमें प्रिंटर का अपना खुद का वाईफाई नेटवर्क होता है, जिससे आप अपने फोन को बिना इंटरनेट के सीधे कनेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं।
Home Router: अगर आप घर के वाईफाई राउटर से इसे कनेक्ट करते हैं, तब भी यह बिना इंटरनेट के सिर्फ राउटर के लोकल नेटवर्क पर प्रिंट कर देगा। (इंटरनेट की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आप घर से बाहर रहकर दूर से क्लाउड प्रिंटिंग करना चाहें)।
3. एचपी प्रिंटर वायरलेस है?
हाँ, एचपी के बहुत से प्रिंटर्स वायरलेस होते हैं। दरअसल, आज के समय में एचपी मार्केट में सबसे ज्यादा वायरलेस प्रिंटर बेचने वाले ब्रांड्स में से एक है। अगर आप एचपी का कोई प्रिंटर ले रहे हैं और उसके मॉडल के नाम में 'w' (जैसे HP LaserJet M110w) या 'Wireless' / 'Smart Tank' लिखा है, तो वह निश्चित रूप से वायरलेस प्रिंटर है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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