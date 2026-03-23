सस्ते में अच्छे फीचर्स, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बजट वाशिंग मशीन्स
भारत में मध्यम परिवारों के लिए टॉप-लोड मॉडल सबसे भरोसेमंद और किफायती विकल्प माने जाते हैं। वहीं, स्मार्ट कनेक्टिविटी और 5-स्टार रेटिंग वाली मशीनें बिजली बचाने और फोन से कंट्रोल करने की सुविधा के कारण बेस्ट-सेलर हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में बजट वाशिंग मशीन का बाजार काफी बड़ा है, जहाँ ग्राहक मुख्य रूप से कम कीमत में टिकाऊपन और आधुनिक फीचर्स की तलाश करते हैं। छोटे और मध्यम परिवारों के लिए टॉप-लोड मॉडल सबसे पसंदीदा विकल्प बनकर उभरे हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल में आसान होने के साथ-साथ जगह भी कम घेरते हैं। इन मशीनों में अब डिजिटल डिस्प्ले, मैजिक फिल्टर, और मल्टीपल वॉश प्रोग्राम जैसे फीचर्स आम हो गए हैं, जो पहले केवल महंगे मॉडल्स में मिलते थे। कपड़ों की सफाई के मामले में ये मशीनें काफी आक्रामक हैं, लेकिन इनका विशेष ड्रम डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि नाजुक कपड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे।
तकनीक के शौकीन लोगों के लिए अब इस सेगमेंट में स्मार्ट कनेक्टिविटी का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे पूरी धुलाई प्रक्रिया को फोन से ही नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली मशीनें बिजली और पानी की भारी बचत करती हैं। इन्वर्टर मोटर के कारण ये मशीनें बहुत ही शांत तरीके से काम करती हैं, जो इन्हें अपार्टमेंट्स के लिए बेहतरीन बनाती हैं। कुल मिलाकर, आज की बजट वाशिंग मशीनें न केवल जेब पर हल्की हैं, बल्कि बेहतर परफॉरमेंस, कम शोर और लंबी वारंटी के साथ आती हैं, जो उन्हें एक स्मार्ट और सुरक्षित निवेश बनाती हैं।
1. Voltas Beko, A Tata Product 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (WTL1006UEAH/OBS3060, Dark Grey, Inbuilt Heater)
यह Voltas Beko 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह मशीन न केवल बिजली की बचत करती है, बल्कि इसमें कपड़ों की गहरी सफाई के लिए इनबिल्ट हीटर और डबल वाटरफॉल तकनीक जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन सफाई
बड़ी क्षमता
बिजली और पानी की बचत
डबल वाटरफॉल तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा जगह
टॉप लोड सीमा
2. Samsung 7 kg, 5 star, Semi Automatic Top Load Washing Machine (WT70M3000UU/TL, Air Turbo Drying, LIGHT GRAY, 5 Year Warranty on Wash Motor)
यह 7 Kg Semi-Automatic Top Loading Washing Machine छोटे और मध्यम परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए एक किफायती और दमदार विकल्प है। यह मशीन अपनी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण बिजली और पानी की भारी बचत करती है, जिससे यह लंबे समय के लिए एक बजट-फ्रेंडली निवेश बन जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती संचालन
तेजी से सुखाना
मजबूत और सुरक्षित
आसान उपयोग
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल प्रयास
ड्रम मटेरियल
3. Whirlpool 8 Kg 5 Star Inverter Supreme Care Front Load Fully Automatic Washing Machine with In-Built Heater (XS8014BWME, MidNight Grey, Steam Technology, 100+ Tough Stains, 6th Sense Soft Move)
यह Whirlpool 8 Kg 5 Star Inverter Supreme Care Front Load मशीन बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और शक्तिशाली विकल्प है। इसमें कपड़ों की हाइजीन के लिए स्टीम टेक्नोलॉजी और जिद्दी दागों को हटाने के लिए इन-बिल्ट हीटर दिया गया है। 1400 RPM की हाई स्पिन स्पीड कपड़ों को बहुत तेजी से सुखाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
दागों पर सख्त
हाइजीनिक धुलाई
शांत और टिकाऊ
कपड़ों की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत और मेंटेनेंस थोड़ा अधिक
बार-बार खिसकाना मुश्किल
4. LG 8 Kg 5 Star Smart Inverter Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine (T80VBMB4Z, Turbodrum, Auto Prewash, Stainless Steel drum, LED Display, Smart Diagnosis, Middle Black)
यह LG 8 Kg 5 Star Smart Inverter Fully Automatic Top Load वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह मशीन अपनी स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो न केवल बिजली की बचत करती है (36% तक), बल्कि बहुत ही शांत तरीके से काम करती है। इसमें TurboDrum तकनीक दी गई है जो कठिन से कठिन गंदगी को हटाने के लिए ड्रम और पल्सेटर को विपरीत दिशा में घुमाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सटीक धुलाई
दागों का उपचार
टिकाऊपन
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
गर्म पानी की धुलाई
सेमी-स्टेनलेस स्टील ड्रम
5. Godrej Smart Choice 10 Kg 5 Star, AI Tech, Inbuilt Heater, Fills Tub at ~0 Water Pressure, Steel Drum Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ADA 10 5.0 FEFH GLGR, Glacial Grey)
यह Godrej Smart Choice 10 Kg 5 Star Fully-Automatic मशीन बड़े परिवारों के लिए एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन की गई है जहाँ पानी का दबाव कम रहता है, साथ ही इसमें कपड़ों की स्वच्छता के लिए इनबिल्ट हीटर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम पानी के दबाव में सक्षम
गहरी सफाई
कपड़ों की सुरक्षा
बड़ा भार संभालने में सक्षम
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड थोड़ी कम
थोड़ी अधिक जगह की आवश्यकता
6. Samsung Smart Choice 10 Kg, 5 Star, AI Wash, AI Energy Mode, Wi-Fi, Ecobubble, AI VRT+, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F10E2LTL, Lavender Gray)
यह Samsung 10 Kg 5 Star AI EcoBubble वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक अत्याधुनिक और स्मार्ट विकल्प है। इसमें AI Wash और Wi-Fi जैसी आधुनिक तकनीकें दी गई हैं, जो धुलाई के अनुभव को आसान और प्रभावी बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट धुलाई
EcoBubble तकनीक
स्थिरता और शांति
रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
पर्याप्त जगह की आवश्यकता
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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