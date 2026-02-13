दिखने में प्रीमियम, सुनने में दमदार, Samsung Galaxy Buds से बेहतर हैं ये Earbuds
अगर आप सैमसंग गैलेक्सी बड्स जैसा प्रीमियम अनुभव कम कीमत में चाहते हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध ये बजट ईयरबड्स अपनी दमदार आवाज और आधुनिक फीचर्स से सबको चौंका रहे हैं।
अगर आप Samsung Galaxy Buds के दीवाने हैं लेकिन बजट कम है, तो Amazon पर इस समय Noise, Fire-Boltt, OnePlus Nord Buds 3 और pTron जैसे ब्रांड्स ने तहलका मचा रखा है। ये ईयरबड्स न केवल दिखने में प्रीमियम हैं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी जादुई साबित हो रहे हैं। जहाँ सैमसंग के बड्स अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए जाने जाते हैं, वहीं ये विकल्प आधी से भी कम कीमत में वह सब कुछ दे रहे हैं जिसकी एक यूजर को तलाश होती है।
OnePlus Nord Buds 3 अपनी बेहतरीन साउंड क्वालिटी और फास्ट चार्जिंग के लिए युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं, Noise और Fire-Boltt जैसे ब्रांड्स अपने स्लीक डिजाइन और Active Noise Cancellation फीचर्स के साथ प्रीमियम सेगमेंट को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। अगर आप बहुत ही कम बजट में कुछ स्टाइलिश ढूंढ रहे हैं, तो pTron और truke के गेमिंग ईयरबड्स अपनी Low Latency और आरजीबी लाइट्स के साथ अमेज़न पर 'बेस्ट सेलर' बने हुए हैं। GoBoult भी अपने जबरदस्त बेसऔर लंबी बैटरी लाइफ के साथ इस रेस में पीछे नहीं है।
इन बजट ब्रांड्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी 100+ घंटे तक की बैटरी लाइफ और IPX रेटिंग (वॉटर रेजिस्टेंस) है, जो इन्हें वर्कआउट और ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट बनाती है। हालांकि सैमसंग का ईकोसिस्टम स्मूथ है, लेकिन 1,000 से 2,500 रुपये की रेंज में मिलने वाले ये विकल्प उन लोगों के लिए बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील हैं जो बिना जेब ढीली किए प्रीमियम ऑडियो का मज़ा लेना चाहते हैं।
1. Noise Buds VS104 Truly Wireless Earbuds with 45H of Playtime, Quad Mic with ENC, Instacharge(10 Min=200 Min), 13Mm Driver, Low Latency, BT V5.2 (Snow White)
यह उन लोगों के लिए एक "जादुई" विकल्प है जो बजट में स्टाइल और परफॉरमेंस दोनों चाहते हैं। 3,499 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रोडक्ट इस समय 74% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसका स्नो व्हाइट कलर और स्लीक डिज़ाइन इसे बिल्कुल प्रीमियम लुक देता है। 29,000 से ज्यादा रेटिंग्स और पिछले महीने में 500+ लोगों द्वारा खरीदे जाने के कारण यह अमेज़न का एक भरोसेमंद Top Brand विकल्प बन गया है।
क्यों खरीदें
74% Off
10 मिनट चार्ज
45 घंटे का प्लेटाइम
गेमिंग के लिए लो लेटेंसी
क्यों खोजें विकल्प
एक्टिव नॉयस कैंसलेशन नहीं
बेसिक कनेक्टिविटी
2. Fire-Boltt Aero TWS Earbuds Custom EQ, Wireless Bluetooth 5.4, Music & App Support, 50H Playtime, Fast Charging Case, 50ms Low Latency for Gaming, Touch Controls, IPX4 Waterproof, Clear Calls - Black
बजट सेगमेंट में एक गेम-चेंजर ईयरबड्स हैं। यह उन चुनिंदा सस्ते बड्स में से एक है जो App Support के साथ आते हैं, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे प्रीमियम ब्रांड्स में मिलता है। इसका स्लीक 'एयरो ब्लैक' डिजाइन और लेटेस्ट ब्लूटूथ तकनीक इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाती है जो कम पैसे में सबसे आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। 8,000 से ज्यादा रेटिंग्स इसे एक लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प बनाती हैं।
क्यों खरीदें
91% की छूट
FirePods App सपोर्ट
लंबी बैटरी लाइफ
सुपर फास्ट चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
भारी बारिश या पानी में डूबने से खराब
बॉडी में पूरी तरह प्लास्टिक
3. GOBOULT Z40 Pro with 100H Playtime, Zen Quad Mic ENC, 45ms Low Latency Gaming, Premium Rubber Grip Case, 13mm Bass Drivers, BT 5.3, TWS Truly Wireless in Ear Earbuds (Lavender)
इसका लैवेंडर कलर और प्रीमियम रबराइज्ड केस इसे न केवल सुंदर बनाता है, बल्कि हाथों में एक लग्जरी ग्रिप भी देता है। 5,499 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रोडक्ट 76% डिस्काउंट के साथ मात्र 1,299 रुपये में उपलब्ध है। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ट्रेवलिंग करते हैं या लंबी गेमिंग सेशन्स पसंद करते हैं।
क्यों खरीदें
100 घंटे का महा-बैटरी बैकअप
चार माइक्रोफोन और एनवायर्नमेंटल नॉयस कैंसलेशन
गेमिंग के लिए बेहतरीन
प्रीमियम रबर ग्रिप केस
दमदार बेस
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
4. pTron Bassbuds Indie in-Ear TWS Earbuds w/ 10mm Drivers, 45Hrs Playtime, Dual HD Mic & AI-ENC Calls, Custom EQ, Mobile App, Bluetooth V5.4 Earphones, Voice Assistant, Type C Charging & IPX5 (Gray)
pTron Bassbuds Indie उन लोगों के लिए एक परफेक्ट एंट्री-लेवल TWS है जो कम से कम खर्च में आधुनिक फीचर्स चाहते हैं। 1,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रोडक्ट इस समय 70% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका App Support और लेटेस्ट Bluetooth V5.4 है, जो आमतौर पर 2,000 रुपये से ऊपर वाले ईयरबड्स में देखने को मिलता है। पिछले एक महीने में 1,000 से ज्यादा लोगों ने इसे खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है।
क्यों खरीदें
सबसे सस्ता विकल्प
Original Sound' ऐप सपोर्ट
लेटेस्ट ब्लूटूथ V5.4
45 घंटे का बैकअप
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
छोटा ड्राइवर
5. truke New Launch Crystal Dyno Leather Finish True Wireless in Ear Earbuds w/Spatial Audio, 70H Battery Rapid Charge Ear Buds, 13mm Driver HiFi Sound TWS, 40ms Ultra Low Latency, 4Mics ENC - OakBrown
इसका Oak Brown लेदर फिनिश इसे अन्य प्लास्टिक ईयरबड्स से बिल्कुल अलग और प्रीमियम लुक देता है। यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट न केवल दिखने में सुंदर है, बल्कि इसमें 360° Spatial Audio जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं जो आमतौर पर महंगे Samsung या Apple के बड्स में मिलते हैं। पिछले महीने में 500 से ज्यादा लोगों ने इसे अपनी पसंद बनाया है।
क्यों खरीदें
प्रीमियम लेदर फिनिश
360° Spatial Audio
70 घंटे की विशाल बैटरी
अल्ट्रा-लो लेटेंसी
13mm टाइटेनियम ड्राइवर्स
क्यों खोजें विकल्प
कोई ऐप सपोर्ट नहीं
साफ रखने के लिए प्लास्टिक केस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा सावधानी
6. Earbuds for One-Plus Nord CE 3 Lite 5G Earbuds Original Like True Wireless Bluetooth in-Ear Headphones Earphones TWS with Mic, Touch Controls, Deep Bass, Sports (38 Hours Case, OPBR1)
GoSale OPBR1 विशेष रूप से उन यूजर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो कम बजट में OnePlus Nord Buds जैसा लुक और फील चाहते हैं। 1,999 रुपये की एमआरपी वाले ये बड्स 65% डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। हालांकि यह एक थर्ड-पार्टी ब्रांड है, लेकिन इसमें मिलने वाले फीचर्स जैसे 45dB ANC और 12.4mm ड्राइवर्स इसे कागजों पर काफी शक्तिशाली बनाते हैं। पिछले महीने में 400+ लोगों ने इसे खरीदा है।
क्यों खरीदें
प्रीमियम लुक
बड़ा साउंड ड्राइवर
45dB हाइब्रिड ANC
38 घंटे की बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग 2.5 स्टार
केवल 7 दिन की वारंटी
7. Like Star A520 True Wireless Earbuds, ENC Nosie Canclling HD Charging Case, USB Powerbank, Big Speaker Drivers, Fast Charging, IPX7 Water Resistant, Touch Controls and Voice Assistant-Black
Like Star A520 उन लोगों के लिए बना है जो अक्सर ट्रेवल करते हैं और जिन्हें एक ऑल-इन-वन डिवाइस की तलाश रहती है। 3,999 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रोडक्ट इस समय 81% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी और अनोखी खासियत इसका USB Powerbank फीचर है, जो आपके एमरजेंसी के समय फोन को चार्ज करने के काम आ सकता है।
क्यों खरीदें
2-in-1 गैजेट
IPX7 वॉटर रेजिस्टेंट
बिग स्पीकर ड्राइवर्स
वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी बहुत कम
थोड़ा भारी केस
