सोफा और कालीन से पेट हेयर साफ करने की टेंशन हुई खत्म, मैंने आजमाए Amazon के ये दमदार एंटी-टैंगल रोबोट वैक्यूम
घर में पालतू जानवरों के झड़ते बालों से हैं परेशान? जानें मेरे रियल एक्सपीरिएंस के आधार पर Amazon पर उपलब्ध टॉप एंटी-टैंगल रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स के बारे में, जो सोफे के नीचे और कालीन से मिनटों में पेट हेयर साफ करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आपके घर में डॉग या कैट है, तो आप इस बात से जरूर सहमत होंगे कि प्यार के साथ-साथ घर के हर कोने में उड़ते हुए बाल (Pet Hair) एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। मेरे घर में भी यही हाल था—सुबह झाड़ू लगाने के दो घंटे बाद ही कालीन (Carpet), सोफे के नीचे और बेड के किनारों पर बालों के गुच्छे नजर आने लगते थे। आम वैक्यूम क्लीनर या पुराने रोबोट वैक्यूम के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि उनके रोलर ब्रश में बाल बुरी तरह उलझ (Tangle) जाते थे, जिन्हें हर दूसरे दिन कैंची से काटकर निकालना पड़ता था।
इसी झंझट से छुटकारा पाने के लिए मैंने Amazon पर मौजूद कुछ खास Anti-Tangle (एंटी-टैंगल) रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स को आजमाया और उनके फीचर्स व रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस को करीब से परखा। यहां मैं अपना अनुभव और उन टॉप मॉडल्स की पूरी डिटेल शेयर कर रही हूं, जो वाकई पालतू जानवरों वाले घरों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं।
1. ECOVACS DEEBOT N30 White 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner & Mop, New Launch, 10000 Pa Suction, 5200mAh Battery, Covers 3500+ Sq ft in Single Charge, Zero Tangle 2.0 Technology, Advanced TrueMapping
बड़े घरों और पालतू जानवरों वाले परिवारों के लिए ECOVACS DEEBOT N30 White एक दमदार 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप क्लीनर है, जो एक ही बार में झाड़ू और पोछा दोनों का काम पूरा करता है। इसकी 10,000 Pa की पावरफुल सक्शन पावर कालीनों में फंसी गहरी धूल और बारीक कणों को आसानी से खींच लेती है, जबकि ZeroTangle 2.0 ट्रिपल V-शेप रोलर ब्रश बालों को रोलर में उलझने से रोकता है। 5200mAh की बड़ी बैटरी और सटीक TrueMapping नेविगेशन के साथ यह एक बार चार्ज होने पर 3500+ वर्ग फीट तक के बड़े एरिया की सफाई बिना रुके कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ZeroTangle 2.0 ब्रश
10,000 Pa तेज सक्शन और 2-इन-1 सफाई
300 मिनट की लंबी बैटरी
फास्ट TrueMapping नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-एम्प्टी स्टेशन नहीं
ऑटो मॉप लिफ्टिंग की कमी
2. Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Turbo, 7000Pa HyperSuction Robotic Vacuum Cleaner | LiDAR 3.0 & Quick Home Mapping | Wet Cleaning | 3-Hour Run Time | Smart App Control | Voice Control
कम बजट में भारतीय घरों की रोजाना सफाई के लिए Eureka Forbes SmartClean Home Mapping Turbo एक प्रैक्टिकल और भरोसेमंद विकल्प है। इसकी 7000Pa HyperSuction पावर टाइल्स, मार्बल और कालीन से बारीक धूल व कचरा आसानी से खींच लेती है, वहीं LiDAR 3.0 नेविगेशन सिर्फ 5 मिनट में पूरे घर का सटीक मैप तैयार कर लेता है। 3 घंटे की बैटरी लाइफ और 3S मॉपिंग टेक्नोलॉजी के साथ यह एक ही बार में झाड़ू और पोछा दोनों का काम शांत तरीके से पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत और मजबूत सक्शन
5 मिनट में क्विक मैपिंग
भारतीय घरों के हिसाब से सर्विस और डेमो
शांत ऑपरेशन और वॉयस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
डस्टबिन की क्षमता कम
डेडिकेटेड एंटी-टैंगल ब्रश नहीं
3. dreame L50 Plus Self-Emptying Robot Vacuum and Mop Combo, 120 Days Hands-Off Dust Collection, 25000Pa Suction, MopExtend Edge Cleaning, Dual Anti-Tangle Brush, 10.5mm Mop Lifting, 4L Dust Bag
रोजाना डस्टबिन खाली करने के झंझट से मुक्ति पाने के लिए Dreame L50 Plus एक शानदार हैंड्स-फ्री रोबोट वैक्यूम है, जो 4 लीटर के सील्ड डस्टबैग में 120 दिनों तक धूल और बाल जमा रख सकता है। इसकी 25,000Pa Vormax सक्शन पावर और डुअल एंटी-टैंगल ब्रश कालीन व फर्श से पालतू जानवरों के बाल बिना उलझे साफ करते हैं। साथ ही, Smart Pathfinder LiDAR नेविगेशन घर का सटीक मैप बनाकर और कालीन पर मॉप को 10.5mm ऊपर उठाकर कोने-कोने की बेदाग सफाई करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
120 दिनों तक हैंड्स-फ्री सफाई
डुअल एंटी-टैंगल ब्रश और 25,000Pa सक्शन
MopExtend और 10.5mm मॉप लिफ्टिंग
MopExtend और 10.5mm मॉप लिफ्टिंग
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो मॉप वॉशिंग नहीं
डस्टबैग का अतिरिक्त खर्च
4. ILIFE V5s Ultra Robot Vacuum and Mop, Strong Suction, 2-in-1 Dry & Wet, Pet Hair Friendly, Multiple Cleaning Modes, Bluetooth, Alexa & Google Home
अगर आप ₹16,000 के बजट में अपने घर की रोजाना सफाई के लिए एक भरोसेमंद 2-इन-1 रोबोट वैक्यूम तलाश रहे हैं, तो ILIFE V5s Ultra एक किफायती विकल्प है। इसका पतला डिजाइन और पेट-हेयर फ्रेंडली सक्शन सिस्टम फर्श और कोनों से पालतू जानवरों के बाल व धूल बिना उलझे साफ करता है। एक ही राउंड में वैक्यूम और मॉपिंग करने की क्षमता के साथ यह छोटे और मीडियम साइज के फ्लैट्स के लिए रोजमर्रा की मेहनत को काफी कम कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती बजट में 2-इन-1 सफाई
पेट हेयर फ्रेंडली डिजाइन
पतला और हल्का शरीर
ऐप, वॉयस और रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
LiDAR नेविगेशन की कमी
कम रनटाइम और छोटा डस्टबिन
5. MOVA E40 Ultra Robot Vacuum Cleaner with Vacuum and Mop, 19000Pa Suction, Auto Empty Station, White
पूरी तरह हैंड्स-फ्री सफाई चाहने वाले बड़े घरों और पेट लवर्स के लिए MOVA E40 Ultra एक दमदार ऑल-इन-वन रोबोट वैक्यूम है। इसकी 19,000Pa की TurboForce 6 सक्शन पावर कालीनों और टाइल्स से धूल व पालतू जानवरों के बाल गहराई से खींच लेती है, जबकि टैंगल-फ्री साइड ब्रश बालों को ब्रश में उलझने से रोकता है। इसके साथ मिलने वाला ऑल-इन-वन बेस स्टेशन 75 दिनों तक धूल खाली करने के साथ-साथ खुद ही मॉप पैड्स को धोता और गर्म हवा से सुखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन हैंड्स-फ्री स्टेशन
19,000Pa सक्शन और कारपेट केयर
MaxiReach एज क्लीनिंग
पेट-फ्रेंडली मोड्स और 260 मिनट बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
डॉकिंग स्टेशन की समय-समय पर सफाई जरूरी
ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस में कैमरा नहीं
6. MILAGROW iMap Max W300 ECO All in One Robot Vacuum & Mop 24000Pa Suction, 3.5 L Self Empty Dust Bag, Tangle-Free 2.0 Technology, Self Washing & Drying Mop, 5200 mAh Battery, App/Alexa (White)
बड़े घरों और पालतू जानवरों वाले परिवारों के लिए MILAGROW iMap Max W300 ECO एक दमदार ऑल-इन-वन क्लीनिंग सिस्टम है। इसकी 24,000Pa की पावरफुल सक्शन पावर और डुअल टेंगल-फ्री 2.0 तकनीक कालीन और फर्श से पालतू जानवरों के बाल बिना उलझे खींच लेती है। साथ ही, इसका इंटेलिजेंट डॉकिंग स्टेशन 3.5 लीटर डस्टबैग में 90 दिनों तक धूल खाली करने, खुद पानी भरने और मॉप पैड्स को गर्म हवा से सुखाने का काम भी संभालता है।
Specifications
क्यों खरीदें
24,000Pa सक्शन और 17mm मॉप लिफ्टिंग
रिमूवेबल क्लीनिंग ट्रे (आसान डॉक सफाई)
5 घंटे तक का लंबा रनटाइम
फुल ऑटोमेशन और 68°C हॉट-एयर ड्राइंग
क्यों खोजें विकल्प
डॉक का बड़ा साइज और 6 घंटे चार्जिंग टाइम
डॉक का बड़ा साइज और 6 घंटे चार्जिंग टाइम
7. Tapo RV50 Pro Omni Robot Vacuum & Mop, 15000Pa Suction, LiDAR Navigation, Dual-Laser Obstacle Avoidance, Self-Cleaning Dock, Hot Water Washing, Auto-Empty, Auto Mop Removal, Pet Friendly
कालीन और पालतू जानवरों वाले घरों के लिए Tapo RV50 Pro Omni एक बेहद स्मार्ट और पूरी तरह हैंड्स-फ्री रोबोट वैक्यूम है। इसकी 15,000Pa की पावरफुल सक्शन पावर और Tangle-Free Cutting ब्रश कालीन की गहराई से बाल व धूल निकालते हैं, और डॉक पर लौटकर रोलर में लिपटे बालों को खुद काटकर साफ कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि मोटे कालीन (High-Pile Carpets) पर जाने से पहले यह डॉक पर अपने मॉप पैड्स खुद ही उतार (Auto Mop Removal) देता है, जिससे कालीन बिल्कुल सूखे और साफ रहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Auto Mop Removal फीचर
सुरक्षित Tangle-Free Cutting ब्रश
फुल-ऑटोमेटिक Omni स्टेशन
डुअल-लेजर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस और DeepEdge मॉपिंग
क्यों खोजें विकल्प
डॉक के लिए ज्यादा जगह जरूरी
सिर्फ 2.4GHz Wi-Fi सपोर्ट
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. क्या रोबोट वैक्यूम क्लीनर कालीन (Carpet) में फंसे डॉग या कैट के बाल आसानी से निकाल सकते हैं?
जवाब: जी हां, यदि रोबोट वैक्यूम में 7,000Pa से 25,000Pa तक की हाई सक्शन पावर और कारपेट बूस्ट फीचर है, तो वह कालीन के रेशों में गहराई तक फंसे पालतू जानवरों के बालों को आसानी से खींच लेता है। साथ ही, Auto Mop Lifting या Auto Mop Removal वाले मॉडल्स कालीन पर चढ़ते समय मॉप को ऊपर उठा या अलग कर देते हैं, जिससे कालीन गीला नहीं होता।
2. एंटी-टैंगल (Anti-Tangle) ब्रश सामान्य रोलर ब्रश से क्यों बेहतर माना जाता है?
जवाब: सामान्य रोलर ब्रश में पालतू जानवरों के झड़े हुए बाल बुरी तरह लिपट जाते हैं, जिन्हें हर दूसरे दिन कैंची से काटकर निकालना पड़ता है। वहीं, ZeroTangle या Tangle-Free ब्रश में खास V-शेप डिजाइन, सिलिकॉन ब्लेड्स या डॉक पर बाल काटने वाली तकनीक होती है, जो बालों को बिना उलझाए सीधे डस्टबिन में भेज देती है।
3. क्या घर में पालतू जानवर होने पर सेल्फ-एम्प्टी (Auto-Empty) स्टेशन वाला मॉडल लेना जरूरी है?
जवाब: अगर आपके घर में पालतू जानवर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो Auto-Empty स्टेशन वाला मॉडल लेना बेहद सुविधाजनक रहता है। इसमें वैक्यूम सफाई के बाद खुद ही अपना डस्टबिन खाली करके 3 से 4 लीटर के सील्ड बैग में कचरा जमा कर देता है, जिससे आपको 60 से 120 दिनों तक रोजाना धूल और बालों के संपर्क में नहीं आना पड़ता।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।