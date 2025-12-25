अब झाड़ू-पोंछे की टेंशन खत्म, Amazon पर Robot Vacuum Cleaners पर भारी छूट

संक्षेप: Amazon पर Robot Vacuum Cleaners पर बड़ी छूट के साथ स्मार्ट और हैंड्स-फ्री सफाई आसान हो गई है।

Dec 25, 2025 03:49 pm IST

स्मार्ट होम की बढ़ती मांग के बीच रोबोट वैक्यूम क्लीनर घर की सफाई का तरीका बदल रहे हैं। अब आपकी झाड़ू-पोंछे की टेंशन खत्म हो सकती हैं, क्योंकि अब वैक्यूम क्लीनर पावरफुल सक्शन, वैक्यूम और मॉपिंग दोनों की सुविधा, AI नेविगेशन और ऑटो-एम्प्टी जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। ये डिवाइस बिना ज्यादा मेहनत रोज़ाना की सफाई आसान बना देते हैं। बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट तक के कई रोबोट वैक्यूम क्लीनर फिलहाल Amazon पर आकर्षक डील के साथ उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं, ऐसे कुछ बेहतरीन आप्शन…

यह एक स्मार्ट 2-in-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जो ड्राई वैक्यूमिंग और वेट मॉपिंग दोनों करता है। AGARO Alpha में LiDAR SLAM नेविगेशन दिया गया है, जिससे यह घर का सटीक मैप बनाकर तेज़ और एफिशिएंट क्लीनिंग करता है। 3200Pa तक की पावरफुल सक्शन, स्मार्ट ऐप कंट्रोल और Alexa-Google सपोर्ट के साथ यह हार्ड फ्लोर और कार्पेट दोनों के लिए उपयुक्त है। फिलहाल यह अमेज़न पर 62 फीसद की भारी छूट के साथ 16,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड AGARO सक्शन पावर 3000–3200Pa डस्ट बॉक्स 240ml वारंटी 1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी वॉयस असिस्टेंट Alexa, Google Assistant क्यों खरीदें 2-in-1 ड्राई वैक्यूम और वेट मॉपिंग सपोर्ट LiDAR SLAM नेविगेशन से सटीक मैपिंग 3200Pa तक की पावरफुल सक्शन ऐप और वॉयस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प केवल 2.4GHz Wi-Fi सपोर्ट बहुत गहरे कार्पेट पर परफॉर्मेंस सीमित

यह एक अल्ट्रा-पावरफुल प्रीमियम रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, जो वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों करता है। TP-Link Tapo RV20 Max Plus में 5300Pa तक की दमदार सक्शन पावर और Smart Auto-Empty Dock दिया गया है, जिससे 3 लीटर डस्ट बैग में कचरा अपने-आप खाली हो जाता है। MagSlim LiDAR और Gyroscope नेविगेशन की मदद से यह सटीक मैपिंग और मल्टी-फ्लोर क्लीनिंग करता है। Alexa और Google Assistant सपोर्ट के साथ इसे अमेज़न पर 64 फीसद की छूट के साथ 21,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications ब्रांड Tapo सक्शन पावर 5300Pa स्मार्ट फीचर्स Tapo IQ+ वॉयस असिस्टेंट Alexa, Google Assistant क्यों खरीदें 5300Pa अल्ट्रा-पावरफुल सक्शन Smart Auto-Empty Dock के साथ 3L बड़ा डस्ट बैग मल्टी-फ्लोर मैपिंग और कार्पेट अवॉयडेंस फीचर Alexa और Google Assistant सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प साइज और फीचर्स के हिसाब से कीमत थोड़ी ज्यादा बेसिक यूज़र्स के लिए फीचर्स ज़रूरत से ज्यादा हो सकते हैं

यह एक प्रीमियम 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम और मॉपिंग डिवाइस है, जिसमें इंडस्ट्री-लीडिंग 7800Pa की दमदार सक्शन पावर मिलती है। NARWAL Freo X Plus में एडवांस Tri-Laser नेविगेशन और LiDAR SLAM 4.0 टेक्नोलॉजी दी गई है, जो सटीक 3D मैपिंग और स्मार्ट ऑब्स्टेकल अवॉयडेंस सुनिश्चित करती है। 7 हफ्तों तक डस्ट स्टोरेज, Zero-Tangle ब्रश और पावरफुल 5200mAh बैटरी के साथ यह बड़े घरों और पेट हेयर वाले घरों के लिए बेहतरीन विकल्प है। यह अमेज़न पर 31 पर्ससेंट की छूट के साथ 24,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड NARWAL सक्शन पावर 7800Pa फंक्शन वैक्यूम + मॉप वारंटी 1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें इंडस्ट्री-लीडिंग 7800Pa अल्ट्रा-पावरफुल सक्शन 7 हफ्तों तक ऑटो डस्ट स्टोरेज (लो-नॉइज़) वैक्यूम और मॉपिंग एक ही पास में Zero-Tangle ब्रश, पेट हेयर के लिए उपयुक्त Tri-Laser नेविगेशन और LiDAR SLAM 4.0 क्यों खोजें विकल्प केवल 2.4GHz Wi-Fi सपोर्ट कीमत मिड-रेंज यूज़र्स के लिए थोड़ी ज्यादा

यह एक अल्ट्रा-प्रीमियम 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जो पूरी तरह हैंड्स-फ्री क्लीनिंग एक्सपीरियंस देता है। ECOVACS Deebot N30 PRO Omni में 10,000Pa की बेहद पावरफुल सक्शन, TrueEdge मॉपिंग और Zerotangle 2.0 टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका ऑल-इन-वन Omni Station खुद-ब-खुद मॉप वॉश, डस्ट एम्प्टी और हॉट एयर ड्राइंग करता है। 3500+ स्क्वेयर फीट कवरेज और 320 मिनट तक के रनटाइम के साथ यह बड़े और प्रीमियम घरों के लिए बेहतरीन विकल्प है। फिलहाल यह अमेज़न पर 45% की छूट के साथ 54,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड ECOVACS मॉडल Deebot N30 PRO Omni सक्शन पावर 10,000Pa बैटरी 5200mAh क्यों खरीदें 10,000Pa अल्ट्रा-पावरफुल सक्शन All-in-One Omni Station Zerotangle 2.0 टेक्नोलॉजी, पेट हेयर के लिए बढ़िया 3500+ Sq.Ft कवरेज और 320 मिनट का रनटाइम क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी ज्यादा है

यह एक पावरफुल और स्मार्ट 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जिसे खास तौर पर इंडियन होम्स के लिए डिजाइन किया गया है। Eureka Forbes SmartClean Auto Bin S2 में 9000Pa की हाई सक्शन पावर और Auto Bin सिस्टम मिलता है, जो 65 दिनों तक डस्ट को खुद-ब-खुद स्टोर करता है। LiDAR 3.0 टेक्नोलॉजी से यह सिर्फ 5 मिनट में पूरे घर की मैपिंग कर लेता है। 5 घंटे तक का रनटाइम और स्मार्ट ऐप कंट्रोल के साथ यह बड़े घरों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। यह अमेज़न पर 29 पर्ससेंट की छूट के साथ 34,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड Eureka Forbes मॉडल SmartClean Auto Bin S2 सक्शन पावर 9000Pa फंक्शन वैक्यूम + वेट मॉप डस्ट बैग 4L कवरेज लगभग 3000 Sq.Ft क्यों खरीदें 9000Pa हाई सक्शन पावर Auto Bin सिस्टम के साथ 65 दिन तक हैंड्स-फ्री क्लीनिंग 5 घंटे तक का लंबा बैटरी बैकअप Alexa और Google Assistant सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प Omni-station जैसे एडवांस मॉप-वॉश फीचर्स नहीं कीमत मिड-रेंज से थोड़ी ऊपर

यह एक स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जिसमें 5000Pa की पावरफुल सक्शन दी गई है। ILIFE V20 में SoF (Solid Fixed) लेज़र नेविगेशन टेक्नोलॉजी मिलती है, जो सटीक मैपिंग और मल्टी-मैप स्टोरेज को सपोर्ट करती है। पेट हेयर, हार्ड फ्लोर और कार्पेट के लिए यह खासतौर पर उपयुक्त है। स्मार्ट ऐप, Alexa और Google Home सपोर्ट के साथ इसे अमेज़न पर 72% की बड़ी छूट में 13,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications ब्रांड ILIFE फंक्शन वैक्यूम + मॉप नेविगेशन SoF (Solid Fixed) लेज़र नेविगेशन वॉटर टैंक 250ml वारंटी 1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें 5000Pa पावरफुल सक्शन पावर SoF लेज़र नेविगेशन से सटीक मैपिंग 2-in-1 वैक्यूम और मॉपिंग पेट हेयर और सभी फ्लोर टाइप के लिए उपयुक्त क्यों खोजें विकल्प Auto-Empty डस्ट बिन सपोर्ट नहीं Omni स्टेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स नहीं

यह एक फुली-ऑटोमेटेड प्रीमियम 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर और मॉप है, जिसमें सेल्फ-क्लीनिंग बेस स्टेशन दिया गया है। DREAME L10s Ultra में 5300Pa की पावरफुल सक्शन, AI 3D ऑब्स्टेकल डिटेक्शन और मल्टी-फ्लोर मैपिंग सपोर्ट मिलता है। इसका बेस स्टेशन खुद-ब-खुद डस्ट खाली करता है, मॉप को वॉश और ड्राय करता है, जिससे पूरी तरह हैंड्स-फ्री क्लीनिंग मिलती है। यह अमेज़न पर 56% की छूट के साथ 39,999 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications ब्रांड DREAME फंक्शन वैक्यूम + मॉप वॉटर टैंक 2.5L वारंटी 1 साल मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें सेल्फ-क्लीनिंग बेस स्टेशन के साथ फुली ऑटोमेटेड क्लीनिंग 5300Pa पावरफुल सक्शन और ऑटो कार्पेट डिटेक्शन ड्यूल रोटरी मॉप्स से डीप फ्लोर क्लीनिंग ऐप और Alexa सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत मिड-रेंज यूज़र्स के लिए थोड़ी ज्यादा 210 मिनट का रनटाइम बड़े घरों के लिए सीमित लग सकता है

