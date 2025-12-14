टॉप ब्रांड 2025 फ्रिज, मिल रहा बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीदारी का मौका

संक्षेप: Top Refrigerator brands 2025: जब रेफ्रिजरेटर खरीदने की बाता आती है, तो सबसे पहले आता है कि किस ब्रांड का फ्रिज खरीदें, इसीलिए आज हम टॉप के फ्रिज ब्रांड और उसके फ्रिज की लिस्ट लेकर आए हैं।

Dec 14, 2025 10:06 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

जब रेफ्रिजरेटर खरीदने की बात होती है, तो सबसे पहले ब्रांड वैल्यू की बात आती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऑफ्टर सेल्स सर्विस और ड्यूरेबिलिटी, यूजर एक्सपीरिएंस के बाद लंबे वक्त पर तैयार होती है। इसीलिए हम यूजर्स की सुविधा के लिए भारत टॉप के रेफ्रिजरेटर ब्रांड और उसके टॉप रेफ्रिजरेटर की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपको एक अच्छा फ्रिज खरीदने में काफी मदद कर सकती है। इसमें सैमसंग, एलजी समेत कई ब्रांड शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह 244 लीटर 4-स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें AI पावर्ड कूलिंग, 6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर और फूड सरफेस डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है। इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रिज के हर हिस्से में समान और बेहतर कूलिंग मिलती है। यह रेफ्रिजरेटर 37 फीसदी छूट के साथ 24,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कैपेसिटी 244 लीटर फ्रेश फूड कैपेसिटी 194 लीटर फ्रीजर कैपेसिटी 50 लीटर टाइप डबल डोर, फ्रॉस्ट-फ्री कंप्रेसर इन्वर्टर क्यों खरीदें 4-स्टार एनर्जी रेटिंग से कम बिजली खपत 6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साइलेंट और स्टेबल परफॉर्मेंस प्रीमियम फॉसिल स्टील फिनिश क्यों खोजें विकल्प 244 लीटर क्षमता साइड-बाय-साइड नहीं केवल टॉप-फ्रीजर डिजाइन

यह 550 लीटर कन्वर्टिबल फ्रेंच डोर फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है, जो कम शोर, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है। Twin Cooling Plus टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रिज और फ्रीजर में अलग-अलग कूलिंग मिलती है, जिससे खाने की नमी बनी रहती है और बदबू मिक्स नहीं होती। यह रेफ्रिजरेटर 23 फीसद छूट के साथ 67,990 रुपये में आता है।

Specifications कैपेसिटी 550 लीटर फ्रेश फूड कैपेसिटी 364 लीटर फ्रीजर कैपेसिटी 186 लीटर टाइप फ्रेंच डोर, फ्रॉस्ट-फ्री कंप्रेसर: डिजिटल इन्वर्टर क्यों खरीदें 550 लीटर की बड़ी कैपेसिटी फ्रेंच डोर डिजाइनबॉटम फ्रीजर से आसान एक्सेस डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर कन्वर्टिबल मोड क्यों खोजें विकल्प BEE स्टार रेटिंग उपलब्ध नहीं साइज बड़ा होने के कारण ज्यादा स्पेस चाहिए

यह 322 लीटर 3-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें Smart Inverter Compressor दिया गया है, जो कम शोर, कम वाइब्रेशन और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देता है। इसका कन्वर्टिबल फीचर इसे एक्सप्रेस फ्रीजर में बदल देता है। इसे 23 फीसद छूट के साथ 35,990 में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 322 लीटर फ्रेश फूड कैपेसिटी 241 लीटर फ्रीजर कैपेसिटी 81 लीटर टाइप डबल डोर, फ्रॉस्ट-फ्री कंप्रेसर Smart Inverter क्यों खरीदें 322 लीटर की अच्छी कैपेसिटी कम बिजली खर्च और लंबी लाइफ Convertible टेक्नोलॉजी Express Freeze से तेजी से कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग Wi-Fi / ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं

यह 270 लीटर फ्रॉस्ट-फ्री ट्रिपल-डोर रेफ्रिजरेटर है। ट्रिपल-डोर डिजाइन की वजह से अलग-अलग कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिससे खाने की चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं और ठंडी हवा बाहर कम निकलती है। यह रेफ्रिजरेटर 31 फीसद छूट के साथ 26,490 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कैपेसिटी 270 लीटर टाइप ट्रिपल-डोर, फ्रॉस्ट-फ्री एनर्जी रेटिंग 2-स्टार शेल्व्स टफेन्ड ग्लास क्यों खरीदें 270 लीटर कैपेसिटी फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी टफेन्ड ग्लास शेल्व्स प्रीमियम अल्फा स्टील फिनिश क्यों खोजें विकल्प BEE एनर्जी रेटिंग सिर्फ 2-स्टार इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं वजन थोड़ा ज्यादा

यह 325 लीटर 3-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री बॉटम माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड और ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की मदद से यह फ्रिज स्मार्ट, पावर-एफिशिएंट और साइलेंट परफॉर्मेंस देता है। यह रेफ्रिजरेटर 35 फीसद छूट के साथ 35,490 रुपये में आता है।

Specifications कैपेसिटी 325 लीटर फ्रेश फूड कैपेसिटी 240 लीटर फ्रीजर कैपेसिटी 85 लीटर टाइप बॉटम माउंट डबल डोर, फ्रॉस्ट-फ्री कन्वर्टिबल मोड्स 14-इन-1 क्यों खरीदें बॉटम माउंट फ्रीजर 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड कम बिजली खपत और कम शोर डिजिटल डिस्प्ले पैनल से आसान कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग Wi-Fi / ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं

यह 368 लीटर 3-स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड टेक्नोलॉजी और डुअल कूलिंग सिस्टम दिया गया है। साथ ही इसमें 2.5 लीटर का इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर भी मिलता है। यह रेफ्रिजरेटर 46 फीसदी छूट के साथ 39,990 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications कैपेसिटी 368 लीटर फ्रेश फूड कैपेसिटी 303 लीटर फ्रीजर कैपेसिटी 65 लीटर टाइप डबल डोर, फ्रॉस्ट-फ्री क्यों खरीदें 368 लीटर की बड़ी कैपेसिटी 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड कम शोर और कम बिजली खपत इन-बिल्ट 2.5L वाटर डिस्पेंसर क्यों खोजें विकल्प 3-स्टार एनर्जी रेटिंग बॉटम-फ्रीजर या फ्रेंच डोर डिजाइन नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।