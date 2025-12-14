टॉप ब्रांड 2025 फ्रिज, मिल रहा बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीदारी का मौका
Top Refrigerator brands 2025: जब रेफ्रिजरेटर खरीदने की बाता आती है, तो सबसे पहले आता है कि किस ब्रांड का फ्रिज खरीदें, इसीलिए आज हम टॉप के फ्रिज ब्रांड और उसके फ्रिज की लिस्ट लेकर आए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
जब रेफ्रिजरेटर खरीदने की बात होती है, तो सबसे पहले ब्रांड वैल्यू की बात आती है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऑफ्टर सेल्स सर्विस और ड्यूरेबिलिटी, यूजर एक्सपीरिएंस के बाद लंबे वक्त पर तैयार होती है। इसीलिए हम यूजर्स की सुविधा के लिए भारत टॉप के रेफ्रिजरेटर ब्रांड और उसके टॉप रेफ्रिजरेटर की लिस्ट लेकर आए हैं जो आपको एक अच्छा फ्रिज खरीदने में काफी मदद कर सकती है। इसमें सैमसंग, एलजी समेत कई ब्रांड शामिल हैं।
1. Godrej 244 L 4 Star | AI Powered | Convertible Freezer 6-In-1 | 95%+ Food Surface Disinfection | Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (2025 Model, RT EONVALOR 280D RCIF FS ST, Fossil Steel)
यह 244 लीटर 4-स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें AI पावर्ड कूलिंग, 6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर और फूड सरफेस डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है। इन्वर्टर कंप्रेसर और कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रिज के हर हिस्से में समान और बेहतर कूलिंग मिलती है। यह रेफ्रिजरेटर 37 फीसदी छूट के साथ 24,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-स्टार एनर्जी रेटिंग से कम बिजली खपत
6-इन-1 कन्वर्टिबल फ्रीजर
इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ साइलेंट और स्टेबल परफॉर्मेंस
प्रीमियम फॉसिल स्टील फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
244 लीटर क्षमता
साइड-बाय-साइड नहीं
केवल टॉप-फ्रीजर डिजाइन
2. Samsung 550 L, Convertible, Digital Inverter, Frost Free French Door Refrigerator (RF57A5032S9/TL, Silver, Refined Inox)
यह 550 लीटर कन्वर्टिबल फ्रेंच डोर फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है, जो कम शोर, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है। Twin Cooling Plus टेक्नोलॉजी की मदद से फ्रिज और फ्रीजर में अलग-अलग कूलिंग मिलती है, जिससे खाने की नमी बनी रहती है और बदबू मिक्स नहीं होती। यह रेफ्रिजरेटर 23 फीसद छूट के साथ 67,990 रुपये में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
550 लीटर की बड़ी कैपेसिटी
फ्रेंच डोर डिजाइनबॉटम फ्रीजर से आसान एक्सेस
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
कन्वर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
BEE स्टार रेटिंग उपलब्ध नहीं
साइज बड़ा होने के कारण ज्यादा स्पेस चाहिए
3. LG Smart Choice, 322 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S342SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze)
यह 322 लीटर 3-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें Smart Inverter Compressor दिया गया है, जो कम शोर, कम वाइब्रेशन और बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी देता है। इसका कन्वर्टिबल फीचर इसे एक्सप्रेस फ्रीजर में बदल देता है। इसे 23 फीसद छूट के साथ 35,990 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
322 लीटर की अच्छी कैपेसिटी
कम बिजली खर्च और लंबी लाइफ
Convertible टेक्नोलॉजी
Express Freeze से तेजी से कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
Wi-Fi / ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं
4. Whirlpool 270 L (Gross Capacity 300L) Frost Free Triple-Door Refrigerator (FP 313D PROTTON ROY ALPHA STEEL (Z)
यह 270 लीटर फ्रॉस्ट-फ्री ट्रिपल-डोर रेफ्रिजरेटर है। ट्रिपल-डोर डिजाइन की वजह से अलग-अलग कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिससे खाने की चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं और ठंडी हवा बाहर कम निकलती है। यह रेफ्रिजरेटर 31 फीसद छूट के साथ 26,490 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
270 लीटर कैपेसिटी
फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी
टफेन्ड ग्लास शेल्व्स
प्रीमियम अल्फा स्टील फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
BEE एनर्जी रेटिंग सिर्फ 2-स्टार
इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं
वजन थोड़ा ज्यादा
5. Haier 325 L 3 Star Frost Free Bottom Mount Double Door Refrigerator|Convertible 14-in-1|Jhukna Mat-Bottom Freezer|Digital Display Panel|Triple Inverter|Twist Ice Maker (HEB-333GB-P, Graphite Black)
यह 325 लीटर 3-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री बॉटम माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड और ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की मदद से यह फ्रिज स्मार्ट, पावर-एफिशिएंट और साइलेंट परफॉर्मेंस देता है। यह रेफ्रिजरेटर 35 फीसद छूट के साथ 35,490 रुपये में आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बॉटम माउंट फ्रीजर
14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
कम बिजली खपत और कम शोर
डिजिटल डिस्प्ले पैनल से आसान कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
Wi-Fi / ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं
6. BOSCH Max Convert 368L, 3-Star, Inverter Frost Free Double Door Refrigerator With Water Dispenser (CTC39S03DI, 6-in-1 Convertible, VitaFresh Technology, 2 Cooling System, Shiny Silver)
यह 368 लीटर 3-स्टार इन्वर्टर फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड टेक्नोलॉजी और डुअल कूलिंग सिस्टम दिया गया है। साथ ही इसमें 2.5 लीटर का इन-बिल्ट वाटर डिस्पेंसर भी मिलता है। यह रेफ्रिजरेटर 46 फीसदी छूट के साथ 39,990 रुपये में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
368 लीटर की बड़ी कैपेसिटी
6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
कम शोर और कम बिजली खपत
इन-बिल्ट 2.5L वाटर डिस्पेंसर
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
बॉटम-फ्रीजर या फ्रेंच डोर डिजाइन नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।