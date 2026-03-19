Swaad वही, Fat नहीं: इन टॉप-रेटेड एयर फ्रायर्स से बनाएं रेस्टोरेंट जैसा खाना बिना एक बूंद तेल के
अमेजन पर उपलब्ध ये बेस्ट-रेटेड डिजिटल एयर फ्रायर कम बजट में शानदार क्वालिटी और स्मार्ट कंट्रोल्स के साथ आते हैं। भारी छूट का लाभ उठाकर आप बिना तेल के सेहतमंद कुकिंग कर सकते हैं और अपनी रसोई को आधुनिक बना सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज की आधुनिक जीवनशैली में सेहत और स्वाद के बीच संतुलन बनाना एक चुनौती है, लेकिन डिजिटल एयर फ्रायर ने इस काम को मुमकिन कर दिया है। अमेजन पर उपलब्ध ये बेस्ट-रेटेड एयर फ्रायर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो कम तेल या बिना तेल के कुरकुरा और स्वादिष्ट खाना खाना चाहते हैं। इन उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता इनके स्मार्ट कंट्रोल्स और प्री-सेट मेनू हैं, जो समोसे, फ्राइज और चिकन जैसे व्यंजनों को 90% तक कम तेल में तैयार कर देते हैं।
ये एयर फ्रायर न केवल सस्ते और टिकाऊ हैं, बल्कि बिजली की भी बचत करते हैं। अमेजन पर चल रही भारी छूट और सेल के कारण, आप प्रीमियम ब्रांड्स के एयर फ्रायर बहुत ही किफायती दामों पर खरीद सकते हैं। इनमें लगा 'रैपिड एयर टेक्नोलॉजी' सिस्टम खाने को चारों तरफ से समान रूप से पकाता है, जिससे खाना अंदर से नरम और बाहर से क्रंची बनता है।
सुरक्षा के लिहाज से इनमें ऑटो-शट ऑफ और ओवरहीट प्रोटेक्शन जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। यदि आप अपनी रसोई को अपग्रेड करना चाहते हैं और एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाना चाहते हैं, तो इन डिजिटल एयर फ्रायर्स पर मिलने वाली डील्स का फायदा उठाना एक समझदारी भरा निर्णय होगा। कम बजट में बेहतर सेहत और आधुनिक किचन के लिए ये एयर फ्रायर आज की सबसे बड़ी जरूरत हैं।
1. INALSA Air Fryer 5.5 ltr|1400 W with Air Crisp Technology|Air-Fryer with Digital Display|8 Preset Menu & Function Symbols|Air fry, Bake,Roast,Reheat,Dehydrate|Airfryer Recipe book(Tasty Fry D5.5)
INALSA Tasty Fry D5.5 एक शक्तिशाली और आधुनिक डिजिटल एयर फ्रायर है, जो आपकी रसोई को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ आपको सेहतमंद रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी (Air Crisp Technology) आपको 99% तक कम तेल में पसंदीदा स्नैक्स जैसे फ्राइज़, टिक्का और समोसे बनाने की सुविधा देती है। 5.5 लीटर की विशाल क्षमता के साथ, यह बड़े परिवारों या घर पर होने वाली छोटी पार्टियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका टच-कंट्रोल पैनल और 8 प्री-सेट मेनू इसे इस्तेमाल करने में बहुत आसान और सुविधाजनक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
स्मार्ट डिजिटल कंट्रोल
समय की बचत
मल्टीफंक्शनल
शानदार डील
क्यों खोजें विकल्प
बिजली का बिल थोड़ा बढ़
काउंटर पर थोड़ी अधिक जगह घेरता
2. USHA Ichef Smart Air Fryer 4.5L,10 In 1 Functions10 Preset Menu|Digital Display&Touch Panel|Transparent Window|Illuminated Chamber|Turbo Air Circulation|Oil Free Cooking|Auto Pause/Start(Black),1350W
USHA iChef Smart Air Fryer रसोई के लिए एक बेहतरीन और इनोवेटिव उपकरण है जो स्वाद और सेहत का अनूठा संगम पेश करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्रांसपेरेंट विंडो और इल्यूमिनेटेड चैंबर है, जिससे आप खाना पकते समय उसे बाहर से ही देख सकते हैं। 4.5 लीटर की क्षमता और 10-इन-1 फंक्शन्स के साथ, यह मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक ऑल-राउंडर किचन साथी है। यह 360° टर्बो एयर सर्कुलेशन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे खाना चारों तरफ से समान रूप से क्रिस्पी बनता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विजुअल कुकिंग
यूनिफॉर्म हीटिंग
स्मार्ट सुरक्षा
उपयोग में आसान
शानदार बचत
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े ग्रुप या पार्टी के लिए छोटी
बॉडी मटेरियल
3. Milton Rapid Digital Air Fryer 4.2L | 1450W | 360° High Speed Air Circulation | Up to 90% Less Oil Usage | 8 Preset Menus | Touch Control Panel & Digital Display | Auto Shut-Off | 1 Year Warranty
Milton Rapid Digital Air Fryer उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में एक आधुनिक और शक्तिशाली एयर फ्रायर चाहते हैं। 1450 वॉट की दमदार मोटर और 360° हाई-स्पीड एयर सर्कुलेशन तकनीक के साथ, यह खाना पकाने के समय को 50% तक कम कर देता है। यह उपकरण आपको 90% कम तेल में कुरकुरा और स्वस्थ खाना तैयार करने की सुविधा देता है। इसका स्लीक ब्लैक डिज़ाइन और डिजिटल टच पैनल आपकी रसोई को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफ़ायती और वैल्यू
पावरफुल परफॉरमेंस
स्मार्ट टच कंट्रोल
समान कुकिंग
टिकाऊ बनावट
क्यों खोजें विकल्प
मेहमानों के आने या बड़ी पार्टी के लिए छोटी
वारंटी अवधि कम
4. IBELL AEROFRY650 Air Fryer 6.5Litre For Home, 1600W Digital Touch Screen 8 Preset Mode, Rapid Heating up, Non-Stick Oven, Oilless Cooking, Temperature And Time Control, 2 Year Warranty (Black)
iBELL AEROFRY650 एक प्रीमियम और शक्तिशाली डिजिटल एयर फ्रायर है, जो बड़े परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 6.5 लीटर की विशाल क्षमता और 1600 वॉट की मोटर के साथ, यह डिवाइस पूरे चिकन या भारी मात्रा में स्नैक्स को एक साथ पकाने में सक्षम है। इसमें लगी रैपिड हॉट एयर टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि आपका खाना बिना तेल के बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बने। इसकी पारदर्शी खिड़की एक अतिरिक्त खूबी है, जिससे आप खाना पकते समय उसे देख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
ट्रांसपेरेंट विंडो
शक्तिशाली परफॉरमेंस
बेहतरीन वारंटी
शानदार डील
क्यों खोजें विकल्प
किचन काउंटर पर काफी जगह घेर सकता
थोड़ी अधिक बिजली लेता
5. SOLARA 12L Air Fryer Oven for Home Kitchen, 1800W OTG Air Fryer Oven 12 Litre with 12 Presets, 9 Accessories, Grill, Roast, Bake, Reheat, AirFryer OTG, XX-Large, Recipe E-book, 1 Year Warranty, Black
SOLARA 12L Air Fryer Oven साधारण एयर फ्रायर से एक कदम आगे है। यह एक OTG और एयर फ्रायर का बेहतरीन मेल है। 12 लीटर की विशाल क्षमता और 1800 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ, यह न केवल स्नैक्स को एयर-फ्राई करता है, बल्कि इसमें आप पूरा चिकन ग्रिल , केक बेक और सब्जियों को रोस्ट भी कर सकते हैं। इसकी 360° एयर सर्कुलेशन तकनीक खाने को बिना तेल के पूरी तरह से स्वस्थ और कुरकुरा बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन डिवाइस
विशाल क्षमता
रोटिसरी फंक्शन
12 प्री-सेट मेनू
क्यों खोजें विकल्प
काउंटर पर काफी अधिक जगह
सीखने में समय
6. KENT Digital Air Fryer 6.5L,1600W,Bake,Grill & Roast,Up To 80% Less Oil Usage,Rapid Heat Circulation,8 Preset Menu,Digital Display & Touch Control Panel,Glass Window With In Built Light,Black
KENT Digital Air Fryer स्वास्थ्य और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है। 6.5 लीटर की बड़ी क्षमता और 1600 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ, यह एयर फ्रायर बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसकी सबसे खास विशेषता इसकी बिल्ट-इन लाइट वाली ग्लास विंडो है, जिससे आप बास्केट को खोले बिना खाने को पकते हुए देख सकते हैं। यह 360° रैपिड एयर तकनीक का उपयोग करता है, जो 80% कम तेल में खाने को बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
विजुअल मॉनिटरिंग
बड़ी क्षमता
पावरफुल हीटिंग
सुरक्षित कुकिंग
शानदार डील
क्यों खोजें विकल्प
सोई के काउंटर पर काफी जगह ले सकता
7. Faber Air Fryer Oven 25L, Digital Control, Bake Tray, SS Wire Tray&Basket, Crumb Tray, Rotisserie Kit|15 Preset Auto Program|Roast,Fry,Toast,Defrost|Convection Function|FAO 25L 15F BK|1700 W Black
Faber Air Fryer Oven (25L) केवल एक एयर फ्रायर नहीं, बल्कि आपकी रसोई का एक शक्तिशाली कुकिंग स्टेशन है। 25 लीटर की विशाल क्षमता और 1700 वॉट की दमदार पावर के साथ, यह ओवन और एयर फ्रायर दोनों का काम बखूबी करता है। इसमें दिए गए 15 प्री-सेट ऑटो प्रोग्राम की मदद से आप एयर फ्राई, बेक, टोस्ट, रोस्ट और यहाँ तक कि खाने को डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। इसका डिजिटल कंट्रोल और रोटिसरी किट इसे उन लोगों के लिए बेहतरीन बनाता है जो घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा ग्रिल्ड खाना और केक बनाना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 25L क्षमता
15-इन-1 वर्सटैलिटी
रोटिसरी फंक्शन
स्मार्ट विजिबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
किचन काउंटर पर काफी अधिक जगह
छोटे मॉडल्स की तुलना में अधिक बिजली
1. एयरफ्रायर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
एयरफ्रायर एक बहुमुखी किचन उपकरण है जिसका मुख्य उपयोग खाने को बिना तेल या बहुत कम तेल में फ्राई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग,
बेकिंग : केक, मफिन्स और कुकीज़ बनाने के लिए।
रोस्टिंग : चिकन, पनीर या सब्जियों को भूनने के लिए।
ग्रिलिंग : कबाब और टिक्का बनाने के लिए।
रिहीटिंग : बचे हुए समोसे या पिज्जा को फिर से कुरकुरा करने के लिए (जो माइक्रोवेव में नरम हो जाते हैं)।
2. एयर फ्रायर का नुकसान क्या है?
हालांकि यह बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं,
सीमित क्षमता : ओवन की तुलना में इसमें एक बार में कम खाना बनता है।
खाना सूखना: ज़्यादा देर पकाने से खाना अंदर से सूख सकता है।
आवाज़: इसमें लगा तेज पंखा चलते समय काफी शोर करता है।
सीखने की प्रक्रिया: सही तापमान और समय का अंदाजा लगाने में शुरू में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं।
3. कौन सा बेहतर है: माइक्रोवेव या एयर फ्रायर?
यह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है,
एयर फ्रायर बेहतर है: यदि आप कुरकुरा खाना चाहते हैं, जैसे फ्राइज़ या टिक्का। यह कुकिंग और फ्राइंग के लिए बेस्ट है।
माइक्रोवेव बेहतर है: यदि आपका मुख्य काम खाना जल्दी गर्म करना या तरल पदार्थ (जैसे दूध, दाल) गर्म करना है। यह बेकिंग के लिए भी अच्छा है लेकिन खाने को कुरकुरा नहीं बनाता।
4. क्या एयर फ्राइड खाना सेहतमंद है?
जी हाँ, एयर फ्राइड खाना पारंपरिक डीप फ्राइंग (कढ़ाई में तलना) की तुलना में बहुत अधिक सेहतमंद है।
- यह कैलोरी और फैट को 70% से 90% तक कम कर देता है।
- यह वजन घटाने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करता है।
हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि एयर फ्राइड होने का मतलब यह नहीं कि आप अस्वस्थ प्रोसेस्ड फूड (जैसे फ्रोजन पैकेट) का अत्यधिक सेवन करें। ताज़ी सब्जियों और प्रोटीन का उपयोग इसे और भी हेल्दी बनाता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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