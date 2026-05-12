किचन के लिए वरदान! Amazon Sale में 50% तक की छूट पर खरीदें बेहतरीन Juicer Mixers, बिजली की भी होगी भारी बचत
अमेजन पर टॉप-रेटेड मिक्सर जूसर पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स मिल रही हैं, जिससे बेस्टसेलर मॉडल्स बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए अपनी पसंद का ब्रांड चुनने और बड़ी बचत करने के लिए तुरंत इन ऑफर्स को देखें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने पुराने और शोर करने वाले मिक्सर से परेशान हैं, तो अमेज़न इंडिया आपके लिए लाया है इस हफ्ते का सबसे बड़ा धमाका। मई 2026 की इस सेल में Sujata, Philips, और Bosch जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के जूसर मिक्सर ग्राइंडर (JMG) पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है। यह मौका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी रसोई को आधुनिक और स्मार्ट बनाना चाहते हैं।
इस सेल में Sujata Powermatic Plus 900W जैसे दमदार मॉडल, जो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। वहीं, बजट रेंज में Longway और FUMATO के 750W-800W वाले मिक्सर मात्र 1,500 रुपये से 1,700 रु पयेकी शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं। हाई-स्पीड 22,000 RPM और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स के साथ ये मिक्सर न केवल मसालों को बारीक पीसते हैं, बल्कि ताज़ा जूस निकालने में भी माहिर हैं।
बैंक ऑफर्स और वारंटी
डिस्काउंट के अलावा, ग्राहकों को चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है। अधिकांश ब्रांड्स मोटर पर 2 से 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, जिससे आपकी खरीदारी पूरी तरह सुरक्षित है। स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, चाहे वह Philips HL7567 हो या Preethi Zodiac, अपनी पसंद का प्रोडक्ट कार्ट में डालें और स्टॉक खत्म होने से पहले इस लूट का फायदा उठाएं।
1. Qlect Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers USB Rechargeable Smoothie Mini Personal Juicer 6 Blades 3Gears With 1500 Mah Rechargeable Battery-Smoothie Blender
Qlect पोर्टेबल ब्लेंडर एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली डिवाइस है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चलते-फिरते स्वस्थ रहना चाहते हैं। यह ब्लेंडर 500ml क्षमता और 1500mAh की रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, जो इसे जिम, ऑफिस या यात्रा के दौरान स्मूदी और जूस बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 6-ब्लेड सिस्टम और USB चार्जिंग सुविधा है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद पोर्टेबल
पावरफुल परफॉर्मेंस
आसान सफाई
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी जल्दी खत्म
केवल व्यक्तिगत उपयोग
2. Pigeon By Stovekraft Pure | Grinder Juicer Blender Smoothie Maker All-in-1 Machine | 300 Watt | 1 Jars- Multiuse Jar 500ml, 1 Sipper, 1 Cap |1 Blades|1 Year Warranty
Pigeon Pure ब्लेंडर एक वर्सटाइल और कॉम्पैक्ट किचन अप्लायन्स है, जिसे विशेष रूप से स्मूदी, शेक और प्रोटीन ड्रिंक्स के लिए बनाया गया है। यह 300 वॉट की कॉपर मोटर के साथ आता है, जो फलों और सब्जियों को आसानी से ब्लेंड और ग्राइंड करने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी-यूज़ जार है, जिसे आप सिपर की तरह इस्तेमाल करके सीधे जिम या ऑफिस ले जा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली मोटर
मल्टी-पर्पस उपयोग
पोर्टेबल सिपर डिजाइन
डिशवॉशर सेफ
क्यों खोजें विकल्प
कॉर्डेड इलेक्ट्रिक
केवल एक ही 500ml का जार
3. Qlect Portable Blender Electric Juicers Fruit Mixers USB Rechargeable Smoothie Mini Personal Juicer 6 Blades 3Gears With 1500 Mah Rechargeable Battery-Smoothie Blender(Blue)
Qlect पोर्टेबल ब्लेंडर एक आधुनिक और स्टाइलिश USB रिचार्जिंग वाला जूसर है, जिसे विशेष रूप से यात्रा, जिम और ऑफिस के लिए बनाया गया है। यह ब्लेंडर 400ml क्षमता और 1500mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। इसकी 22,000 RPM की स्पीड और 6 अल्ट्रा-शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स फलों और सब्जियों को मात्र 30 सेकंड में स्मूदी और जूस में बदल देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस और पोर्टेबल
तेज़ ब्लेंडिंग
सेफ्टी फीचर्स
सेल्फ-क्लीनिंग
आसान चार्जिंग
क्यों खोजें विकल्प
बहुत सख्त नट्स या भारी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त नहीं
केवल एक व्यक्ति के लिए एक समय के उपयोग के लिए ही पर्याप्त
4. Wipro Vesta FS201 Cold press slow juicer|240W 100% Copper DC motor for efficient juicing|All in one fruit & vegetable juicer|Nut milk and sorbet maker|Extra wide Feeding Chute 82mm+45mm|400ml bowl
Wipro Vesta FS201 एक प्रीमियम कोल्ड प्रेस स्लो जूसर है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है। पारंपरिक जूसर के विपरीत, यह फलों और सब्जियों को काटता नहीं है बल्कि उन्हें धीरे-धीरे (55 RPM पर) निचोड़ता है, जिससे जूस के पोषक तत्व और प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहते हैं। इसमें 240W की शक्तिशाली 100% कॉपर DC मोटर लगी है जो शांत रहकर भी बहुत कुशलता से काम करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अधिक पोषण
डुअल फीडिंग च्यूट
मल्टी-यूटिलिटी
शांत और शक्तिशाली
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
साधारण जूसर के मुकाबले जूस निकालने में थोड़ा अधिक समय
5. Longway Sage 500 Watt Juicer Mixer Grinder for Grinding, Mixing, Juicing with Powerful Motor (Gray & Black, 2 Jars)
Longway Sage एक किफायती और प्रभावी किचन अप्लायंस है, जिसे बजट में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया है। इसमें 500 वॉट की शक्तिशाली मोटर है जो 22,000 RPM की हाई स्पीड पर काम करती है। यह मिक्सर जूसर ग्राइंडर पीसने, मिलाने और जूस निकालने जैसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसका ग्रे और ब्लैक डिज़ाइन आपके किचन को एक आधुनिक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
एनर्जी एफिशिएंट मोटर
शानदार वारंटी
हाई स्पीड
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 जार
चलते समय थोड़ा अधिक शोर
6. Philips HL7578/00 600W Turbo Juicer Mixer Grinder, with 1 Nutri Juicer jar, 1 Blender jar & 1 SS Multipurpose jar
एक शक्तिशाली और भरोसेमंद किचन अप्लायंस है, जिसे भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 600W की टर्बो मोटर दी गई है, जो कठिन से कठिन सामग्री को भी आसानी से पीस और ब्लेंड कर सकती है। यह जूसर मिक्सर ग्राइंडर 3 खास जार के साथ आता है, जो जूस निकालने से लेकर मसाला पीसने तक के सभी कार्यों को सरल बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
न्यूट्री-जूसर जार
ड्रिप-फ्री स्पआउट
मल्टीपर्पस जार
टर्बो मोटर
टिकाऊ ब्लेड्स
क्यों खोजें विकल्प
चलते समय थोड़ा शोर
प्लास्टिक उच्च गुणवत्ता का
कीमत थोड़ी अधिक
7. Havells Hexo 950 Watt Juicer Mixer Grinder | Copper Motor with Double Ball Bearing | 2 Jars (Polycarbonate & SS) | 22000 RPM | 100 Min Continuous Run | Metal Teeth Coupler | (Black & Silver)
Havells Hexo एक प्रोफेशनल ग्रेड का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे भारी उपयोग और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 950 वॉट की अल्ट्रा-पावरफुल कॉपर मोटर लगी है, जो 22,000 RPM की हाई स्पीड पर काम करती है। यह मशीन न केवल मसालों को बारीक पीसती है, बल्कि फलों और सब्जियों से जूस निकालने में भी बेहद कुशल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 100 मिनट तक लगातार चलने का फीचर है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक शक्तिशाली मोटर
लगातार उपयोग
बेहतरीन मजबूती
पॉलीकार्बोनेट जार
मोटर पर 5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
किचन काउंटर पर थोड़ा अधिक स्थान घेर सकता
बजट मॉडल से महंगा
8. Rico Cold Press Juicer with Ice Cream Maker | All-in-1 Slow Juicer for Fruits, Vegetables, Nut Milk | 10% More Juice, Less Waste |Low Noise | Anti-Drip | Easy to Clean.
Rico Cold Press Juicer एक प्रीमियम स्लो जूसर है, जिसे फलों और सब्जियों से उनके प्राकृतिक पोषक तत्व बनाए रखते हुए जूस निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जूसर मैस्टिकेटिंग तकनीक पर काम करता है, जो जूस को धीरे-धीरे निचोड़ता है, जिससे झाग कम बनता है और विटामिन व एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। इसकी सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यह जूसर के साथ-साथ एक आइसक्रीम मेकर के रूप में भी काम करता है, जिससे आप जमे हुए फलों से ताज़ा सोरबेट या आइसक्रीम बना सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अधिक पोषण
आइसक्रीम मेकर फंक्शन
कम शोर
रिवर्स फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
स्लो जूसर
पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए थोड़ा जटिल
1. जूसर या मिक्सर: कौन सा बेहतर है?
यह पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,
मिक्सर : यह एक 'ऑल-राउंडर' मशीन है। अगर आपको मसाले पीसने, चटनी बनानी, दाल पीसनी या शेकबनाना है, तो मिक्सर बेहतर है। इसमें फल का गूदा जूस के साथ ही रहता है।
जूसर : अगर आपका मुख्य उद्देश्य केवल फलों और सब्जियों का साफ रस निकालना है (बिना गूदे के), तो जूसर बेहतर है। यह रेशों को अलग कर देता है और आपको शुद्ध तरल जूस देता है।
निष्कर्ष: यदि आप एक ही मशीन चाहते हैं, तो जूसर मिक्सर ग्राइंडर (JMG) लेना सबसे अच्छा है, जो दोनों काम करता है।
2. क्या मिक्सर और जूसर एक ही होते हैं?
नहीं, ये दोनों अलग हैं। इनके काम करने का तरीका और परिणाम अलग होता है:
मिक्सर: यह सामग्री को तेज ब्लेड से काटता है और सब कुछ आपस में मिला देता है। इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता।
जूसर: यह फल के रस को उसके ठोस हिस्से (गूदे/छिलके) से अलग कर देता है। इसमें एक तरफ से जूस और दूसरी तरफ से कचरा निकलता है।
3. किस प्रकार का जूसर सबसे अच्छा है?
मुख्य रूप से तीन प्रकार के जूसर होते हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद चुन सकते हैं:
Centrifugal Juicer : यह सबसे तेज और सस्ता होता है। यह घर के साधारण उपयोग के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें जूस थोड़ा गर्म हो जाता है जिससे पोषक तत्व कम हो सकते हैं।
Cold Press / Slow Juicer (सबसे अच्छा): यह जूस को धीरे-धीरे निचोड़ता है। इसमें पोषण (Nutrients) और स्वाद सबसे अधिक बरकरार रहता है। अगर बजट की चिंता नहीं है, तो स्लो जूसर सबसे अच्छा माना जाता है।
Citrus Juicer: यह केवल संतरा, मौसंबी और नींबू जैसे खट्टे फलों के लिए होता है।
4. मिक्सिंग के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
भारतीय बाजार में मिक्सिंग और ग्राइंडिंग के लिए कुछ टॉप ब्रांड्स निम्नलिखित हैं:
Sujata: यह अपनी मजबूती और पावरफुल मोटर के लिए नंबर 1 माना जाता है (खासकर Sujata Powermatic Plus)।
Philips: अपनी आधुनिक तकनीक और 'साइलेंट ऑपरेशन' के लिए लोकप्रिय है।
Havells: इसके 'Hexo' जैसे मॉडल भारी ग्राइंडिंग (Heavy Duty) के लिए बेहतरीन हैं।
Preethi: दक्षिण भारतीय रसोई (इडली/डोसा बैटर) के लिए बहुत भरोसेमंद ब्रांड है।
Bosch: अगर आप प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फाइन ग्राइंडिंग चाहते हैं।
मेरी सलाह:
- अगर आप जिम जाते हैं या ट्रैवल करते हैं: Qlect पोर्टेबल ब्लेंडर लें।
- अगर आप सेहत को लेकर गंभीर हैं: Wipro Vesta या Rico जैसा कोल्ड प्रेस जूसर लें।
- अगर आपको रोजाना किचन के काम करने हैं: Philips या Havells का जूसर मिक्सर ग्राइंडर लें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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