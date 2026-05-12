किचन के लिए वरदान! Amazon Sale में 50% तक की छूट पर खरीदें बेहतरीन Juicer Mixers, बिजली की भी होगी भारी बचत

अमेजन पर टॉप-रेटेड मिक्सर जूसर पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स मिल रही हैं, जिससे बेस्टसेलर मॉडल्स बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए अपनी पसंद का ब्रांड चुनने और बड़ी बचत करने के लिए तुरंत इन ऑफर्स को देखें।

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अगर आप अपने पुराने और शोर करने वाले मिक्सर से परेशान हैं, तो अमेज़न इंडिया आपके लिए लाया है इस हफ्ते का सबसे बड़ा धमाका। मई 2026 की इस सेल में Sujata, Philips, और Bosch जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के जूसर मिक्सर ग्राइंडर (JMG) पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है। यह मौका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी रसोई को आधुनिक और स्मार्ट बनाना चाहते हैं।

इस सेल में Sujata Powermatic Plus 900W जैसे दमदार मॉडल, जो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं। वहीं, बजट रेंज में Longway और FUMATO के 750W-800W वाले मिक्सर मात्र 1,500 रुपये से 1,700 रु पयेकी शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं। हाई-स्पीड 22,000 RPM और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स के साथ ये मिक्सर न केवल मसालों को बारीक पीसते हैं, बल्कि ताज़ा जूस निकालने में भी माहिर हैं।

बैंक ऑफर्स और वारंटी डिस्काउंट के अलावा, ग्राहकों को चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर 500 रुपये तक की अतिरिक्त छूट और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी मिल रही है। अधिकांश ब्रांड्स मोटर पर 2 से 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, जिससे आपकी खरीदारी पूरी तरह सुरक्षित है। स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है, चाहे वह Philips HL7567 हो या Preethi Zodiac, अपनी पसंद का प्रोडक्ट कार्ट में डालें और स्टॉक खत्म होने से पहले इस लूट का फायदा उठाएं।

Qlect पोर्टेबल ब्लेंडर एक कॉम्पैक्ट और शक्तिशाली डिवाइस है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो चलते-फिरते स्वस्थ रहना चाहते हैं। यह ब्लेंडर 500ml क्षमता और 1500mAh की रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, जो इसे जिम, ऑफिस या यात्रा के दौरान स्मूदी और जूस बनाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 6-ब्लेड सिस्टम और USB चार्जिंग सुविधा है।

Specifications बैटरी 1500 mAh क्षमता 500 मिलीलीटर ब्लेड 6 अल्ट्रा-शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड क्यों खरीदें बेहद पोर्टेबल पावरफुल परफॉर्मेंस आसान सफाई सुरक्षा फीचर्स क्यों खोजें विकल्प बैटरी जल्दी खत्म केवल व्यक्तिगत उपयोग

Pigeon Pure ब्लेंडर एक वर्सटाइल और कॉम्पैक्ट किचन अप्लायन्स है, जिसे विशेष रूप से स्मूदी, शेक और प्रोटीन ड्रिंक्स के लिए बनाया गया है। यह 300 वॉट की कॉपर मोटर के साथ आता है, जो फलों और सब्जियों को आसानी से ब्लेंड और ग्राइंड करने की क्षमता रखता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका मल्टी-यूज़ जार है, जिसे आप सिपर की तरह इस्तेमाल करके सीधे जिम या ऑफिस ले जा सकते हैं।

Specifications क्षमता 500 मिलीलीटर ( मटेरियल फूड-ग्रेड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ब्लेड शामिल सामग्री बॉडी, 500ml जार, 1 सिपर कैप, 1 ब्लेड सेट वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी खास फीचर्स एंटी-स्किड फीट, लाइटवेट, पोर्टेबल जार क्यों खरीदें शक्तिशाली मोटर मल्टी-पर्पस उपयोग पोर्टेबल सिपर डिजाइन डिशवॉशर सेफ क्यों खोजें विकल्प कॉर्डेड इलेक्ट्रिक केवल एक ही 500ml का जार

Qlect पोर्टेबल ब्लेंडर एक आधुनिक और स्टाइलिश USB रिचार्जिंग वाला जूसर है, जिसे विशेष रूप से यात्रा, जिम और ऑफिस के लिए बनाया गया है। यह ब्लेंडर 400ml क्षमता और 1500mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। इसकी 22,000 RPM की स्पीड और 6 अल्ट्रा-शार्प स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स फलों और सब्जियों को मात्र 30 सेकंड में स्मूदी और जूस में बदल देते हैं।

Specifications पावर 45 Watts बैटरी क्षमता 1500 mAh स्पीड 22,000 RPM ब्लेड्स 6 स्टेनलेस स्टील (304 ग्रेड) क्यों खरीदें वायरलेस और पोर्टेबल तेज़ ब्लेंडिंग सेफ्टी फीचर्स सेल्फ-क्लीनिंग आसान चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प बहुत सख्त नट्स या भारी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त नहीं केवल एक व्यक्ति के लिए एक समय के उपयोग के लिए ही पर्याप्त

Wipro Vesta FS201 एक प्रीमियम कोल्ड प्रेस स्लो जूसर है, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है। पारंपरिक जूसर के विपरीत, यह फलों और सब्जियों को काटता नहीं है बल्कि उन्हें धीरे-धीरे (55 RPM पर) निचोड़ता है, जिससे जूस के पोषक तत्व और प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहते हैं। इसमें 240W की शक्तिशाली 100% कॉपर DC मोटर लगी है जो शांत रहकर भी बहुत कुशलता से काम करती है।

Specifications फीडिंग च्यूट 82mm (चौड़ा) + 45mm (अतिरिक्त) बाउल क्षमता 400 मिलीलीटर (BPA Free) खास फीचर्स रिवर्स फंक्शन, नट मिल्क और सोरबेट मेकर क्यों खरीदें अधिक पोषण डुअल फीडिंग च्यूट मल्टी-यूटिलिटी शांत और शक्तिशाली क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा साधारण जूसर के मुकाबले जूस निकालने में थोड़ा अधिक समय

Longway Sage एक किफायती और प्रभावी किचन अप्लायंस है, जिसे बजट में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया गया है। इसमें 500 वॉट की शक्तिशाली मोटर है जो 22,000 RPM की हाई स्पीड पर काम करती है। यह मिक्सर जूसर ग्राइंडर पीसने, मिलाने और जूस निकालने जैसे रोजमर्रा के कार्यों के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसका ग्रे और ब्लैक डिज़ाइन आपके किचन को एक आधुनिक लुक देता है।

Specifications स्पीड 22,000 RPM (3 स्पीड सेटिंग्स) मटेरियल ABS प्लास्टिक बॉडी वारंटी 2 साल (रजिस्ट्रेशन के साथ) जार की संख्या 2 क्यों खरीदें किफायती कीमत एनर्जी एफिशिएंट मोटर शानदार वारंटी हाई स्पीड क्यों खोजें विकल्प केवल 2 जार चलते समय थोड़ा अधिक शोर

एक शक्तिशाली और भरोसेमंद किचन अप्लायंस है, जिसे भारतीय रसोई की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 600W की टर्बो मोटर दी गई है, जो कठिन से कठिन सामग्री को भी आसानी से पीस और ब्लेंड कर सकती है। यह जूसर मिक्सर ग्राइंडर 3 खास जार के साथ आता है, जो जूस निकालने से लेकर मसाला पीसने तक के सभी कार्यों को सरल बनाता है।

Specifications जार की संख्या 3 खास फीचर ड्रिप फ्री स्पआउट, हाई टॉर्क मोटर, लॉक्ड मोटर वाटेज मटेरियल हाई-ग्रेड प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ब्लेड वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें न्यूट्री-जूसर जार ड्रिप-फ्री स्पआउट मल्टीपर्पस जार टर्बो मोटर टिकाऊ ब्लेड्स क्यों खोजें विकल्प चलते समय थोड़ा शोर प्लास्टिक उच्च गुणवत्ता का कीमत थोड़ी अधिक

Havells Hexo एक प्रोफेशनल ग्रेड का जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जिसे भारी उपयोग और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 950 वॉट की अल्ट्रा-पावरफुल कॉपर मोटर लगी है, जो 22,000 RPM की हाई स्पीड पर काम करती है। यह मशीन न केवल मसालों को बारीक पीसती है, बल्कि फलों और सब्जियों से जूस निकालने में भी बेहद कुशल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 100 मिनट तक लगातार चलने का फीचर है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है।

Specifications स्पीड 22,000 RPM जार की संख्या 2 (1 पॉलीकार्बोनेट और 1 स्टेनलेस स्टील) लगातार रनटाइम 100 मिनट वारंटी मोटर पर 5 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल मटेरियल ABS प्लास्टिक बॉडी और मेटल कपलर क्यों खरीदें अत्यधिक शक्तिशाली मोटर लगातार उपयोग बेहतरीन मजबूती पॉलीकार्बोनेट जार मोटर पर 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प किचन काउंटर पर थोड़ा अधिक स्थान घेर सकता बजट मॉडल से महंगा

Rico Cold Press Juicer एक प्रीमियम स्लो जूसर है, जिसे फलों और सब्जियों से उनके प्राकृतिक पोषक तत्व बनाए रखते हुए जूस निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह जूसर मैस्टिकेटिंग तकनीक पर काम करता है, जो जूस को धीरे-धीरे निचोड़ता है, जिससे झाग कम बनता है और विटामिन व एंजाइम सुरक्षित रहते हैं। इसकी सबसे अनूठी विशेषता यह है कि यह जूसर के साथ-साथ एक आइसक्रीम मेकर के रूप में भी काम करता है, जिससे आप जमे हुए फलों से ताज़ा सोरबेट या आइसक्रीम बना सकते हैं।

Specifications खास फीचर्स आइसक्रीम मेकर, एंटी-ड्रिप, लो नॉइज़, रिवर्स फंक्शन मटेरियल हाई-ग्रेड ABS प्लास्टिक वारंटी 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी कलर स्टील ग्रे क्यों खरीदें अधिक पोषण आइसक्रीम मेकर फंक्शन कम शोर रिवर्स फंक्शन क्यों खोजें विकल्प स्लो जूसर पहली बार इस्तेमाल करने वालों के लिए थोड़ा जटिल

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1. जूसर या मिक्सर: कौन सा बेहतर है? यह पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है,

मिक्सर : यह एक 'ऑल-राउंडर' मशीन है। अगर आपको मसाले पीसने, चटनी बनानी, दाल पीसनी या शेकबनाना है, तो मिक्सर बेहतर है। इसमें फल का गूदा जूस के साथ ही रहता है।

जूसर : अगर आपका मुख्य उद्देश्य केवल फलों और सब्जियों का साफ रस निकालना है (बिना गूदे के), तो जूसर बेहतर है। यह रेशों को अलग कर देता है और आपको शुद्ध तरल जूस देता है।

निष्कर्ष: यदि आप एक ही मशीन चाहते हैं, तो जूसर मिक्सर ग्राइंडर (JMG) लेना सबसे अच्छा है, जो दोनों काम करता है।

2. क्या मिक्सर और जूसर एक ही होते हैं? नहीं, ये दोनों अलग हैं। इनके काम करने का तरीका और परिणाम अलग होता है:

मिक्सर: यह सामग्री को तेज ब्लेड से काटता है और सब कुछ आपस में मिला देता है। इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता।

जूसर: यह फल के रस को उसके ठोस हिस्से (गूदे/छिलके) से अलग कर देता है। इसमें एक तरफ से जूस और दूसरी तरफ से कचरा निकलता है।

3. किस प्रकार का जूसर सबसे अच्छा है? मुख्य रूप से तीन प्रकार के जूसर होते हैं, जिनमें से आप अपनी पसंद चुन सकते हैं:

Centrifugal Juicer : यह सबसे तेज और सस्ता होता है। यह घर के साधारण उपयोग के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें जूस थोड़ा गर्म हो जाता है जिससे पोषक तत्व कम हो सकते हैं।

Cold Press / Slow Juicer (सबसे अच्छा): यह जूस को धीरे-धीरे निचोड़ता है। इसमें पोषण (Nutrients) और स्वाद सबसे अधिक बरकरार रहता है। अगर बजट की चिंता नहीं है, तो स्लो जूसर सबसे अच्छा माना जाता है।

Citrus Juicer: यह केवल संतरा, मौसंबी और नींबू जैसे खट्टे फलों के लिए होता है।

4. मिक्सिंग के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है? भारतीय बाजार में मिक्सिंग और ग्राइंडिंग के लिए कुछ टॉप ब्रांड्स निम्नलिखित हैं:

Sujata: यह अपनी मजबूती और पावरफुल मोटर के लिए नंबर 1 माना जाता है (खासकर Sujata Powermatic Plus)।

Philips: अपनी आधुनिक तकनीक और 'साइलेंट ऑपरेशन' के लिए लोकप्रिय है।

Havells: इसके 'Hexo' जैसे मॉडल भारी ग्राइंडिंग (Heavy Duty) के लिए बेहतरीन हैं।

Preethi: दक्षिण भारतीय रसोई (इडली/डोसा बैटर) के लिए बहुत भरोसेमंद ब्रांड है।

Bosch: अगर आप प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फाइन ग्राइंडिंग चाहते हैं।

मेरी सलाह: अगर आप जिम जाते हैं या ट्रैवल करते हैं: Qlect पोर्टेबल ब्लेंडर लें।

अगर आप सेहत को लेकर गंभीर हैं: Wipro Vesta या Rico जैसा कोल्ड प्रेस जूसर लें।

अगर आपको रोजाना किचन के काम करने हैं: Philips या Havells का जूसर मिक्सर ग्राइंडर लें।

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