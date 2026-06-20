हाथ से कपड़े धोने का झंझट खत्म Amazon से आज ही लाएं ये टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें

अमेजन पर उपलब्ध ये टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें गर्म पानी से कपड़ों के जिद्दी दाग और बैक्टीरिया को आसानी से साफ करती हैं। इनके इस्तेमाल से सर्दियों में हाथ से कपड़े धोने की मेहनत और समय दोनों की बड़ी बचत होती है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

सर्दियों के मौसम में या रोजाना के व्यस्त शेड्यूल में हाथ से कपड़े धोना बेहद थकान और झंझट भरा काम होता है। इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान है अमेजन पर मिलने वाली टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें। ये आधुनिक मशीनें पानी को खुद ही गर्म कर लेती हैं, जिससे आपको अलग से गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती।

गर्म पानी से कपड़े धोने के कई बड़े फायदे हैं। यह कपड़ों पर लगे तेल, ग्रीस और चाय-कॉफी जैसे जिद्दी से जिद्दी दागों को पलभर में गायब कर देता है। इसके साथ ही, इन मशीनों में मौजूद 'हाइजीन स्टीम या एलर्जन केयर फीचर कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म कर देता है, जो बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

अमेज़न पर LG, Samsung, IFB और Godrej जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स की फ्रंट-लोड और टॉप-लोड वाशिंग मशीनें शानदार डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI पर उपलब्ध हैं। ये 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती हैं, जिससे बिजली और पानी दोनों की भारी बचत होती है। तो देर किस बात की? आज ही अमेजन से अपने बजट और परिवार की जरूरत के अनुसार एक इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीन घर लाएं और हाथ से कपड़े धोने के झंझट को हमेशा के लिए अलविदा कहें।

Visio World (VW) की V10 HeatPro एक बजट-फ्रेंडली, फुल्ली-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है, जो 10 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट हीटर है, जो इस बजट सेगमेंट में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। गर्म पानी के इस्तेमाल से यह कपड़ों के जिद्दी दागों को आसानी से हटा सकती है और बेहतर हाइजीन देती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 740 RPM की स्पिन स्पीड के साथ, यह बिजली की बचत करने और कपड़ों को तेजी से सुखाने का दावा करती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार ऑपरेशन प्रकार फुल्ली-ऑटोमैटिक, टॉप लोड विशेष फीचर्स इन-बिल्ट हीटर, ऑटो रिस्टार्ट, ड्रम क्लीन, हार्ड वाटर वॉश प्रोग्राम वॉश प्रोग्राम 10 प्रोग्राम (Standard, Soft, Quick, Strong, Air Dry, मशीन का आकार 54D x 55W x 99H सेंटीमीटर क्यों खरीदें पैसा वसूल कीमत टफन्ड ग्लास और सॉफ्ट क्लोजिंग लिड 5-स्टार एनर्जी रेटिंग बड़ी क्षमता क्यों खोजें विकल्प कम जाना-पहचाना ब्रांड औसत स्पिन स्पीड

अपना अपग्रेड न टालें अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं पात्रता जांचें →

LG की यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम और फीचर-पैक टॉप लोडिंग मॉडल है। यह मशीन स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर विथ स्टीम जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए कपड़ों की गहरी सफाई और बेहतरीन हाइजीन का एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन न सिर्फ बिजली की भारी बचत करती है, बल्कि इसका वॉटरप्रूफ मोटर इसे लंबे समय तक सुरक्षित और ड्यूरेबल बनाए रखता है। मानसून और सर्दियों के मौसम में गर्म पानी और स्टीम वॉश की मदद से यह बच्चों के कपड़ों और चादरों को कीटाणुमुक्त करने के लिए बेहतरीन है।

Specifications मोटर टेक्नोलॉजी स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी स्पिन स्पीड 740 RPM विशेष फीचर्स इन-बिल्ट हीटर, हाइजीन स्टीम, टर्बोड्रम, स्टेन क्लीन, चाइल्ड लॉक मशीन का आकार 56D x 54W x 92.5H सेंटीमीटर क्यों खरीदें स्मार्ट इन्वर्टर मोटर इन-बिल्ट हीटर और स्टीम वॉश शानदार वारंटी स्मार्ट डायग्नोसिस क्यों खोजें विकल्प थोड़ी महंगी स्पिन स्पीड औसत

BLACK+DECKER की यह 7.5 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक बेहद एडवांस और किफायती टॉप लोडिंग मॉडल है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका BLDC मोटर ड्राइव और इन-बिल्ट हीटर है। आमतौर पर BLDC मोटर सिर्फ प्रीमियम फ्रंट लोडर्स में देखने को मिलती है, लेकिन इस बजट रेंज में यह फीचर देकर ब्रांड ने एक बेहतरीन विकल्प पेश किया है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन साधारण इन्वर्टर मशीनों से भी ज्यादा बिजली बचाती है और कपड़े धोते समय वाइब्रेशन और शोर को बहुत कम करती है। मध्यम से बड़े परिवारों (3-5 सदस्यों) के लिए यह गहरे दाग हटाने और एंटी-बैक्टीरियल वॉश के लिए एक शानदार विकल्प है।

Specifications ऑपरेशन प्रकार फुल्ली-ऑटोमैटिक, टॉप लोड ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार मोटर प्रकार BLDC मोटर ड्राइव ड्रम और बॉडी मेटल बॉडी और स्टेनलेस स्टील ड्रम क्यों खरीदें BLDC मोटर टेक्नोलॉजी इन-बिल्ट हीटर और टेम्परेचर कंट्रोल पैसा वसूल डील एंटी-टेंगल वॉश क्यों खोजें विकल्प कम स्पिन स्पीड सीमित सर्विस नेटवर्क

Whirlpool की StainWash Magic Clean PRO एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, जो 7.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आती है। यह मशीन मध्यम आकार के भारतीय परिवारों (3-5 सदस्यों) की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। इस मॉडल की सबसे बड़ी यूएसपी इसका पावरफुल इन-बिल्ट हीटर और स्टेनवॉश टेक्नोलॉजी है, जो 48 घंटे पुराने और 50 से अधिक प्रकार के जिद्दी दागों (जैसे तेल, केचप, चाय आदि) को आसानी से साफ करने का दावा करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, हार्ड वॉटर वॉश प्रोग्राम और ज़ीरो प्रेशर फिल तकनीक के साथ यह मशीन भारत के हर हिस्से के पानी और बिजली की स्थिति के अनुकूल बनाई गई है।

Specifications विशेष फीचर्स इन-बिल्ट हीटर (3 हॉट मोड्स), 50 टफ स्टेन रिमूवल, ZPF टेक्नोलॉजी वॉश प्रोग्राम हार्ड वॉटर वॉश, एक्सप्रेस वॉश, डिले वॉश, ऑटो टब क्लीन, स्पाइरो वॉश ड्रम का प्रकार स्टेनलेस स्टील मशीन का आकार 58D x 54W x 101H सेंटीमीटर क्यों खरीदें असरदार इन-बिल्ट हीटर और 3 हॉट वॉटर मोड्स 50 जिद्दी दागों से मुक्ति ज़ीरो प्रेशर फिल (ZPF) टेक्नोलॉजी मजबूत वारंटी और विशाल नेटवर्क क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

Samsung की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम, फीचर-पैक और अत्यधिक कुशल टॉप लोडिंग मॉडल है। यह मशीन सैमसंग की प्रसिद्ध इकोबबल और हाइजीन स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो इसे कपड़ों की गहरी सफाई और बेहतरीन फैब्रिक केयर के लिए एक शानदार विकल्प बनाती है। इसमें दिया गया डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की भारी बचत करता है और मशीन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखता है। 8 Kg की क्षमता मध्यम से बड़े परिवारों (4-6 सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। इसका डीप चारकोल रंग और सॉफ्ट क्लोजिंग डोर इसे बेहद आधुनिक और आकर्षक लुक देते हैं।

Specifications मोटर टेक्नोलॉजी डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वॉश प्रोग्राम 11 प्रोग्राम ड्रम और पल्सेटर स्टेनलेस स्टील डायमंड ड्रम, पीपी डुअल विंग पल्सेटर अतिरिक्त सुरक्षा रैट मेश प्रोटेक्शन (चूहों से सुरक्षा) और रस्ट प्रूफ बॉडी क्यों खरीदें इकोबबल टेक्नोलॉजी डिजिटल इन्वर्टर मोटर 11 वॉश प्रोग्राम और विशेष मोड्स डायमंड ड्रम क्यों खोजें विकल्प प्रीमियम कीमत स्पिन स्पीड का उल्लेख नहीं

IFB की यह 12 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक अत्यधिक एडवांस्ड, प्रीमियम और एआई-पावर्ड टॉप लोडिंग मॉडल है। यह मशीन विशेष रूप से बहुत बड़े परिवारों, संयुक्त परिवारों या भारी लॉन्ड्री आवश्यकताओं (जैसे कंबल, पर्दे और बेडशीट्स) के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें दी गई AI-Powered Deepclean® टेक्नोलॉजी कपड़ों की उम्र को 30% तक बढ़ाने का दावा करती है। इसके अलावा, इको इन्वर्टर मोटर, पावर स्टीम और इन-बिल्ट हीटर जैसे प्रीमियम फीचर्स इसे फ्रंट लोडर्स जैसी बेहतरीन वॉश क्वालिटी और हाइजीन देने में सक्षम बनाते हैं। इसकी रॉयल ब्लू फिनिश और प्रोग्राम सेलेक्टर नॉब इसे एक शानदार विंटेज और मॉडर्न लुक देते हैं।

Specifications मोटर टेक्नोलॉजी इको इन्वर्टर मोटर स्पिन स्पीड 720 RPM विशेष फीचर्स AI-Powered Deepclean, पावर स्टीम, इन-बिल्ट हीटर, इन-बिल्ट व्हील्स वॉश प्रोग्राम 13 प्रोग्राम मशीन का आकार 64D x 62W x 103H सेंटीमीटर क्यों खरीदें एआई-पावर्ड डीपक्लीन विशाल क्षमता पावर स्टीम और एंटी-एलर्जन वॉश क्रेसेंट मून ड्रम और ट्रायडिक पल्सेटर क्यों खोजें विकल्प काफी महंगी श्रेणी स्पिन स्पीड थोड़ी और बेहतर

Voltas Beko (टाटा उत्पाद) की यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक दमदार और भरोसेमंद टॉप लोडिंग मॉडल है। टाटा के भरोसे और बेको की ग्लोबल तकनीक के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों की लॉन्ड्री जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। इस मशीन की मुख्य खासियत इसका इन-बिल्ट हीटर और एंटी-बैक्टीरियल वॉश टेक्नोलॉजी है, जो कपड़ों को गर्म पानी से धोकर हाइजीनिक रूप से साफ करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यह मशीन लगभग 19,979 रुपए की आकर्षक बजट कीमत में बेहतरीन वॉश क्वालिटी और पानी का अच्छा फ्लो देने का दावा करती है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार ऊर्जा खपत 0.0107 Kwh/kg/cycle विशेष फीचर्स इन-बिल्ट हीटर, एंटी-बैक्टीरियल वॉश, डबल वॉटरफॉल तकनीक, डिले स्टार्ट ड्रम और पल्सेटर स्टेनलेस स्टील जेंटल वेव ड्रम, प्योर स्ट्रीम पल्सेटर क्यों खरीदें टाटा का भरोसा और सर्विस डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी किफायती कीमत जेंटल वेव ड्रम क्यों खोजें विकल्प मोटर पर कम वारंटी कम स्पिन स्पीड

Whirlpool की Supreme Care एक प्रीमियम, फुल्ली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो 8 किलोग्राम की क्षमता के साथ आती है। यह मशीन उन परिवारों (5-6 सदस्यों) के लिए डिज़ाइन की गई है जो टॉप लोडर्स के मुकाबले बेहतर वॉश क्वालिटी, पानी की कम खपत और बेहतरीन फैब्रिक केयर चाहते हैं। इस मशीन की मुख्य यूएसपी इसकी स्टीम टेक्नोलॉजी, 6th सेंस सॉफ्ट मूव और 1400 RPM की सुपर फास्ट स्पिन स्पीड है। यह इन-बिल्ट हीटर की मदद से पानी को गर्म करके 100 से अधिक प्रकार के सख्त और पुराने दागों को हटाने का दावा करती है। मिडनाइट ग्रे फिनिश और एडवांस इन्वर्टर मोटर के साथ यह मशीन आपके लॉन्ड्री स्पेस को एक बेहद मॉडर्न लुक देती है।

Specifications ऑपरेशन प्रकार फुल्ली-ऑटोमैटिक, फ्रंट लोड ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार मोटर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी विशेष फीचर्स स्टीम टेक्नोलॉजी, 6th सेंस सॉफ्ट मूव, इन-बिल्ट हीटर, ड्रम क्लीन वॉश प्रोग्राम 15 प्रोग्राम क्यों खरीदें 1400 RPM की सुपर फास्ट स्पीड 6th सेंस सॉफ्ट मूव टेक्नोलॉजी असरदार स्टीम और सैनिटाइज वॉश इन्वर्टर मोटर और 5-स्टार रेटिंग क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत ज्यादा भारी वजन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।