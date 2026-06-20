हाथ से कपड़े धोने का झंझट खत्म Amazon से आज ही लाएं ये टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें

हाथ से कपड़े धोने का झंझट खत्म Amazon से आज ही लाएं ये टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें
अमेजन पर उपलब्ध ये टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें गर्म पानी से कपड़ों के जिद्दी दाग और बैक्टीरिया को आसानी से साफ करती हैं। इनके इस्तेमाल से सर्दियों में हाथ से कपड़े धोने की मेहनत और समय दोनों की बड़ी बचत होती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों के मौसम में या रोजाना के व्यस्त शेड्यूल में हाथ से कपड़े धोना बेहद थकान और झंझट भरा काम होता है। इस समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान है अमेजन पर मिलने वाली टॉप-रेटेड इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीनें। ये आधुनिक मशीनें पानी को खुद ही गर्म कर लेती हैं, जिससे आपको अलग से गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती।
गर्म पानी से कपड़े धोने के कई बड़े फायदे हैं। यह कपड़ों पर लगे तेल, ग्रीस और चाय-कॉफी जैसे जिद्दी से जिद्दी दागों को पलभर में गायब कर देता है। इसके साथ ही, इन मशीनों में मौजूद 'हाइजीन स्टीम या एलर्जन केयर फीचर कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया और कीटाणुओं को खत्म कर देता है, जो बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।
अमेज़न पर LG, Samsung, IFB और Godrej जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स की फ्रंट-लोड और टॉप-लोड वाशिंग मशीनें शानदार डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI पर उपलब्ध हैं। ये 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती हैं, जिससे बिजली और पानी दोनों की भारी बचत होती है। तो देर किस बात की? आज ही अमेजन से अपने बजट और परिवार की जरूरत के अनुसार एक इनबिल्ट हीटर वाशिंग मशीन घर लाएं और हाथ से कपड़े धोने के झंझट को हमेशा के लिए अलविदा कहें।
1. VW V10 HeatPro 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine with In-built Heater (Black)
Visio World (VW) की V10 HeatPro एक बजट-फ्रेंडली, फुल्ली-ऑटोमैटिक टॉप लोडिंग वाशिंग मशीन है, जो 10 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका इन-बिल्ट हीटर है, जो इस बजट सेगमेंट में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। गर्म पानी के इस्तेमाल से यह कपड़ों के जिद्दी दागों को आसानी से हटा सकती है और बेहतर हाइजीन देती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 740 RPM की स्पिन स्पीड के साथ, यह बिजली की बचत करने और कपड़ों को तेजी से सुखाने का दावा करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल कीमत
टफन्ड ग्लास और सॉफ्ट क्लोजिंग लिड
5-स्टार एनर्जी रेटिंग
बड़ी क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
कम जाना-पहचाना ब्रांड
औसत स्पिन स्पीड
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. LG 9 Kg, 5 Star, Smart Inverter Technology, In-built heater with Steam, Fully Automatic Top Load Washing Machine (T90VBMB1S, Turbodrum, Stain Clean, LED Display, Smart Diagnosis, Middle Black)
LG की यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम और फीचर-पैक टॉप लोडिंग मॉडल है। यह मशीन स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और इन-बिल्ट हीटर विथ स्टीम जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती है, जो इसे बड़े परिवारों के लिए कपड़ों की गहरी सफाई और बेहतरीन हाइजीन का एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन न सिर्फ बिजली की भारी बचत करती है, बल्कि इसका वॉटरप्रूफ मोटर इसे लंबे समय तक सुरक्षित और ड्यूरेबल बनाए रखता है। मानसून और सर्दियों के मौसम में गर्म पानी और स्टीम वॉश की मदद से यह बच्चों के कपड़ों और चादरों को कीटाणुमुक्त करने के लिए बेहतरीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट इन्वर्टर मोटर
इन-बिल्ट हीटर और स्टीम वॉश
शानदार वारंटी
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
स्पिन स्पीड औसत
3. BLACK+DECKER 7.5 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine(2023 Model, Bxwd01175In, White, In-Built Heater, Bldc Motor Drive)
BLACK+DECKER की यह 7.5 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक बेहद एडवांस और किफायती टॉप लोडिंग मॉडल है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसका BLDC मोटर ड्राइव और इन-बिल्ट हीटर है। आमतौर पर BLDC मोटर सिर्फ प्रीमियम फ्रंट लोडर्स में देखने को मिलती है, लेकिन इस बजट रेंज में यह फीचर देकर ब्रांड ने एक बेहतरीन विकल्प पेश किया है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन साधारण इन्वर्टर मशीनों से भी ज्यादा बिजली बचाती है और कपड़े धोते समय वाइब्रेशन और शोर को बहुत कम करती है। मध्यम से बड़े परिवारों (3-5 सदस्यों) के लिए यह गहरे दाग हटाने और एंटी-बैक्टीरियल वॉश के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
BLDC मोटर टेक्नोलॉजी
इन-बिल्ट हीटर और टेम्परेचर कंट्रोल
पैसा वसूल डील
एंटी-टेंगल वॉश
क्यों खोजें विकल्प
कम स्पिन स्पीड
सीमित सर्विस नेटवर्क
4. Whirlpool 7.5 Kg 5 Star StainWash Magic Clean PRO Fully Automatic Top Load Washing Machine (MAGIC CLEAN PRO SW 7.5 (H) GREY 10YMW with In-Built Heater)
Whirlpool की StainWash Magic Clean PRO एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, जो 7.5 किलोग्राम की क्षमता के साथ आती है। यह मशीन मध्यम आकार के भारतीय परिवारों (3-5 सदस्यों) की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई है। इस मॉडल की सबसे बड़ी यूएसपी इसका पावरफुल इन-बिल्ट हीटर और स्टेनवॉश टेक्नोलॉजी है, जो 48 घंटे पुराने और 50 से अधिक प्रकार के जिद्दी दागों (जैसे तेल, केचप, चाय आदि) को आसानी से साफ करने का दावा करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, हार्ड वॉटर वॉश प्रोग्राम और ज़ीरो प्रेशर फिल तकनीक के साथ यह मशीन भारत के हर हिस्से के पानी और बिजली की स्थिति के अनुकूल बनाई गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
असरदार इन-बिल्ट हीटर और 3 हॉट वॉटर मोड्स
50 जिद्दी दागों से मुक्ति
ज़ीरो प्रेशर फिल (ZPF) टेक्नोलॉजी
मजबूत वारंटी और विशाल नेटवर्क
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
5. Samsung 8 Kg, 5 Star, Hygiene Steam, Ecobubble, Quick Wash, Soft Closing Door, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA40F08H2CTL, In-Built Heater, Stainwash, Deep Charcoal)
Samsung की यह 8 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम, फीचर-पैक और अत्यधिक कुशल टॉप लोडिंग मॉडल है। यह मशीन सैमसंग की प्रसिद्ध इकोबबल और हाइजीन स्टीम टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो इसे कपड़ों की गहरी सफाई और बेहतरीन फैब्रिक केयर के लिए एक शानदार विकल्प बनाती है। इसमें दिया गया डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की भारी बचत करता है और मशीन को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखता है। 8 Kg की क्षमता मध्यम से बड़े परिवारों (4-6 सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। इसका डीप चारकोल रंग और सॉफ्ट क्लोजिंग डोर इसे बेहद आधुनिक और आकर्षक लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इकोबबल टेक्नोलॉजी
डिजिटल इन्वर्टर मोटर
11 वॉश प्रोग्राम और विशेष मोड्स
डायमंड ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
स्पिन स्पीड का उल्लेख नहीं
6. IFB 12 Kg 5 Star AI Powered Deepclean® Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine with Inbuilt Heater(TL121RB2SID, Eco Inverter, Power Steam®, Activmix, 4 Year Machine Warranty, Royal Blue)
IFB की यह 12 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक अत्यधिक एडवांस्ड, प्रीमियम और एआई-पावर्ड टॉप लोडिंग मॉडल है। यह मशीन विशेष रूप से बहुत बड़े परिवारों, संयुक्त परिवारों या भारी लॉन्ड्री आवश्यकताओं (जैसे कंबल, पर्दे और बेडशीट्स) के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें दी गई AI-Powered Deepclean® टेक्नोलॉजी कपड़ों की उम्र को 30% तक बढ़ाने का दावा करती है। इसके अलावा, इको इन्वर्टर मोटर, पावर स्टीम और इन-बिल्ट हीटर जैसे प्रीमियम फीचर्स इसे फ्रंट लोडर्स जैसी बेहतरीन वॉश क्वालिटी और हाइजीन देने में सक्षम बनाते हैं। इसकी रॉयल ब्लू फिनिश और प्रोग्राम सेलेक्टर नॉब इसे एक शानदार विंटेज और मॉडर्न लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
एआई-पावर्ड डीपक्लीन
विशाल क्षमता
पावर स्टीम और एंटी-एलर्जन वॉश
क्रेसेंट मून ड्रम और ट्रायडिक पल्सेटर
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी श्रेणी
स्पिन स्पीड थोड़ी और बेहतर
7. Voltas Beko, A Tata Product 9 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine with Anti-Bacterial wash Technology (WTL9006UEAH / OBS3060, Dark Grey, Inbuilt Heater)
Voltas Beko (टाटा उत्पाद) की यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली वॉशिंग मशीन एक दमदार और भरोसेमंद टॉप लोडिंग मॉडल है। टाटा के भरोसे और बेको की ग्लोबल तकनीक के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों की लॉन्ड्री जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतरीन है। इस मशीन की मुख्य खासियत इसका इन-बिल्ट हीटर और एंटी-बैक्टीरियल वॉश टेक्नोलॉजी है, जो कपड़ों को गर्म पानी से धोकर हाइजीनिक रूप से साफ करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यह मशीन लगभग 19,979 रुपए की आकर्षक बजट कीमत में बेहतरीन वॉश क्वालिटी और पानी का अच्छा फ्लो देने का दावा करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा का भरोसा और सर्विस
डबल वॉटरफॉल टेक्नोलॉजी
किफायती कीमत
जेंटल वेव ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
मोटर पर कम वारंटी
कम स्पिन स्पीड
8. Whirlpool 8 Kg 5 Star Inverter Supreme Care Front Load Fully Automatic Washing Machine with In-Built Heater (XS8014BWME, MidNight Grey, Steam Technology, 100+ Tough Stains, 6th Sense Soft Move)
Whirlpool की Supreme Care एक प्रीमियम, फुल्ली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो 8 किलोग्राम की क्षमता के साथ आती है। यह मशीन उन परिवारों (5-6 सदस्यों) के लिए डिज़ाइन की गई है जो टॉप लोडर्स के मुकाबले बेहतर वॉश क्वालिटी, पानी की कम खपत और बेहतरीन फैब्रिक केयर चाहते हैं। इस मशीन की मुख्य यूएसपी इसकी स्टीम टेक्नोलॉजी, 6th सेंस सॉफ्ट मूव और 1400 RPM की सुपर फास्ट स्पिन स्पीड है। यह इन-बिल्ट हीटर की मदद से पानी को गर्म करके 100 से अधिक प्रकार के सख्त और पुराने दागों को हटाने का दावा करती है। मिडनाइट ग्रे फिनिश और एडवांस इन्वर्टर मोटर के साथ यह मशीन आपके लॉन्ड्री स्पेस को एक बेहद मॉडर्न लुक देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
1400 RPM की सुपर फास्ट स्पीड
6th सेंस सॉफ्ट मूव टेक्नोलॉजी
असरदार स्टीम और सैनिटाइज वॉश
इन्वर्टर मोटर और 5-स्टार रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत ज्यादा
भारी वजन
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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