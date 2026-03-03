चोरों की अब खैर नहीं, ये स्मार्ट कैमरे हैं सबसे भरोसेमंद, सस्ते में करें खरीदारी

Follow Us on

Mar 03, 2026 02:52 pm IST

अमेजन पर उपलब्ध ये आधुनिक स्मार्ट कैमरे एडवांस मोशन डिटेक्शन और नाइट विजन से लैस हैं, जो संदिग्ध गतिविधि होने पर तुरंत आपके फोन पर अलर्ट भेजते हैं। 2-वे टॉक और सायरन जैसे फीचर्स के साथ ये कैमरे आपके घर और अपार्टमेंट को 24x7 सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद और बजट-फ्रेंडली विकल्प हैं।

घर और अपार्टमेंट की सुरक्षा के लिए मोशन डिटेक्शन और नाइट विजन वाले बजट स्मार्ट कैमरे आज की तकनीक में अनिवार्य हो गए हैं। अमेजन पर 2,000 रुपए से 3,500 रुपए की रेंज में TP-Link Tapo C210, Qubo Smart Cam 360, और Xiaomi Mi 2K जैसे विकल्प सबसे लोकप्रिय हैं। ये कैमरे 3MP रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, जो अंधेरे में भी 30 फीट तक की स्पष्ट इमेज प्रदान करते हैं।

इन कैमरों की सबसे बड़ी खूबी इनका AI-आधारित मोशन डिटेक्शन है, जो इंसानों और अन्य गतिविधियों के बीच फर्क समझकर केवल ज़रूरी अलर्ट आपके स्मार्टफोन पर भेजता है। 'चोरों की अब खैर नहीं' क्योंकि इनमें इन-बिल्ट सायरन और अलार्म सिस्टम होता है, जो किसी भी घुसपैठ की कोशिश पर सक्रिय हो सकता है। साथ ही, 2-वे टॉक फीचर के जरिए आप कहीं से भी घर पर मौजूद व्यक्ति से बात कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा के लिए ये कैमरे 256GB से 1TB तक के SD कार्ड और भारतीय क्लाउड स्टोरेज का विकल्प देते हैं। कुल मिलाकर, ये किफायती कैमरे बिना किसी भारी इंस्टॉलेशन के आपके घर को एक अभेद्य किले में बदल देते हैं।

Qubo Smart 360° (3MP) भारत में बना एक स्मार्ट होम सिक्योरिटी कैमरा है, जो अपनी किफायती कीमत और प्रीमियम फीचर्स के लिए जाना जाता है। Hero Group का यह प्रोडक्ट विशेष रूप से भारतीय घरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 2K क्लैरिटी, AI पर्सन डिटेक्शन और नाइटपल्स विजन जैसी तकनीक दी गई है, जो इसे घर और छोटे ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

Specifications कनेक्टिविटी 2.4GHz Wi-Fi, Alexa और Google Home सपोर्ट साउंड 2-वे ऑडियो अलार्म इन-बिल्ट इंट्रूडर अलार्म स्टोरेज 1TB तक SD कार्ड सपोर्ट और क्लाउड बैकअप नाइट विजन Qubo NightPulse Vision कवरेज 360° पैन और 90° टिल्ट क्यों खरीदें AI पर्सन डिटेक्शन इंट्रूडर अलार्म मैसिव स्टोरेज प्राइवेसी मोड डेटा सुरक्षा के लिहाज से बेहतर क्यों खोजें विकल्प वाटरप्रूफ नहीं 5GHz वाई-फाई सपोर्ट नहीं

DDLC का यह स्मार्ट कैमरा अपनी Dual-Lens तकनीक के कारण बजट सेगमेंट में काफी अनोखा है। इसमें एक लेंस फिक्स्ड रहता है जो चौड़ा व्यू देता है, जबकि दूसरा लेंस PTZ (पैन-टिल्ट-ज़ूम) फीचर के साथ घूमता है। मात्र 1,799 रुपए की कीमत में यह आपको कलर नाइट विजन और डुअल-स्क्रीन मॉनिटरिंग की सुविधा देता है, जो इसे घर और दुकान की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट विकल्प बनाता है।

Specifications AI फीचर्स ह्यूमन शेप डिटेक्शन और मोशन ट्रैकिंग कनेक्टिविटी 2.4GHz WiFi और स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल स्टोरेज 128GB तक TF कार्ड और क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट नाइट विजन स्मार्ट कलर नाइट विजन कवरेज 360° पैनोरमिक व्यू क्यों खरीदें डुअल-स्क्रीन डिस्प्ले कलर नाइट विजन इंटेलिजेंट ट्रैकिंग किफायती कीमत क्यों खोजें विकल्प नया या छोटा ब्रांड

यह एक शक्तिशाली 4G कनेक्टिविटी वाला आउटडोर कैमरा है, जो उन जगहों के लिए बेहतरीन है जहाँ वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है (जैसे फार्महाउस, कंस्ट्रक्शन साइट या पार्किंग)। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी IP67 वॉटरप्रूफ बॉडी और 4G सिम सपोर्ट है, जो इसे खराब मौसम में भी बिना रुके काम करने की ताकत देता है। 2,999 रुपए की कीमत में यह कैमरा 355° रोटेशन और कलर नाइट विजन के साथ आता है।

Specifications नाइट विजन डुअल नाइट विजन स्टोरेज 128GB तक SD कार्ड सपोर्ट वॉटरप्रूफ रेटिंग IP67 कवरेज 355° पैन और 90° टिल्ट कनेक्टिविटी 4G सिम कार्ड सपोर्ट क्यों खरीदें वाई-फाई की ज़रूरत नहीं कलर नाइट विजन मजबूत बनावट 2-वे ऑडियो और सायरन क्यों खोजें विकल्प सिम डेटा का खर्च बिजली के पॉइंट की आवश्यकता

USEWELL का यह कैमरा Amazon पर उपलब्ध सबसे किफायती स्मार्ट कैमरों में से एक है। मात्र 649 रुपए की अविश्वसनीय कीमत पर, यह कलर नाइट विजन और इन-बिल्ट फ्लैश लाइट जैसे फीचर्स देता है जो आमतौर पर महंगे कैमरों में मिलते हैं। यह बजट के प्रति जागरूक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम खर्च में अपने घर या दुकान की बेसिक निगरानी करना चाहते हैं।

Specifications माउंटिंग सीलिंग माउंट ऑडियो 2-वे टॉक स्टोरेज लोकल रिकॉर्डिंग के लिए SD कार्ड सपोर्ट कनेक्टिविटी 2.4GHz WiFi और स्मार्टफोन ऐप सपोर्ट नाइट विजन कलर नाइट विजन क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती बिल्ट-इन फ्लैश लाइट 360° मॉनिटरिंग रिमोट व्यूइंग टू-वे ऑडियो क्यों खोजें विकल्प बनावट बहुत प्रीमियम नहीं कैमरा वॉटरप्रूफ नहीं ब्रांड नया

Maizic Smarthome का यह 'बैटमैन' मॉडल सुरक्षा के मामले में एक क्रांतिकारी कदम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Triple Lens (तीन लेंस) सिस्टम है, जो आपको एक ही समय में ऐप पर तीन अलग-अलग स्क्रीन देखने की सुविधा देता है। यह कैमरा एक साथ कई दिशाओं की निगरानी कर सकता है, जिससे यह बड़े घर, दुकान या गोदाम के लिए एक 'ऑल-इन-वन' सुरक्षा कवच बन जाता है।

Specifications कनेक्टिविटी वाई-फाई और LAN केबल दोनों का सपोर्ट नाइट विजन कलर नाइट विजन वॉटरप्रूफ रेटिंग IP67 कंट्रोल ऐप V380 Pro App क्यों खरीदें अनूठा 3-स्क्रीन व्यू कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं एडवांस नाइट विजन दोहरी कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा अच्छी बिजली सप्लाई की जरूरत

TP PLUS का यह कैमरा उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बिना किसी ड्रिलिंग या वायरिंग के सुरक्षा चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Bulb Socket Design है—इसे आप किसी भी साधारण बल्ब होल्डर में बस घुमाकर लगा सकते हैं। 1,689 रुपए की किफायती कीमत में यह आपको 360° पैनोरमिक व्यू और मोबाइल ऐप कंट्रोल की सुविधा देता है, जिससे यह किराए के घरों या छोटी दुकानों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है।

Specifications कनेक्टिविटी वायरलेस वाई-फाई ऑडियो 2-वे टॉक नाइट विजन इन्फ्रारेड नाइट विजन इंस्टालेशन E27 बल्ब होल्डर कवरेज 360° पैन और टिल्ट क्यों खरीदें सबसे आसान सेटअप डिस्क्रीट और छुपा हुआ फुल 360° कंट्रोल स्मार्ट अलर्ट क्यों खोजें विकल्प होल्डर की स्थिति पर निर्भर सीधी बारिश से बचाना ज़रूरी

Guard-Well का यह ब्लैक डोम कैमरा (K-805) एक बजट-फ्रेंडली आउटडोर सुरक्षा समाधान है। यह कैमरा विशेष रूप से IP66 वेदर-प्रूफ रेटिंग के साथ आता है, जिसका अर्थ है कि यह भारी बारिश, धूल और कड़कड़ाती धूप में भी बिना खराब हुए काम कर सकता है। इसकी Dual Antenna तकनीक वाई-फाई रेंज को बेहतर बनाती है, जिससे इसे घर के बाहर या गेट पर लगाना आसान हो जाता है।

Specifications बॉडी रेटिंग IP66 लेंस और विजन फुल कलर नाइट विजन बॉडी रेटिंग IP66 ऑडियो 2-वे वॉयस कॉल ऐप कंट्रोल ICSEE App क्यों खरीदें स्मार्ट ह्यूमन डिटेक्शन कलर नाइट विजन मजबूत एलॉय केस लॉन्ग रेंज वाई-फाई प्राइवेसी मोड क्यों खोजें विकल्प वेब इंटरफेस की कमी केवल 2.4GHz वाई-फाई

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।