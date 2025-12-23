हीटर चले रात दिन, फिर भी बिजली बिल कम, आज ही घर लाएं ये मॉडल
अमेज़न पर उपलब्ध एनर्जी-एफिशिएंट हीटर पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है, जो न सिर्फ बिजली बिल बचाते हैं, बल्कि सेफ्टी फीचर्स और बेहतरीन डील्स के साथ आते हैं…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
सर्दियों में गर्माहट के साथ बिजली की बचत भी जरूरी होती है, और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अमेजन पर ऐसे हीटर की डील दी जा रही है, जो कम बिजली खपत में बेहतरीन हीटिंग के साथ आते हैं। ये एनर्जी-एफिशिएंट हीटर न सिर्फ़ आपके बिजली बिल को कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि सेफ्टी फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आरामदायक गर्मी भी प्रदान करते हैं, वो भी आकर्षक डील्स और डिस्काउंट के साथ…
1. Usha 2 Rod Quartz Heater | 800Watt with Low Power Consumption | Cool Touch Body | Tip Over Protection | 1 Year Warranty | (4302, Grey)
यह Usha 2 Rod Quartz Heater 800Watt के साथ आता है जो कम बिजली की खपत करता है। इसकी बॉडी कूल टच है और इसमें टिप-ओवर प्रोटेक्शन भी शामिल है। इसे 40% की छूट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2 हीटिंग पोज़िशन्स
कम बिजली की खपत
फ्रंट ग्रिल से सुरक्षा
पोर्टेबल और हल्की
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे को जल्दी गर्म करने में समय लग सकता है
800W की हीटिंग पावर बड़े हॉल या बहुत ठंडे कमरे के लिए कम पड़ सकती है
2. Orient Electric Quartz Room Heater | 800 W Low Power Consumption | Tip-over Protection | 2 Heating Rods for Quick Heating | Cool Touch Body | 1 Year Warranty, Black
यह Orient Electric Quartz Room Heater 800W के साथ आता है जो कम बिजली की खपत करता है। इसमें 2 हीटिंग रॉड्स हैं जो तुरंत और समान रूप से कमरे को गर्म करती हैं। इसकी बॉडी कूल टच है और इसमें टिप-ओवर प्रोटेक्शन शामिल है। इसे 58% की छूट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकता है।
क्यों खरीदें
2 हीटिंग पोज़िशन्स
तुरंत और समान रूप से गर्म करता है
पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन
कूल टच बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
लगातार उपयोग पर बिजली खर्च बढ़ सकता है
बड़े कमरे (150 sq.ft से ज्यादा) के लिए पर्याप्त नहीं
3. Maharaja Whiteline Lume 800 Room Heater | Compact 800W Energy Efficient Quartz Heater with Auto Shut-Off Safety, Premium Reflectors & Heat Dissipation Vents | Fast Heating for Small to Medium Rooms
यह Generic Quartz Heater 800W के साथ आता है जो तुरंत हीटिंग प्रदान करता है और कम बिजली की खपत करता है। इसकी बॉडी हीट-रेसिस्टेंट है और यह सुरक्षित और पोर्टेबल है। इसे 3% की छूट के साथ 1,700 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत गर्म करता है
ऊर्जा-कुशल और कम बिजली खपत
ओवरहीट प्रोटेक्शन
टिप-ओवर ऑटो शट-ऑफ
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए हीटिंग कम पड़ सकती है
ब्रांड नाम ज्ञात नहीं, जिससे भरोसे का सवाल हो सकता है
4. Quartz Heater 800 Watt for Home | Instant Heating | Low Power Consumption | Safe & Portable Room Heater
यह Generic Quartz Heater 800W के साथ आता है जो तुरंत हीटिंग प्रदान करता है और कम बिजली की खपत करता है। इसकी बॉडी हीट-रेसिस्टेंट है और यह सुरक्षित और पोर्टेबल है। इसे 3% की छूट के साथ 1,700 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
तुरंत गर्म करता है
ऊर्जा-कुशल और कम बिजली खपत
ओवरहीट प्रोटेक्शन
पोर्टेबल और सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए हीटिंग कम पड़ सकती है
ब्रांड नाम ज्ञात नहीं, जिससे भरोसे का सवाल हो सकता है
5. Ranjna Lava II Quartz Room Heater with Tip Over Safety, Auto Power Off, Brownish Ivory, 2 Year Warranty
यह Ranjna Lava II Quartz Room Heater 800W के साथ आता है और तुरंत हीटिंग प्रदान करता है। इसमें ड्यूल क्वार्ट्ज रॉड्स हैं जो जल्दी और समान रूप से गर्मी फैलाते हैं। इसकी बॉडी कूल टच और शॉक-प्रूफ है। इसे 39% की छूट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यूल क्वार्ट्ज रॉड्स से तुरंत और समान रूप से गर्म करता है
2 हीट सेटिंग्स: 400W और 800W
स्टेनलेस-स्टील रिफ्लेक्टर से हीट फॉरवर्ड डाइरेक्शन
हल्का और पोर्टेबल (लगभग 2 kg)
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए हीटिंग कम पड़ सकती है
2 हीटिंग सेटिंग्स सीमित विकल्प प्रदान करती हैं
6. Elina Dual Rod 800w, Low Power Consumption, Quick Dual Heat Setting, Cool touch body, Safety mesh, Tip-over protection, Compact design, 1 Year Warranty, ISI Certified (Quartz (EHA-QH02M))
यह Elina Dual Rod Quartz Room Heater 800W के साथ आता है जो कम बिजली की खपत करता है। इसमें ड्यूल हीटिंग रॉड्स हैं और 2 हीट सेटिंग्स (400W और 800W) उपलब्ध हैं। इसकी बॉडी कूल टच और पोर्टेबल है, साथ ही इसमें टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी है। इसे 47% की छूट के साथ 1,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शांत संचालन, सोते समय भी कोई शोर नहीं
टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन
पोर्टेबल, आसान हैंडल के साथ
कूल टच बॉडी और सुरक्षित फ्रंट ग्रिल
स्पॉट हीटिंग और समान रूप से गर्मी का वितरण
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरे के लिए हीटिंग सीमित हो सकती है
कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण बहुत बड़े कमरे में इस्तेमाल कठिन
7. Bajaj Majesty RX 7 2000 Watts Heat Convector Room Heater | Instant Warmth | Personalized Comfort | Convenient & Elegant | Cool Touch Handle | ISI Approved 【Black】
यह Bajaj Majesty RX 7 Heat Convector Room Heater 2000W के साथ आता है जो तुरंत गर्मी प्रदान करता है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स (600W, 1200W, 2000W) हैं और कूल टच हैंडल के साथ पोर्टेबल है। इसे 28% की छूट के साथ 2,450 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3 हीट सेटिंग्स: 600W, 1200W
तुरंत गर्मी और व्यक्तिगत तापमान नियंत्रण
ऑटो थर्मल शटऑफ से ओवरहीटिंग से सुरक्षा
कूल टच हैंडल और पोर्टेबल
एडजस्टेबल हाइट सेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
बिजली खपत अधिक (2000W)
बड़े या खुले कमरे में हीटिंग सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।