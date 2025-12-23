हीटर चले रात दिन, फिर भी बिजली बिल कम, आज ही घर लाएं ये मॉडल

संक्षेप: अमेज़न पर उपलब्ध एनर्जी-एफिशिएंट हीटर पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है, जो न सिर्फ बिजली बिल बचाते हैं, बल्कि सेफ्टी फीचर्स और बेहतरीन डील्स के साथ आते हैं…

Dec 23, 2025 07:22 pm IST

सर्दियों में गर्माहट के साथ बिजली की बचत भी जरूरी होती है, और इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अमेजन पर ऐसे हीटर की डील दी जा रही है, जो कम बिजली खपत में बेहतरीन हीटिंग के साथ आते हैं। ये एनर्जी-एफिशिएंट हीटर न सिर्फ़ आपके बिजली बिल को कंट्रोल में रखते हैं, बल्कि सेफ्टी फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस के साथ आरामदायक गर्मी भी प्रदान करते हैं, वो भी आकर्षक डील्स और डिस्काउंट के साथ…

यह Usha 2 Rod Quartz Heater 800Watt के साथ आता है जो कम बिजली की खपत करता है। इसकी बॉडी कूल टच है और इसमें टिप-ओवर प्रोटेक्शन भी शामिल है। इसे 40% की छूट के साथ 1,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कंट्रोल एडजस्टेबल तापमान फॉर्म फैक्टर टॉवर इंडोर/आउटडोर उपयोग इंडोर वारंटी 1 वर्ष क्यों खरीदें 2 हीटिंग पोज़िशन्स कम बिजली की खपत फ्रंट ग्रिल से सुरक्षा पोर्टेबल और हल्की क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे को जल्दी गर्म करने में समय लग सकता है 800W की हीटिंग पावर बड़े हॉल या बहुत ठंडे कमरे के लिए कम पड़ सकती है

यह Orient Electric Quartz Room Heater 800W के साथ आता है जो कम बिजली की खपत करता है। इसमें 2 हीटिंग रॉड्स हैं जो तुरंत और समान रूप से कमरे को गर्म करती हैं। इसकी बॉडी कूल टच है और इसमें टिप-ओवर प्रोटेक्शन शामिल है। इसे 58% की छूट के साथ 1,049 रुपये में खरीदा जा सकता है।

क्यों खरीदें 2 हीटिंग पोज़िशन्स तुरंत और समान रूप से गर्म करता है पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन कूल टच बॉडी क्यों खोजें विकल्प लगातार उपयोग पर बिजली खर्च बढ़ सकता है बड़े कमरे (150 sq.ft से ज्यादा) के लिए पर्याप्त नहीं

यह Generic Quartz Heater 800W के साथ आता है जो तुरंत हीटिंग प्रदान करता है और कम बिजली की खपत करता है। इसकी बॉडी हीट-रेसिस्टेंट है और यह सुरक्षित और पोर्टेबल है। इसे 3% की छूट के साथ 1,700 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर कैबिनेट इंडोर/आउटडोर उपयोग इंडोर पावर सोर्स इलेक्ट्रिक सुरक्षा फीचर्स ओवरहीट प्रोटेक्शन क्यों खरीदें तुरंत गर्म करता है ऊर्जा-कुशल और कम बिजली खपत ओवरहीट प्रोटेक्शन टिप-ओवर ऑटो शट-ऑफ क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए हीटिंग कम पड़ सकती है ब्रांड नाम ज्ञात नहीं, जिससे भरोसे का सवाल हो सकता है

Specifications फॉर्म फैक्टर कैबिनेट रंग ग्रे पावर सोर्स इलेक्ट्रिक सुरक्षा फीचर्स ओवरहीट प्रोटेक्शन, टिप-ओवर शट-ऑफ क्यों खरीदें तुरंत गर्म करता है ऊर्जा-कुशल और कम बिजली खपत ओवरहीट प्रोटेक्शन पोर्टेबल और सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए हीटिंग कम पड़ सकती है ब्रांड नाम ज्ञात नहीं, जिससे भरोसे का सवाल हो सकता है

यह Ranjna Lava II Quartz Room Heater 800W के साथ आता है और तुरंत हीटिंग प्रदान करता है। इसमें ड्यूल क्वार्ट्ज रॉड्स हैं जो जल्दी और समान रूप से गर्मी फैलाते हैं। इसकी बॉडी कूल टच और शॉक-प्रूफ है। इसे 39% की छूट के साथ 1,099 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर कैबिनेट रंग ब्राउनिश आइवरी इंडोर/आउटडोर उपयोग इंडोर वारंटी 2 वर्ष क्यों खरीदें ड्यूल क्वार्ट्ज रॉड्स से तुरंत और समान रूप से गर्म करता है 2 हीट सेटिंग्स: 400W और 800W स्टेनलेस-स्टील रिफ्लेक्टर से हीट फॉरवर्ड डाइरेक्शन हल्का और पोर्टेबल (लगभग 2 kg) क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए हीटिंग कम पड़ सकती है 2 हीटिंग सेटिंग्स सीमित विकल्प प्रदान करती हैं

यह Elina Dual Rod Quartz Room Heater 800W के साथ आता है जो कम बिजली की खपत करता है। इसमें ड्यूल हीटिंग रॉड्स हैं और 2 हीट सेटिंग्स (400W और 800W) उपलब्ध हैं। इसकी बॉडी कूल टच और पोर्टेबल है, साथ ही इसमें टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी है। इसे 47% की छूट के साथ 1,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications फॉर्म फैक्टर पेडस्टल रंग रेड हीटिंग एलिमेंट 2 क्वार्ट्ज रॉड्स वारंटी 1 वर्ष पावर सोर्स इलेक्ट्रिक क्यों खरीदें शांत संचालन, सोते समय भी कोई शोर नहीं टिप-ओवर और ओवरहीट प्रोटेक्शन पोर्टेबल, आसान हैंडल के साथ कूल टच बॉडी और सुरक्षित फ्रंट ग्रिल स्पॉट हीटिंग और समान रूप से गर्मी का वितरण क्यों खोजें विकल्प बड़े कमरे के लिए हीटिंग सीमित हो सकती है कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण बहुत बड़े कमरे में इस्तेमाल कठिन

यह Bajaj Majesty RX 7 Heat Convector Room Heater 2000W के साथ आता है जो तुरंत गर्मी प्रदान करता है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स (600W, 1200W, 2000W) हैं और कूल टच हैंडल के साथ पोर्टेबल है। इसे 28% की छूट के साथ 2,450 रुपये में खरीदा जा सकता है।



Specifications फॉर्म फैक्टर कैबिनेट रंग ब्लैक इंडोर/आउटडोर उपयोग इंडोर सुरक्षा फीचर्स ऑटो थर्मल शटऑफ वारंटी 2 वर्ष क्यों खरीदें 3 हीट सेटिंग्स: 600W, 1200W तुरंत गर्मी और व्यक्तिगत तापमान नियंत्रण ऑटो थर्मल शटऑफ से ओवरहीटिंग से सुरक्षा कूल टच हैंडल और पोर्टेबल एडजस्टेबल हाइट सेटिंग क्यों खोजें विकल्प बिजली खपत अधिक (2000W) बड़े या खुले कमरे में हीटिंग सीमित

