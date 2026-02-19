अब रेस्टोरेंट जैसी बनेगी बिरयानी! आज ही ऑर्डर करें ये टॉप रेटिंग वाले स्मार्ट राइस कुकर, बिजली बिल भी आएगा कम

Feb 19, 2026 09:51 am IST

Amazon पर उपलब्ध ये टॉप रेटेड राइस कुकर्स अपनी बेहतरीन कुकिंग क्वालिटी और बिजली की बचत के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं। इनमें न केवल खिला-खिला चावल बल्कि बिरयानी और मोमोज जैसे पकवान भी बेहद आसानी और कम समय में तैयार किए जा सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किचन को स्मार्ट बनाना समय की मांग है और Amazon पर उपलब्ध टॉप रेटेड राइस कुकर इसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये कुकर केवल चावल उबालने के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि एक मल्टी-फंक्शनल गैजेट बन चुके हैं। ग्राहकों द्वारा इन्हें सबसे अधिक पसंद किए जाने का मुख्य कारण इनकी Advanced Induction Heating तकनीक है, जो चावल के हर दाने को एक समान गर्मी पहुँचाकर उसे खिला-खिला और खुशबूदार बनाती है।

इन मॉडल्स की सबसे बड़ी खूबी इनकी Energy Efficiency है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के बावजूद बिजली के बिल पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। Amazon के टॉप-सेलर्स जैसे कि Prestige, Panasonic और Bajaj के मॉडल्स में ऑटोमैटिक Keep Warm फीचर मिलता है, जो खाने को घंटों तक ताजा और गर्म रखता है। इसके अलावा, इनमें मौजूद One-Touch ऑपरेशंस इसे नौसिखियों के लिए भी बेहद आसान बनाते हैं।

सुरक्षा के नजरिए से भी ये कुकर बेमिसाल हैं, जिनमें ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन और कूल-टच हैंडल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, इनके साथ मिलने वाली स्टीमर बास्केट आपको मोमोज, सब्जियां और अंडे स्टीम करने की सुविधा भी देती है। यदि आप कम मेहनत में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद और लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, तो Amazon के ये टॉप-रेटेड राइस कुकर एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकते हैं।

V-Guard का यह 2.8 लीटर वाला इलेक्ट्रिक राइस कुकर बड़े परिवारों (8-9 सदस्य) के लिए एक आदर्श विकल्प है। 1000W की दमदार पावर के साथ आने वाला यह कुकर न केवल खाना जल्दी बनाता है, बल्कि इसकी Double-Layer Body और Cool Touch Handles इसे इस्तेमाल में सुरक्षित बनाते हैं। Amazon पर फिलहाल यह 3,299 रुपये की आकर्षक कीमत पर मिल रहा है, जो इसे एक बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद विकल्प बनाता है।

Specifications पावर 1000 Watts वारंटी 5 साल (हीटिंग प्लेट) और 2 साल एक्सेसरीज 2 पॉट्स, स्पैटुला, राइस सेपरेटर कुकिंग मोड Automatic Cook और Keep Warm क्यों खरीदें फास्ट कुकिंग बड़ी क्षमता सुरक्षा फीचर्स शानदार वारंटी मल्टी-फंक्शनल क्यों खोजें विकल्प बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा इसे डिशवॉशर में नहीं डालना चाहिए

अगर आप एक ऐसा राइस कुकर ढूंढ रहे हैं जिसमें एक साथ पूरे परिवार के लिए खाना बन सके, तो EASY Electric Deluxe 4.2L एक जबरदस्त विकल्प है। Amazon पर 55% की भारी छूट मिल रही है। इसकी 4.2 लीटर की विशाल क्षमता और 1500W की सुपर-फास्ट हीटिंग इसे बड़े समारोहों और संयुक्त परिवारों के लिए परफेक्ट बनाती है।

Specifications क्षमता 4.2 लीटर पावर 1500 Watts कंट्रोल (Control) Micro Auto Switch डिजाइन आकर्षक सफेद और फ्लोरल क्यों खरीदें सुपर फास्ट कुकिंग भारी छूट बड़ी क्षमता ऑटो-वार्म फीचर क्यों खोजें विकल्प ज्यादा बिजली की खपत किचन काउंटर पर थोड़ी ज्यादा जगह केवल एक ही एल्युमीनियम पैन

iBELL का यह 1 किलोग्राम क्षमता वाला प्रीमियम स्टेनलेस स्टील स्टीम पॉट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो ईंधन और समय की बचत करना चाहते हैं। यह एक थर्मल राइस कुकर है जो इंडक्शन बेस के साथ आता है। Amazon पर इसे Amazon's Choice का टैग मिला है और वर्तमान में इस पर 55% की भारी छूट मिल रही है, जिससे इसकी कीमत मात्र 1,818 रुपये रह गई है। यह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ कुकिंग विकल्प है।

Specifications मटेरियल 100% प्रीमियम स्टेनलेस स्टील वारंटी 18 महीने विशेष फीचर हाई-क्वालिटी रबर गैस्केट और कंफर्टेबल हैंडल पावर सोर्स गैस और इंडक्शन क्यों खरीदें गैस और बिजली की काफी बचत मजबूत बनावट इंडक्शन फ्रेंडली बेहतरीन इन्सुलेशन क्यों खोजें विकल्प इलेक्ट्रिक नहीं है सीमित क्षमता

Panasonic का यह राइस कुकर भारतीय घरों में सबसे लोकप्रिय मॉडलों में से एक है। 12,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह अपनी कैटेगरी में सबसे भरोसेमंद प्रोडक्ट साबित हुआ है। इसका आकर्षक एप्पल ग्रीन कलर न केवल किचन को मॉडर्न लुक देता है, बल्कि इसकी 2.2 लीटर की क्षमता (1.25 किलोग्राम कच्चा चावल) इसे मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एकदम सही बनाती है। फिलहाल Amazon पर यह 3,303 रुपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 2.2 लीटर पावर 750 Watts कीप वार्म 5 घंटे तक खाना गर्म रखने की सुविधा वारंटी (Warranty) 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी कंट्रोल Automatic Switch-Off क्यों खरीदें ब्रांड वैल्यू और भरोसा सुरक्षित कुकिंग एनर्जी एफिशिएंट बड़ी क्षमता एप्पल ग्रीन कलर क्यों खोजें विकल्प एक्सेसरीज की कमी नॉन-स्टिक कोटिंग नहीं

किचन अप्लायंसेज की दुनिया में Prestige एक भरोसेमंद नाम है। इनका Delight PRWO-1.5-2 मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बिजली की खपत में बढ़िया कुकिंग चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले दो एल्युमीनियम कुकिंग पैन हैं, जो आपकी कुकिंग को और भी सुविधाजनक बना देते हैं। Amazon पर फिलहाल यह 35% डिस्काउंट के साथ मात्र 2,395 रुपये में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 1.5 लीटर पावर 500 Watts एक्सेसरीज 2 एल्युमीनियम पैन कंट्रोल Keep Warm मोड और ऑटोमैटिक कुकिंग डिजाइन ओपन टाइप, क्लोज फिट स्टेनलेस स्टील लिड के साथ क्यों खरीदें डबल पॉट की सुविधा बिजली की बचत कॉम्पेक्ट साइज डिटैचेबल कॉर्ड

Crompton का यह 1.8 लीटर वाला इलेक्ट्रिक राइस कुकर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो सुरक्षा और सुविधा से समझौता नहीं करना चाहते। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 24-घंटे का कीप वार्म फीचर है, जो आपके खाने को पूरे दिन ताजा रखता है। 700W की पावर और 5 साल की लंबी हीटिंग एलिमेंट वारंटी के साथ यह Amazon पर 2,949 रुपये की Limited Time Deal में उपलब्ध है।

Specifications क्षमता 1.8 लीटर पावर 700 Watts कीप वार्म 24 घंटे तक सुरक्षा (Safety) 4-लेवल सेफ्टी मैकेनिज्म वारंटी 5 साल क्यों खरीदें अल्ट्रा-फास्ट कुकिंग बेहतरीन कीप-वार्म फीचर मजबूत वारंटी 4-लेवल सेफ्टी आइडियल कैपेसिटी क्यों खोजें विकल्प केवल हाथों से धोने या नम कपड़े से पोंछने की सलाह थोड़ा महंगा

AGARO Regency राइस कुकर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो सेहत और स्वाद दोनों को प्राथमिकता देते हैं। इसकी सबसे खास विशेषता इसका सिरेमिक कोटिंग वाला इनर बाउल है, जो न केवल खाना चिपकने से रोकता है बल्कि सफाई को भी आसान बनाता है। 5 लीटर की विशाल क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों और पार्टी कुकिंग के लिए शानदार है। Amazon पर यह फिलहाल 43% के बड़े डिस्काउंट के साथ 2,579 रुपये में मिल रहा है।

Specifications क्षमता 5 लीटर इनर बाउल 2mm मोटा Ceramic Coated बाउल पावर 700 Watts कॉर्ड की लंबाई 1.2 मीटर लंबी पावर कॉर्ड वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें हेल्दी सिरेमिक कोटिंग विशाल क्षमता मल्टीपर्पस कुकिंग वन-टच ऑपरेशन कूल टच डिजाइन क्यों खोजें विकल्प हीटिंग एलिमेंट पर कोई अलग लंबी वारंटी नहीं नरम स्पंज से हाथ से धोना छोटे किचन काउंटर पर काफी जगह घेर सकता है

. क्या 5-स्टार रेटेड कुकर वास्तव में बिजली बचाते हैं?

हाँ, बिल्कुल। 5-स्टार रेटिंग का मतलब है कि कुकर का हीटिंग एलिमेंट बहुत ही कुशल है। यह कम बिजली लेकर कम समय में पानी को उबाल देता है और इसकी बॉडी का इन्सुलेशन इतना अच्छा होता है कि गर्मी बाहर नहीं निकलती। इससे खाना जल्दी पकता है और बिजली की बचत होती है।

2. सबसे अच्छा 5-स्टार राइस कुकर कौन सा है? बाजार में कई अच्छे विकल्प हैं, लेकिन आपकी जरूरत के हिसाब से ये बेस्ट हैं:

भरोसे के लिए: Panasonic SR-WA22H (यह अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है)।

एडवांस फीचर्स के लिए: V-Guard VRC और Crompton 1.8L (इनमें सुरक्षा और बिजली बचत के आधुनिक फीचर्स हैं)।

बजट और क्वालिटी के लिए: Prestige Delight सीरीज।

3. क्या इसमें ब्राउन राइस (भूरे चावल) पकाए जा सकते हैं? हाँ, आप इसमें ब्राउन राइस पका सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ब्राउन राइस को पकने में सफेद चावल की तुलना में ज्यादा पानी और अधिक समय लगता है। कुछ एडवांस कुकर्स में इसके लिए अलग से 'Brown Rice' मोड भी होता है, लेकिन सामान्य कुकर में भी आप पानी का अनुपात सही रखकर इसे बना सकते हैं।

4. क्या राइस कुकर में चावल चिपकते हैं? यह कुकर के बाउल पर निर्भर करता है।

अगर बाउल Ceramic Coated या Non-stick है तो चावल नहीं चिपकते।

अगर बाउल Anodized Aluminium का है तो चावल के चिपकने की थोड़ी संभावना होती है। इससे बचने के लिए चावल डालने से पहले बाउल की सतह पर थोड़ा घी या तेल लगा दें।

5. क्या इसमें सिर्फ चावल ही बन सकते हैं? नहीं, यह एक मल्टी-पर्पस गैजेट है। आप इसमें चावल के अलावा:

दाल और सूप बना सकते हैं।

सब्जियां, मोमोज और अंडे स्टीम कर सकते हैं।

दलिया, खिचड़ी और पोंगल बना सकते हैं।

मैगी या पास्ता भी उबाल सकते हैं। 6. 1.8 लीटर के कुकर में कितने लोग खा सकते हैं? 1.8 लीटर की क्षमता वाला कुकर मध्यम आकार के परिवार के लिए पर्याप्त है। इसमें एक बार में लगभग 1 किलो चावल पक सकते हैं, जो 4 से 6 लोगों के भोजन के लिए काफी है।

7. क्या इसमें खाना गर्म रखने की सुविधा है? हाँ, आजकल लगभग सभी आधुनिक इलेक्ट्रिक राइस कुकर्स में Keep Warm फीचर आता है। खाना पकने के बाद कुकर अपने आप 'Cook' मोड से हटकर Warm मोड पर चला जाता है। Crompton जैसे कुछ मॉडल्स में तो खाना 24 घंटे तक गर्म रखने की सुविधा मिलती है।

बेस्ट राइस कुकर के 5 मुख्य फीचर्स फीचर (Feature) विवरण (Description) फायदा (Benefit) 1. ऑटोमैटिक 'Keep Warm' खाना पकने के बाद कुकर अपने आप 'Warm' मोड पर चला जाता है। खाना घंटों तक ताजा और गर्म रहता है, दोबारा गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2. एडवांस हीटिंग (1000W+) उच्च शक्ति वाला हीटिंग एलिमेंट (जैसे V-Guard या EASY में)। चावल बहुत तेजी से और हर तरफ से एक समान (Evenly) पकते हैं। 3. नॉन-स्टिक/सिरेमिक कोटिंग इनर बाउल पर विशेष कोटिंग (जैसे AGARO में)। चावल तली में चिपकते नहीं हैं और बर्तन साफ करना बेहद आसान हो जाता है। 4. मल्टी-फंक्शनल कुकिंग स्टीमिंग बास्केट और अलग-अलग मोड्स के साथ आता है। चावल के अलावा आप मोमोज, सब्जियां, सूप और दलिया भी बना सकते हैं। 5. कूल-टच बॉडी और सेफ्टी डबल-लेयर बॉडी और हीट-रेसिस्टेंट हैंडल। कुकर बाहर से ठंडा रहता है, जिससे जलने का डर नहीं रहता और इस्तेमाल सुरक्षित होता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।