सस्ते हो गए QLED Smart TV: मात्र ₹20,000 की शुरुआती रेंज में खरीदें टॉप ब्रांड्स, देखें आज की सबसे बड़ी डील।

क्या आप भी अपने लिविंग रूम को एक मिनी होम-थिएटर में बदलना चाहते हैं, लेकिन बजट आड़े आ रहा है? तो आपके लिए अच्छी खबर है! दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर इस वक्त बजट QLED Google TVs की कीमतों में भारी कटौती देखी जा रही है।

अब वो दिन गए जब QLED टेक्नोलॉजी के लिए आपको लाखों रुपये खर्च करने पड़ते थे। Acer, Hisense, Xiaomi और TCL जैसे टॉप-रेटेड ब्रांड्स ने अपने प्रीमियम QLED मॉडल्स को मात्र ₹20,000 से ₹30,000 की शुरुआती रेंज में पेश कर दिया है। इन टीवी में न केवल आपको Quantum Dot तकनीक की वजह से अरबों जीवंत रंग (Vibrant Colors) मिलते हैं, बल्कि Google TV का लेटेस्ट इंटरफेस और Dolby Vision जैसे फीचर्स भी इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं। बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ, प्रीमियम सिनेमैटिक अनुभव अब भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों की पहुंच में पूरी तरह आ चुका है।

हायर (Haier) का यह S800 QLED मॉडल बड़ी स्क्रीन के शौकीनों के लिए एक शानदार विकल्प है। Quantum Dot (QLED) टेक्नोलॉजी की मदद से यह साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरे और असली जैसे रंग दिखाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका Hands-Free Voice Control और 32GB की बड़ी स्टोरेज है, जो इसे चलाने में बहुत आसान और फास्ट बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 65 इंच 4K Ultra HD QLED (3840 x 2160) सॉफ्टवेयर Google TV मेमोरी 2GB RAM + 32GB ROM साउंड 24 Watts कनेक्टिविटी 4 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual Band Wi-Fi क्यों खरीदें विशाल QLED डिस्प्ले बड़ी स्टोरेज 32GB बिना रिमोट कंट्रोल स्लिम बेज़ल-लेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 24W साउंड थोड़ा कम 60Hz पैनल

कोडक (Kodak) का यह 43-इंच मॉडल भारत का सबसे सस्ता QLED टीवी है। इसमें JioTele OS का इस्तेमाल किया गया है, जो खास तौर पर भारतीय दर्शकों के लिए बनाया गया है। इस ओएस (OS) की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको 400+ लाइव चैनल्स बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। अगर आप केबल टीवी का पैसा बचाना चाहते हैं, तो यह टीवी आपके लिए गेम-चेंजर हो सकता है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K QLED (3840 x 2160) सॉफ्टवेयर JioTele OS साउंड 40 Watts आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, Built-in Wi-Fi क्यों खरीदें सबसे सस्ता QLED पावरफुल साउंड 40W JioTele OS सपोर्ट बेज़ल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प केवल 8GB ROM यह 'Google TV' नहीं है, बल्कि 'JioTele OS'

शाओमी (Xiaomi) का यह टीवी Fire TV OS पर चलता है, जो इसे अन्य गूगल टीवी से अलग बनाता है। इसका इंटरफ़ेस बहुत ही स्मूथ है और इसमें Alexa वॉयस कंट्रोल इन-बिल्ट है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Vivid Picture Engine 2 है, जो रंगों को इतना जीवंत बनाता है कि आपको हर सीन असली जैसा महसूस होता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K QLED (3840 x 2160) सॉफ्टवेयर Fire TV OS साउंड 34 Watts पिक्चर क्वालिटी HDR 10+, Reality Flow MEMC, 94% DCI-P3 कलर गमट डिज़ाइन प्रीमियम बेज़ल-लेस कनेक्टिविटी 3 HDMI, 2 USB, Bluetooth, Dual-band Wi-Fi क्यों खरीदें लाजवाब डिस्प्ले QLED पावरफुल साउंड 34W के स्पीकर्स Fire TV का जादू टीवी और OTT ऐप्स के बीच स्विच करने की सुविधा स्मूथ मोशन MEMC क्यों खोजें विकल्प यह Google TV नहीं है केवल 1 साल की वारंटी मिलती है

VW का यह टीवी बजट सेगमेंट में क्रांति की तरह है। जहाँ बड़े ब्रांड्स ₹25,000 में केवल 43-इंच का साधारण LED टीवी देते हैं, वहाँ VW आपको 55-इंच का 4K QLED टीवी दे रहा है। इसमें Google TV का इंटरफ़ेस है जो चलाने में बहुत आसान है और इसका बेज़ल-लेस डिज़ाइन आपके लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक देता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K QLED (3840x2160) साउंड 30 Watts आउटपुट सॉफ्टवेयर Google TV (Android आधारित) मेमोरी 2 GB RAM + 16 GB Storage क्यों खरीदें ₹25,000 के अंदर 55-इंच QLED इन-बिल्ट सबवूफर के साथ 30W का साउंड डिस्प्ले क्वालिटी: 10-बिट पैनल 18 महीने की वारंटी फुल एरे लोकल डिमिंग क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क और रिसेल वैल्यू कम रिफ्लेक्शन थोड़ा परेशान कर सकता है।

सैमसंग का यह 55-इंच QLED टीवी अपने Q4 AI प्रोसेसर के लिए जाना जाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कम क्वालिटी वाले वीडियो को भी शानदार 4K में बदल देता है। इसमें Samsung TV Plus मिलता है, जिसमें आप बिना किसी एंटीना या केबल के 100 से ज़्यादा फ्री लाइव चैनल्स देख सकते हैं।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K QLED (Quantum Dot Display) प्रोसेसर Q4 AI Processor (AI 4K Upscaling के साथ) सॉफ्टवेयर Tizen OS साउंड 20W क्यों खरीदें Quantum Dot टेक्नोलॉजी सैमसंग नॉक्स (Knox) सिक्योरिटी 'SmartThings Hub' कनेक्टिविटी मर्स को एक बड़ा और लैग-फ्री व्यू क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट केवल 1 USB-A पोर्ट

एसरप्योर (Acerpure) का यह 55-इंच QLED टीवी उन यूज़र्स के लिए है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं। इसमें AI Picture Quality और AI Content Generator जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 40W का दमदार साउंड और Android 14 है, जो अभी बाज़ार में बहुत कम टीवी में देखने को मिलता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K QLED (350+ Nits ब्राइटनेस) सॉफ्टवेयर Android 14 साउंड 40 Watts आउटपुट प्रोसेसर AI-PQ क्यों खरीदें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर Android 14 शक्तिशाली साउंड 40W : 350+ निट्स ब्राइटनेस और QLED पैनल AI कंटेंट जनरेटर और AI पिक्चर क्वालिटी इंजन USB 3.0 पोर्ट क्यों खोजें विकल्प Acerpure' टीवी मार्केट में नया नाम है 3.2 स्टार थोड़ी कम

सैमसंग की यह Q7F सीरीज एक स्मार्ट और ईको-फ्रेंडली टीवी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका SolarCell Remote है, जिसे चार्ज करने के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती; यह कमरे की रोशनी से खुद चार्ज हो जाता है। साथ ही, इसमें Samsung Vision AI और Q4 AI प्रोसेसर है जो पिक्चर क्वालिटी को असली जैसा बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K Ultra HD QLED (Mini LED सपोर्ट) प्रोसेसर Q4 AI Processor रिमोट SolarCell Remote साउंड 20 Watts सॉफ्टवेयर Tizen OS क्यों खरीदें क्वांटम डॉट तकनीक के कारण सटीक रंग सोलर सेल रिमोट - बार-बार बैटरी बदलने के झंझट से मुक्ति 100 से ज्यादा फ्री चैनल्स जेनरेटिव वॉलपेपर क्यों खोजें विकल्प 50Hz का रिफ्रेश रेट केवल 1 USB पोर्ट

1. QLED टीवी खरीदते समय क्या देखना चाहिए? सिर्फ "QLED" लिखा होना काफी नहीं है, इन 4 मुख्य बातों पर ध्यान दें:

ब्राइटनेस (Nits): QLED अपनी चमक के लिए जाना जाता है। कम से कम 350-500 nits ब्राइटनेस वाला टीवी चुनें ताकि दिन की रोशनी में भी पिक्चर साफ दिखे।

लोकल डिमिंग (Local Dimming): यदि टीवी में 'Full Array Local Dimming' है, तो काले रंग (blacks) ज्यादा गहरे दिखेंगे, जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहतर होगी।

रिफ्रेश रेट: अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं, तो 120Hz वाला पैनल लें, वरना सामान्य देखने के लिए 60Hz पर्याप्त है।

HDR सपोर्ट: सुनिश्चित करें कि टीवी में Dolby Vision और HDR10+ का सपोर्ट हो।

2. OLED और QLED में से कौन सा बेहतर है? यह आपकी जरूरत और कमरे की स्थिति पर निर्भर करता है:

OLED: यदि आप अंधेरे कमरे में फिल्में देखते हैं और आपको बेस्ट कंट्रास्ट (असली काला रंग) चाहिए, तो OLED सबसे अच्छा है। हालांकि, यह महंगा होता है और इसमें 'बर्न-इन' का खतरा रहता है।

QLED: यदि आपका कमरा बहुत हवादार और चमकदार है, तो QLED बेहतर है क्योंकि यह बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। यह टिकाऊ है और OLED की तुलना में सस्ता भी है।

3. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्ट टीवी कौन सा है? 2025-26 के मार्केट डेटा के अनुसार:

सैमसंग (Samsung): प्रीमियम और QLED सेगमेंट में नंबर 1 पर बना हुआ है।

शाओमी (Xiaomi): किफायती (Affordable) स्मार्ट टीवी कैटेगरी में भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है।

एलजी (LG): मध्यम और प्रीमियम रेंज में अपनी सर्विस और OLED के लिए बहुत लोकप्रिय है।

4. कौन सा बेहतर है, 4K या QLED टीवी? यह तुलना थोड़ी गलत है क्योंकि ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं:

4K एक रेजोल्यूशन है: यह बताता है कि स्क्रीन पर कितने पिक्सल हैं (शार्पनेस)।

QLED एक डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है: यह बताता है कि स्क्रीन पर रंग और रोशनी कितनी अच्छी होगी।

निष्कर्ष: आज के समय में लगभग सभी QLED टीवी 4K ही होते हैं। इसलिए आपको अलग से चुनने की जरूरत नहीं है; आपको एक 4K QLED TV ही लेना चाहिए जिसमें शार्पनेस (4K) और बेहतरीन रंग (QLED) दोनों मिलते हैं।

टीवी डिस्प्ले के प्रकार (Types of TV Displays)





डिस्प्ले का प्रकार तकनीक (Technology) खासियत (Pros) कमियां (Cons) LED साधारण LCD स्क्रीन जिसके पीछे LED लाइट्स होती हैं। किफायती (सस्ता) और टिकाऊ। ब्लैक कलर्स उतने गहरे नहीं होते। QLED LED और LCD के बीच Quantum Dots की एक परत। बहुत अधिक ब्राइटनेस और वाइब्रेंट रंग। अंधेरे कमरे के लिए OLED जितना अच्छा नहीं। OLED इसमें कोई बैकलाइट नहीं होती, हर पिक्सल खुद की लाइट जलता है। असली काला रंग (Best Contrast) और बेहतरीन पिक्चर। बहुत महंगा और 'बर्न-इन' का खतरा। Mini-LED हजारों छोटी-छोटी LEDs का उपयोग। QLED से बेहतर कंट्रास्ट और हाई ब्राइटनेस। प्रीमियम LED से थोड़ा महंगा। Micro-LED भविष्य की तकनीक, बिना बैकलाइट के छोटे पिक्सल। सबसे लंबी उम्र और बेहतरीन ब्राइटनेस + कंट्रास्ट। फिलहाल बहुत ही ज्यादा महंगा और दुर्लभ।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।