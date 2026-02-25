बिजली बिल की टेंशन होगी आधी! घर लाएं ये टॉप रेटेड 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें, Amazon सेल में मची है लूट
अमेजन पर 2026 की ये टॉप-रेटेड 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें लेटेस्ट AI तकनीक और बेहतरीन ऊर्जा बचत के साथ आती हैं, जो बड़े परिवारों के लिए शानदार धुलाई सुनिश्चित करती हैं। इन बेस्ट-सेलर मॉडल्स पर मिल रहे भारी डिस्काउंट और स्मार्ट फीचर्स इन्हें भारतीय घरों के लिए 2026 का सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।
अमेज़न पर 2026 की Best Seller 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें आधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट फीचर्स का एक बेहतरीन संगम पेश कर रही हैं। भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सैमसंग, एलजी और बॉश जैसे बड़े ब्रांड्स ने ऐसी मशीनें उतारी हैं जो न केवल बिजली बचाती हैं, बल्कि कपड़ों की उम्र भी बढ़ाती हैं।
इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत इनका AI-पावर्ड होना है। ये मशीनें कपड़ों के वजन और उनके फैब्रिक की कोमलता को खुद पहचान लेती हैं और उसी के अनुसार पानी का तापमान, डिटर्जेंट की मात्रा और ड्रम के घूमने की गति तय करती हैं। 9kg की बड़ी क्षमता इसे उन परिवारों के लिए आदर्श बनाती है जहाँ भारी कपड़े जैसे कंबल, पर्दे और बेडशीट की धुलाई अक्सर होती रहती है।
5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर के कारण ये मशीनें बहुत ही कम शोर करती हैं और बिजली के बिल में भी भारी कटौती करती हैं। Steam Wash फीचर 2026 में एक स्टैंडर्ड बन चुका है, जो 99.9% कीटाणुओं को मारकर गहरी सफाई सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, Wi-Fi कनेक्टिविटी के जरिए आप अपने स्मार्टफोन से ही धुलाई को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं।
1. IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Tech, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE SXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Rich Silver)
IFB 9 Kg Executive SXN एक भविष्य की तकनीक वाली मशीन है जो Artificial Intelligence से लैस है। यह मशीन न केवल कपड़ों का वजन समझती है, बल्कि उनके फैब्रिक को पहचानकर सबसे सटीक वॉश साइकिल चुनती है। इसकी 9 Swirl Wash तकनीक हाथों से की जाने वाली धुलाई जैसा अहसास देती है, जिससे कपड़ों की चमक बनी रहती है।
क्यों खरीदें
Aqua Energie
AI & Smart Control
रेशमी साड़ियों और नाजुक कपड़ों के लिए यह दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉश प्रोग्राम
Steam Refresh
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
सर्विस अन्य लोकल ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी प्रीमियम
2. Bosch 9 kg, 5 Star, Anti Stain & AI Active Water+ Fully Automatic Front Load Washing Machine (WGA1420TIN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria, In-built Heater, Black Grey)
Bosch 9 kg 5-Star फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है जो AI Active Water Plus तकनीक के साथ आता है। यह मशीन 256 लेवल की लोड सेंसिंग का उपयोग करती है, जिससे यह पानी की एक-एक बूंद का हिसाब रखती है। इसका Eco Silence Drive मोटर इसे अन्य मशीनों के मुकाबले काफी शांत और टिकाऊ बनाता है।
क्यों खरीदें
Anti-Stain Technology
बेहद शांत
AI Active Water Plus
Hygiene Steam
धुलाई के बाद कपड़े आपस में कम उलझते
क्यों खोजें विकल्प
1200 RPM
Wi-Fi या ऐप कंट्रोल का अभाव
3. Samsung 9 kg, 5 star, AI EcoBubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG5U24AXTL, Inox)
सैमसंग की यह मशीन 'स्मार्ट लॉन्ड्री' के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाती है। इसकी 9 किलोग्राम की क्षमता बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त है। इसमें AI Energy Mode दिया गया है जो बिजली की बचत को 70% तक बढ़ा सकता है। साथ ही, इसका Super Speed फीचर आपके समय की बचत करता है, जिससे व्यस्त जीवनशैली में कपड़े धोना आसान हो जाता है।
क्यों खरीदें
Super Speed Wash
लंबी मोटर लाइफ
बाहर से कॉम्पैक्ट होने के बावजूद अंदर ड्रम में ज्यादा जगह
AI EcoBubble™
क्यों खोजें विकल्प
सॉफ्टवेयर निर्भरता
बजट मॉडल्स से थोड़ी ज्यादा
4. LG Smart Choice, 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
LG 9 Kg 5-Star (FHP1209Z5M) अपनी इंटेलिजेंट AI DD™ तकनीक के लिए जानी जाती है। यह मशीन न केवल कपड़ों का वजन बताती है, बल्कि उनके फैब्रिक की कोमलता को सेंस करके ड्रम के मूवमेंट (6 Motion DD) को अपने आप एडजस्ट करती है। इसका Middle Black फिनिश इसे बहुत ही प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।
क्यों खरीदें
AI DD™ तकनीक
6 Motion Direct Drive
Silent & Stable
LG ThinQ App
Stainless Steel Lifters
क्यों खोजें विकल्प
बहुत मोटे कपड़े सूखने में थोड़ा ज्यादा समय
इसे फिट करने के लिए पीछे की तरफ ड्रेनेज पाइप के लिए सही स्पेसिंग की जरूरत
5. Godrej 9 Kg 5 Star AI Powered, Steam Wash, Digi Inverter Motor, Steam Wash, 1400 RPM Spin Motor, Add To Wash, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON ZUS 9014 5.0 IDCRM GLWH, Glacial White)
गोदरेज की यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड मशीन बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है। 31,990 रुपए की आकर्षक कीमत पर यह AI तकनीक और Steam Wash जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, जो आमतौर पर महंगे ब्रांड्स में मिलती हैं। इसका ग्लेशियल व्हाइट फिनिश और 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।
क्यों खरीदें
AI पावर्ड
जिद्दी दागों को हटाने और कपड़ों को कीटाणुमुक्त करने के लिए बेहतरीन
हाई स्पिन स्पीड
धुलाई के दौरान भूले हुए कपड़ों को बीच में डालने की सुविधा
बजट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
यूजर रेटिंग थोड़ी कम
सीमित प्रोग्राम
वाई-फाई या ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं
6. Whirlpool 9 Kg 5 Star Bloomwash Pro Fully-Automatic Top Loading Washing Machine - Built In Heater (360 BW PRO H 9.0 MIDNIGHT GREY 10YMW)
Whirlpool 9 Kg Bloomwash Pro एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो अपने 6th Sense Technology के लिए जानी जाती है। 21,249 रुपए की कीमत पर यह उन बड़े परिवारों के लिए सबसे किफायती विकल्पों में से एक है जिन्हें बेडशीट और भारी कपड़े धोने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। इसमें लगा इन-बिल्ट हीटर कपड़ों को कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद करता है।
क्यों खरीदें
बजट फ्रेंडली
6th Sense Technology
ZPF (Zero Pressure Fill) Technology
Hexa Bloom Impeller
In-Built Heater
क्यों खोजें विकल्प
740 RPM स्पिन स्पीड काफी कम
फ्रंट लोड मशीनों के मुकाबले पानी का ज्यादा उपयोग
7. Samsung Smart Choice 9 kg, 5 Star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG6U24ASTL, NAVY)
सैमसंग की यह Smart Choice सीरीज मशीन 2026 के सबसे आधुनिक मॉडल्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गहरा Navy रंग और SpaceMax™ टेक्नोलॉजी है, जो मशीन का बाहरी आकार बढ़ाए बिना अंदर कपड़े धोने के लिए ज्यादा जगह प्रदान करती है। इसमें मौजूद AI Control आपकी धोने की आदतों को याद रखता है और स्मार्ट सुझाव देता है।
क्यों खरीदें
Super Speed
AI Energy Mode
Less Microfiber Cycle
23 वॉश प्रोग्राम
Hygiene Steam
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगी
इस पर धूल और उंगलियों के निशान सफेद मशीनों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे सकते
