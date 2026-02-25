Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बिजली बिल की टेंशन होगी आधी! घर लाएं ये टॉप रेटेड 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें, Amazon सेल में मची है लूट

Feb 25, 2026 06:10 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अमेजन पर 2026 की ये टॉप-रेटेड 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें लेटेस्ट AI तकनीक और बेहतरीन ऊर्जा बचत के साथ आती हैं, जो बड़े परिवारों के लिए शानदार धुलाई सुनिश्चित करती हैं। इन बेस्ट-सेलर मॉडल्स पर मिल रहे भारी डिस्काउंट और स्मार्ट फीचर्स इन्हें भारतीय घरों के लिए 2026 का सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अमेज़न पर 2026 की Best Seller 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें आधुनिक तकनीक, ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट फीचर्स का एक बेहतरीन संगम पेश कर रही हैं। भारतीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सैमसंग, एलजी और बॉश जैसे बड़े ब्रांड्स ने ऐसी मशीनें उतारी हैं जो न केवल बिजली बचाती हैं, बल्कि कपड़ों की उम्र भी बढ़ाती हैं।

बिजली बिल की टेंशन होगी आधी! घर लाएं ये टॉप रेटेड 9kg 5-Star वॉशिंग मशीनें, Amazon सेल में मची है लूट

इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत इनका AI-पावर्ड होना है। ये मशीनें कपड़ों के वजन और उनके फैब्रिक की कोमलता को खुद पहचान लेती हैं और उसी के अनुसार पानी का तापमान, डिटर्जेंट की मात्रा और ड्रम के घूमने की गति तय करती हैं। 9kg की बड़ी क्षमता इसे उन परिवारों के लिए आदर्श बनाती है जहाँ भारी कपड़े जैसे कंबल, पर्दे और बेडशीट की धुलाई अक्सर होती रहती है।

5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर के कारण ये मशीनें बहुत ही कम शोर करती हैं और बिजली के बिल में भी भारी कटौती करती हैं। Steam Wash फीचर 2026 में एक स्टैंडर्ड बन चुका है, जो 99.9% कीटाणुओं को मारकर गहरी सफाई सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, Wi-Fi कनेक्टिविटी के जरिए आप अपने स्मार्टफोन से ही धुलाई को कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं।

IFB 9 Kg Executive SXN एक भविष्य की तकनीक वाली मशीन है जो Artificial Intelligence से लैस है। यह मशीन न केवल कपड़ों का वजन समझती है, बल्कि उनके फैब्रिक को पहचानकर सबसे सटीक वॉश साइकिल चुनती है। इसकी 9 Swirl Wash तकनीक हाथों से की जाने वाली धुलाई जैसा अहसास देती है, जिससे कपड़ों की चमक बनी रहती है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वॉरंटी
4 साल पूरी मशीन पर, 10 साल मोटर पर, 10 साल स्पेयर सपोर्ट
स्पिन स्पीड
1400 RPM
स्मार्ट फीचर्स
WiFi, Alexa/Google Voice, My IFB App
मुख्य तकनीक
9 Swirl Wash, AI Powered, PowerSteam®

क्यों खरीदें

...

Aqua Energie

...

AI & Smart Control

...

रेशमी साड़ियों और नाजुक कपड़ों के लिए यह दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉश प्रोग्राम

...

Steam Refresh

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ी महंगी

...

सर्विस अन्य लोकल ब्रांड्स की तुलना में थोड़ी प्रीमियम

Bosch 9 kg 5-Star फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट है जो AI Active Water Plus तकनीक के साथ आता है। यह मशीन 256 लेवल की लोड सेंसिंग का उपयोग करती है, जिससे यह पानी की एक-एक बूंद का हिसाब रखती है। इसका Eco Silence Drive मोटर इसे अन्य मशीनों के मुकाबले काफी शांत और टिकाऊ बनाता है।

Specifications

ड्रम मटेरियल
वेरिओ-ड्रम
वॉश प्रोग्राम
14 प्रोग्राम
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वॉरंटी
2 साल प्रोडक्ट पर, 12 साल मोटर पर
मोटर टाइप
इको साइलेंस ड्राइव

क्यों खरीदें

...

Anti-Stain Technology

...

बेहद शांत

...

AI Active Water Plus

...

Hygiene Steam

...

धुलाई के बाद कपड़े आपस में कम उलझते

क्यों खोजें विकल्प

...

1200 RPM

...

Wi-Fi या ऐप कंट्रोल का अभाव

सैमसंग की यह मशीन 'स्मार्ट लॉन्ड्री' के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाती है। इसकी 9 किलोग्राम की क्षमता बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त है। इसमें AI Energy Mode दिया गया है जो बिजली की बचत को 70% तक बढ़ा सकता है। साथ ही, इसका Super Speed फीचर आपके समय की बचत करता है, जिससे व्यस्त जीवनशैली में कपड़े धोना आसान हो जाता है।

Specifications

हाइजीन
Hygiene Steam
धुलाई तकनीक
AI EcoBubble™, Super Speed
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi कनेक्टिविटी, SmartThings ऐप, AI Control
स्पिन स्पीड
1400 RPM

क्यों खरीदें

...

Super Speed Wash

...

लंबी मोटर लाइफ

...

बाहर से कॉम्पैक्ट होने के बावजूद अंदर ड्रम में ज्यादा जगह

...

AI EcoBubble™

क्यों खोजें विकल्प

...

सॉफ्टवेयर निर्भरता

...

बजट मॉडल्स से थोड़ी ज्यादा

LG 9 Kg 5-Star (FHP1209Z5M) अपनी इंटेलिजेंट AI DD™ तकनीक के लिए जानी जाती है। यह मशीन न केवल कपड़ों का वजन बताती है, बल्कि उनके फैब्रिक की कोमलता को सेंस करके ड्रम के मूवमेंट (6 Motion DD) को अपने आप एडजस्ट करती है। इसका Middle Black फिनिश इसे बहुत ही प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है।

Specifications

स्पिन स्पीड
1200 RPM
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi कनेक्टिविटी,
हाइजीन
Steam Wash
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
मोटर टाइप
Inverter Direct Drive
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार

क्यों खरीदें

...

AI DD™ तकनीक

...

6 Motion Direct Drive

...

Silent & Stable

...

LG ThinQ App

...

Stainless Steel Lifters

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत मोटे कपड़े सूखने में थोड़ा ज्यादा समय

...

इसे फिट करने के लिए पीछे की तरफ ड्रेनेज पाइप के लिए सही स्पेसिंग की जरूरत

गोदरेज की यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड मशीन बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है। 31,990 रुपए की आकर्षक कीमत पर यह AI तकनीक और Steam Wash जैसी सुविधाएं प्रदान करती है, जो आमतौर पर महंगे ब्रांड्स में मिलती हैं। इसका ग्लेशियल व्हाइट फिनिश और 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाती है।

Specifications

वॉरंटी
2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल मोटर पर
खास तकनीक
AI पावर्ड सेंसिंग और स्टीम वॉश
वॉश प्रोग्राम
12 प्रोग्राम
मोटर
डिजी इन्वर्टर मोटर
स्पिन स्पीड
1400 RPM
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार

क्यों खरीदें

...

AI पावर्ड

...

जिद्दी दागों को हटाने और कपड़ों को कीटाणुमुक्त करने के लिए बेहतरीन

...

हाई स्पिन स्पीड

...

धुलाई के दौरान भूले हुए कपड़ों को बीच में डालने की सुविधा

...

बजट फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

यूजर रेटिंग थोड़ी कम

...

सीमित प्रोग्राम

...

वाई-फाई या ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं

Whirlpool 9 Kg Bloomwash Pro एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है जो अपने 6th Sense Technology के लिए जानी जाती है। 21,249 रुपए की कीमत पर यह उन बड़े परिवारों के लिए सबसे किफायती विकल्पों में से एक है जिन्हें बेडशीट और भारी कपड़े धोने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। इसमें लगा इन-बिल्ट हीटर कपड़ों को कीटाणुओं से मुक्त रखने में मदद करता है।

Specifications

खास तकनीक
6th Sense, Hexa Bloom Impeller, ZPF Technology
वॉरंटी
3 साल पूरी मशीन पर, 10 साल मोटर पर
वॉश प्रोग्राम
12
स्पिन स्पीड
740 RPM
हीटर
इन-बिल्ट हीटर
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार

क्यों खरीदें

...

बजट फ्रेंडली

...

6th Sense Technology

...

ZPF (Zero Pressure Fill) Technology

...

Hexa Bloom Impeller

...

In-Built Heater

क्यों खोजें विकल्प

...

740 RPM स्पिन स्पीड काफी कम

...

फ्रंट लोड मशीनों के मुकाबले पानी का ज्यादा उपयोग

सैमसंग की यह Smart Choice सीरीज मशीन 2026 के सबसे आधुनिक मॉडल्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका गहरा Navy रंग और SpaceMax™ टेक्नोलॉजी है, जो मशीन का बाहरी आकार बढ़ाए बिना अंदर कपड़े धोने के लिए ज्यादा जगह प्रदान करती है। इसमें मौजूद AI Control आपकी धोने की आदतों को याद रखता है और स्मार्ट सुझाव देता है।

Specifications

वॉरंटी
2 साल पूरी मशीन पर, 20 साल मोटर पर
स्पिन स्पीड
1400 RPM
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi, SmartThings App, AI Control
धुलाई प्रोग्राम
23 वॉश प्रोग्राम

क्यों खरीदें

...

Super Speed

...

AI Energy Mode

...

Less Microfiber Cycle

...

23 वॉश प्रोग्राम

...

Hygiene Steam

क्यों खोजें विकल्प

...

काफी महंगी

...

इस पर धूल और उंगलियों के निशान सफेद मशीनों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे सकते

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।