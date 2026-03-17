भारी बिजली बिल से छुटकारा, ये हैं भारत के टॉप 5-स्टार इनवर्टर AC, जो लेते हैं पंखे जितनी बिजली
2026 के टॉप 5-स्टार इन्वर्टर एसी AI-संचालित कूलिंग और कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आते हैं, जो भीषण गर्मी में भी बिजली के बिल को 50% तक कम रखते हैं। ये प्रीमियम मॉडल्स न केवल तेज कूलिंग प्रदान करते हैं, बल्कि वाई-फाई और स्मार्ट ऐप कंट्रोल के जरिए आपके एसी चलाने के अनुभव को पूरी तरह ऑटोमैटिक बना देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 के टॉप-रेटेड 5-स्टार इन्वर्टर एसी मॉडल्स, जैसे कि LG 1.5 Ton 5 Star AI DUAL Inverter, Panasonic 1.5 Ton 5 Star Smart AC, और Daikin 1.5 Ton 5 Star Inverter AC, बेहतरीन ऊर्जा दक्षता और प्रीमियम कूलिंग का सही संतुलन प्रदान करते हैं। ये मॉडल्स AI-संचालित सेंसर्स और 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आते हैं, जो कमरे के तापमान और भीड़ के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करके बिजली के बिल में 50% तक की बचत कर सकते हैं। जहाँ Haeir, LG और Panasonic वाई-फाई और ऐप कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स में आगे हैं, वहीं Daikin अपनी Dew Clean तकनीक और बेहद शांत ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, जो कम खर्च में एक आरामदायक और आधुनिक अनुभव सुनिश्चित करते हैं।
1. Haier 1.5 Ton 5 Star Triple Inverter Split AC (4850 W, Copper, 7 in 1 Convertible, 4-Way Swing, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 60°C, 20 Mtr. Air Throw - HSU18K-PYSS5BN-INV, White)
Haier 1.5 Ton 5 Star Triple Inverter AC मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए एक प्रीमियम विकल्प है। इसकी 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 40% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देती है। इसमें Frost Self Clean फीचर दिया गया है, जो मात्र 21 मिनट में इंडोर यूनिट की गंदगी साफ कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपरसोनिक कूलिंग
सेल्फ क्लीनिंग
4-वे स्विंग
मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
बीईई (BEE) रेटिंग बदलाव
अनिवार्य सर्विस
2. LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE3, White)
LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter AC में VIRAAT मोड दिया गया है जो 110% तक की कूलिंग क्षमता प्रदान करता है। इसका Ocean Black Protection कंडेनसर को जंग और प्रदूषण से बचाता है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। यह बिना स्टेबलाइजर के भी 120V-290V के बीच आसानी से काम कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली कूलिंग
स्मार्ट डायग्नोसिस
टिकाऊपन
ADC सेंसर्स
क्यों खोजें विकल्प
रेटिंग बदलाव
नॉन वाई-फाई मॉडल
3. Carrier 1.5 Ton 5 Star Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean and PM 2.5 Filter, New BEE rated, ESTER EDGE Gxi-CAI18EE5R36F0, White)
Carrier 1.5 Ton 5 Star Flexicool Inverter AC अपनी Flexicool 6-in-1 तकनीक के लिए जाना जाता है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की अनुमति देती है, जिससे 50% तक बिजली की बचत हो सकती है। इसमें एक Smart Energy Display दिया गया है जो आपको रीयल-टाइम में बिजली की खपत दिखाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंस्टा कूल
एंटी-कोरोशन कोटिंग
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
ऑटो क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे एयर डायरेक्शनल कंट्रोल
इंस्टालेशन चार्ज
4. Cruise 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC with PM2.5 Air Purification (100% Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling & Energy Saving, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, Model, CWCVBK-VQ3D185, White)
Cruise 1.5 Ton 5 Star Inverter AC अपनी VarioQool Inverter तकनीक के साथ आता है, जो जरूरत के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करके बिजली बचाता है। इसका Matt Finish डिजाइन इसे देखने में बहुत प्रीमियम बनाता है। यह एसी 50°C की गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग देने और PM 2.5 फिल्टर के जरिए हवा को शुद्ध करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
एंटी-रस्ट तकनीक
फास्ट कूलिंग
मैट व्हाइट फिनिश धूल के निशानों को छुपाता
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा ज्यादा आवाज
सर्विस नेटवर्क छोटे शहरों में थोड़ा सीमित
5. Midea 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,New BEE Rated,Santis Max RYL-MAI18SR5R36F0,White)
Midea 1.5 Ton 5 Star Inverter AC मध्यम आकार के कमरों (111-150 वर्ग फुट) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसकी 6-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक आपको अपनी जरूरत और मौसम के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे 50% तक बिजली की बचत हो सकती है। इसमें Turbo Mode दिया गया है जो कमरे को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कूलिंग
3X एयर केयर
टिकाऊपन
स्टेबलाइजर-फ्री
क्यों खोजें विकल्प
एयर थ्रो थोड़ा कम
अधिकृत तकनीशियन से ही इंस्टालेशन कराना जरूरी
6. Voltas 185V Vectra CAR 1.5 ton 5 star inverter Split AC|4-IN-1 Adjustable mode|Energy Efficient|High ambient Cooling-cools even at 52°C|Anti dust filter with Anti-microbial coating|Copper Coil|White
Voltas 1.5 Ton 5 Star Vectra CAR मध्यम आकार के कमरों के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें 4-इन-1 एडजस्टेबल मोड दिया गया है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता बदलने की सुविधा देता है, जिससे बिजली की बचत होती है। इसकी Anti-microbial कोटिंग हवा से कीटाणुओं को दूर रखकर आपको स्वस्थ हवा प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई एम्बिएंट कूलिंग
फिल्ट्रेशन
डिजिटल डिस्प्ले
कम रखरखाव
क्यों खोजें विकल्प
शोर स्तर थोड़ा अधिक
BEE रेटिंग बदलाव
7. Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Even at 52°C, Anti Corrosion Coating, Copper, PM 2.5 Filter, White, GLS18I5KWGGW)
Lloyd 1.5 Ton 5 Star Inverter AC मध्यम आकार के कमरों (160 वर्ग फुट तक) के लिए एक शानदार विकल्प है। इसकी 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट करने की अनुमति देती है। इसमें 4 मीटर लंबा एयर थ्रो दिया गया है, जो कमरे के हर कोने तक ठंडक पहुँचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गोल्डन फिन इवेपोरेटर
शांत ऑपरेशन
टर्बो कूल
स्टेबलाइजर-फ्री
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे एयर स्विंग
BEE रेटिंग बदलाव
8. Godrej 1 Ton 5 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-in-1 Convertible Cooling, Self Clean, Inverter Split AC (Copper, Heavy-Duty Cooling at 52° Celcius, AC 1T EI 12IINV5R32-WWR, White)
Godrej 1 Ton 5 Star Inverter AC उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बिजली की बचत के साथ-साथ लंबे समय तक चलने वाला भरोसा चाहते हैं। इसकी 5-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक आपको कूलिंग को 40% से 110% के बीच एडजस्ट करने की सुविधा देती है। इसके रिमोट में लगा सेंसर आपके आसपास के तापमान को महसूस करके कूलिंग को सेट करता है, जिसे i-Sense Technology कहा जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
व्यापक वारंटी
स्मार्ट कूलिंग
सेल्फ क्लीन
टिकाऊपन
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों के लिए पर्याप्त नहीं
BEE रेटिंग बदलाव
1. इन्वर्टर एसी एक दिन में कितनी यूनिट खर्च करता है?
एक 1.5 टन का 5-स्टार इन्वर्टर एसी औसतन 0.7 से 1.0 यूनिट प्रति घंटा खर्च करता है। अगर आप इसे दिन में 8 घंटे चलाते हैं, तो यह लगभग 6 से 8 यूनिट खर्च करेगा।
ध्यान दें: बिजली की खपत आपके कमरे के तापमान, एसी की सेटिंग (जैसे 24°C) और बाहर की गर्मी पर निर्भर करती है।
2. इन्वर्टर एसी के क्या फायदे और नुकसान हैं?
फायदे: बिजली की बचत: यह नॉन-इन्वर्टर एसी के मुकाबले 30-50% कम बिजली खाता है।
सटीक कूलिंग: यह कमरे के तापमान को स्थिर रखता है, जिससे बार-बार गर्मी या ज्यादा ठंडक महसूस नहीं होती।
कम शोर: इसका कंप्रेसर बहुत शांत चलता है।
नुकसान: महंगी कीमत: इसे खरीदने की शुरुआती लागत ज्यादा होती है।
मरम्मत का खर्च: इसके सर्किट खराब होने पर मरम्मत महंगी पड़ती है।
3. इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, कौन सा सबसे अच्छा है?
आज के समय में इन्वर्टर एसी सबसे अच्छा है।
यदि आपका एसी दिन में 4 घंटे से ज्यादा चलता है, तो इन्वर्टर एसी ही लें क्योंकि यह बिजली के बिल में होने वाली बचत से अपनी अतिरिक्त कीमत वसूल कर लेता है। नॉन-इन्वर्टर एसी अब पुराने हो चुके हैं और बहुत ज्यादा बिजली खर्च करते हैं।
4. इनवर्टर कितने घंटे में चार्ज हो जाता है?
घर के इनवर्टर की बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में आमतौर पर 8 से 12 घंटे का समय लगता है।
यह आपकी बैटरी की क्षमता और इनवर्टर के चार्जिंग करंट पर निर्भर करता है। ट्यूबलर बैटरी को चार्ज होने में फ्लैट प्लेट बैटरी के मुकाबले थोड़ा अधिक समय लग सकता है
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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