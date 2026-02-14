4-Burner Gas Stove लेना है? Amazon पर ये हैं ₹12k के अंदर बेस्ट ऑप्शंस, देखें टॉप 5 मॉडल्स की लिस्ट

Follow Us on

अमेज़न पर 12,000 रुपये से कम में उपलब्ध ये 4-बर्नर गैस स्टोव बड़े परिवारों के लिए खाना पकाने के समय को आधा कर देते हैं। प्रीमियम टफन ग्लास और ब्रास बर्नर्स जैसे शानदार फीचर्स के साथ, ये चूल्हे बजट और स्टाइल दोनों में बेजोड़ हैं।

बड़े परिवारों के लिए रसोई की भागदौड़ कम करना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अमेज़न पर उपलब्ध 4-बर्नर गैस स्टोव इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। 12,000 रुपये के किफायती बजट में ये चूल्हे न केवल आपके समय की बचत करते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक भी देते हैं।

इन 4-बर्नर वाले चूल्हों को "बड़े परिवार का वरदान" इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक साथ दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाई जा सकती है, जिससे खाना पकाने का समय लगभग 50% तक कम हो जाता है। तकनीकी रूप से, ये स्टोव 7mm से 8mm मोटे टफन ग्लास के साथ आते हैं, जो अत्यधिक गर्मी और भारी बर्तनों का भार आसानी से सह सकते हैं। इनके हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर्स गैस की खपत को कम करते हुए तेज और समान आंच प्रदान करते हैं।

अमेजन पर Sujata, Elica, और Milton जैसे टॉप ब्रांड्स के मॉडल्स में ऑटो-इग्निशन और लिफ्टेबल बर्नर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे माचिस की जरूरत खत्म हो जाती है और चूल्हे के नीचे की सफाई करना बेहद आसान हो जाता है। यदि आप भी अपने पुराने 2 या 3-बर्नर चूल्हे से परेशान हैं, तो अमेज़न की सेल और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर12,000 रुपये के अंदर एक टिकाऊ और शानदार 4-बर्नर गैस स्टोव घर ला सकते हैं। इसकी मजबूती और फीचर्स आपको वाकई हैरान कर देंगे।

आज के भागदौड़ भरे जीवन और बड़े परिवारों के लिए रसोई में समय बचाना एक बड़ी चुनौती है। 4-बर्नर गैस स्टोव इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। अमेज़न पर 12,000 रुपये के अंदर आने वाले ये चूल्हे न केवल आपके खाना पकाने के समय को 40-50% तक कम कर देते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक भी देते हैं। इनमें टफन ग्लास, हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर और ऑटो-इग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो सुरक्षा और सुविधा का बेजोड़ संगम हैं।

Specifications बर्नर टाइप 4 जंबो फोर्ज्ड ब्रास बर्नर्स वारंटी 9 साल की लंबी वारंटी प्रमाणन ISI प्रमाणित खास फीचर 360° रोटेटिंग नोजल और स्मूथ-ग्रिप नॉब्स क्यों खरीदें अतुलनीय वारंटी बेहद मजबूत बॉडी SABAF वाल्व 5G फोर्ज्ड ब्रास बर्नर क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन स्टील फिनिश थोड़ा साधारण

यह एक स्टाइलिश और स्लिम-लाइन डिज़ाइन वाला गैस चूल्हा है। यह विशेष रूप से उन आधुनिक किचन के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ जगह कम है लेकिन जरूरतें ज़्यादा। 10,000 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 47% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 5,283 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस बजट श्रेणी के सबसे किफायती 4-बर्नर विकल्पों में से एक बनाता है।

Specifications मटेरियल ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास टॉप और मेटल फ्रेम बर्नर का प्रकार 4 हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर कॉन्फ़िगरेशन 1 जंबो, 2 मीडियम, 1 छोटा बर्नर वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें किफायती कीमत जंबो बर्नर प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास मैट इनेमल पैन सपोर्ट कॉम्पैक्ट डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन जगह की कमी

मिल्टन एलीट मॉडल एक हब टॉप डिज़ाइन वाला चूल्हा है। इसका मतलब है कि यह सामान्य गैस स्टोव की तुलना में काफी पतला है और आपके किचन काउंटर पर बहुत ही प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है। 17,999 रुपये की कीमत वाला यह स्टोव अमेज़न पर 56% के बड़े डिस्काउंट के बाद केवल 7,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications बर्नर टाइप 4 हाई-एफिशिएंसी ब्रास बॉडी फ्रेम पाउडर-कोटेड स्टील इग्निशन मैनुअल प्रमाणन ISI मार्क क्यों खरीदें अल्ट्रा-ड्यूरेबल ग्लास मजबूत पैन सपोर्ट ISI प्रमाणित ज्यादा स्पेस एंटी-स्किड पैर क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन 1 साल की वारंटी ग्लास का रखरखाव

BLOWHOT का यह Quartz 4-Burner मॉडल अपने हाइब्रिड डिज़ाइन के लिए मशहूर है। इसे आप किचन काउंटर के ऊपर भी रख सकते हैं और चाहें तो हॉब की तरह फिट भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो-इग्निशन और SABAF गैस वाल्व है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्रदान करता है।

Specifications ग्लास टॉप प्रीमियम टफन ग्लास वारंटी 5 साल प्रमाणन ISI प्रमाणित सर्विस नेटवर्क भारत भर में 500+ सर्विस सेंटर्स क्यों खरीदें ऑटो-इग्निशन शानदार वारंटी SABAF गैस वाल्व टॉर्नेडो ब्रास बर्नर्स अल्ट्रा स्लिम बॉडी क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक चूल्हों की सफाई करते समय थोड़ी सावधानी

ग्लेन भारतीय बाजार में अपने टिकाऊ और सुरक्षित किचन उपकरणों के लिए जाना जाता है। यह Apex CT4B55BLBB मॉडल एक क्लासिक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला चूल्हा है। 8,795 रुपये की MRP वाला यह शानदार स्टोव अमेज़न पर 45% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 4,794 रुपये में मिल रहा है, जो इसे 5,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छे 4-बर्नर विकल्पों में से एक बनाता है।

Specifications बर्नर टाइप 4 हाई-एफिशिएंसी ब्रास नोजल 360 डिग्री घूमने वाला रिवॉल्विंग इनलेट नोजल पैन सपोर्ट एक्स्ट्रा मजबूत और टिकाऊ पैन सपोर्ट क्यों खरीदें पैसा वसूल डील हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर मजबूत बनावट सफाई में आसान ISI प्रमाणित क्यों खोजें विकल्प मैनुअल इग्निशन पारंपरिक लुक वाला चूल्हा

यदि आप 3,500 रुपये से भी कम खर्च करके अपनी रसोई को 4-बर्नर पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बना है। यह एक मैनुअल इग्निशन वाला स्टोव है जो ब्लैक ग्लास टॉप के साथ आता है। 6,199 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 49% डिस्काउंट के बाद केवल 3,149 रुपये में मिल रहा है।

Specifications ग्लास की मोटाई 6mm टफन ग्लास बर्नर का प्रकार 4 ब्रास प्लेटेड CI बर्नर्स इग्निशन मैनुअल वारंटी 1 साल की निर्माता वारंटी क्यों खरीदें अत्यधिक किफायती मजबूत ग्लास कम गैस की खपत में तेज़ आंच हीट रेजिस्टेंट नॉब्स मजबूत पैन सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प ब्रास प्लेटेड CI बर्नर जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल केवल 1 साल की वारंटी

यह मॉडल ग्लास और स्टेनलेस स्टील का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें ब्लैक टफन ग्लास के साथ-साथ एक मजबूत स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दिया गया है, जो इसे मजबूती और स्टाइल दोनों प्रदान करता है। 11,490 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 43% डिस्काउंट के बाद मात्र 6,590 रुपये में मिल रहा है।

Specifications र्नर टाइप 4 हाई-क्वालिटी ब्रास इग्निशन ऑटो-इग्निशन पैन सपोर्ट यूरो-कोटेड वारंटी 7 साल क्यों खरीदें 7 साल की ग्लास वारंटी 2-स्टेप ऑटो इग्निशन प्रीमियम फिनिश अलग-अलग साइज के बर्नर अतिरिक्त मजबूती क्यों खोजें विकल्प ऑटो-इग्निशन बटन बाईं तरफ सिल्वर स्टेनलेस स्टील वाले हिस्सों पर तेल के छींटे काले ग्लास के मुकाबले जल्दी दिखाई दे सकते हैं 7 साल की वारंटी ग्लास के टूटने पर है, उसके रंग बदलने (Discoloration) पर नहीं

