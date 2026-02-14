Hindustan Hindi News
4-Burner Gas Stove लेना है? Amazon पर ये हैं ₹12k के अंदर बेस्ट ऑप्शंस, देखें टॉप 5 मॉडल्स की लिस्ट

Feb 14, 2026 02:30 pm IST
अमेज़न पर 12,000 रुपये से कम में उपलब्ध ये 4-बर्नर गैस स्टोव बड़े परिवारों के लिए खाना पकाने के समय को आधा कर देते हैं। प्रीमियम टफन ग्लास और ब्रास बर्नर्स जैसे शानदार फीचर्स के साथ, ये चूल्हे बजट और स्टाइल दोनों में बेजोड़ हैं।

बड़े परिवारों के लिए रसोई की भागदौड़ कम करना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अमेज़न पर उपलब्ध 4-बर्नर गैस स्टोव इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। 12,000 रुपये के किफायती बजट में ये चूल्हे न केवल आपके समय की बचत करते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक भी देते हैं।

इन 4-बर्नर वाले चूल्हों को "बड़े परिवार का वरदान" इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक साथ दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाई जा सकती है, जिससे खाना पकाने का समय लगभग 50% तक कम हो जाता है। तकनीकी रूप से, ये स्टोव 7mm से 8mm मोटे टफन ग्लास के साथ आते हैं, जो अत्यधिक गर्मी और भारी बर्तनों का भार आसानी से सह सकते हैं। इनके हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर्स गैस की खपत को कम करते हुए तेज और समान आंच प्रदान करते हैं।

अमेजन पर Sujata, Elica, और Milton जैसे टॉप ब्रांड्स के मॉडल्स में ऑटो-इग्निशन और लिफ्टेबल बर्नर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे माचिस की जरूरत खत्म हो जाती है और चूल्हे के नीचे की सफाई करना बेहद आसान हो जाता है। यदि आप भी अपने पुराने 2 या 3-बर्नर चूल्हे से परेशान हैं, तो अमेज़न की सेल और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर12,000 रुपये के अंदर एक टिकाऊ और शानदार 4-बर्नर गैस स्टोव घर ला सकते हैं। इसकी मजबूती और फीचर्स आपको वाकई हैरान कर देंगे।

आज के भागदौड़ भरे जीवन और बड़े परिवारों के लिए रसोई में समय बचाना एक बड़ी चुनौती है। 4-बर्नर गैस स्टोव इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। अमेज़न पर 12,000 रुपये के अंदर आने वाले ये चूल्हे न केवल आपके खाना पकाने के समय को 40-50% तक कम कर देते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक भी देते हैं। इनमें टफन ग्लास, हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर और ऑटो-इग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो सुरक्षा और सुविधा का बेजोड़ संगम हैं।

Specifications

बर्नर टाइप
4 जंबो फोर्ज्ड ब्रास बर्नर्स
वारंटी
9 साल की लंबी वारंटी
प्रमाणन
ISI प्रमाणित
खास फीचर
360° रोटेटिंग नोजल और स्मूथ-ग्रिप नॉब्स

क्यों खरीदें

...

अतुलनीय वारंटी

...

बेहद मजबूत बॉडी

...

SABAF वाल्व

...

5G फोर्ज्ड ब्रास बर्नर

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल इग्निशन

...

स्टील फिनिश थोड़ा साधारण

यह एक स्टाइलिश और स्लिम-लाइन डिज़ाइन वाला गैस चूल्हा है। यह विशेष रूप से उन आधुनिक किचन के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ जगह कम है लेकिन जरूरतें ज़्यादा। 10,000 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 47% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 5,283 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस बजट श्रेणी के सबसे किफायती 4-बर्नर विकल्पों में से एक बनाता है।

Specifications

मटेरियल
ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास टॉप और मेटल फ्रेम
बर्नर का प्रकार
4 हाई-एफिशिएंसी ब्रास
बर्नर कॉन्फ़िगरेशन
1 जंबो, 2 मीडियम, 1 छोटा बर्नर
वारंटी
2 साल की प्रोडक्ट वारंटी

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत

...

जंबो बर्नर

...

प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास

...

मैट इनेमल पैन सपोर्ट

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल इग्निशन

...

जगह की कमी

मिल्टन एलीट मॉडल एक हब टॉप डिज़ाइन वाला चूल्हा है। इसका मतलब है कि यह सामान्य गैस स्टोव की तुलना में काफी पतला है और आपके किचन काउंटर पर बहुत ही प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है। 17,999 रुपये की कीमत वाला यह स्टोव अमेज़न पर 56% के बड़े डिस्काउंट के बाद केवल 7,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications

बर्नर टाइप
4 हाई-एफिशिएंसी ब्रास
बॉडी फ्रेम
पाउडर-कोटेड स्टील
इग्निशन
मैनुअल
प्रमाणन
ISI मार्क

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा-ड्यूरेबल ग्लास

...

मजबूत पैन सपोर्ट

...

ISI प्रमाणित

...

ज्यादा स्पेस

...

एंटी-स्किड पैर

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल इग्निशन

...

1 साल की वारंटी

...

ग्लास का रखरखाव

BLOWHOT का यह Quartz 4-Burner मॉडल अपने हाइब्रिड डिज़ाइन के लिए मशहूर है। इसे आप किचन काउंटर के ऊपर भी रख सकते हैं और चाहें तो हॉब की तरह फिट भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो-इग्निशन और SABAF गैस वाल्व है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्रदान करता है।

Specifications

ग्लास टॉप
प्रीमियम टफन ग्लास
वारंटी
5 साल
प्रमाणन
ISI प्रमाणित
सर्विस नेटवर्क
भारत भर में 500+ सर्विस सेंटर्स

क्यों खरीदें

...

ऑटो-इग्निशन

...

शानदार वारंटी

...

SABAF गैस वाल्व

...

टॉर्नेडो ब्रास बर्नर्स

...

अल्ट्रा स्लिम बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी अधिक

...

चूल्हों की सफाई करते समय थोड़ी सावधानी

ग्लेन भारतीय बाजार में अपने टिकाऊ और सुरक्षित किचन उपकरणों के लिए जाना जाता है। यह Apex CT4B55BLBB मॉडल एक क्लासिक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला चूल्हा है। 8,795 रुपये की MRP वाला यह शानदार स्टोव अमेज़न पर 45% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 4,794 रुपये में मिल रहा है, जो इसे 5,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छे 4-बर्नर विकल्पों में से एक बनाता है।

Specifications

बर्नर टाइप
4 हाई-एफिशिएंसी ब्रास
नोजल
360 डिग्री घूमने वाला रिवॉल्विंग इनलेट नोजल
पैन सपोर्ट
एक्स्ट्रा मजबूत और टिकाऊ पैन सपोर्ट

क्यों खरीदें

...

पैसा वसूल डील

...

हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर

...

मजबूत बनावट

...

सफाई में आसान

...

ISI प्रमाणित

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल इग्निशन

...

पारंपरिक लुक वाला चूल्हा

यदि आप 3,500 रुपये से भी कम खर्च करके अपनी रसोई को 4-बर्नर पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बना है। यह एक मैनुअल इग्निशन वाला स्टोव है जो ब्लैक ग्लास टॉप के साथ आता है। 6,199 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 49% डिस्काउंट के बाद केवल 3,149 रुपये में मिल रहा है।

Specifications

ग्लास की मोटाई
6mm टफन ग्लास
बर्नर का प्रकार
4 ब्रास प्लेटेड CI बर्नर्स
इग्निशन
मैनुअल
वारंटी
1 साल की निर्माता वारंटी

क्यों खरीदें

...

अत्यधिक किफायती

...

मजबूत ग्लास

...

कम गैस की खपत में तेज़ आंच

...

हीट रेजिस्टेंट नॉब्स

...

मजबूत पैन सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्रास प्लेटेड CI बर्नर

...

जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल

...

केवल 1 साल की वारंटी

यह मॉडल ग्लास और स्टेनलेस स्टील का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें ब्लैक टफन ग्लास के साथ-साथ एक मजबूत स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दिया गया है, जो इसे मजबूती और स्टाइल दोनों प्रदान करता है। 11,490 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 43% डिस्काउंट के बाद मात्र 6,590 रुपये में मिल रहा है।

Specifications

र्नर टाइप
4 हाई-क्वालिटी ब्रास
इग्निशन
ऑटो-इग्निशन
पैन सपोर्ट
यूरो-कोटेड
वारंटी
7 साल

क्यों खरीदें

...

7 साल की ग्लास वारंटी

...

2-स्टेप ऑटो इग्निशन

...

प्रीमियम फिनिश

...

अलग-अलग साइज के बर्नर

...

अतिरिक्त मजबूती

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-इग्निशन बटन बाईं तरफ

...

सिल्वर स्टेनलेस स्टील वाले हिस्सों पर तेल के छींटे काले ग्लास के मुकाबले जल्दी दिखाई दे सकते हैं

...

7 साल की वारंटी ग्लास के टूटने पर है, उसके रंग बदलने (Discoloration) पर नहीं

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
