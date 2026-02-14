4-Burner Gas Stove लेना है? Amazon पर ये हैं ₹12k के अंदर बेस्ट ऑप्शंस, देखें टॉप 5 मॉडल्स की लिस्ट
अमेज़न पर 12,000 रुपये से कम में उपलब्ध ये 4-बर्नर गैस स्टोव बड़े परिवारों के लिए खाना पकाने के समय को आधा कर देते हैं। प्रीमियम टफन ग्लास और ब्रास बर्नर्स जैसे शानदार फीचर्स के साथ, ये चूल्हे बजट और स्टाइल दोनों में बेजोड़ हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बड़े परिवारों के लिए रसोई की भागदौड़ कम करना एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अमेज़न पर उपलब्ध 4-बर्नर गैस स्टोव इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। 12,000 रुपये के किफायती बजट में ये चूल्हे न केवल आपके समय की बचत करते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक भी देते हैं।
इन 4-बर्नर वाले चूल्हों को "बड़े परिवार का वरदान" इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें एक साथ दाल, चावल, सब्जी और रोटी बनाई जा सकती है, जिससे खाना पकाने का समय लगभग 50% तक कम हो जाता है। तकनीकी रूप से, ये स्टोव 7mm से 8mm मोटे टफन ग्लास के साथ आते हैं, जो अत्यधिक गर्मी और भारी बर्तनों का भार आसानी से सह सकते हैं। इनके हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर्स गैस की खपत को कम करते हुए तेज और समान आंच प्रदान करते हैं।
अमेजन पर Sujata, Elica, और Milton जैसे टॉप ब्रांड्स के मॉडल्स में ऑटो-इग्निशन और लिफ्टेबल बर्नर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे माचिस की जरूरत खत्म हो जाती है और चूल्हे के नीचे की सफाई करना बेहद आसान हो जाता है। यदि आप भी अपने पुराने 2 या 3-बर्नर चूल्हे से परेशान हैं, तो अमेज़न की सेल और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर12,000 रुपये के अंदर एक टिकाऊ और शानदार 4-बर्नर गैस स्टोव घर ला सकते हैं। इसकी मजबूती और फीचर्स आपको वाकई हैरान कर देंगे।
1. Sujata Majestic Manual Ignition Gas Stove | 9 Years Warranty | Gas Stove 4 Burners Steel Body, 4 Burner Stove, SABAF, ISI Certified, LPG & PNG Compatible, Jumbo Brass Burners (Stainless Steel)
आज के भागदौड़ भरे जीवन और बड़े परिवारों के लिए रसोई में समय बचाना एक बड़ी चुनौती है। 4-बर्नर गैस स्टोव इस समस्या का सबसे सटीक समाधान हैं। अमेज़न पर 12,000 रुपये के अंदर आने वाले ये चूल्हे न केवल आपके खाना पकाने के समय को 40-50% तक कम कर देते हैं, बल्कि आपकी रसोई को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक भी देते हैं। इनमें टफन ग्लास, हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर और ऑटो-इग्निशन जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो सुरक्षा और सुविधा का बेजोड़ संगम हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय वारंटी
बेहद मजबूत बॉडी
SABAF वाल्व
5G फोर्ज्ड ब्रास बर्नर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
स्टील फिनिश थोड़ा साधारण
2. KAFF Cooktop | 4 Burners with Slim Line Design 58 CM | 1 Jumbo burner | High Efficiency Brass Burners, Black Tempered Glass | Matt Enamelled Pan Support | Black | CTRJ58-4B
यह एक स्टाइलिश और स्लिम-लाइन डिज़ाइन वाला गैस चूल्हा है। यह विशेष रूप से उन आधुनिक किचन के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ जगह कम है लेकिन जरूरतें ज़्यादा। 10,000 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 47% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 5,283 रुपये में उपलब्ध है, जो इसे इस बजट श्रेणी के सबसे किफायती 4-बर्नर विकल्पों में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
जंबो बर्नर
प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास
मैट इनेमल पैन सपोर्ट
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
जगह की कमी
3. Milton Elite Hob Top Cooktop 4 Burners LPG Gas Stove | Manual Ignition | 8mm Toughened Glass Top | ISI Certified | | 360 Degree Nozzle | Modern Premium Design | 1 Year Manufacturer's Warranty
मिल्टन एलीट मॉडल एक हब टॉप डिज़ाइन वाला चूल्हा है। इसका मतलब है कि यह सामान्य गैस स्टोव की तुलना में काफी पतला है और आपके किचन काउंटर पर बहुत ही प्रीमियम और आधुनिक लुक देता है। 17,999 रुपये की कीमत वाला यह स्टोव अमेज़न पर 56% के बड़े डिस्काउंट के बाद केवल 7,999 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-ड्यूरेबल ग्लास
मजबूत पैन सपोर्ट
ISI प्रमाणित
ज्यादा स्पेस
एंटी-स्किड पैर
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
1 साल की वारंटी
ग्लास का रखरखाव
4. BLOWHOT Auto-Ignition Premium Hybrid Design Quartz 4 Burner Gas Stove, Hybrid Hob, Toughened Glass Top, SABAF Gas Valve, 2 Years Warranty on Burner, 5 Years Warranty By Blowhot on Glass & Gas Valve
BLOWHOT का यह Quartz 4-Burner मॉडल अपने हाइब्रिड डिज़ाइन के लिए मशहूर है। इसे आप किचन काउंटर के ऊपर भी रख सकते हैं और चाहें तो हॉब की तरह फिट भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसका ऑटो-इग्निशन और SABAF गैस वाल्व है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो-इग्निशन
शानदार वारंटी
SABAF गैस वाल्व
टॉर्नेडो ब्रास बर्नर्स
अल्ट्रा स्लिम बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
चूल्हों की सफाई करते समय थोड़ी सावधानी
5. Glen Apex LPG Gas Stove 4 Burner | 6mm Thick Toughened Glass Top | Brass Burner Gas Stoves | ISI Certified Black | Drip Trays | Revolving Inlet Nozzle | 2 Year Warranty On Product (CT4B55BLBB)
ग्लेन भारतीय बाजार में अपने टिकाऊ और सुरक्षित किचन उपकरणों के लिए जाना जाता है। यह Apex CT4B55BLBB मॉडल एक क्लासिक और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन वाला चूल्हा है। 8,795 रुपये की MRP वाला यह शानदार स्टोव अमेज़न पर 45% के भारी डिस्काउंट के बाद मात्र 4,794 रुपये में मिल रहा है, जो इसे 5,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छे 4-बर्नर विकल्पों में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैसा वसूल डील
हाई-एफिशिएंसी ब्रास बर्नर
मजबूत बनावट
सफाई में आसान
ISI प्रमाणित
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इग्निशन
पारंपरिक लुक वाला चूल्हा
6. Khaitan 4B BP JIO Black Glass Manual Gas Stove (4 Burners)
यदि आप 3,500 रुपये से भी कम खर्च करके अपनी रसोई को 4-बर्नर पर अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यह मॉडल आपके लिए बना है। यह एक मैनुअल इग्निशन वाला स्टोव है जो ब्लैक ग्लास टॉप के साथ आता है। 6,199 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 49% डिस्काउंट के बाद केवल 3,149 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
मजबूत ग्लास
कम गैस की खपत में तेज़ आंच
हीट रेजिस्टेंट नॉब्स
मजबूत पैन सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ब्रास प्लेटेड CI बर्नर
जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल
केवल 1 साल की वारंटी
7. Elica 4 Burner Auto Ignition Gas Stove | 694 CT VETRO SS AI | Brass Burners | Toughened Glass Top | Stainless Steel Body | Euro Coated Pan Support | 7-Year Glass Warranty | Black & Silver
यह मॉडल ग्लास और स्टेनलेस स्टील का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसमें ब्लैक टफन ग्लास के साथ-साथ एक मजबूत स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दिया गया है, जो इसे मजबूती और स्टाइल दोनों प्रदान करता है। 11,490 रुपये की MRP वाला यह चूल्हा अमेज़न पर 43% डिस्काउंट के बाद मात्र 6,590 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
7 साल की ग्लास वारंटी
2-स्टेप ऑटो इग्निशन
प्रीमियम फिनिश
अलग-अलग साइज के बर्नर
अतिरिक्त मजबूती
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-इग्निशन बटन बाईं तरफ
सिल्वर स्टेनलेस स्टील वाले हिस्सों पर तेल के छींटे काले ग्लास के मुकाबले जल्दी दिखाई दे सकते हैं
7 साल की वारंटी ग्लास के टूटने पर है, उसके रंग बदलने (Discoloration) पर नहीं
