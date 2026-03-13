लूट लो! Amazon EPL Sale में ₹26,000 की शुरुआती कीमत पर मिल रहे हैं ये 1 Ton AC, बिजली बिल की भी नो टेंशन।
अमेजन की EPL सेल में Voltas, Daikin जैसे बड़े ब्रांड्स के 1 टन AC पर 45% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। बिजली बचाने वाले 3-स्टार और 5-स्टार मॉडल्स पर एक्स्ट्रा बचत भी हो रही है।
उत्तर भारत में पारा चढ़ते ही एयर कंडीशनर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है। ग्राहकों की इसी जरूरत को देखते हुए अमेजन Electronics Premier League 2026 सेल अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इस सेल की सबसे बड़ी हाईलाइट 1 Ton AC मॉडल्स हैं, जो न केवल छोटे कमरों के लिए परफेक्ट हैं बल्कि अपनी किफायती कीमत और कम बिजली खपत के लिए भी जाने जाते हैं।
वर्तमान सेल में कई ब्रांडेड मॉडल्स पर भारी गिरावट देखी गई है। जहाँ कई भरोसेमंद ब्रांड्स के AC ब्रांड उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि इस बार 'No-Cost EMI' की सुविधा मात्र ₹1,200 प्रति माह से शुरू हो रही है, जिससे ग्राहकों को एकमुश्त मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है।
1. Haier 1 Ton 4 Star AI Climate Control Smart Split AC (3470W, Triple Inverter, Copper, Wi-Fi, 4-Way Swing, 7 in 1 Convertible, HD Filter, Cools at 60°C, 20 Mtrs Air Throw - HSU13K-PYAIR4BN-INV, White)
यह Haier 1 Ton 4 Star AI Climate Control Smart AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो छोटे कमरों (120 sq.ft तक) के लिए आधुनिक फीचर्स और तेज कूलिंग चाहते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसकी Supersonic Cooling है, जो कंपनी के अनुसार मात्र 10 सेकंड में ठंडी हवा देना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि 60°C जैसी भीषण गर्मी में भी।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Climate Control
Frost Self Clean
7-in-1 Convertible
कंप्रेसर पर 12 साल की वारंटी
कमरे के हर कोने में समान हवा पहुँचाने के लिए इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्विंग दिए गए हैं।
क्यों खोजें विकल्प
BEE रेटिंग बदलाव
वारंटी की कुछ अनिवार्य शर्तें
2. Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Even at 52°C, Anti Corrosion Coating, Copper, Anti-Viral+PM 2.5 Filter, White with Chrome Deco Strip, GLS12I3FWSEA
यह Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो भीषण गर्मी में भी दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। यह मॉडल 52°C जैसे अत्यधिक तापमान में भी प्रभावी कूलिंग प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी 5-in-1 कनवर्टिबल तकनीक आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता (20% से 100%) को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे बिजली की बचत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
52 डिग्री की भीषण गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने में सक्षम है।
एंटी-वायरल + PM 2.5 फिल्टर
लो मेंटेनेंस: इसमें गोल्डन फिन इवेपोरेटर
इसमें हिडन LED डिस्प्ले, लो गैस डिटेक्शन और क्लीन फिल्टर इंडिकेशन
स्टेबलाइजर फ्री
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार रेटिंग
इसका शोर स्तर 34 dB है
3. Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe, AI, DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-NU12BKY5W, New BEE Rated, White)
यह Panasonic 1.0 Ton 5 Star Smart AC तकनीकी रूप से काफी उन्नत है और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो स्मार्ट फीचर्स और ऊर्जा की बचत को प्राथमिकता देते हैं। यह भारत का पहला Matter-enabled एसी है, जिसे आप अपने फोन या वॉयस असिस्टेंट से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी 5.80 ISEER रेटिंग इसे बाजार में उपलब्ध सबसे कुशल एयर कंडीशनर में से एक बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस्ड स्मार्ट फीचर्स
डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी
PM 0.1 फिल्टर
कंपनी कंप्रेसर पर 10 साल और PCB पर 5 साल की लंबी वारंटी
8-in-1 कनवर्टिबल
क्यों खोजें विकल्प
अन्य 3-स्टार
वाई-फाई कनेक्शन की आवश्यकता होती है।
4. Cruise 1 Ton 3 Star 4-in-1 Convertible Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, 2-Way Swing, PM 2.5 Filter, 2026 Model, CWCVBM-VQ1D123, White)
यह Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो कम कीमत में आधुनिक फीचर्स और बेहतरीन एयर प्यूरीफिकेशन चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन तकनीक है, जो हवा को शुद्ध रखने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-स्टेज फिल्ट्रेशन
4-in-1 कनवर्टिबल
100% कॉपर कंडेंसर और Rust-O-Shield पेंट प्रोटेक्शन
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
इनडोर यूनिट का शोर स्तर (42 dB)
यह 48°C तक की गर्मी के लिए उपयुक्त है
5. Hitachi 1 Ton 5 Star Xpandable+ Inverter Split AC (100% Copper, 4-Way Swing, ice Clean, Dust Filter, 5400STXL RAS.G512PCBIBT, White)
यह Hitachi 1 Ton 5 Star Xpandable+ Inverter AC उन लोगों के लिए एक प्रीमियम विकल्प है जो तेज कूलिंग और कम मेंटेनेंस चाहते हैं। इसकी Xpandable+ Technology कमरे में लोगों की संख्या के अनुसार कूलिंग क्षमता को खुद एडजस्ट करती है, जिससे बिजली की बचत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
आइस क्लीन
नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग
इसमें 5 स्मार्ट सेंसर लगे हैं
कंप्रेसर पर 10 साल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
BEE रेटिंग अपडेट
कीमत अन्य बेसिक 1 टन एसी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा
6. Godrej 1 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, Model, Heavy duty cooling at 52 °C, AC1T EI 12PINV3R32 WYQ 3S, White)
यह Godrej 1 Ton 3 Star AI Powered AC उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जो लंबी वारंटी और स्मार्ट कूलिंग फीचर्स चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की व्यापक वारंटी (Comprehensive Warranty) है, जो गैस चार्जिंग और सभी फंक्शनल पार्ट्स को कवर करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
i-Sense टेक्नोलॉजी
5-in-1 कनवर्टिबल
हैवी-ड्यूटी कूलिंग
एंटी-माइक्रोबियल सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
वर्तमान में 3-स्टार है
खपत 5-स्टार मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक है।
7. Daikin 0.8 Ton 3 Star, Fixed Speed Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, 2022 Model, FTL28U, White)
यह Daikin 0.8 Ton 3 Star Split AC छोटे कमरों (100 sq.ft तक) के लिए एक विश्वसनीय और किफायती विकल्प है। यह मॉडल विशेष रूप से अपनी Coanda Airflow तकनीक के लिए जाना जाता है, जो ठंडी हवा को सीधे आपके ऊपर फेंकने के बजाय ऊपर की ओर ड्राफ्ट करता है ताकि पूरे कमरे में समान कूलिंग हो सके।
Specifications
क्यों खरीदें
कमरे को तुरंत ठंडा करने में मदद करता है।
स्वच्छ और स्वस्थ हवा सुनिश्चित करता है।
DNNS Self Heal Coating
इसका शोर स्तर मात्र 32 dB है
क्यों खोजें विकल्प
यह एक नॉन-इन्वर्टर एसी है
3 स्टार रेटिंग
1 टन की AC कितने रुपए की आती है?
अमेजन और अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 1 टन AC की कीमत ब्रांड और स्टार रेटिंग पर निर्भर करती है:
बजट विकल्प (3-स्टार): ₹25,000 से ₹30,000 के बीच।
प्रीमियम विकल्प (5-स्टार): ₹34,000 से ₹42,000 के बीच।
1 टन का सबसे अच्छा एसी कौन सा है?
मार्च 2026 की रेटिंग्स और परफॉर्मेंस के आधार पर ये मॉडल्स सबसे बेहतरीन हैं:
Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Smart AC
यह स्मार्ट फीचर्स के मामले में नंबर वन है। यह Matter-enabled है, जिसे आप कहीं से भी ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं।
खासियत: 8-in-1 कनवर्टिबल मोड और PM 0.1 एयर फिल्टर।
बेस्ट फॉर: बेहतरीन स्मार्ट होम अनुभव और स्वच्छ हवा के लिए।
भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला एसी कौन सा है?
भारत में Voltas सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है क्योंकि इसके सर्विस सेंटर नेटवर्क बहुत मजबूत हैं और यह भारतीय गर्मियों (52°C) के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
Voltas 1 Ton 5 Star Inverter AC
यह मॉडल Vectra CAW सीरीज का है, जो अपने एडजस्टेबल कूलिंग मोड के कारण बहुत लोकप्रिय है।
खासियत: कम कीमत में 5-स्टार रेटिंग और 'Turbo Cool' फीचर।
