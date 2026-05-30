Indian Summer Special, अमेजन पर सबसे कम कीमत में मिल रहे हैं ये दमदार टेबल फैन
अमेजन पर भारतीय गर्मियों के लिए उपलब्ध ये दमदार टेबल फैन्स कम बिजली में भी AC जैसी तेज और तूफानी हवा देते हैं। भारी डिस्काउंट और किफायती कीमत वाले ये पोर्टेबल फैन्स भयंकर गर्मी से तुरंत राहत दिलाने के लिए सबसे बेस्ट विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय गर्मियों का पारा जैसे-जैसे चढ़ता है, घर और ऑफिस को ठंडा रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में अमेजन पर मिलने वाले ये टॉप पावरफुल टेबल फैन्स आपके लिए सबसे बेहतरीन और किफायती समाधान साबित हो सकते हैं। हाई स्पीड मोटर और एडवांस ब्लेड डिज़ाइन के साथ आने वाले ये पंखें कमरे के हर कोने तक सुपर-फ़ास्ट हवा पहुँचाते हैं।
इन टेबल फैन्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी पोर्टेबिलिटी और दमदार परफॉर्मेंस है। इन्हें आप आसानी से किचन, लिविंग रूम या स्टडी टेबल पर शिफ्ट कर सकते हैं। आज के आधुनिक मॉडल्स न केवल तेज़ हवा देते हैं, बल्कि चलते समय बहुत कम आवाज करते हैं, जिससे आपकी नींद या काम में कोई खलल नहीं पड़ता। इसके अलावा, ये इन्वर्टर फ्रेंडली होते हैं, जिसका मतलब है कि पावर कट होने पर भी यह कम बिजली खाकर लंबे समय तक चलते हैं।
इस समर सीज़न अमेज़न पर क्रॉम्पटन, बजाज, ओरिएंट और हैवेल्स जैसे टॉप ब्रांड्स पर भारी छूट और शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं। बजट अनुकूल होने के साथ-साथ ये बेहद टिकाऊ भी हैं। तो देर किस बात की? इस भयंकर गर्मी को मात देने के लिए आज ही अमेजन से अपना पसंदीदा दमदार टेबल फैन ऑर्डर करें और पाएं हर वक्त ठंडी हवा का अहसास।
1. USHA Maxx Air Ultra Table Fan | 400MM Sweep Size | 1350_RPM | Aerodynamic Blade Design for High Air Delivery | Corrosion Protection with Plastic Blades | 3 Speed Settings | 100% Copper Motor| Maroon
यह USHA की तरफ से आने वाला एक दमदार और भरोसेमंद टेबल फैन है। इसे भारतीय मौसम और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। 100% कॉपर मोटर और एयरोडायनामिक ब्लेड डिज़ाइन के साथ आने वाला यह पंखा आपके कमरों (जैसे बेडरूम, स्टडी रूम या लिविंग रूम) के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार कॉपर मोटर
शानदार हवा
जंग से सुरक्षा
फ्लेक्सिबल हवा
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
1350 RPM की हाई-स्पीड पर चलने के कारण
2. LONGWAY Speedy P1 300 mm/12 inch Ultra High Speed 3 Blade Anti-Dust Decorative Star Rated Table Fan (Black, Pack of 1)
यह LONGWAY ब्रांड की तरफ से आने वाला एक बेहद किफायती, स्टाइलिश और हाई-स्पीड टेबल फैन है। इसे बजट फ्रेंडली श्रेणी में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंटी-डस्ट (धूल-रोधी) टेक्नोलॉजी, स्टार रेटिंग और 2300 RPM की सुपर हाई-स्पीड के साथ आने वाला यह पंखा छोटे कमरों, किचन, बालकनी या ऑफिस डेस्क के लिए एक शानदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा हाई स्पीड
एंटी-डस्ट टेक्नोलॉजी
बिजली की बचत
मजबूत बेयरिंग
कम कीमत और वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
हवा कटने की आवाज आ सकती
छोटे कमरों, किचन या पर्सनल केबिन के लिए ज्यादा उपयुक्त
3. HM Bobbar Table Fan P1 300 MM Home & Office | Ultra High Speed 12 Inch 3 Blade | High Air Delivery | 3 Speed Setting | Star Rated Teble Fan | 1 Year Warranty 【Black-Beige】
यह HM ब्रांड की तरफ से आने वाला एक बेहद किफायती और पोर्टेबल टेबल फैन है। मात्र 999 रुपये की कीमत में आने वाला यह पंखा उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बजट में एक स्टाइलिश और तेज हवा देने वाले पंखे की तलाश में हैं। अपने ब्लैक और बेज कलर कॉम्बिनेशन और आर्ट डेको डिज़ाइन के कारण यह घर और ऑफिस दोनों के इंटीरियर से आसानी से मैच कर जाता है। इसे विशेष रूप से किचन, पर्सनल केबिन, स्टडी टेबल या छोटे कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
बिजली की बचत
पोर्टेबल और लाइटवेट
तेज कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
सीमित हवा का दायरा
4. V Guard Spinny Pro 180 mm Table & Wall Fan | 2100 RPM High-Speed Motor | 353 CFM Airflow | 3 Speed Settings | 90° Adjustable Tilt | Energy-Efficient 30 W | Durable ABS Build | Black
यह V Guard की तरफ से आने वाला एक बेहद वर्सटाइल (बहुउद्देशीय), कॉम्पैक्ट और हाई-स्पीड फैन है। इस पंखे की सबसे बड़ी खासियत इसका टू-इन-वन (2-in-1) डिज़ाइन है, जिसके कारण आप इसे टेबल पर भी रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दीवार पर भी माउंट कर सकते हैं। केवल 30 वॉट बिजली की खपत करने वाला यह पंखा ऊर्जा की बचत के साथ-साथ 2100 RPM की दमदार स्पीड देता है, जो इसे किचन, ऑफिस डेस्क, छोटे कमरों या पर्सनल केबिन के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल माउंटिंग विकल्प
शानदार बिजली बचत
90 डिग्री एडजस्टेबल टिल्ट
भरोसेमंद ब्रांड और रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
ब्लेड साइज केवल 180 MM
ऑटोमैटिक रोटेशन नहीं
5. NUUK LIT v3 | Rechargeable Table Fan | 3 Mood Light Settings | 6000mAh Battery | Up to 17 hrs Run time | Magnetic Remote | Ultra-silent BLDC Motor | 120 Auto Oscillation | Type - C Charging
यह NUUK की तरफ से आने वाला एक बेहद आधुनिक, प्रीमियम और स्मार्ट टेबल फैन है, जो पंखे के साथ-साथ एक लैंप और पावर बैंक का भी काम करता है। इसमें एडवांस BLDC मोटर दी गई है, जो बेहद शांत ऑपरेशन देती है। 6000mAh की दमदार बैटरी और मैग्नेटिक रिमोट कंट्रोल के साथ आने वाला यह पोर्टेबल पंखा बिजली कटने के समय, पढ़ाई करते समय या सोते समय इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट और गैजेट-लवर विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टीफंक्शनल (3-इन-1) डिज़ाइन
लंबा बैटरी बैकअप
बेहद शांत
मैग्नेटिक रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
सीमित हवा का दायरा
पूरे बड़े कमरे को ठंडा नहीं कर सकता
6. atomberg Renesa 400mm Table Fan | Ideal for Home & Office | Silent BLDC | High Air Delivery | 6 Speeds | 35W | Remote with Oscillation, Timer, Sleep | Easy to Clean | 2 Years Warranty (Black)
यह Atomberg की तरफ से आने वाला एक बेहद आधुनिक, प्रीमियम और ऊर्जा की बचत करने वाला टेबल फैन है। भारत की नंबर-1 BLDC फैन निर्माता कंपनी द्वारा पूरी तरह से मेड-इन-इंडिया (Chakan, Pune में निर्मित) यह पंखा घर और ऑफिस के लिए बेस्ट-इन-क्लास परफॉर्मेंस देता है। इसमें एडवांस BLDC मोटर लगी है जो केवल 35 वॉट बिजली की खपत करती है और साधारण पंखों की तुलना में बेहद शांत चलती है। रिमोट कंट्रोल, स्लीप मोड, और टाइमर जैसे स्मार्ट फीचर्स इसे एक बेहतरीन और फ्यूचरिस्टिक चॉइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली और पैसे की भारी बचत
फुल-फंक्शन रिमोट कंट्रोल
बेहद शांत
आसान सफाई और रखरखाव
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत
वॉल-माउंट का विकल्प नहीं
7. Gaiatop USB Desk Fan, 6.5 Inch Ultra-quiet, 90° Adjustment for Better Cooling, 3 Speeds Portable Mini Powerful Desktop Table Fan, Small Personal Cooling Fan for Home Office (Transparent)
यह Gaiatop की तरफ से आने वाला एक कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल और स्टाइलिश पर्सनल कूलिंग फैन है। अपने आधुनिक और ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) लुक के कारण यह देखने में बेहद आकर्षक लगता है। यह एक USB पावर्ड फैन है, जिसे आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, पावर बैंक या किसी भी USB एडॉप्टर से आसानी से चला सकते हैं। इसे विशेष रूप से ऑफिस डेस्क, स्टडी टेबल, बेडसाइड टेबल या यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्टाइलिश और पारदर्शी डिज़ाइन
4-स्पीड दमदार हवा
बेहद शांत ऑपरेशन
यूनिवर्सल USB कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप नहीं है
केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए
1. टेबल फैन का सिद्धांत क्या है?
टेबल फैन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं,
विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलना: जब हम पंखे का स्विच ऑन करते हैं, तो बिजली पंखे के अंदर मौजूद मोटर की वाइंडिंग (कॉपर कॉइल) में जाती है।
चुंबकीय क्षेत्र बनना: करंट बहने से मोटर के अंदर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है।
टॉर्क (घूर्णन बल) पैदा होना: यह चुंबकीय क्षेत्र पंखे के घूमने वाले हिस्से पर एक बल लगाता है, जिसे टॉर्क कहते हैं। इसी बल के कारण मोटर का शाफ्ट और उससे जुड़े ब्लेड्स (पंखुड़ियाँ) तेजी से घूमने लगते हैं।
हवा का दबाव: जब एयरोडायनामिक ब्लेड्स घूमते हैं, तो वे अपने पीछे की हवा को खींचकर एक तेज दबाव के साथ आगे की तरफ फेंकते हैं, जिससे हमें ठंडी हवा का अहसास होता है।
2. टेबल पंखे के क्या उपयोग हैं?
टेबल पंखा अपनी पोर्टेबिलिटी (आसानी से उठाने योग्य) के कारण बहुत उपयोगी होता है। इसके मुख्य उपयोग निम्नलिखित हैं,
पर्सनल कूलिंग (व्यक्तिगत हवा): यह पूरे कमरे को ठंडा करने के बजाय सीधे उस व्यक्ति पर फोकस हवा देता है जो इसके सामने बैठा है। पढ़ाई करते समय या ऑफिस डेस्क पर यह सबसे उपयोगी है।
किचन (रसोई घर) में: किचन में खाना बनाते समय सीलिंग फैन चलाने से गैस का चूल्हा बुझने लगता है। ऐसे में टेबल फैन को प्लेटफॉर्म के कोने में रखकर सीधे अपने ऊपर हवा ली जा सकती है।
दुकान और छोटे केबिन: छोटी दुकानों, कैश काउंटर, या ऑफिस के छोटे केबिन में जहाँ छत पर पंखा लगाने की जगह नहीं होती, वहाँ यह बहुत काम आता है।
हवा का वेंटिलेशन: उमस वाले दिनों में इसे खिड़की या दरवाजे के पास रखकर कमरे के अंदर की गर्म और घुटन भरी हवा को बाहर निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
सफर या बालकनी में: शाम के समय बालकनी में बैठने या बरामदे में आराम करते समय इसे एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से आसानी से बाहर ले जाया जा सकता है।
3. बीएलडीसी फैन की क्या खासियत है?
BLDC का मतलब Brushless Direct Current मोटर होता है। आजकल के पंखों में यह तकनीक सबसे बेस्ट मानी जा रही है। इसकी मुख्य खासियतों में शामिल हैं,
भारी बिजली की बचत: यह पारंपरिक इंडक्शन पंखों की तुलना में 65% तक बिजली बचाता है। जहाँ एक आम पंखा 75-80 वॉट लेता है, वहीं BLDC पंखा उतनी ही हवा सिर्फ 28 से 35 वॉट में दे देता है।
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल: अधिकांश BLDC पंखों के साथ एक रिमोट मिलता है, जिससे आप दूर बैठे ही स्पीड कंट्रोल, टाइमर सेट करना (जैसे 2 या 4 घंटे बाद अपने आप बंद होना) और स्लीप मोड जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
कम आवाज : इन मोटर्स में कार्बन ब्रश नहीं होते, जिससे घर्षण (Friction) बहुत कम होता है। इसी वजह से ये पंखे चलते समय साधारण पंखों की तरह गूंजने या घिसने की आवाज नहीं करते और बेहद शांत चलते हैं।
इन्वर्टर पर लंबा बैकअप: कम बिजली लेने के कारण, बिजली कटने पर यह आपके घरेलू इन्वर्टर या बैटरी पर साधारण पंखे के मुकाबले 3 गुना ज्यादा समय तक चल सकता है।
वोल्टेज की समस्या नहीं: यह पंखा लो-वोल्टेज (जैसे 140V) में भी अपनी पूरी और फिक्स स्पीड से चलता है, वोल्टेज कम-ज्यादा होने पर इसकी स्पीड कम नहीं होती।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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