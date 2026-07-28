बजट में बड़ा फ्रिज! ₹35,000 के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाले डबल डोर फ्रिज

अगर आपका बजट ₹35,000 तक है और आप नया डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं, तो Amazon पर कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। LG, Samsung, Whirlpool, Haier और Godrej जैसे ब्रांड्स इस कीमत में शानदार फीचर्स वाले मॉडल ऑफर कर रहे हैं।

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Best Double Door Refrigerators Under ₹35,000: अगर आप ₹35,000 के बजट में एक नया और दमदार डबल-डोर फ्रिज खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Amazon पर टॉप ब्रांड्स के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, कंवर्टिबल मोड्स और बेहतरीन एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाले ये रेफ्रिजरेटर भारतीय परिवारों की दैनिक जरूरतों के लिए एकदम सटीक बैठते हैं। आइए जानते हैं इस बजट में मिलने वाले सबसे बेहतरीन मॉडल्स, उनकी स्टोरेज क्षमता, वारंटी और फीचर्स के बारे में।

Fridge

बॉश (Bosch) का यह 243 लीटर वाला डबल-डोर फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक आधुनिक और स्टाइलिश विकल्प है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, आउटर टच पैनल, और पावर कट के दौरान 18 घंटे तक की कूलिंग रिटेंशन (Extend Cool) जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है। डार्क लेक कलर में आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है।

Specifications कंप्रेसर Vario Inverter Compressor कन्वर्टिबल मोड 6-इन-1 मोड कूलिंग रिटेंशन 18 घंटे बॉडी एवं फिनिश UV प्रोटेक्टेड फिनिश क्यों खरीदें 6-इन-1 कन्वर्टिबल स्टोरेज एक्सटेंड कूल फीचर स्मार्ट टच कंट्रोल वीटाफ्रेश टेक्नोलॉजी टिकाऊ और सुरक्षित डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग बजट के हिसाब से रेटिंग कम

Whirlpool का यह 308 लीटर वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। प्रीमियम लूनर स्टील फिनिश के साथ आने वाले इस फ्रिज में 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर और 3-स्टार एनर्जी रेटिंग मिलती है। यह केवल 27 मिनट में फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की क्षमता और पावर कट के दौरान 12 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन की सुविधा देता है।

Specifications क्षमता 308 Liters एनर्जी रेटिंग 3 Star कंप्रेसर Inverter Compressor कन्वर्टिबल मोड 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स वोल्टेज रेंज स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन क्यों खरीदें बड़ी स्टोरेज क्षमता फास्ट कन्वर्टिबल मोड 3-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी वाइड वोल्टेज प्रोटेक्शन 12 घंटे कूलिंग रिटेंशन क्यों खोजें विकल्प यूजर्स रेटिंग कम है बजट से यह थोड़ा ऊपर

सैमसंग (Samsung) का यह 236 लीटर वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल (Energy Efficient) विकल्प है। ब्लैक डीओआई (Black DOI) फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार एनर्जी रेटिंग और कंवर्टिबल मोड्स से लैस है, जो कम बिजली की खपत में लंबे समय तक ताजगी और दमदार कूलिंग प्रदान करता है।

Specifications कंप्रेसर Digital Inverter Compressor कूलिंग टेक्नोलॉजी All-Round Cooling शेल्फ टाइप Toughened Glass Shelves वारंटी 1 साल क्यों खरीदें 3-स्टार रेटिंग,कम बिजली खपत 4.0-स्टार यूजर रेटिंग ऑल-राउंड कूलिंग ईजी स्लाइड शेल्फ हाइजीनिक और सेफ क्यों खोजें विकल्प छोटे परिवार के लिए अच्छा है सीमित कन्वर्टिबल ऑप्शंस

गोदरेज (Godrej) का यह 223 लीटर वाला नया इन्वर्टर फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए एक बेहद किफायती और आधुनिक विकल्प है। स्टील ग्लो फिनिश के साथ आने वाले इस मॉडल में एआई (AI) तकनीक, 360° कूलिंग, और 30 दिनों तक सब्जियों की ताजगी बनाए रखने की क्षमता मिलती है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है।

Specifications क्षमता 223 लीटर एनर्जी रेटिंग 2 Star कंप्रेसर Intelligent Inverter Compressor कूलिंग 360° कूलिंग वारंटी 5 साल क्यों खरीदें शानदार 5 साल की वारंटी बेहद किफायती कीमत कूल बैलेंस और AI कूलिंग इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से यह काफी कम आवाज क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग 50 लीटर का फ्रीजर

IFB का यह 265 लीटर वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन और मजबूत विकल्प है। स्टाइलिश ब्लैक फिनिश में आने वाला यह टॉप-माउंट मॉडल इको-कूल (Eco-Cool) टेक्नोलॉजी से लैस है, जो समान कूलिंग और लंबे समय तक ताजगी प्रदान करता है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी ब्रांड द्वारा दी जाने वाली 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है।

Specifications क्षमता 265 Liters एनर्जी रेटिंग 2 Star कॉन्फ़िगरेशन Top Mount Double Door वारंटी 4 साल क्यों खरीदें 4 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 265 लीटर की कैपेसिटी प्रीमियम और मॉडर्न लुक बजट में बढ़िया क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग यूजर रिव्यू और रेटिंग सीमित

1. सबसे अच्छा डबल डोर फ्रिज कौन सा है? भारतीय बाज़ार और ₹25,000 से ₹35,000 के बजट में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प ये हैं:

Samsung 236L (3-Star Digital Inverter): कम बिजली खपत, टिकाऊपन और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए सबसे अच्छा।

LG 242L / 272L (Smart Inverter): साइलेंट ऑपरेशन और फ़ास्ट कूलिंग के लिए बेहतरीन।

Godrej 223L (AI Powered / 5 Year Warranty): बजट में ज्यादा फीचर्स और 5 साल की लंबी प्रोडक्ट वारंटी के लिए बेस्ट।

2. फ्रिज डबल डोर का क्या रेट है? डबल डोर रेफ्रिजरेटर की कीमतें उनकी क्षमता (Capacity) और फीचर्स के आधार पर तय होती हैं:

शुरुआती कीमत (220L - 250L): ₹22,000 से ₹28,000

मिड-रेंज (250L - 350L): ₹28,000 से ₹38,000

प्रीमियम / साइड-बाय-साइड मॉडल: ₹40,000 से ₹70,000 से अधिक

3. कौन सा बेहतर है, 1 दरवाजा (Single Door) या 2 दरवाजा (Double Door) रेफ्रिजरेटर? यह आपकी परिवार की ज़रूरत पर निर्भर करता है:

1 दरवाजा (Single Door): अगर परिवार में 1 से 3 सदस्य हैं, बजट ₹12,000 - ₹18,000 है और बिजली का बिल कम रखना चाहते हैं, तो सिंगल डोर बेहतर है।

2 दरवाजा (Double Door): अगर परिवार में 3 से 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, फ्रोजन फूड/आइसक्रीम अलग रखनी है और बार-बार बर्फ जमने (Frost) की झंझट से बचना है, तो डबल डोर बेहतर है।

4. डबल डोर फ्रिज अच्छा होता है या सिंगल डोर? सुविधा और तकनीक के मामले में डबल डोर फ्रिज ज्यादा अच्छा होता है।

कारण: फ्रॉस्ट-फ्री (Auto Defrost): इसमें बर्फ खुद ब खुद पिघलती है, मैन्युअली साफ नहीं करनी पड़ती।

अलग फ्रीजर कंपार्टमेंट: फ्रीजर का दरवाजा अलग होने से फ्रिज की ठंडक बाहर नहीं निकलती, जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है।

कन्वर्टिबल ऑप्शंस: कई मॉडल्स में आप फ्रीजर को भी जरूरत पड़ने पर नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं।

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