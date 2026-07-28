बजट में बड़ा फ्रिज! ₹35,000 के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाले डबल डोर फ्रिज

बजट में बड़ा फ्रिज! ₹35,000 के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाले डबल डोर फ्रिज
अगर आपका बजट ₹35,000 तक है और आप नया डबल डोर रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं, तो Amazon पर कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं। LG, Samsung, Whirlpool, Haier और Godrej जैसे ब्रांड्स इस कीमत में शानदार फीचर्स वाले मॉडल ऑफर कर रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Best Double Door Refrigerators Under ₹35,000: अगर आप ₹35,000 के बजट में एक नया और दमदार डबल-डोर फ्रिज खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Amazon पर टॉप ब्रांड्स के कई ऑप्शन उपलब्ध हैं। फ्रॉस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन, कंवर्टिबल मोड्स और बेहतरीन एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाले ये रेफ्रिजरेटर भारतीय परिवारों की दैनिक जरूरतों के लिए एकदम सटीक बैठते हैं। आइए जानते हैं इस बजट में मिलने वाले सबसे बेहतरीन मॉडल्स, उनकी स्टोरेज क्षमता, वारंटी और फीचर्स के बारे में।
1. Bosch 243L, 2 Star, Frost Free Double Door Refrigerator | 6-in-1 Convertible Modes | 80min Convert | Touch Panel | Extend Cool up to 18 hrs | SuperFreeze (CTC27U12VI, Dark Lake, 2026)
बॉश (Bosch) का यह 243 लीटर वाला डबल-डोर फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक आधुनिक और स्टाइलिश विकल्प है। इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, आउटर टच पैनल, और पावर कट के दौरान 18 घंटे तक की कूलिंग रिटेंशन (Extend Cool) जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दी गई है। डार्क लेक कलर में आने वाला यह फ्रिज आपके किचन को प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-इन-1 कन्वर्टिबल स्टोरेज
एक्सटेंड कूल फीचर
स्मार्ट टच कंट्रोल
वीटाफ्रेश टेक्नोलॉजी
टिकाऊ और सुरक्षित डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
बजट के हिसाब से रेटिंग कम
2. Whirlpool 308 L 3 Star Convertible Frost Free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 355 LUNAR STEEL(3S) CONV-Y, 2026 Model)
Whirlpool का यह 308 लीटर वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। प्रीमियम लूनर स्टील फिनिश के साथ आने वाले इस फ्रिज में 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, इंटेलिजेंट इन्वर्टर कंप्रेसर और 3-स्टार एनर्जी रेटिंग मिलती है। यह केवल 27 मिनट में फ्रीजर को फ्रिज में बदलने की क्षमता और पावर कट के दौरान 12 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी स्टोरेज क्षमता
फास्ट कन्वर्टिबल मोड
3-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी
वाइड वोल्टेज प्रोटेक्शन
12 घंटे कूलिंग रिटेंशन
क्यों खोजें विकल्प
यूजर्स रेटिंग कम है
बजट से यह थोड़ा ऊपर
3. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RT40H28U3FHL, Black DOI, 2026 Model)
सैमसंग (Samsung) का यह 236 लीटर वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन और ऊर्जा-कुशल (Energy Efficient) विकल्प है। ब्लैक डीओआई (Black DOI) फिनिश के साथ आने वाला यह मॉडल डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, 3-स्टार एनर्जी रेटिंग और कंवर्टिबल मोड्स से लैस है, जो कम बिजली की खपत में लंबे समय तक ताजगी और दमदार कूलिंग प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-स्टार रेटिंग,कम बिजली खपत
4.0-स्टार यूजर रेटिंग
ऑल-राउंड कूलिंग
ईजी स्लाइड शेल्फ
हाइजीनिक और सेफ
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवार के लिए अच्छा है
सीमित कन्वर्टिबल ऑप्शंस
4. Godrej 223L 2 Star| New Launch| 5 Years Comprehensive Warranty| AI Powered| 30 days Farm Freshness| 360° Cooling| Inverter Frost Free Double Door Refrigerator (RF EON 244BN RI ST GL, Steel Glow)
गोदरेज (Godrej) का यह 223 लीटर वाला नया इन्वर्टर फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर छोटे परिवारों (2-3 सदस्यों) के लिए एक बेहद किफायती और आधुनिक विकल्प है। स्टील ग्लो फिनिश के साथ आने वाले इस मॉडल में एआई (AI) तकनीक, 360° कूलिंग, और 30 दिनों तक सब्जियों की ताजगी बनाए रखने की क्षमता मिलती है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की फ्री कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 5 साल की वारंटी
बेहद किफायती कीमत
कूल बैलेंस और AI कूलिंग
इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से यह काफी कम आवाज
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
50 लीटर का फ्रीजर
5. IFB 265 L Frost Free Double Door Top Mount 2 Star Refrigerator (Eco-Cool IFBFF-3152IRGT)
IFB का यह 265 लीटर वाला फ्रॉस्ट-फ्री डबल-डोर रेफ्रिजरेटर 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक बेहतरीन और मजबूत विकल्प है। स्टाइलिश ब्लैक फिनिश में आने वाला यह टॉप-माउंट मॉडल इको-कूल (Eco-Cool) टेक्नोलॉजी से लैस है, जो समान कूलिंग और लंबे समय तक ताजगी प्रदान करता है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी यूएसपी ब्रांड द्वारा दी जाने वाली 4 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
265 लीटर की कैपेसिटी
प्रीमियम और मॉडर्न लुक
बजट में बढ़िया
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
यूजर रिव्यू और रेटिंग सीमित
1. सबसे अच्छा डबल डोर फ्रिज कौन सा है?
भारतीय बाज़ार और ₹25,000 से ₹35,000 के बजट में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प ये हैं:
Samsung 236L (3-Star Digital Inverter): कम बिजली खपत, टिकाऊपन और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए सबसे अच्छा।
LG 242L / 272L (Smart Inverter): साइलेंट ऑपरेशन और फ़ास्ट कूलिंग के लिए बेहतरीन।
Godrej 223L (AI Powered / 5 Year Warranty): बजट में ज्यादा फीचर्स और 5 साल की लंबी प्रोडक्ट वारंटी के लिए बेस्ट।
2. फ्रिज डबल डोर का क्या रेट है?
डबल डोर रेफ्रिजरेटर की कीमतें उनकी क्षमता (Capacity) और फीचर्स के आधार पर तय होती हैं:
शुरुआती कीमत (220L - 250L): ₹22,000 से ₹28,000
मिड-रेंज (250L - 350L): ₹28,000 से ₹38,000
प्रीमियम / साइड-बाय-साइड मॉडल: ₹40,000 से ₹70,000 से अधिक
3. कौन सा बेहतर है, 1 दरवाजा (Single Door) या 2 दरवाजा (Double Door) रेफ्रिजरेटर?
यह आपकी परिवार की ज़रूरत पर निर्भर करता है:
1 दरवाजा (Single Door): अगर परिवार में 1 से 3 सदस्य हैं, बजट ₹12,000 - ₹18,000 है और बिजली का बिल कम रखना चाहते हैं, तो सिंगल डोर बेहतर है।
2 दरवाजा (Double Door): अगर परिवार में 3 से 5 या उससे ज्यादा सदस्य हैं, फ्रोजन फूड/आइसक्रीम अलग रखनी है और बार-बार बर्फ जमने (Frost) की झंझट से बचना है, तो डबल डोर बेहतर है।
4. डबल डोर फ्रिज अच्छा होता है या सिंगल डोर?
सुविधा और तकनीक के मामले में डबल डोर फ्रिज ज्यादा अच्छा होता है।
कारण:
फ्रॉस्ट-फ्री (Auto Defrost): इसमें बर्फ खुद ब खुद पिघलती है, मैन्युअली साफ नहीं करनी पड़ती।
अलग फ्रीजर कंपार्टमेंट: फ्रीजर का दरवाजा अलग होने से फ्रिज की ठंडक बाहर नहीं निकलती, जिससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है।
कन्वर्टिबल ऑप्शंस: कई मॉडल्स में आप फ्रीजर को भी जरूरत पड़ने पर नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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