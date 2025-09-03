कपड़े धोने का नया सॉल्यूशन, आज ही घर ले आएं टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन जो चमकाएंगे आपके गंदे कपड़े Top Load Washing Machine On Amazon Sale From Samsung LG Whirlpool And More, Gadgets Hindi News - Hindustan
कपड़े धोने का नया सॉल्यूशन, आज ही घर ले आएं टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन जो चमकाएंगे आपके गंदे कपड़े

Top Load Washing Machine: अगर आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी टॉप लोड, तो हम आपके बजट में आने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 09:43 AM
Top Load Washing Machine: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं। ऑफिस और ट्रैवल, बस यही रह गया। वहीं, हाउसवाइफ्स की बात करें तो उनके पास भी दिनभर में इतने काम होते हैं कि कपड़े धोने के लिए कई बार वक्त नहीं निकाल पाती हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी वॉशिंग मशीन काफी जरूरी हो जाती है। इनमें कपड़े धोने के साथ-साथ उन्हें सुखाया भी जा सकता है और वो भी तेजी से। बिना बहुत ज्यादा टाइम इनवेस्ट किए, एक ही बार में आसानी से इसमें कपड़े धोए जा सकते हैं। इनमें कई ऐसे फीचर्स भी होते हैं, जो इस प्रोसेस को और भी आसान बना देते हैं।

इसकी कीमत 22,500 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 17,489 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 844 रुपये की EMI के साथ इसे ऑर्डर किया जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो इकोबबल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसकी 7 किलोग्राम क्षमता 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बिजली की बचत करती है। इसकी स्पिन स्पीड 700 RPM है, जो कपड़ों को तेजी से सुखाती है।

Specifications

कैपेसिटी
7 किग्रा (3–4 सदस्यों वाले परिवार के लिए)
वॉटर प्रेशर
0.01–0.78 Mpa
वॉश प्रोग्राम्स
9 (क्विक वॉश, डेलिकेट्स, एनर्जी सेविंग, जींस, नॉर्मल आदि)
ड्रम टाइप
डायमंड ड्रम, डुअल स्टॉर्म पल्सेटर, स्टेनलेस स्टील + प्लास्टिक बॉडी

क्यों खरीदें

...

Ecobubble टेक्नोलॉजी

...

डिजिटल इन्वर्टर मोटर

...

9 वॉश प्रोग्राम्स

...

रैट मेश प्रोटेक्शन और रस्ट-प्रूफ बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवारों के लिए कम

...

ऑटो डोजिंग या एडवांस AI वॉश

इसकी कीमत 17,990 रुपये है। यह 7 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए सही रहेगी। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 36% तक बिजली की बचत करती है। इसमें 740 RPM की मोटर मौजूद है, जो कपड़ों को तेजी से धोने और सुखाने में मदद करती है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो हल्के, नाजुक, या गंदे कपड़ों के लिए अलग-अलग विकल्प देते हैं। इसमें टर्बोड्रम तकनीक भी मौजूद है।

Specifications

क्षमता
7 किग्रा (3 से 4 सदस्यों के लिए सही)
वॉटर कंजम्प्शन
17.50 L/Kg/Cycle
वॉश प्रोग्राम्स
8 (नॉर्मल, क्विक वॉश, जेंटल, स्ट्रॉन्ग, प्री-वॉश+नॉर्मल, रिंस+, एक्वा रिजर्व, टब क्लीन)
ड्रम टाइप
टर्बोड्रम + सेमी स्टेनलेस स्टील ड्रम

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी

...

टर्बोड्रम

...

8 वॉश प्रोग्राम्स

...

मजबूत स्टील बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

...

सेमी स्टेनलेस स्टील ड्रम

...

इन-बिल्ट हीटर की कमी

...

एडवांस स्मार्ट फीचर्स मौजूद नहीं

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 41,990 रुपये है, जिसे 57% डिस्काउंट के साथ 17,950 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की कम खपत करता है। इसमें 700 RPM स्पिन स्पीड दी गई है, जो कपड़ों से पानी तेजी से निकालने में मदद करती है। इसमें 10 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जो अलग-अलग कपड़ों और जरूरतों के लिए सही रहेंगे। यह स्टेनलेस स्टील ड्रम और प्योर स्ट्रीम पल्सेटर के साथ आता है।

Specifications

क्षमता
8 किग्रा (बड़े परिवारों के लिए सही)
एनर्जी स्टार रेटिंग
5 स्टार (0.0107 KWh/kg/cycle, BEE लेबल अनुसार)
वॉश प्रोग्राम्स
10 (ऑटो, टब क्लीन, एंटी-बैक्टीरियल, सिंथेटिक्स, कॉटन 30°C, हेवी वॉश, जीन्स/डीप क्लीन, बेबी वियर, क्विक वॉश, डेलिकेट/साड़ी)
ड्रम टाइप
स्टेनलेस स्टील जेंटल वेव ड्रम

क्यों खरीदें

...

8 किग्रा क्षमता

...

5 स्टार रेटिंग

...

10 वॉश प्रोग्राम्स

...

स्टेनलेस स्टील ड्रम और पल्सेटर

क्यों खोजें विकल्प

...

वारंटी केवल 1 साल प्रोडक्ट पर

...

स्मार्ट फीचर्स (जैसे Wi-Fi कनेक्टिविटी, ऐप कंट्रोल) की कमी

इसकी कीमत 18,990 रुपये है। यह 8 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। अगर आपका परिवार बड़ा है, तो यह आपके लिए सही रहेगा। इसमें AI आधारित स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो धुलाई को और भी आसान बना देते हैं। यह मशीन न केवल किफायती है बल्कि दाग-धब्बों और कीटाणुओं को गहराई से हटाने में भी मदद करती है। इसकी 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी धोने और सुखाने में मदद करती है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम्स हैं, जो हर तरह के कपड़े और जरूरत के लिए सही हैं।

Specifications

क्षमता
8 किग्रा (बड़े परिवारों के लिए सही)
स्मार्ट फीचर्स
AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉशिंग मशीन
वॉश प्रोग्राम्स
15 (ड्रायनामिक स्पिन, क्विक वॉश, डेलिकेट, इकोवॉश आदि)
पल्सेटर टाइप
विंग टाइप पल्सेटर

क्यों खरीदें

...

8 किग्रा क्षमता

...

AI स्मार्ट फीचर्स

...

15 वॉश प्रोग्राम्स

क्यों खोजें विकल्प

...

शोर और वाइब्रेशन हाई स्पीड पर ज्यादा

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 33,000 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें दी गई 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली कम खर्च करती है। साथ ही क्वाड्रा स्टील पल्सेटर और अक्यू वॉश ड्रम की मदद से कपड़ों सही से काम करने में मदद करती है। इसकी 650 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से पानी को बेहतर तरीके से निकालती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। साथ ही इसमें 10 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं।

Specifications

क्षमता
8 किग्रा (बड़े परिवारों के लिए सही)
एनर्जी स्टार रेटिंग
5 स्टार
वॉश प्रोग्राम्स
10 (अलग-अलग कपड़ों और धुलाई की जरूरतों के लिए)
ड्रम टाइप
अक्यू वॉश ड्रम

क्यों खरीदें

...

8 किग्रा क्षमता

...

क्वाड्रा स्टील पल्सेटर

...

एक्यू वॉश ड्रम

...

10 वॉश प्रोग्राम्स

क्यों खोजें विकल्प

...

650 RPM स्पिन स्पीड औसत

...

स्मार्ट फीचर्स जैसे Wi-Fi/App सपोर्ट उपलब्ध नहीं

यह 7 किग्रा AI पावर्ड फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं। यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही है। इसमें AI-आधारित न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिद्म दिया गया है, जो कपड़ों के फैब्रिक और वजन को पहचाता है औऱ पानी का मात्रा, वॉश एक्शन और समय को ऑटोमैटिक एडजस्ट करते हैं। इससे धुलाई 30% बेहतर होती है। यह ट्रायडिक पल्सेटर और डीपक्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आती है।

Specifications

क्षमता
7 किग्रा (3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए सही)
एनर्जी स्टार रेटिंग
5 स्टार (0.0106 kWh/साइकिल, 36% तक बिजली की बचत)
वॉश प्रोग्राम्स
8+1 प्रोग्राम – मिक्स डेली, कॉटन, एक्सप्रेस 30’, सिंथेटिक, डेलिकेट्स, बेबी वियर, यूनिफॉर्म, बल्की, टब क्लीन
डीपक्लीन टेक्नोलॉजी
ट्रायडिक पल्सेटर (स्क्रबिंग, पंचिंग और मैकेनिकल मोशन)

क्यों खरीदें

...

AI तकनीक से स्मार्ट धुलाई और फैब्रिक प्रोटेक्शन

...

36% तक बिजली की बचत

...

ट्रायडिक पल्सेटर से 40% तक बेहतर दाग हटाने की क्षमता

क्यों खोजें विकल्प

...

7 किग्रा क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम

...

स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं

यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन कई फीचर्स के साथ आती है। इसमें ओशियनस वेब ड्रम कपड़ों को अच्छे से धोने में मदद करता है। इसकी नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी कम वॉटर प्रेशर में बढ़िया धुलाई करने में मदद करती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। साथ ही 780 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों से ज्यादा पानी निकालकर उन्हें जल्दी सुखाने में मदद करती है।

Specifications

क्षमता
7 किग्रा
ड्रम टाइप
Oceanus Wave Drum
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार (0.0093 KWh/kg/cycle, पानी की खपत – 17.26L/Kg)
वॉश प्रोग्राम्स:
8 (वॉश, रिंज, स्पिन, टब ट्राई, स्मार्ट, सोक, डेलिकेट, क्विक)

क्यों खरीदें

...

Oceanus Wave Drum

...

Near Zero Pressure टेक्नोलॉजी

...

780 RPM की स्पिन स्पीड से जल्दी सुखाना

...

स्टेनलेस स्टील ड्रम

क्यों खोजें विकल्प

...

7 किग्रा क्षमता बड़े परिवारों के लिए कम

...

स्मार्ट AI या वाई-फाई कनेक्टिविटी फीचर्स की कमी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

