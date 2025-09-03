कपड़े धोने का नया सॉल्यूशन, आज ही घर ले आएं टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन जो चमकाएंगे आपके गंदे कपड़े

Top Load Washing Machine: अगर आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और वो भी टॉप लोड, तो हम आपके बजट में आने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Top Load Washing Machine: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे कई काम अधूरे रह जाते हैं। ऑफिस और ट्रैवल, बस यही रह गया। वहीं, हाउसवाइफ्स की बात करें तो उनके पास भी दिनभर में इतने काम होते हैं कि कपड़े धोने के लिए कई बार वक्त नहीं निकाल पाती हैं। ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी वॉशिंग मशीन काफी जरूरी हो जाती है। इनमें कपड़े धोने के साथ-साथ उन्हें सुखाया भी जा सकता है और वो भी तेजी से। बिना बहुत ज्यादा टाइम इनवेस्ट किए, एक ही बार में आसानी से इसमें कपड़े धोए जा सकते हैं। इनमें कई ऐसे फीचर्स भी होते हैं, जो इस प्रोसेस को और भी आसान बना देते हैं।

इसकी कीमत 22,500 रुपये है। इसे 22% डिस्काउंट के साथ 17,489 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 844 रुपये की EMI के साथ इसे ऑर्डर किया जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो इकोबबल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसकी 7 किलोग्राम क्षमता 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही रहेगी। इसमें डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बिजली की बचत करती है। इसकी स्पिन स्पीड 700 RPM है, जो कपड़ों को तेजी से सुखाती है।

इसकी कीमत 17,990 रुपये है। यह 7 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए सही रहेगी। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 36% तक बिजली की बचत करती है। इसमें 740 RPM की मोटर मौजूद है, जो कपड़ों को तेजी से धोने और सुखाने में मदद करती है। इसमें 8 वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो हल्के, नाजुक, या गंदे कपड़ों के लिए अलग-अलग विकल्प देते हैं। इसमें टर्बोड्रम तकनीक भी मौजूद है।

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 41,990 रुपये है, जिसे 57% डिस्काउंट के साथ 17,950 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जो बिजली की कम खपत करता है। इसमें 700 RPM स्पिन स्पीड दी गई है, जो कपड़ों से पानी तेजी से निकालने में मदद करती है। इसमें 10 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं, जो अलग-अलग कपड़ों और जरूरतों के लिए सही रहेंगे। यह स्टेनलेस स्टील ड्रम और प्योर स्ट्रीम पल्सेटर के साथ आता है।

इसकी कीमत 18,990 रुपये है। यह 8 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। अगर आपका परिवार बड़ा है, तो यह आपके लिए सही रहेगा। इसमें AI आधारित स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो धुलाई को और भी आसान बना देते हैं। यह मशीन न केवल किफायती है बल्कि दाग-धब्बों और कीटाणुओं को गहराई से हटाने में भी मदद करती है। इसकी 700 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी धोने और सुखाने में मदद करती है। इसमें 15 वॉश प्रोग्राम्स हैं, जो हर तरह के कपड़े और जरूरत के लिए सही हैं।

इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन की कीमत 33,000 रुपये है। इसे 45% डिस्काउंट के साथ 17,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किग्रा फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें दी गई 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली कम खर्च करती है। साथ ही क्वाड्रा स्टील पल्सेटर और अक्यू वॉश ड्रम की मदद से कपड़ों सही से काम करने में मदद करती है। इसकी 650 RPM स्पिन स्पीड कपड़ों से पानी को बेहतर तरीके से निकालती है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। साथ ही इसमें 10 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं।

यह 7 किग्रा AI पावर्ड फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो एडवांस फीचर्स के साथ आते हैं। यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए सही है। इसमें AI-आधारित न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिद्म दिया गया है, जो कपड़ों के फैब्रिक और वजन को पहचाता है औऱ पानी का मात्रा, वॉश एक्शन और समय को ऑटोमैटिक एडजस्ट करते हैं। इससे धुलाई 30% बेहतर होती है। यह ट्रायडिक पल्सेटर और डीपक्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आती है।

यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन कई फीचर्स के साथ आती है। इसमें ओशियनस वेब ड्रम कपड़ों को अच्छे से धोने में मदद करता है। इसकी नियर जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी कम वॉटर प्रेशर में बढ़िया धुलाई करने में मदद करती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। साथ ही 780 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों से ज्यादा पानी निकालकर उन्हें जल्दी सुखाने में मदद करती है।

