सर्दियों और मानसून की टेंशन खत्म! Inbuilt Heater वाली ये धांसू 10kg Top Load Washing Machine, दागों की होगी छुट्टी
Amazon पर 10 किलो टॉप लोड फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर इन-बिल्ट हीटर वाले मॉडल्स की, जो गहरी और बेहतर सफाई प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर कई शानदार ऑप्शन्स मौजूद हैं, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। दरअसल अमेजन पर 10 किलो क्षमता वाली टॉप लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों में इनबिल्ट हीटर फीचर वाले मॉडल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये मशीनें बड़े परिवारों के लिए बेहतर मानी जा रही हैं क्योंकि इनमें गर्म पानी से गहरी सफाई, तेजी से ड्राई होने की सुविधा और एडवांस वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं। कई वॉशिंग मशीन कंपनियों ने अपने नए मॉडल्स बाजार में उतारे हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 हजार रुपये से शुरू होकर 35 हजार रुपये तक जाती है।
1. VW V10 HeatPro 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine with In-built Heater (Black)
Visio World की नई VW V10 HeatPro 10 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन ग्राहकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इन-बिल्ट हीटर और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। कंपनी का दावा है कि 740 RPM स्पिन स्पीड और 10 वॉश प्रोग्राम्स कपड़ों की बेहतर सफाई और तेज ड्राईिंग सुनिश्चित करते हैं। स्टेनलेस स्टील ड्रम, हार्ड वॉटर वॉश प्रोग्राम और सॉफ्ट क्लोजिंग लिड जैसे फीचर्स इसे प्रीमियम श्रेणी में शामिल करते हैं। अमेज़न पर इसकी कीमत 13,990 रुपये रखी गई है, जबकि कंपनी ने इसे 77 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर के साथ उपलब्ध कराया है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर से गर्म पानी में बेहतर सफाई
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
10 अलग-अलग वॉश मोड्स की सुविधा
स्टेनलेस स्टील ड्रम ज्यादा टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड की पहचान अभी सीमित है
3.7 स्टार यूजर रेटिंग औसत मानी जा सकती है
इंस्टॉलेशन मुफ्त नहीं है
2. Voltas Beko, A Tata Product 10 Kg 5 Star Fully-Automatic Top Loading Washing Machine (WTL1006UEAH/OBS3060, Dark Grey, Inbuilt Heater)
टाटा ग्रुप की Voltas Beko ने 10 किलो क्षमता वाली नई फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च की है। इन-बिल्ट हीटर, 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और 10 वॉश प्रोग्राम्स जैसी सुविधाओं के साथ यह मशीन बड़े परिवारों के लिए खास मानी जा रही है। अमेज़न पर इसकी कीमत 20,500 रुपये रखी गई है और कंपनी इसे 55 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ बेच रही है
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा ब्रांड का भरोसा और बेहतर सर्विस नेटवर्क
इन-बिल्ट हीटर से हाइजीनिक
एंटी बैक्टीरियल और बेबी वियर मोड उपयोगी
मेटल बॉडी मशीन को मजबूत बनाती
क्यों खोजें विकल्प
कीमत कई अन्य ब्रांड्स से ज्यादा
केवल 1 साल प्रोडक्ट वारंटी
3. IFB 10 Kg 5 Star AI Powered Deepclean® Technology Fully Automatic Top Load Washing Machine with Inbuilt Heater (TL100RB2SID, Eco Inverter, Power Steam®, Activmix, 4 Year Machine Warranty, Royal Blue)
IFB ने अपनी नई 10 किलो क्षमता वाली AI-पावर्ड फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, जिसमें DeepClean® टेक्नोलॉजी और इनबिल्ट हीटर जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। Eco Inverter मोटर और Power Steam® तकनीक से लैस यह मशीन कम बिजली खर्च के साथ बेहतर और हाइजीनिक सफाई का दावा करती है। कंपनी के अनुसार AI आधारित सिस्टम कपड़ों के प्रकार और वजन के हिसाब से वॉश सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट करता है। अमेज़न पर इसकी कीमत 32,200 रुपये रखी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI तकनीक से स्मार्ट और बेहतर वॉशिंग
इनबिल्ट हीटर और Power Steam
कम बिजली खपत और शांत ऑपरेशन
10 किलो क्षमता बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त
मजबूत स्टेनलेस स्टील ड्रम और लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अन्य टॉप लोड मशीनों की तुलना में ज्यादा
720 RPM स्पिन स्पीड कुछ प्रीमियम मॉडल्स से कम
4. LG 10 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Wi-Fi Enabled, Inverter DirectDrive, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TX310NWO, Turbodrum, Hard Water Wash, Turbowash, 6 Motion DD, Onyx Black)
LG ने भारतीय बाजार में अपनी नई 10 किलो क्षमता वाली AI Direct Drive फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन पेश की है। Wi-Fi कनेक्टिविटी, TurboWash और 6 Motion DD तकनीक से लैस यह मशीन स्मार्ट और तेज सफाई का दावा करती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए खास मानी जा रही है। अमेज़न पर इसकी कीमत 29,750 रुपये रखी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Direct Drive तकनीक से बेहतर और स्मार्ट वॉश
Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी से मोबाइल कंट्रोल की सुविधा
TurboWash और 6 Motion DD से गहरी सफाई
740 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं
हार्ड वॉटर वॉश फीचर भारतीय घरों के लिए उपयोगी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत कई टॉप लोड मशीनों से ज्यादा
इनबिल्ट हीटर का उल्लेख नहीं है
5. Whirlpool 360 Degree Top Load Bloomwash Pro 10 Kg 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine With In Built Heater And Inverter Motor (Dark Grey, 360 BW PRO INV H10)
Whirlpool ने अपनी नई 10 किलो क्षमता वाली 360° Bloomwash Pro फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, जिसमें इन-बिल्ट हीटर और इन्वर्टर मोटर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन 60°C तक हॉट वॉटर वॉश तकनीक और स्टेन रिमूवल प्रोग्राम के जरिए गहरी सफाई का दावा करती है। 360° वॉश टेक्नोलॉजी और Hexa Bloom इम्पेलर से लैस यह मशीन कपड़ों को बेहतर तरीके से साफ करने में सक्षम बताई जा रही है। अमेज़न पर इसकी कीमत 27,250 रुपये रखी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° वॉश टेक्नोलॉजी से कपड़ों की गहरी सफाई
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
6-स्टेप हीटिंग प्रोसेस
बड़े परिवारों के लिए 10 Kg क्षमता उपयुक्त
एलर्जी और बैक्टीरिया हटाने में मददगार
क्यों खोजें विकल्प
3.0 स्टार यूजर रेटिंग
स्पिन स्पीड और मोटर डिटेल्स
कुछ फीचर्स मॉडल वेरिएंट पर निर्भर करते हैं
1) कौन सी कंपनी की वाशिंग मशीन सबसे अच्छी होती है?
भारत में कई ब्रांड अच्छी वॉशिंग मशीन बनाते हैं, लेकिन अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से “बेस्ट” बदल सकता है:
LG – सबसे भरोसेमंद, बेहतर टेक्नोलॉजी (AI, Smart Features), मजबूत सर्विस नेटवर्क
Samsung – डिजाइन, AI फीचर्स और इनोवेशन में आगे
IFB – डीप क्लीनिंग और हाइजीनिक वॉश (इनबिल्ट हीटर के साथ)
Whirlpool – अच्छे वॉश प्रोग्राम और दाग हटाने की क्षमता
Voltas Beko – बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में बेहतर विकल्प
2) 7 किलो वॉशिंग मशीन का मतलब कितने कपड़े होते हैं?
7 किलो वॉशिंग मशीन का मतलब है कि इसमें लगभग 7 किलोग्राम सूखे कपड़े एक बार में धोए जा सकते हैं।
3) कपड़े धोने की ऑटोमेटिक मशीन कितने की आती है?
ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की कीमत क्षमता और फीचर्स पर निर्भर करती है:
बजट मॉडल (6–7 Kg): ₹10,000 – ₹18,000
मिड रेंज (7–9 Kg): ₹18,000 – ₹30,000
प्रीमियम (9–10 Kg+ AI/Heater): ₹30,000 – ₹60,000+
4) 7KG या 8KG वॉशिंग मशीन कौन सी बेहतर है?
दोनों में मुख्य अंतर सिर्फ क्षमता का होता है:
- 7 Kg मशीन -छोटे परिवार (2–3 लोग) के लिए सही
- कम बिजली और पानी खर्च
- सस्ती कीमत
8 Kg मशीन
- 3–5 लोगों के परिवार के लिए बेहतर
- एक बार में ज्यादा कपड़े धो सकती है
- थोड़ा ज्यादा लोड हैंडल कर सकती है
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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