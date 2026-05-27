सर्दियों और मानसून की टेंशन खत्म! Inbuilt Heater वाली ये धांसू 10kg Top Load Washing Machine, दागों की होगी छुट्टी

Amazon पर 10 किलो टॉप लोड फुली-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर इन-बिल्ट हीटर वाले मॉडल्स की, जो गहरी और बेहतर सफाई प्रदान करते हैं।

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अगर आप एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर कई शानदार ऑप्शन्स मौजूद हैं, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं। दरअसल अमेजन पर 10 किलो क्षमता वाली टॉप लोड फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीनों में इनबिल्ट हीटर फीचर वाले मॉडल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। ये मशीनें बड़े परिवारों के लिए बेहतर मानी जा रही हैं क्योंकि इनमें गर्म पानी से गहरी सफाई, तेजी से ड्राई होने की सुविधा और एडवांस वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं। कई वॉशिंग मशीन कंपनियों ने अपने नए मॉडल्स बाजार में उतारे हैं, जिनकी कीमत लगभग 15 हजार रुपये से शुरू होकर 35 हजार रुपये तक जाती है।

Visio World की नई VW V10 HeatPro 10 Kg फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन ग्राहकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इन-बिल्ट हीटर और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। कंपनी का दावा है कि 740 RPM स्पिन स्पीड और 10 वॉश प्रोग्राम्स कपड़ों की बेहतर सफाई और तेज ड्राईिंग सुनिश्चित करते हैं। स्टेनलेस स्टील ड्रम, हार्ड वॉटर वॉश प्रोग्राम और सॉफ्ट क्लोजिंग लिड जैसे फीचर्स इसे प्रीमियम श्रेणी में शामिल करते हैं। अमेज़न पर इसकी कीमत 13,990 रुपये रखी गई है, जबकि कंपनी ने इसे 77 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर के साथ उपलब्ध कराया है।

Specifications क्षमता 10 किलोग्राम मशीन टाइप फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 740 RPM वॉश प्रोग्राम 10 क्यों खरीदें इन-बिल्ट हीटर से गर्म पानी में बेहतर सफाई 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत 10 अलग-अलग वॉश मोड्स की सुविधा स्टेनलेस स्टील ड्रम ज्यादा टिकाऊ क्यों खोजें विकल्प ब्रांड की पहचान अभी सीमित है 3.7 स्टार यूजर रेटिंग औसत मानी जा सकती है इंस्टॉलेशन मुफ्त नहीं है

टाटा ग्रुप की Voltas Beko ने 10 किलो क्षमता वाली नई फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च की है। इन-बिल्ट हीटर, 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और 10 वॉश प्रोग्राम्स जैसी सुविधाओं के साथ यह मशीन बड़े परिवारों के लिए खास मानी जा रही है। अमेज़न पर इसकी कीमत 20,500 रुपये रखी गई है और कंपनी इसे 55 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ बेच रही है

Specifications क्षमता: 10 किलोग्राम मशीन टाइप: फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड स्पिन स्पीड 700 RPM बॉडी मेटल बॉडी वॉश प्रोग्राम 10 क्यों खरीदें टाटा ब्रांड का भरोसा और बेहतर सर्विस नेटवर्क इन-बिल्ट हीटर से हाइजीनिक एंटी बैक्टीरियल और बेबी वियर मोड उपयोगी मेटल बॉडी मशीन को मजबूत बनाती क्यों खोजें विकल्प कीमत कई अन्य ब्रांड्स से ज्यादा केवल 1 साल प्रोडक्ट वारंटी

IFB ने अपनी नई 10 किलो क्षमता वाली AI-पावर्ड फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, जिसमें DeepClean® टेक्नोलॉजी और इनबिल्ट हीटर जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। Eco Inverter मोटर और Power Steam® तकनीक से लैस यह मशीन कम बिजली खर्च के साथ बेहतर और हाइजीनिक सफाई का दावा करती है। कंपनी के अनुसार AI आधारित सिस्टम कपड़ों के प्रकार और वजन के हिसाब से वॉश सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट करता है। अमेज़न पर इसकी कीमत 32,200 रुपये रखी गई है।

Specifications मशीन टाइप फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार इनबिल्ट हीटर हां मोटर Eco Inverter Motor स्पिन स्पीड 720 RPM वॉश प्रोग्राम 10+1 क्यों खरीदें AI तकनीक से स्मार्ट और बेहतर वॉशिंग इनबिल्ट हीटर और Power Steam कम बिजली खपत और शांत ऑपरेशन 10 किलो क्षमता बड़े परिवारों के लिए उपयुक्त मजबूत स्टेनलेस स्टील ड्रम और लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प कीमत अन्य टॉप लोड मशीनों की तुलना में ज्यादा 720 RPM स्पिन स्पीड कुछ प्रीमियम मॉडल्स से कम

LG ने भारतीय बाजार में अपनी नई 10 किलो क्षमता वाली AI Direct Drive फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन पेश की है। Wi-Fi कनेक्टिविटी, TurboWash और 6 Motion DD तकनीक से लैस यह मशीन स्मार्ट और तेज सफाई का दावा करती है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए खास मानी जा रही है। अमेज़न पर इसकी कीमत 29,750 रुपये रखी गई है।

Specifications क्षमता 10 किलोग्राम मशीन टाइप फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 740 RPM Wi-Fi कनेक्टिविटी हां क्यों खरीदें AI Direct Drive तकनीक से बेहतर और स्मार्ट वॉश Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी से मोबाइल कंट्रोल की सुविधा TurboWash और 6 Motion DD से गहरी सफाई 740 RPM स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं हार्ड वॉटर वॉश फीचर भारतीय घरों के लिए उपयोगी क्यों खोजें विकल्प कीमत कई टॉप लोड मशीनों से ज्यादा इनबिल्ट हीटर का उल्लेख नहीं है

Whirlpool ने अपनी नई 10 किलो क्षमता वाली 360° Bloomwash Pro फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, जिसमें इन-बिल्ट हीटर और इन्वर्टर मोटर जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह मशीन 60°C तक हॉट वॉटर वॉश तकनीक और स्टेन रिमूवल प्रोग्राम के जरिए गहरी सफाई का दावा करती है। 360° वॉश टेक्नोलॉजी और Hexa Bloom इम्पेलर से लैस यह मशीन कपड़ों को बेहतर तरीके से साफ करने में सक्षम बताई जा रही है। अमेज़न पर इसकी कीमत 27,250 रुपये रखी गई है।

Specifications क्षमता 10 किलोग्राम मशीन टाइप फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर Inverter Motor क्षमता: 10 किलोग्राम मशीन टाइप: फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड एनर्जी रेटिंग: 5 स्टार मोटर: Inverter Motor इन-बिल्ट हीटर: हां क्यों खरीदें 360° वॉश टेक्नोलॉजी से कपड़ों की गहरी सफाई 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत 6-स्टेप हीटिंग प्रोसेस बड़े परिवारों के लिए 10 Kg क्षमता उपयुक्त एलर्जी और बैक्टीरिया हटाने में मददगार क्यों खोजें विकल्प 3.0 स्टार यूजर रेटिंग स्पिन स्पीड और मोटर डिटेल्स कुछ फीचर्स मॉडल वेरिएंट पर निर्भर करते हैं

1) कौन सी कंपनी की वाशिंग मशीन सबसे अच्छी होती है? भारत में कई ब्रांड अच्छी वॉशिंग मशीन बनाते हैं, लेकिन अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से “बेस्ट” बदल सकता है:

LG – सबसे भरोसेमंद, बेहतर टेक्नोलॉजी (AI, Smart Features), मजबूत सर्विस नेटवर्क

Samsung – डिजाइन, AI फीचर्स और इनोवेशन में आगे

IFB – डीप क्लीनिंग और हाइजीनिक वॉश (इनबिल्ट हीटर के साथ)

Whirlpool – अच्छे वॉश प्रोग्राम और दाग हटाने की क्षमता

Voltas Beko – बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में बेहतर विकल्प

2) 7 किलो वॉशिंग मशीन का मतलब कितने कपड़े होते हैं? 7 किलो वॉशिंग मशीन का मतलब है कि इसमें लगभग 7 किलोग्राम सूखे कपड़े एक बार में धोए जा सकते हैं।

3) कपड़े धोने की ऑटोमेटिक मशीन कितने की आती है? ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन की कीमत क्षमता और फीचर्स पर निर्भर करती है:

बजट मॉडल (6–7 Kg): ₹10,000 – ₹18,000

मिड रेंज (7–9 Kg): ₹18,000 – ₹30,000

प्रीमियम (9–10 Kg+ AI/Heater): ₹30,000 – ₹60,000+

4) 7KG या 8KG वॉशिंग मशीन कौन सी बेहतर है? दोनों में मुख्य अंतर सिर्फ क्षमता का होता है:

7 Kg मशीन -छोटे परिवार (2–3 लोग) के लिए सही

कम बिजली और पानी खर्च

सस्ती कीमत 8 Kg मशीन 3–5 लोगों के परिवार के लिए बेहतर

एक बार में ज्यादा कपड़े धो सकती है

थोड़ा ज्यादा लोड हैंडल कर सकती है

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