किचन को रखें एकदम फ्रेश, इन टॉप चिमनी ब्रांड्स पर मिल रहा भारी डिस्काउंट
अमेज़न पर टॉप ब्रांडेड चिमनी पर मिल रहे भारी डिस्काउंट के साथ अपने किचन को धुएं से मुक्त और फ्रेश रखें। ऑटो-क्लीन और हाई सक्शन पावर वाले इन बेस्ट-सेलिंग मॉडल्स को आज ही बजट कीमतों पर अपना बनाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आधुनिक रसोई के लिए एक बेहतरीन चिमनी अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। भारतीय खाना पकाने की शैली में मसालों, तड़के और तेल का अधिक उपयोग होता है, जिससे किचन की दीवारों पर चिपचिपाहट जम जाती है और धुआं सेहत को नुकसान पहुँचाता है। आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर आया है अमेजन, जहाँ इस महीने टॉप-रेटेड किचन चिमनी ब्रांड्स पर भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं।
इस सेल में Elica, Faber, Hindware और Glen जैसे दिग्गज ब्रांड्स पर 40% से 60% तक की छूट उपलब्ध है। अगर आप मेंटेनेंस की चिंता करते हैं, तो नई Auto-Clean टेक्नोलॉजी वाली चिमनी सबसे अच्छा विकल्प हैं। ये चिमनियां एक टच पर अंदर जमी गंदगी को साफ कर देती हैं। इसके अलावा, Motion Sensor फीचर के साथ आने वाली चिमनियां बिना हाथ लगाए सिर्फ इशारे से कंट्रोल की जा सकती हैं, जिससे कुकिंग के दौरान आपके गंदे हाथ मशीन को खराब नहीं करते।
चाहे आपका किचन छोटा हो या बड़ा, अमेज़न पर हर साइज (60cm और 90cm) और हाई सक्शन पावर (1200 से 1500 m³/hr) वाली चिमनियां बजट रेंज में उपलब्ध हैं। एक्सचेंज ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट का लाभ उठाकर आप अपने पुराने मॉडल को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने किचन को एकदम फ्रेश, धुंआ-मुक्त और स्टाइलिश बना सकते हैं।
1. Elica 60cm 1500 m3/hr BLDC Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty | WDFL 600 BLDC HAC LTW MS NERO | Black | Touch + Motion Sensor Control
Elica की यह चिमनी (मॉडल: WDFL 600 BLDC) आधुनिक भारतीय किचन के लिए एक पावरहाउस है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बार-बार फिल्टर साफ करने के झंझट से मुक्ति चाहते हैं। BLDC मोटर तकनीक के साथ, यह न केवल बिजली बचाती है बल्कि 1500 m³/hr की सक्शन पावर के साथ भारी तड़के और धुएं को मिनटों में बाहर कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 15 साल की मोटर वारंटी है, जो लंबे समय तक भरोसे का वादा करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली सक्शन
BLDC मोटर तकनीक
मोशन सेंसर कंट्रोल
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन के लिए अलग से शुल्क
चारकोल फिल्टर अलग से खरीदना
2. Whirlpool 60cm 900 m3/hr Cassette Filter Kitchen Chimney with 5 Years WARR on Motor | CLASSIC PLUS CF 60 BK HOOD | Black | 3 Speed Push Button Control
व्हर्लपूल की यह चिमनी उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम बजट में एक ब्रांडेड और टिकाऊ प्रोडक्ट चाहते हैं। यह पिरामिड शेप की क्लासिक चिमनी है, जो छोटे से मध्यम आकार के किचन के लिए उपयुक्त है। मात्र 5,590 रुपए की कीमत में यह उन घरों के लिए बेस्ट है जहाँ कुकिंग बहुत ज्यादा हैवी (जैसे बहुत ज्यादा डीप फ्राइंग) नहीं होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती
कम बिजली खपत
भरोसेमंद ब्रांड
आसान उपयोग
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
र 2-3 हफ्ते में हाथ से साफ करना
कम सक्शन पावर
पुश बटन्स को साफ करना थोड़ा कठिन
3. Faber 60cm 1200 m³/hr Vertical Wall Mounted Chimney|Filterless|Two Way Suction|AutoClean|8 Yr on Motor & 2 Yr Comprehensive Warranty by Faber|Touch&Gesture Control|Hood Mojito IN HC SC FL BK 60,Black
फेबर की यह Vertical/Slant शेप वाली चिमनी न केवल आपके किचन का लुक बदल देती है, बल्कि अपनी Two-Way Suction (दो तरफा खिंचाव) तकनीक के साथ धुएं को बहुत प्रभावी ढंग से सोखती है। ₹11,990 की कीमत पर यह Filterless और Auto-Clean जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है, जो इसे मध्यम आकार के भारतीय किचन के लिए एक स्मार्ट डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक वर्टिकल डिजाइन
Two-Way Suction
टच और जेस्चर कंट्रोल
हीट ऑटो-क्लीन
60% की भारी छूट
क्यों खोजें विकल्प
BLDC मोटर नहीं
केवल एक LED लैंप
4. KOCHE PRONTO 60 cm Filterless Auto Clean Kitchen Chimney | 1450 m³/hr Powerful Suction | BLDC Motor | Gesture Control | 9+1 Turbo Speed | Low Noise | Slant Design | 12Yr Motor Warranty
KOCHE की यह चिमनी उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो अपने किचन को एक "फ्यूचरिस्टिक" लुक देना चाहते हैं। इसमें 1450 m³/hr की दमदार सक्शन पावर के साथ BLDC मोटर दी गई है, जो न केवल शोर कम करती है बल्कि बिजली की भी बचत करती है। इसकी 9+1 टर्बो स्पीड सेटिंग आपको कुकिंग के हर स्तर पर सही वेंटिलेशन प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली BLDC मोटर
9+1 टर्बो स्पीड
स्लांट डिजाइन
जेस्चर कंट्रोल
12 साल की मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
बजट चिमनियों से थोड़ी महंगी
2-4 बर्नर के लिए बेस्ट
5. INALSA EKON 60cm 1100 m³/hr Pyramid Kitchen Chimney With Elegant Look|Push Button Control|Efficient Dual LED Lamps & Filterless|5 Year Warranty on Motor ( EKON 60BKFL, Black)
इनालसा की यह पिरामिड डिजाइन वाली चिमनी उन ग्राहकों के लिए एक तोहफा है जिनका बजट 5,500 रुपए के आसपास है। 15,900 रुपए की MRP वाली यह चिमनी 66% के भारी डिस्काउंट पर मिल रही है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका Filterless (फिल्टरलेस) होना है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना काफी मुश्किल होता है। यह छोटे और मध्यम आकार के किचन के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
अतुलनीय कीमत
फिल्टरलेस तकनीक
पिरामिड डिजाइन
डुअल LED लैंप
मोटर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हैवी कुकिंग वाले बड़े किचन के लिए थोड़ी कम
टच या मोशन सेंसर नहीं
इंस्टालेशन के लिए आपको अलग से भुगतान
6. Crompton Intelli Sense 60cm 1417m3/hr Curved Chimney| Filterless Intelligent Autoclean for kitchen| Smart On| Built In Oil Collector| Touch+ Motion Sensor Control| 5 Yrs Motor & 1 Yr Overall Warranty
क्रॉम्पटन की यह कर्व्ड ग्लास चिमनी उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी मशीन चाहते हैं जो खुद अपना ख्याल रख सके। मात्र 11,799 रुपए की लिमिटेड टाइम डील पर मिल रही यह चिमनी Smart On और Intelligent Auto-Clean जैसे फीचर्स से लैस है। यह चिमनी खुद समझती है कि उसे कब शुरू होना है और कब खुद को साफ करना है।
Specifications
क्यों खरीदें
Smart On फीचर
इंटेलिजेंट ऑटो-क्लीन
दमदार सक्शन
शानदार शोर नियंत्रण
मोशन सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 5 साल की मोटर वारंटी
सेंसर की संवेदनशीलता
7. Glen 90 cm 1400 m³/hr Filterless Thermal Autoclean Kitchen Chimney, T-Shaped |(Hood Selana XL 90,Touch & Gesture Control,Black)
ग्लेन भारत का एक प्रतिष्ठित ब्रांड है, और उनका Selana XL 90 मॉडल विशेष रूप से बड़े परिवारों और चौड़े कुकटॉप्स के लिए बनाया गया है। 13,999 रुपए की इस 'लिमिटेड टाइम डील' में आपको 90 cm की चौड़ाई मिलती है, जो भारी से भारी धुएं को फैलने से पहले ही सोख लेती है। Filterless Thermal Auto-Clean तकनीक के साथ, यह चिमनी परफॉरमेंस और सुविधा का एक बेहतरीन मिश्रण है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े 4-5 बर्नर वाले चूल्हों के लिए एकदम सही
शक्तिशाली सक्शन
थर्मल ऑटो-क्लीन
जेस्चर कंट्रोल
T-Shape डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
इंस्टालेशन के लिए अलग से शुल्क
1. सबसे अच्छा चिमनी ब्रांड कौन सा है?
भारतीय बाजार में कई बेहतरीन ब्रांड्स उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे अच्छा चुनाव आपकी जरूरत और बजट पर निर्भर करता है। यहाँ कुछ टॉप ब्रांड्स और उनकी खूबियां दी गई हैं,
Elica: यह अपनी BLDC मोटर तकनीक और लंबी मोटर वारंटी (15 साल तक) के लिए जाना जाता है। अगर आप ड्यूरेबिलिटी और कम बिजली खपत चाहते हैं, तो यह बेस्ट है।
Faber: अगर आप प्रीमियम लुक और बेहतरीन डिजाइन (जैसे वर्टिकल या स्लांट चिमनी) की तलाश में हैं, तो फेबर सबसे अच्छा विकल्प है। इनकी सर्विस नेटवर्क भी काफी मजबूत है।
Crompton : जो लोग स्मार्ट फीचर्स पसंद करते हैं, उनके लिए क्रॉम्पटन की IntelliSense सीरीज बेस्ट है, जो तापमान के हिसाब से खुद चालू हो जाती है।
Glen : यह ब्रांड अपने मजबूत पिरामिड और T-शेप चिमनियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बड़े किचन के लिए काफी असरदार होती हैं।
Hindware : बजट में दमदार सक्शन पावर और अच्छी ऑटो-क्लीनिंग के लिए यह एक भरोसेमंद ब्रांड है।
2. किचन में चिमनी लगाने से क्या फायदा होता है?
किचन में चिमनी लगाना केवल फैशन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सफाई के लिए बहुत जरूरी है। इसके मुख्य फायदे नीचे दिए गए हैं,
दीवारों और कैबिनेट की सुरक्षा: भारतीय खाना पकाने में तेल और तड़के का बहुत उपयोग होता है। चिमनी इस तेल वाले धुएं को सोख लेती है, जिससे किचन की दीवारें, टाइल्स और अलमारियां चिपचिपी नहीं होतीं।
धुएं और गंध से मुक्ति: चिमनी मसालेदार तड़के की तीखी गंध और धुएं को तुरंत बाहर निकाल देती है, जिससे घर में खांसी या आंखों में जलन जैसी समस्या नहीं होती।
साफ हवा : खाना बनाते समय निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को चिमनी बाहर फेंक देती है, जिससे किचन में ताजी हवा बनी रहती है।
गर्मी में कमी: चिमनी किचन की गर्म हवा को बाहर निकालती है, जिससे खाना बनाने वाले व्यक्ति को कम गर्मी और पसीना महसूस होता है।
किचन का लुक: आधुनिक चिमनियां आपके किचन को एक स्टाइलिश और मॉड्यूलर लुक देती हैं, जिससे घर की वैल्यू बढ़ती है।
|चिमनी के सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स
|मुख्य फीचर
|विवरण
|महत्व
|1. सक्शन पावर
|चिमनी द्वारा धुंआ खींचने की क्षमता (m³/hr में मापी जाती है)।
|भारतीय रसोई (तड़का और फ्राइंग) के लिए 1200 से 1500 m³/hr की पावर जरूरी है ताकि किचन की दीवारें चिपचिपी न हों।
|2. ऑटो-क्लीन तकनीक
|चिमनी के अंदर जमा तेल और ग्रीस को गर्मी के जरिए पिघलाकर साफ करने की तकनीक।
|यह बार-बार हाथ से फिल्टर साफ करने की मेहनत को खत्म करती है और चिमनी की उम्र बढ़ाती है।
|3. BLDC मोटर
|'ब्रशलेस डीसी' मोटर जो पारंपरिक मोटर के मुकाबले ज्यादा एडवांस है।
|यह बिजली की भारी बचत करती है, चलते समय बहुत कम शोर करती है और सालों-साल चलती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।